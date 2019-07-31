Обзор автомобильной мультимедийной системы Gazer CM-6007





Автомобили не обновляются так часто, как смартфоны-флагманы: срок жизни одного поколения авто – в среднем 5-8 лет, возможно обновление в середине выпуска. В итоге обновление «мультимедийки» в лучшем случае возможно раз в 3-4 года. Но даже спустя это время редко кто меняет машину: все-таки дорогая покупка. И вот ситуация – купили новую классную машину, все круто и современно. Однако прошло пару лет: смартфоны в очередной раз взлетели вверх по своим возможностям, но автомобиль не взлетел. Хочется онлайн навигацию, камеру заднего вида или круговой обзор, хочется интеграцию смартфона. Особенно это «хочется» чувствуется, когда автомобиль изначально недорогой либо в базовой версии, и у него в оснащении шла простенькая магнитола. Вот для того, чтобы удовлетворить это «хочется» и пригодится сторонняя мультимедийная система. Знакомимся с таковой на примере Gazer CM-6007.

Дизайн и конструкция

В обзоре представлена мультимедийная система Gazer CM-6007 EL. Хотя в данном случае можно говорить о Gazer серии «6ххх» вообще. Почему? Потому, что подобных систем Gazer с индексом «6ххх» существует огромное количество – они созданы под разные автомобили, что заметно по дизайну. К примеру, серебристая система разработана для автомобиля Hyundai Elantra: это видно по форме лицевой панели корпуса, кнопкам и шрифтам, синей подсветке, органам управления. Мультимедийные системы Gazer серии «6ххх» для других автомобилей имеют и другой внешний дизайн: под фирменный стиль салона конкретной модели, с необходимыми кнопками и цветом подсветки. Например, подобная мультимедийная система для «немцев» может включать в себя кнопки телефонной клавиатуры. К слову, в зависимости от сложности и исполнения устройства меняется и его цена – об этом я расскажу в конце.

Словом, разные варианты мультимедийной системы Gazer серии «6ххх» отличаются в своем дизайн. Но они не отличаются в своей технике. Фактически передняя часть девайса – это 7-дюймовый планшет с сенсорным дисплеем с разрешением 1024х600 точек. И раз уже речь зашла о планшетной составляющей, то вот вам еще несколько параметров: объем встроенной постоянной памяти составляет 32 ГБ, объем оперативной памяти равен 4 ГБ. Даже в обозначении «Gazer 6007» уже зашифрована определенная информация. Цифра «шесть» – это поколение устройства. Первый ноль – указывает на наличие CD/DVD привода (если последних нет, то используется цифра «5»). А индекс 07 – это размер экрана: в данном случае семь дюймов, но также существуют модели с 10-дюймовым дисплеем.

Задний блок является силовой частью: подключение питания и микрофона, выход аудиосигнала на динамики, вход и выход видеосигнала, подключении GPS-антенны и микрофона. Девайс предлагает выход под четыре динамика, каждый мощностью до 60 Вт. Плюс есть линейный выход, который пригодится для подключения активного сабвуфера. Крупный алюминиевый корпус и развитые ребра способствуют охлаждению внутренних деталей системы во время ее работы с максимальной мощностью.

Комплект поставки

Устройство поставляется в крупной картонной коробке. Когда разбираешь ее содержимое, то возникает вопрос: зачем всего так много? Во-первых, здесь можно найти кабель со стандартной колодкой подключения питания самого устройства и кабель со стандартной колодкой для подключения динамиков. Во-вторых – выносную GPS-антенну для навигационной системы и выносной микрофон для реализации функции телефонной гарнитуры. Но аудиосистема, навигация, телефонная гарнитура – это, так сказать, «программа минимум» которую вам нужно реализовать в данном девайсе. А ведь можно «пойти» дальше: к примеру, подключать камеру заднего вида или создать систему кругового обзора, обустроить дополнительный монитор для задних пассажиров (не лишняя функция в дальней дороге). Вот для этого потребуется кабель с аудио-/видео- выходами и входами: таковых в комплекте сразу два. Наконец, отмечу пару мелочей, который вам могут пригодиться: USB-удлинитель да наклейки-липучки. А еще – «блок» или «блоки» (в зависимости от комплекта поставки), которые отвечают за подключение CAN-шины автомобиля. Что это и зачем нужно? Читайте дальше!

Интеграция в автомобиль

При установке девайса в салон главное, что нужно знать – устройство имеет размер 2DIN: в передней панели нужно иметь нишу такого формата. Все, что вы видите как лицевую часть, является дизайнерскими особенностями, которые нужны для «дизайн-интеграции» в салоне автомобиля. При правильном подключении в современном автомобиле девайс будет работать со штатной CAN-шиной – а это означает возможность управления громкостью и переключением треков при помощи штатного автомобильный пульт на руле или под рулем. Также на дисплей могут выводиться данные от климат-контроля или открывания/закрывания дверей, устройство будет понимать момент включения фар и «приглушать» яркость дисплея, может выводить на экран приборов название воспроизводимого трека или радиостанции, пр.

