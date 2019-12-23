Обзор беспроводных наушников Sennheiser IE 80S BT (508240)





На рынке беспроводных наушников на данный момент представлено много моделей, которые имеют неплохое качество звучания. Немецкая компания Sennheiser решила не стоять в стороне и воплотила все свои наработки в новых беспроводных наушниках IE 80S BT, которые побывали у нас на обзоре.

Комплектация

Sennheiser традиционно радуют своих покупателей обширным комплектом аксессуаров. Модель IE 80S BT не стала исключением и вместе с наушниками поставляются:

• тканевый чехол

• силиконовые амбушюры (S, M, L)

• двухфланцевые силиконовые амбушюры (S, M, L)

• амбушюры Comply с эффектом памяти (S, M, L)

• инструмент для настройки баса и ухода за наушниками

• зарядный кабель USB-C на USB-A

Комплектация отличная, что неудивительно, учитывая цену Sennheiser IE 80S BT.

Внешний вид

Те, кто знаком с продукцией Sennheiser, сразу узнали в герое нашего обзора проводную версию наушников IE 80S. Так и есть, производитель пошел на маленькую хитрость, взяв уже проверенные временем наушники, и оснастил их современной начинкой, спрятанной в шейный обод.

Сами наушники выполнены в форм-факторе внутриканальных мониторов с заушным креплением. Такая компоновка удобна в повседневном использовании и не вызывает дискомфорта, наушники хорошо фиксируются и не выпадают из ушей.

С шейным ободом Sennheiser IE 80S BT соединяются проводами в силиконовой изоляции, которая склонна к дублению на морозе. Сам обод выполнен из мягкой гипоаллергенной резины. Основной модуль и аккумулятор разнесены по углам шейного обода, поэтому наушникам не страшны перегибы, что позволяет скрутить их и положить в карман для транспортировки.

Управление наушниками

На левой стороне обода Sennheiser IE 80S BT находятся все органы управления в виде стандартных регулировок громкости (при удержании происходит перелистывание треков), кнопки плей/пауза и отдельной клавиши вызова голосового ассистента из устройства воспроизведения.

Приложение

Для своих беспроводных устройств Sennheiser выпустило приложение Smart Control, при помощи которого можно подключить наушники к устройству и в нем же провести обновление прошивки и настроить некоторые системные функции. Кроме этого, есть возможность изменить звучание наушников при помощи 5-полосного эквалайзера.

Звучание

Проводная версия Sennheiser IE 80S BT звучала практически идеально, поэтому хорошо, что производитель взял именно эту модель за основу.

Наушники сконструированы на базе 10 мм динамического излучателя с частотным диапазоном от 10 до 20000 Гц с чувствительностью 110 Дб, но чтобы передать звук на излучатель, нужно постараться, тем более у нас беспроводная модель наушников. Для этого был выбран беспроводной модуль Bluetooth 5.0, который вместе с популярными аудио кодеками AAC, aptX, aptX Low Latency, aptx HD, SBC и новым фирменным кодеком от Huawei — HWA HD передают звук на цифро-аналоговый преобразователь от Asahi Kasei Microdevices (AKM), в котором обрабатывается звук и передается качественный сигнал на излучатели.

Прослушивание Sennheiser IE 80S BT проводилось с двумя устройствами. Первое — Samsung M70 и кодек aptX, второе — Hi-Res плеер Fiio M5 c aptx HD. Сразу скажу, разница есть и значительная. Наушники открываются полностью и чуть меняется характер звучания.

С aptX Sennheiser IE 80S BT звучат суховато в плане эмоциональности. Всё академически точно и кажется, что все треки записаны под один стандарт, но от этого тоже получаешь удовольствие, так как у наушников хорошая детализация и инструменты звучат живо и достоверно. А вот когда в дело входит aptx HD, то наушники начинают дышать и передавать все нюансы, переходы голосов, замечаешь новые детали в давно известных песнях и эмоциональность становится на порядок лучше.

В обоих случаях была хорошо структурирована общая картина и ширина воображаемой аудио сцены. Низкие частоты объемны и с хорошим разрешением и массой; если кому-то их покажется мало, есть физическая регулировка на каждом из наушников, но если вы любите классику и более спокойную музыку, то я бы не рекомендовал устанавливать бегунок настройки выше среднего. Средние и высокие частоты гармонично звучат друг с другом, не перерастая в кашу.

Микрофон

Sennheiser IE 80S BT — не чистые наушники, а гарнитура, и хорошо передает звук благодаря двум всенаправленным микрофонам, которые расположились над пультом управления на шейном ободе. Кроме двойного микрофона, для улучшения качества звучания присутствует система активного шумоподавления, поэтому при начале звонка можно услышать самого себя. Вся эта система отлично справляется в шумных местах и собеседнику ничего, кроме вашего голоса, не передаётся.

Автономность

В Sennheiser IE 80S BT всё хорошо, но подкачала автономность, которая оказалась на уровне заявленной — до 6 часов. Видимо, хорошие излучатели и электроника сильно расходуют заряд, поэтому производителю стоило бы разместить аккумулятор большей емкости, тем более что конструкция это позволяет.