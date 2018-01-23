Обзор беспроводных наушников Fitbit Flyer

Fitbit расширяет свою экосистему для поклонников активного и здорового образа жизни. Сегодня мы познакомим вас с новым для компании продуктом — беспроводными наушниками. Производитель позиционирует эту модель как решение для занятий спортом, но как показал опыт использования, Flyer — это еще и неплохая гарнитура на каждый день.

Комплектация

В Fitbit не поскупились на хороший комплект поставки. В качественной упаковке, помимо наушников находится USB-кабель для зарядки, мешочек для хранения гарнитуры, набор из двух дополнительных пар амбушюр разного размера и 3 дополнительных пары насадок.

Дизайн

В Fitbit решили не экспериментировать с конструкцией наушников и, вместо набирающей популярность беспроводной схемы, применили классический вариант с двумя наушниками, соединенными проводом. Первый раз взяв Flyer в руки, понимаешь, что конструкция надежная. Провод не внушает опасений о скором разрыве, а модули наушников крепко собраны.

В продаже доступно два цветовых решения — сине-зеленое и бело-золотое. В обоих случаях гарнитура не выглядит скучно, но и излишне не выделяется. У нас побывала сине-зеленая версия, довольно симпатичная и практичная в использовании. Основные материалы, из которых изготовлена гарнитура Flyer, практичные и не собирают на себе пыль.

На проводе, длина которого составляет 50 см, расположен пульт управления. На пульте расположены кнопки регулировки громкости, клавиша навигации по плейлисту, светодиод активности, порт microUSB для зарядки и два микрофона, один из которых отвечает за шумоподавление.

Модули небольшие по размеру и довольно легкие. Производитель применил интересную схему замены насадок для ушных раковин. В отличии от многих других подобных моделей, насадки одеваются не под резиновую амбушюру, а являются частью корпуса.

Удобство использования

К спортивным наушникам требования обычно выше, так как во время физической активности любой дискомфорт проявляется значительно быстрее. У Fitbit Flyer с удобством полный порядок. Благодаря сменным амбушюрам и насадкам, возможно, каждый сможет найти для себя удобную комбинацию. К примеру, у меня небольшая и неглубокая ушная раковина и с «рожками» наушники сидели в ушах комфортнее и надежнее, чем с «крылышками», которые подойдут обладателям более крупных ушей.

Для дополнительной фиксации на голове, рекомендуем воспользоваться стяжкой провода, которая в этой модели несъемная. Сам провод в меру мягок и не цепляется за волосы. Стоит отметить и относительно плоскую форму наушников, благодаря чему их удобно носить под шапкой. В целом, наушники Flyer удобно носить на протяжении 1-1,5 часов без какого-либо дискомфорта. В зале, при занятиях спортом тоже никаких неудобств замечено не было. Во время бега, при условии правильно подобранных насадок и фиксаторов, наушники не выпадают из ушей. Корпуса модулей и пульта защищены от влаги, в них можно потеть, но плавать в них не рекомендуется.

Функциональность

Процесс использования начинается с включения. Кнопка питания в необычном месте — на правом модуле, она маленькая и жесткая. Женским голосом на английском языке сопровождается включение и процесс сопряжения, также озвучивается статус заряда. Голосовые подсказки не очень громкие и не вызывают раздражения. Пульт управления обеспечивает стандартную функциональность — регулировку громкости, воспроизведение/паузу, переключение треков. Длительное нажатие на центральную кнопку вызывает голосовых помощников — Siri на iOS и Google Assistant на Android.

Звук

От гарнитур подобного класса редко ожидаешь хорошего звука, но Flyer оказалась редким исключением. Звучание можно охарактеризовать как сбалансированное, с приятными, не раздутыми басами, детальными верхними частотами и едва заметным средним диапазоном. Гарнитура хорошо подходит для разных жанров, в ней приятно слушать и рок, и классическую музыку и хип-хоп. Запас громкости достаточный с учетом хорошей шумоизоляции.

Для тех, кому басов в стандартном режиме мало, в Fitbit предусмотрели режим Power Boost, при котором усиливается бас. Для активации этого режима нужно кратковременно нажать обе клавиши регулировки громкости. Постоянно слушать в этом режиме музыку не очень приятно, этот режим предусмотрен, скорее, для финального рывка.

Порадовало также качество передачи речи микрофоном. Здесь их два — для реализации активного шумоподавления. В итоге голос передается чисто, а лишние шумы отсекаются. Можно без всяких проблем идти вдоль шумной дороги и общаться, а собеседник будет слышать вас голос.

Автономность

От одного заряда гарнитура проработала на средней громкости чуть меньше 6 часов. С учетом размеров, это неплохой результат, но не рекордный. Впрочем, пробежать марафон на одном заряде можно будет. Полное время заряда составило 1 час 45 минут.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: хороший звук, удобство использования, неплохая автономность Минусы: высокая стоимость Вывод: Fitbit Flyer — первая гарнитура компании, и для первого раза получилось очень неплохо. Продукт безусловно качественный и в нем ощущается внимание к мелочам. Приятно удивил звук, который хорошо подходит не только для тренировок, но и для постоянного прослушивания музыки разных жанров. Автономность рекордной не назовешь, но для таких размеров она хорошая. Порадовало наличие функции шумоподавления в микрофоне. Да и в целом, гарнитурой удобно пользоваться. Расстраивает только цена, которая даже с учетом всех достоинств, все равно кажется завышенной. Технические характеристики Fitbit Flyer Nightfall Blue

4 395 − 4 395 грн

Сравнить цены Тип Наушники с микрофоном/Телефонная гарнитура Способ подключения / радиус действия беспроводной (Bluetooth)/10 м Профили Bluetooth Bluetooth 4.2(A2DP + AVRCP + HSP + HFP) Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/металл/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус + Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм 8,6 Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление - aptX нет данных Тип микрофона по принципу действия 2 MEMS микрофона Конструкция микрофона встроенный в кабель Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) нет данных Пульт ДУ +(3 кнопки) Регулятор громкости + Длина шнура, м 0,5 Тип кабеля плоский Подключение кабеля двустороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г 20 Цвет синий Питание / время работы до 6 часов Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники, 3 размера ушных амбушюр (S, M, L), 2 размера крючков и креплений (S, L), чехол для транспортировки,универсальный USB-кабель для зарядки (USB-A to Micro USB). Дополнительно https://www.fitbit.com/flyer

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