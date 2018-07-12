Обзор беспроводных наушников Bose SoundSport Free

К хорошему быстро привыкаешь. Относительно резкий отказ от «Джека» в некоторых смартфонах неплохо подтолкнул индустрию беспроводных наушников, которые отбирают все больше и больше в доле продаж у обычных проводных. Для занятий спортом это уже становится стандартом, ведь избавиться от проводов во время физической активности очень здорово, не говоря уже о всех остальных «бытовых» ситуациях. Сегодня мы рассмотрим беспроводные наушники от компании Bose — SoundSport Free.

Модельный ряд

Так как производитель специализируется именно на звуке, выбрать есть из чего, вплоть до моделей для использования в авиации. «Цивильных» беспроводных наушников есть 9. Это как полноразмерные, так и внутриканальные варианты. Самая популярные наушники производителя это QC 35, обзор которых не так давно вышел у нас на сайте.

Спортивных моделей у производителя три. SoundSport соединены проводом, как большинство подобных наушников. SoundSport Pulse выглядят также, только стоят немного дороже и оснащаются датчиком сердечного ритма. Наш сегодняшний гость — SoundSport Free — отличается тем, что это полностью беспроводные наушники, но без какой-либо дополнительной функциональности. Стоят они $200.

Комплектация и первые впечатления

Полностью беспроводные наушники всегда сопровождаются кейсом, который не просто служит футляром для переноски, но и заряжает сами наушники. Вместе с этим в комплекте есть еще два варианта сменных амбушюр разного размера и кабель для зарядки. К спортивным наушникам было бы хорошо добавить дополнительные фиксаторы, но в данном случае их нет.

«Заводятся» наушники как только покидают кейс, а подключиться к ним можно привычным способом — через настройки Bluetooth. Но в дополнение производитель позаботился об отдельном приложении, которое доступно пользователям iOS и Android. Серьезной смысловой нагрузки у него нет и если владелец не захочет засорять смартфон еще одним приложением, то без него наушники спокойно могут работать, не потеряв ничего в возможностях.

Дизайн и удобство использования

Над внешностью модели поработали. Стиль оформления соответствует предназначению. Тут нет строгих черных или белых расцветок. Есть три варианта оформления: Black получил небольшой градиентный акцент на лицевой стороне; Midnight Blue украсили синими точками на внешней части корпуса, когда внутренняя сторона салатовая, а амбушюры светлые; Bright Orange в основном состоят из темно-синего корпуса, но лицевая сторона получила оранжевый узор, напоминающий срез дерева. Последний вариант и попал к нам на обзор — выглядит, на мой взгляд, здорово.

Сами «чаши» довольно крупные. И если, например, Bragi The Dash, которые базируются на таком же принципе работы, половиной корпуса прячутся в ушную раковину, то наши Bose просто висят над ухом. Они не очень маленькие и я не раз слышал от людей, которые видели меня с ними, что-то в духе — «Ого, какие большие наушники». Во время занятий спортом (для этого присутствует защита от пота и дождей IPX4) их можно задевать, шапку с ними не надеть, как и неудобно будет с капюшоном. Этот момент в дизайне не сильно продумал.

И вот если их чем-то задеть, то в зависимости от характера касания, наушник либо выпадет, либо надавит в ухо. Само крепление, которое «хватается» внутри за ушную раковину, вполне неплохо работает, и если не дергать его, то наушник хорошо сидит на своем месте. Я бы смог с таким бегать. Хотя легкое ощущение ненадежности присутствует, за пару недель я ни разу не потерял наушник, как бы не крутил головой. Примерять их перед покупкой все равно стоит, как и любые другие наушники.

Остальное время SoundSport Free будут проводить в крупненьком чехле, который одновременно будет их заряжать. Контактные площадки с магнитами, но слегка промахнуться можно. Поэтому стоит убедиться, что наушник на месте (об этом сигнализирует белый диод), только потом закрывать футляр. К слову, пусть он и выглядит не очень большим, в кармане лично мне носить его было неудобно. Но если использовать наушники сугубо для тренировок, то сумку/рюкзак в зал пользователь точно будет брать и это не станет проблемой.

Подключение и управление

Связать наушники можно с любым гаджетом, который имеет Bluetooth. Процесс настройки подключения не отличается от любых других наушников. Приложение может понадобиться для обновления прошивки и изменения названия устройства, которое отображается в менеджере BT. Также внутри есть инструкция по управлению наушниками, но опытным пользователям она вовсе не потребуется.

