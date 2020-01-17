Обзор беспроводных наушников Master & Dynamic MW65 Black





При покупке беспроводных наушников пользователи часто обращают внимание не только на качество звучания и автономность, но и на внешний вид. Этот фактор взяла на вооружения нью-йоркская компания Master & Dynamic, которая любит производить стильные и неординарные аудиоустройства. В этот раз к нам попала их новинка, беспроводные наушники с активным шумоподавлением – Master & Dynamic MW65 Black.

Комплектация Master & Dynamic MW65

Master & Dynamic позиционируют свои наушники в качестве премиум-продукта для путешественников, поэтому в комплекте есть всё необходимое. Он состоит из:

мягкого кожаного чехла с логотипом для транспортировки;

кабеля для зарядки USB-C на USB-C;

переходника с USB Type-C на USB-A;

адаптера для подключения наушников в самолёте;

аудио кабеля для проводного подключения.

Внешний вид

У Master & Dynamic MW65 Black без преувеличения отличный внешний вид. Всего модель предлагается в четырёх цветах, а к нам на обзор попала версия в чёрном корпусе, который разбавляют серые вставки. Понравилось, что в конструкции нет пластика и было бы глупо использовать его в столь дорогой модели.

Чаши наушников сделаны из алюминия в овальной форме, а внешняя их часть имеет декоративную сетку, как в открытых наушниках, но MW65 Black закрыты. Чтобы разбавить серый цвет чаш вокруг вставок, производитель использовал винил под кожу, что делает наушники более привлекательными.

На торце левой чашки расположилась кнопка включения ANC и бегунок двух уровней его работы. На правую чашу производитель вынес уже стандартный набор клавиш для управления громкостью и многофункциональной кнопкой для воспроизведения / паузы/ответа на телефонные звонки или доступа к Google Assistant.

Основа оголовья выполнено из металла, накладка изготовлена из средней по грубости кожи. В процессе эксплуатации всё хорошо, ничего не давит и не трет. Амбушюры тоже выполнены из кожи, но здесь она очень мягкая, что вместе с внутренним наполнителем увеличивает комфорт во время использования наушников. Кроме того, амбушюры съемные, что позволит их заменить при износе. Также важно отметить, что Master & Dynamic MW65 Black имеют поворотные чаши, которые позволяют носить наушники на шее в удобном положении.

Система шумоподавления и микрофон

В Master & Dynamic решили использовать систему активного шумоподавления, которая всё чаще встречается в подобных моделях. Сам по себе ANC работает неплохо, хотя во время сильного ветра слышен небольшой шум. И это при том, что системе активного шумоподавления помогают грамотно сконструированные чаши и амбушюры, так как иногда сложно понять включен шумодав или нет. В целом, есть наушники с более качественной реализацией ANC. Как и с микрофонами, которые не страдают от прямого попадания ветра.

Звучание Master & Dynamic MW65

В наушниках используется 40 мм динамические излучатели с бериллиевым покрытием и частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. На первый взгляд это довольно стандартное решение, которое часто встречается в моделях этого класса. А если ещё вспомнить про отсутствие кодеков, то кажется, что MW65 не смогут хорошо передать аудио тракт, но на практике они отлично звучат.

Звук довольно естественный и чистый, бас сбалансирован и обеспечивает приятное звучание. Середина прозрачна для вокала, а высокие частоты никогда не прозванивают сибилентнами. По теплоте звучания у Master & Dynamic MW65 Black более мягкие и теплые акценты, поэтому они подойдут для любого жанра.

Автономность

Кроме хорошего звучания Master & Dynamic MW65 Black обладают отличной автономностью. У меня наушники прожили с активным шумоподавлением около 15 часов, без него работали 19 часов. Порадовало наличие быстрой зарядки, которая за 15 минут зарядит наушники на 12 часов.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Внешний вид, отсутствие пластика в конструкции, качество сборки; звучание; автономность Минусы: Цена; ANC слабее, чем у конкурентов Вывод: Master & Dynamic MW65 Black отлично звучат, имеют приятный дизайн, качественные материалы, сборку и хорошую автономность. В качестве бонуса ко всему этому можно было бы отметить систему активного шумоподавления, но она справляется с окружающем шумом не так хорошо, как хотелось бы. Технические характеристики Master & Dynamic MW65 Black

9 469 − 9 469 грн

Сравнить цены Тип Наушники с микрофоном Способ подключения беспроводной (Bluetooth) Тип беспроводного подключения Bluetooth Возможность проводного подключения + Тип конструкции полноразмерные Тип акустического оформления закрытые Тип крепления оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) кожа/анодированный алюминий/кожа Вес, г 245 Цвет черный и серый Складная конструкция + Поворотные чаши + Водостойкий корпус - Шейный обод - NFC - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20 Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000 Сопротивление, Ом 32 Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм 40 КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Тип магнита бериллиевый Активное шумоподавление + Спецификация Bluetooth A2DP, AVRCP, Hands free, Headset Версия Bluetooth 4.2 Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных AAC - aptX + aptX Apaptive - aptX HD - aptX Low Latency - LDAC - LHDC - SBC + Элемент питания Li-Ion аккумулятор Время работы 24 ч Беспроводная зарядка - Быстрая зарядка - Пульт ДУ - Сенсорная панель - Регулятор громкости + Вызов голосового ассистента + Длина шнура, м 1,5 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля одностороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель + Тип разъема mini Jack 3.5 mm Форма штекера прямой Тип микрофона по принципу действия нет данных Съемный микрофон встроенный в наушник Конструкция микрофона широконаправленный Направленность + Частотный диапазон, Гц нет данных Чувствительность микрофона, дБ нет данных Амбушюры 1 Аудио кабель 1 Переходники / сплитеры USB-A адаптер, самолетный адаптер Чехол / кейс +/- Другое кабель для зарядки от USB-C до USB-C (с адаптером USB-A) Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно два режима ANC для чистого, обширного звука в любой среде, DUAL Микрофоны, пена с эффектом памяти, оптимизирован для Google Assistant

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Portativ за предоставление Master & Dynamic MW65 Black на обзор