Обзор беспроводных наушников Master & Dynamic MW65 Black

При покупке беспроводных наушников пользователи часто обращают внимание не только на качество звучания и автономность, но и на внешний вид. Этот фактор взяла на вооружения нью-йоркская компания Master & Dynamic, которая любит производить стильные и неординарные аудиоустройства. В этот раз к нам попала их новинка, беспроводные наушники с активным шумоподавлением – Master & Dynamic MW65 Black.
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Комплектация Master & Dynamic MW65
Master & Dynamic позиционируют свои наушники в качестве премиум-продукта для путешественников, поэтому в комплекте есть всё необходимое. Он состоит из:
- мягкого кожаного чехла с логотипом для транспортировки;
- кабеля для зарядки USB-C на USB-C;
- переходника с USB Type-C на USB-A;
- адаптера для подключения наушников в самолёте;
- аудио кабеля для проводного подключения.
Внешний вид
У Master & Dynamic MW65 Black без преувеличения отличный внешний вид. Всего модель предлагается в четырёх цветах, а к нам на обзор попала версия в чёрном корпусе, который разбавляют серые вставки. Понравилось, что в конструкции нет пластика и было бы глупо использовать его в столь дорогой модели.
Чаши наушников сделаны из алюминия в овальной форме, а внешняя их часть имеет декоративную сетку, как в открытых наушниках, но MW65 Black закрыты. Чтобы разбавить серый цвет чаш вокруг вставок, производитель использовал винил под кожу, что делает наушники более привлекательными.
На торце левой чашки расположилась кнопка включения ANC и бегунок двух уровней его работы. На правую чашу производитель вынес уже стандартный набор клавиш для управления громкостью и многофункциональной кнопкой для воспроизведения / паузы/ответа на телефонные звонки или доступа к Google Assistant.
Основа оголовья выполнено из металла, накладка изготовлена из средней по грубости кожи. В процессе эксплуатации всё хорошо, ничего не давит и не трет. Амбушюры тоже выполнены из кожи, но здесь она очень мягкая, что вместе с внутренним наполнителем увеличивает комфорт во время использования наушников. Кроме того, амбушюры съемные, что позволит их заменить при износе. Также важно отметить, что Master & Dynamic MW65 Black имеют поворотные чаши, которые позволяют носить наушники на шее в удобном положении.
Система шумоподавления и микрофон
В Master & Dynamic решили использовать систему активного шумоподавления, которая всё чаще встречается в подобных моделях. Сам по себе ANC работает неплохо, хотя во время сильного ветра слышен небольшой шум. И это при том, что системе активного шумоподавления помогают грамотно сконструированные чаши и амбушюры, так как иногда сложно понять включен шумодав или нет. В целом, есть наушники с более качественной реализацией ANC. Как и с микрофонами, которые не страдают от прямого попадания ветра.
Звучание Master & Dynamic MW65
В наушниках используется 40 мм динамические излучатели с бериллиевым покрытием и частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. На первый взгляд это довольно стандартное решение, которое часто встречается в моделях этого класса. А если ещё вспомнить про отсутствие кодеков, то кажется, что MW65 не смогут хорошо передать аудио тракт, но на практике они отлично звучат.
Звук довольно естественный и чистый, бас сбалансирован и обеспечивает приятное звучание. Середина прозрачна для вокала, а высокие частоты никогда не прозванивают сибилентнами. По теплоте звучания у Master & Dynamic MW65 Black более мягкие и теплые акценты, поэтому они подойдут для любого жанра.
Автономность
Кроме хорошего звучания Master & Dynamic MW65 Black обладают отличной автономностью. У меня наушники прожили с активным шумоподавлением около 15 часов, без него работали 19 часов. Порадовало наличие быстрой зарядки, которая за 15 минут зарядит наушники на 12 часов.