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Обзор беспроводных наушников Fitbit Flyer
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Обзор беспроводных наушников Fitbit Flyer

Обзор беспроводных наушников Fitbit Flyer

Fitbit расширяет свою экосистему для поклонников активного и здорового образа жизни. Сегодня мы познакомим вас с новым для компании продуктом — беспроводными наушниками. Производитель позиционирует эту модель как решение для занятий спортом, но как показал опыт использования, Flyer — это еще и неплохая гарнитура на каждый день.

Fitbit Flyer Nightfall Blue
Наушники, гарнитуры на
от 4 395 грн
Предложений: 1
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Комплектация

В Fitbit не поскупились на хороший комплект поставки. В качественной упаковке, помимо наушников находится USB-кабель для зарядки, мешочек для хранения гарнитуры, набор из двух дополнительных пар амбушюр разного размера и 3 дополнительных пары насадок.

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Дизайн

В Fitbit решили не экспериментировать с конструкцией наушников и, вместо набирающей популярность беспроводной схемы, применили классический вариант с двумя наушниками, соединенными проводом. Первый раз взяв Flyer в руки, понимаешь, что конструкция надежная. Провод не внушает опасений о скором разрыве, а модули наушников крепко собраны.

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В продаже доступно два цветовых решения — сине-зеленое и бело-золотое. В обоих случаях гарнитура не выглядит скучно, но и излишне не выделяется. У нас побывала сине-зеленая версия, довольно симпатичная и практичная в использовании. Основные материалы, из которых изготовлена гарнитура Flyer, практичные и не собирают на себе пыль.   

На проводе, длина которого составляет 50 см, расположен пульт управления. На пульте расположены кнопки регулировки громкости, клавиша навигации по плейлисту, светодиод активности, порт microUSB для зарядки и два микрофона, один из которых отвечает за шумоподавление.

Модули небольшие по размеру и довольно легкие. Производитель применил интересную схему замены насадок для ушных раковин. В отличии от многих других подобных моделей, насадки одеваются не под резиновую амбушюру, а являются частью корпуса.

Удобство использования

К спортивным наушникам требования обычно выше, так как во время физической активности любой дискомфорт проявляется значительно быстрее. У Fitbit Flyer с удобством полный порядок. Благодаря сменным амбушюрам и насадкам, возможно, каждый сможет найти для себя удобную комбинацию. К примеру, у меня небольшая и неглубокая ушная раковина и с «рожками» наушники сидели в ушах комфортнее и надежнее, чем с «крылышками», которые подойдут обладателям более крупных ушей.

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Для дополнительной фиксации на голове, рекомендуем воспользоваться стяжкой провода, которая в этой модели несъемная. Сам провод в меру мягок и не цепляется за волосы. Стоит отметить и относительно плоскую форму наушников, благодаря чему их удобно носить под шапкой. В целом, наушники Flyer удобно носить на протяжении 1-1,5 часов без какого-либо дискомфорта. В зале, при занятиях спортом тоже никаких неудобств замечено не было. Во время бега, при условии правильно подобранных насадок и фиксаторов, наушники не выпадают из ушей. Корпуса модулей и пульта защищены от влаги, в них можно потеть, но плавать в них не рекомендуется.

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Функциональность

Процесс использования начинается с включения. Кнопка питания в необычном месте — на правом модуле, она маленькая и жесткая. Женским голосом на английском языке сопровождается включение и процесс сопряжения, также озвучивается статус заряда. Голосовые подсказки не очень громкие и не вызывают раздражения. Пульт управления обеспечивает стандартную функциональность — регулировку громкости, воспроизведение/паузу, переключение треков. Длительное нажатие на центральную кнопку вызывает голосовых помощников — Siri на iOS и Google Assistant на Android.

Звук

От гарнитур подобного класса редко ожидаешь хорошего звука, но Flyer оказалась редким исключением. Звучание можно охарактеризовать как сбалансированное, с приятными, не раздутыми басами, детальными верхними частотами и едва заметным средним диапазоном. Гарнитура хорошо подходит для разных жанров, в ней приятно слушать и рок, и классическую музыку и хип-хоп. Запас громкости достаточный с учетом хорошей шумоизоляции.

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Для тех, кому басов в стандартном режиме мало, в Fitbit предусмотрели режим Power Boost, при котором усиливается бас. Для активации этого режима нужно кратковременно нажать обе клавиши регулировки громкости. Постоянно слушать в этом режиме музыку не очень приятно, этот режим предусмотрен, скорее, для финального рывка.

Порадовало также качество передачи речи микрофоном. Здесь их два — для реализации активного шумоподавления. В итоге голос передается чисто, а лишние шумы отсекаются. Можно без всяких проблем идти вдоль шумной дороги и общаться, а собеседник будет слышать вас голос.

Автономность

От одного заряда гарнитура проработала на средней громкости чуть меньше 6 часов. С учетом размеров, это неплохой результат, но не рекордный. Впрочем, пробежать марафон на одном заряде можно будет. Полное время заряда составило 1 час 45 минут.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: хороший звук, удобство использования, неплохая автономность
Минусы: высокая стоимость
Вывод: Fitbit Flyer — первая гарнитура компании, и для первого раза получилось очень неплохо. Продукт безусловно качественный и в нем ощущается внимание к мелочам. Приятно удивил звук, который хорошо подходит не только для тренировок, но и для постоянного прослушивания музыки разных жанров. Автономность рекордной не назовешь, но для таких размеров она хорошая. Порадовало наличие функции шумоподавления в микрофоне. Да и в целом, гарнитурой удобно пользоваться. Расстраивает только цена, которая даже с учетом всех достоинств, все равно кажется завышенной.

Технические характеристики

Обзор беспроводных наушников Fitbit Flyer Fitbit Flyer Nightfall Blue
4 395 − 4 395 грн
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Тип Наушники с микрофоном/Телефонная гарнитура
Способ подключения / радиус действия беспроводной (Bluetooth)/10 м
Профили Bluetooth Bluetooth 4.2(A2DP + AVRCP + HSP + HFP)
Тип конструкции вакуумные ("затычки")
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления внутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/металл/силикон
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус +
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Сопротивление, Ом нет данных
Чувствительность, дБ нет данных
Максимальная входная мощность, мВт нет данных
Диаметр динамиков, мм 8,6
Тип магнита нет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных
Активное шумоподавление -
aptX нет данных
Тип микрофона по принципу действия 2 MEMS микрофона
Конструкция микрофона встроенный в кабель
Направленность нет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) нет данных
Пульт ДУ +(3 кнопки)
Регулятор громкости +
Длина шнура, м 0,5
Тип кабеля плоский
Подключение кабеля двустороннее
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема -
Форма штекера -
Вес, г 20
Цвет синий
Питание / время работы до 6 часов
Игровая гарнитура -
Наушники для мониторинга -
Поддержка объемного звука -
Apple-совместимость +
Android-совместимость +
Комплектация наушники, 3 размера ушных амбушюр (S, M, L), 2 размера крючков и креплений (S, L), чехол для транспортировки,универсальный USB-кабель для зарядки (USB-A to Micro USB).
Дополнительно https://www.fitbit.com/flyer

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление наушников Fitbit на обзор

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