Есть у приложения одна полезная функция — поиск наушников. Но по каким-то причинам попробовать ее в деле у нас не получилось, приложение выдавало неизвестную ошибку.

Для управления на правом наушнике есть универсальная кнопка, которая запускает воспроизведение, переключает треки и вызывает голосового ассистента, а ее «обнимают» еще две, которые управляют громкостью. На левом наушнике есть кнопка для быстрого переключения между разными устройствами (смартфоном, ноутбуком, плеером…). Это удобнее, чем схема, при которой активное устройство может перехватывать сигнал. Кнопки тугие и для нажатия потребует приложить немного силы, что исключает случайные нажатия.

В дополнение на правом наушнике есть микрофон, который дает возможность ответить на звонок. Качество передачи речи очень посредственное, микрофон улавливает все окружающие звуки, да и голос передаст не в лучшем качестве. Но для быстрого ответа в принципе сойдет. Собеседника будет слышно только в правом наушнике.

Звук

Несмотря на не лучшую звукоизоляцию, качество воспроизведения хочется похвалить. Среди спортивных наушников это вероятно лучшие, из тех, что были у меня в последнее время. С ними комфортно и не приходится искать удобную позицию в ухе. Для хорошего звучания это очень важно. Ко всему прием сигнала довольно стабильный и за все время использования проблем с ним не наблюдалось. А вот приверженцев парадигмы «aptX-only» придется расстроить, Bose SoundSport Free этот кодек не поддерживают.

Но звук и без этого хорош. Запаса мощности хватает, чтобы не «выкручивать» его на максимум (но я, как любитель сделать погромче, все равно слушал на уровне 80%). Бас своим присутствием не затмит остальные частоты, хоть и немного приукрасит основную картинку. «Родных» корректировок нет, если понадобится эквалайзер, то придется рассчитывать на собственные силы смартфона. Хотя не сказал бы, что в этом есть необходимость, субъективно, звук изначально классный.

Чувствительности к качеству источника и жанру у наушников нет. Даже потоковых сервисов будет достаточно для большинства ситуаций. Разбалованных арматурными проводными вариантами, конечно, беспроводные спортивные наушники не удивят, но они все равно замечательно подойдут для прогулки или тренировки. Перебирать музыку мне не приходилось — я в случайном порядке слушал всю медиатеку и не сказал бы, что остался разочарован каким-либо треком или стилем музыки. Среди спортивных наушников, эти пока явно мой фаворит в качестве воспроизведения.

Автономность

Bose утверждают, что наушники способны играть 5 часов на одном заряде. Если слушать музыку на максимуме, то по моим замерам их хватит на 4 часа, что тоже не так плохо. Конечно, тем, кто все время проводит в наушниках, это будет не очень удобно. На зарядку уходит до двух часов. В обычные дни мне такой автономности было достаточно.

Если же слушать музыку по несколько часов в день, то заряжать чехол придется два-три раза в неделю. Индикатор заряда кейса расположен снаружи, а внутри есть еще два диода, которые моргают, когда наушники заряжаются, и горят, когда наушники заряжены. В то время, когда я ими не пользовался, прятал их в кейс, таким образом они всегда были заряжены, что очень удобно.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: интересный дизайн; стабильный сигнал; простота использования; замечательное качество звука, как для спортивных наушников Минусы: из-за формы наушника, его можно задевать во время активных физический упражнений; большой кейс; не лучшая звукоизоляция Вывод: Спортивные наушники Bose SoundSport Free получились заметно лучше большинства конкурентных моделей. Они приятно выглядят, отлично звучат и обладают хорошей автономностью, как для подобного устройства. Но без недостатков не обошлось, такие наушники неудобно носить в шапке, а во время тренировок их можно задеть, что не просто дискомфортно, но и может привести к потере или повреждению при падении. Но если даже в спортивных наушниках вы ставите на первое место качество звука, то обязательно обратите свое внимание на Bose SoundSport Free. Технические характеристики Bose SoundSport Free Orange

5 625 − 7 595 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth 4.1 до 10м) Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус IPX4 Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм нет данных Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление - aptX - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ - Регулятор громкости + Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г 14 Цвет оранжевый Питание / время работы аккумулятор /5 ч. Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники, сменные амбушюры, кабель USB, футляр-ЗУ Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление наушников Bose SoundSport Free на обзор