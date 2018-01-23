Обзор беспроводных наушников Fitbit Flyer
Fitbit расширяет свою экосистему для поклонников активного и здорового образа жизни. Сегодня мы познакомим вас с новым для компании продуктом — беспроводными наушниками. Производитель позиционирует эту модель как решение для занятий спортом, но как показал опыт использования, Flyer — это еще и неплохая гарнитура на каждый день.
Комплектация
В Fitbit не поскупились на хороший комплект поставки. В качественной упаковке, помимо наушников находится USB-кабель для зарядки, мешочек для хранения гарнитуры, набор из двух дополнительных пар амбушюр разного размера и 3 дополнительных пары насадок.
Дизайн
В Fitbit решили не экспериментировать с конструкцией наушников и, вместо набирающей популярность беспроводной схемы, применили классический вариант с двумя наушниками, соединенными проводом. Первый раз взяв Flyer в руки, понимаешь, что конструкция надежная. Провод не внушает опасений о скором разрыве, а модули наушников крепко собраны.
В продаже доступно два цветовых решения — сине-зеленое и бело-золотое. В обоих случаях гарнитура не выглядит скучно, но и излишне не выделяется. У нас побывала сине-зеленая версия, довольно симпатичная и практичная в использовании. Основные материалы, из которых изготовлена гарнитура Flyer, практичные и не собирают на себе пыль.
На проводе, длина которого составляет 50 см, расположен пульт управления. На пульте расположены кнопки регулировки громкости, клавиша навигации по плейлисту, светодиод активности, порт microUSB для зарядки и два микрофона, один из которых отвечает за шумоподавление.
Модули небольшие по размеру и довольно легкие. Производитель применил интересную схему замены насадок для ушных раковин. В отличии от многих других подобных моделей, насадки одеваются не под резиновую амбушюру, а являются частью корпуса.
Удобство использования
К спортивным наушникам требования обычно выше, так как во время физической активности любой дискомфорт проявляется значительно быстрее. У Fitbit Flyer с удобством полный порядок. Благодаря сменным амбушюрам и насадкам, возможно, каждый сможет найти для себя удобную комбинацию. К примеру, у меня небольшая и неглубокая ушная раковина и с «рожками» наушники сидели в ушах комфортнее и надежнее, чем с «крылышками», которые подойдут обладателям более крупных ушей.
Для дополнительной фиксации на голове, рекомендуем воспользоваться стяжкой провода, которая в этой модели несъемная. Сам провод в меру мягок и не цепляется за волосы. Стоит отметить и относительно плоскую форму наушников, благодаря чему их удобно носить под шапкой. В целом, наушники Flyer удобно носить на протяжении 1-1,5 часов без какого-либо дискомфорта. В зале, при занятиях спортом тоже никаких неудобств замечено не было. Во время бега, при условии правильно подобранных насадок и фиксаторов, наушники не выпадают из ушей. Корпуса модулей и пульта защищены от влаги, в них можно потеть, но плавать в них не рекомендуется.
Функциональность
Процесс использования начинается с включения. Кнопка питания в необычном месте — на правом модуле, она маленькая и жесткая. Женским голосом на английском языке сопровождается включение и процесс сопряжения, также озвучивается статус заряда. Голосовые подсказки не очень громкие и не вызывают раздражения. Пульт управления обеспечивает стандартную функциональность — регулировку громкости, воспроизведение/паузу, переключение треков. Длительное нажатие на центральную кнопку вызывает голосовых помощников — Siri на iOS и Google Assistant на Android.
Звук
От гарнитур подобного класса редко ожидаешь хорошего звука, но Flyer оказалась редким исключением. Звучание можно охарактеризовать как сбалансированное, с приятными, не раздутыми басами, детальными верхними частотами и едва заметным средним диапазоном. Гарнитура хорошо подходит для разных жанров, в ней приятно слушать и рок, и классическую музыку и хип-хоп. Запас громкости достаточный с учетом хорошей шумоизоляции.
Для тех, кому басов в стандартном режиме мало, в Fitbit предусмотрели режим Power Boost, при котором усиливается бас. Для активации этого режима нужно кратковременно нажать обе клавиши регулировки громкости. Постоянно слушать в этом режиме музыку не очень приятно, этот режим предусмотрен, скорее, для финального рывка.
Порадовало также качество передачи речи микрофоном. Здесь их два — для реализации активного шумоподавления. В итоге голос передается чисто, а лишние шумы отсекаются. Можно без всяких проблем идти вдоль шумной дороги и общаться, а собеседник будет слышать вас голос.
Автономность
От одного заряда гарнитура проработала на средней громкости чуть меньше 6 часов. С учетом размеров, это неплохой результат, но не рекордный. Впрочем, пробежать марафон на одном заряде можно будет. Полное время заряда составило 1 час 45 минут.