Обзор беспроводных наушников Jabra Elite 65t

Тенденция отказа от 3,5 мм разъёма для наушников в смартфонах всё сильнее подогревает рынок беспроводного аудио, тем самым толкая производителей на выпуск большего количества таких устройств. Компания Jabra не стала стоять в стороне и выпустила в этом году сразу несколько полностью беспроводных наушников, включая модель Jabra Elite 65t, с которой мы сегодня и познакомимся.

Комплект поставки

При открытии коробки, Jabra Elite 65t приветственно лежат под гордой надписью «Добро пожаловать в превосходный звук», сразу понимаешь, что наушники сделаны с большим уклоном в музыкальную сторону, чем предыдущие модели Jabra этого класса.

Кроме самой гарнитуры в коробке находится зарядный кейс, кабель для зарядки microUSB, запакованные как таблетки, три комплекта насадок разного размера и инструкция. Все сложено аккуратно и в своих отделениях, хоть комплект не большой, но выглядит стильно и сдержано.

Дизайн Jabra Elite 65t

Хотя в названии модели есть слово Elite, но в конструкции нет ничего кроме пластика. Для меня это показалось даже плюсом, так как этот материал легче и не так страдает при падениях, кроме этого, его использование может влиять на сигнал Bluetooth.

Наушники почти невесомы, вес левого 5,8 граммов, а вот правый будет потяжелее из-за большей начинки — 6,5 граммов.

Корпус имеет P-образный дизайн с анатомической формой со стороны излучателей, а весь образ дополняется отверстиями для четырех микрофонов. В целом выглядят наушники футуристично и универсально.

Благодаря малому размеру корпуса Jabra Elite 65t отлично ложатся в ушную раковину и не выходят за его рамки, например, как у Bose SoundSport Free, таким образом вы не выглядите как инопланетянин с антеннами в ушах.

На каждом из наушников разместились светодиоды, отображающие статус подключение и зарядку аккумулятора. Вместе с ними на Jabra Elite 65t разместились кнопки управления. На левом кнопка разделена на два нажатия, при помощи которых можно регулировать громкость, переключать треки и узнавать состояние аккумулятора, а вот правый имеет только одно нажатие, которым можно включать/выключать наушники, принимать вызов, останавливать и продолжать воспроизведение и активировать режим HearThrough. Управление мне показалось чуть запутанным, но со временем привыкаешь.

Зарядный кейс сделан в виде небольшой коробки с закругленными углами и такой же верхней крышкой. Заряжается он через разъем microUSB, над которым разместился индикатор статуса зарядки.

Сами наушники размещаются в специальных ячейках, но расстроило что в них нет специальных магнитов, при помощи которых они бы фиксировались более надёжно. По факту их держит только крышка футляра и при падении есть риск того, что наушники вылетят.

Подключение

Процедура первого подключения не сложная и похожа на таковую в других устройствах с Bluetooth. Но стоит отметить, что лучше проводить сопряжение через фирменное приложение Sound+, так как кроме пошаговой иллюстрированной инструкции в нём определяется модель наушников, и в случае проблем с подключением оно выдаст подсказку о решении. Если бы в Jabra Elite 65t был встроенный модуль NFC, то это бы немного упростило процедуру подключения с теми устройствами, которые его поддерживают.

После завершения первичной настройки наушники будут автоматически подключаться к смартфону, достаточно будет достать их из зарядного кейса.

Jabra Elite 65t работает по протоколу Bluetooth 5.0, его использование позволило добиться хорошей дальности связи и при этом оптимизировать энергопотребление. За всё время тестирования звук у меня обрывался только два раза, и то на долю секунды. Это происходило на левом наушнике, возможно виной было то, что гарнитура построена по схеме: правый ведущий, левый ведомый. Такое происходит из-за конфликта подключений, но учитывая, что проблема всплыла только несколько раз, это сложно считать недостатком. Что касается устойчивости подключения, то здесь Jabra Elite 65t показывает отличный результат.

Удобство использования

Как уже говорилось выше, Jabra Elite 65t отлично сидят в ушной раковине, а благодаря внутриканальному креплению у наушников хорошее пассивное шумоподавление.