Функциональность, работа

Если в двух словах, то функциональность устройства равна функциональности планшета под управлением операционной системы Android 8. Перечень воспроизводимых форматов довольно широк: аудио – MP3, WMA, AAC, FLAC; видео – AVI, MKV, MP4, WMV, XVID, DivX. Носителями могут выступать обычные CD/DVD-диски, USB-накопители, карты памяти формата microSD. К слову, провод-удлинитель USB-флешки можно вывести в «барадачок», слоты под карты памяти логично расположены на лицевой панели. Максимальный объем карт памяти – до 32 ГБ. Девайс предлагает поддержку Bluetooth 4.0, Wi-Fi, A2DP, MirrorLink, Apple CarPlay.

Для воспроизведения аудио- или видео-контента предусмотрены отдельные приложения, аналогично через приложение реализовано прослушивание радио. Есть онлайн карты, который подтягиваются по Wi-Fi, возможность подключения телефона по каналу Bluetooth, интернет-браузер (также с работой через сеть Wi-Fi), предусмотрен клиент электронной почты. Да и в целом: описывать функциональность планшета – это задача, лишенная смысла. Какие приложения поставите – такими и будете пользоваться. Но на парочку деталей хочется обратить особое внимание. Начнем с хорошего. Во-первых, на лицевой части – реальные кнопки и шайбы. Они отвечают за регулировку громкости и точную настройку радио, за быстрый доступ к навигации и гарнитуре телефона. Кнопок минимум – но как раз те, которыми постоянно пользуешься в реальной жизни. В итоге управление организовано удобно и понятно.

Во-вторых, возможно, что эти кнопки даже не понадобятся: помните про сохранение штатного автомобильного пульта управления на руле или под рулем? После инсталляции и подключения всей необходимой проводки следует провести обучение девайса – и все заработает на славу. В-третьих, при правильном подключении заработает не только звуковая часть, но и видео. Мультимедийная система Gazer серии «6ххх» умеет работать со штатными камерами автомобиля и показывать картинку от них, либо можно установить камеры кругового обзора производства Gazer. И наоборот: система может сама выступать в качестве видеопроигрывателя – и «отдавать» картинку на свой собственный дисплей либо даже раздавать видео на дисплеи в задней части салона. Да так можно собрать полноценный кинозал прямо в автомобиле!

А теперь замечания и недостатки.

Во-первых, взаимная работа навигации и аудиосистемы почти невозможна. Если вы строите маршрут навигации и затем переходите на страницу радио- или аудио-плеера, то навигация остается в небольшом окошке внизу дисплея: подсказок по маршруту почти не видно. Напротив: если вы находитесь на странице навигации и начинаете менять радиостанцию или музыкальный трек – то это нигде не отображается. А ведь хотелось бы получить как минимум выпадающее меню на главный экран: 3-5 секунд картинки о музыке или радио, все понятно – и далее автоматический возврат на карту навигации. Но данное замечание можно исправить, выбрав другие виджеты или карту-приложение в Google Play: ведь не забывайте что перед нами планшет!

Во-вторых, на основном рабочем столе постоянно неизменный набор виджетов: часы, радио/аудио-система, настройки, Bluetooth-гарнитура. В целом логика неплохая, но хотелось бы иметь возможность менять положение виджетов, выбирать любимые и нужные программы-приложения. Тем более, что для управления радио или для переключения треков есть удобные физические кнопки устройства. Но здесь снова оговорюсь: не забывайте, что мы имеем дело с планшетом – в магазине приложений можно выбрать новый «лаунчер», который будет удобен именно для вас. В-третьих, «просится» автоматическая регулировка яркости подсветки дисплея. Конечно, при правильном подключении проводки девайс понимает момент включения фар – и приглушать яркость дисплея. Но не помешал бы и отдельный датчик освещения: в пасмурную погоду – темнее, в яркий солнечный день – светлее. И это уже замечание к «железу», а не к «софту».

Итоги и выводы

Конечно, любые итоги следует подводить с учетом цены. А цена немалая: в среднем подобная мультимедийная система Gazer серии «6ххх» обходится в 14-19 тыс. грн. а если на лицевой панели будет много дополнительных органов управления, то цена девайса и вовсе взлетит до отметки около 20 тыс. грн. Минимальный уровень цены составляет около 13 тыс. грн.

С одной стороны – деньги немалые. Но с другой стороны – ведь и функциональность хороша. В одном устройстве собрано все, что вам нужно в автомобиле: аудиосистема и радио, видеопроигрыватель, возможность подключения камер заднего вида или кругового обзора, навигация с он-лайн картами и поддержкой Wi-Fi, гарнитура для телефонного разговора. Плюс под рукой полноценный Andorid-планшет, а это означает возможность добавления любых дополнительных приложений и программ: буквально все, что вам нужно в дороге и за ее пределами.