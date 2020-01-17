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Обзор беспроводных наушников Master & Dynamic MW65 Black

Обзор беспроводных наушников Master & Dynamic MW65 Black

Обзор беспроводных наушников Master & Dynamic MW65 Black


При покупке беспроводных наушников пользователи часто обращают внимание не только на качество звучания и автономность, но и на внешний вид. Этот фактор взяла на вооружения нью-йоркская компания Master & Dynamic, которая любит производить стильные и неординарные аудиоустройства. В этот раз к нам попала их новинка, беспроводные наушники с активным шумоподавлением – Master & Dynamic MW65 Black.

Master & Dynamic MW65 Black
Наушники, гарнитуры на
от 9 469 грн
Предложений: 1
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Комплектация Master & Dynamic MW65

Master & Dynamic позиционируют свои наушники в качестве премиум-продукта для путешественников, поэтому в комплекте есть всё необходимое. Он состоит из:

  • мягкого кожаного чехла с логотипом для транспортировки;
  • кабеля для зарядки USB-C на USB-C;
  • переходника с USB Type-C на USB-A;
  • адаптера для подключения наушников в самолёте;
  • аудио кабеля для проводного подключения.
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Внешний вид

У Master & Dynamic MW65 Black без преувеличения отличный внешний вид. Всего модель предлагается в четырёх цветах, а к нам на обзор попала версия в чёрном корпусе, который разбавляют серые вставки. Понравилось, что в конструкции нет пластика и было бы глупо использовать его в столь дорогой модели.

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Чаши наушников сделаны из алюминия в овальной форме, а внешняя их часть имеет декоративную сетку, как в открытых наушниках, но MW65 Black закрыты. Чтобы разбавить серый цвет чаш вокруг вставок, производитель использовал винил под кожу, что делает наушники более привлекательными.

На торце левой чашки расположилась кнопка включения ANC и бегунок двух уровней его работы. На правую чашу производитель вынес уже стандартный набор клавиш для управления громкостью и многофункциональной кнопкой для воспроизведения / паузы/ответа на телефонные звонки или доступа к Google Assistant.

Основа оголовья выполнено из металла, накладка изготовлена из средней по грубости кожи. В процессе эксплуатации всё хорошо, ничего не давит и не трет. Амбушюры тоже выполнены из кожи, но здесь она очень мягкая, что вместе с внутренним наполнителем увеличивает комфорт во время использования наушников. Кроме того, амбушюры съемные, что позволит их заменить при износе. Также важно отметить, что Master & Dynamic MW65 Black имеют поворотные чаши, которые позволяют носить наушники на шее в удобном положении.

Система шумоподавления и микрофон

В Master & Dynamic решили использовать систему активного шумоподавления, которая всё чаще встречается в подобных моделях. Сам по себе ANC работает неплохо, хотя во время сильного ветра слышен небольшой шум. И это при том, что системе активного шумоподавления помогают грамотно сконструированные чаши и амбушюры, так как иногда сложно понять включен шумодав или нет. В целом, есть наушники с более качественной реализацией ANC. Как и с микрофонами, которые не страдают от прямого попадания ветра.

Звучание Master & Dynamic MW65

В наушниках используется 40 мм динамические излучатели с бериллиевым покрытием и частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. На первый взгляд это довольно стандартное решение, которое часто встречается в моделях этого класса. А если ещё вспомнить про отсутствие кодеков, то кажется, что MW65 не смогут хорошо передать аудио тракт, но на практике они отлично звучат.

Звук довольно естественный и чистый, бас сбалансирован и обеспечивает приятное звучание. Середина прозрачна для вокала, а высокие частоты никогда не прозванивают сибилентнами. По теплоте звучания у Master & Dynamic MW65 Black более мягкие и теплые акценты, поэтому они подойдут для любого жанра.

Автономность

Кроме хорошего звучания Master & Dynamic MW65 Black обладают отличной автономностью. У меня наушники прожили с активным шумоподавлением около 15 часов, без него работали 19 часов. Порадовало наличие быстрой зарядки, которая за 15 минут зарядит наушники на 12 часов.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Внешний вид, отсутствие пластика в конструкции, качество сборки; звучание; автономность
Минусы: Цена; ANC слабее, чем у конкурентов
Вывод: Master & Dynamic MW65 Black отлично звучат, имеют приятный дизайн, качественные материалы, сборку и хорошую автономность. В качестве бонуса ко всему этому можно было бы отметить систему активного шумоподавления, но она справляется с окружающем шумом не так хорошо, как хотелось бы.

Технические характеристики

Обзор беспроводных наушников Master & Dynamic MW65 BlackMaster & Dynamic MW65 Black
9 469 − 9 469 грн
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ТипНаушники с микрофоном
Способ подключениябеспроводной (Bluetooth)
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения+
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)кожа/анодированный алюминий/кожа
Вес, г245
Цветчерный и серый
Складная конструкция+
Поворотные чаши+
Водостойкий корпус-
Шейный обод-
NFC-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм40
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитабериллиевый
Активное шумоподавление+
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, Hands free, Headset
Версия Bluetooth4.2
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствамнет данных
AAC-
aptX+
aptX Apaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC+
Элемент питанияLi-Ion аккумулятор
Время работы24 ч
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента+
Длина шнура, м 1,5
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель+
Тип разъемаmini Jack 3.5 mm
Форма штекерапрямой
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофонвстроенный в наушник
Конструкция микрофонашироконаправленный
Направленность+
Частотный диапазон, Гцнет данных
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Амбушюры1
Аудио кабель1
Переходники / сплитерыUSB-A адаптер, самолетный адаптер
Чехол / кейс+/-
Другоекабель для зарядки от USB-C до USB-C (с адаптером USB-A)
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительнодва режима ANC для чистого, обширного звука в любой среде, DUAL Микрофоны, пена с эффектом памяти, оптимизирован для Google Assistant

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Portativ за предоставление Master & Dynamic MW65 Black на обзор

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