При ежедневном использовании наушники показали себя с отличной стороны, от них не было дискомфорта при долгом прослушивании или во время занятий спортом. Уже через несколько минут привыкаешь к малому весу устройства и забываешь, что оно в ушах. Особенно приятно, что в конструкции кабеля нет кабеля и нечему цепляться за одежду, а также не нужно его распутывать перед использованием. Просто достал наушники из чехла, всунул в ухо, повернул и наслаждаешься музыкой. К слову, в инструкции производитель нарисовал схему удобного и правильного расположения наушников в ухе, согласно ей микрофоны должны смотреть вниз.

Если во время прослушивания вынуть один из наушников, то воспроизведение приостанавливается, при возвращение снова продолжается, это очень удобно.

Также в Jabra Elite 65t предусмотрен режим работы в качестве беспроводной гарнитуры, можно использовать только правый наушник, а левый оставить в чехле.

Понравилось, что производитель не забыл о защите от влаги и пыли, Jabra Elite 65t сертифицирована по стандарту IP55. Такой уровень позволит не волноваться за наушники при прогулке под дождем или при активных физических нагрузках.

Звук Jabra Elite 65t

За звук в Jabra Elite 65t отвечают по одному динамическому излучателю в каждом наушнике. Частотный диапазон стандартный для такого типа устройств и составляет 20-20000 Гц. Сцена получилась довольно широкой и детальной, звук приятный и не напрягает, но для меня лично был чуть завышен верхний диапазон частот, впрочем, это удалось исправить в фирменном приложении Sound+. При этом от таких маленьких наушников не ожидаешь большой мощности, но у Jabra Elite 65t хороший запас громкости и даже на максимуме нет искажений, звук всегда чистый.

О приложении Sound+ стоит рассказать отдельно. С его помощью можно значительно менять звучание наушников. Есть пять ползунков эквалайзера, каждый из которых отвечает за свой диапазон, хочешь баса побольше тяни ползунок Bass вверх, меньше вниз, а для тех, кому не хочется с этим заморачиваться есть шесть предустановленных настроек.

Кроме редактирования звучания в приложении можно активировать полезную функцию HearThrough, которая позволяет слушать музыку и при этом слышать, что происходит вокруг. Она будет полезна при пробежках и велопрогулках по городу.

Jabra Elite 65t оснащена системой активного шумоподавления, она работает очень хорошо и глушит почти все вокруг, тем более, если правильно подобрать насадки. Мне повезло и комплектные амбушюры подошли идеально, но если произойдет такое, что ни один из комплектных наборов не подойдёт, то можно использовать насадки от других наушников.

Использование Jabra Elite 65t в виде гарнитуры тоже показало хороший результат. Благодаря системе из 4 микрофонов, собеседник отчетливо меня слышал, в то время, когда я находился в шумной обстановке, и, естественно, его тоже было слышно хорошо.

Автономность

В целом заявленное время работы Jabra Elite 65t подтвердилось. Они играли в районе пяти часов, а зарядить от чехла их получалось два с половиной раза. Очень понравилось возможность за 15 минут зарядить наушники на 1,5 часа работы. Чехол с наушниками заряжался у меня примерно 2 часа.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: приятный дизайн, удобная посадка, хорошее звучание, отличная работа активного шумоподавления, качество сигнала и звука, реально работающий эквалайзер Минусы: нет NFC, бывали обрывы связи, нет магнитов в чехле Вывод: Jabra Elite 65t – отличные беспроводные наушники с приятным и универсальным дизайном. В них есть некоторые недочеты, но они не особо критичны и не перекрывают всех достоинств устройства. Качество звука и время работы делают Jabra Elite 65t хорошим выбором для повседневного использования Технические характеристики JABRA Elite 65t Black

4 314 − 5 999 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth 5.0 до 10м) Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус IP55 Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом 16 Чувствительность, дБ 103 Максимальная входная мощность, мВт 8 Диаметр динамиков, мм 6 Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление + aptX - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ - Регулятор громкости - Длина шнура, м нет данных Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г 6,5 Цвет черный Питание / время работы аккумулятор /5 ч. Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники, USB кабель, чехол-ЗУ Дополнительно -

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