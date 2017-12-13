Обзор беспроводных наушников Samsung Gear IconX 2018

Gear IconX 2018 стали вторыми полностью беспроводными наушниками в исполнении Samsung. Модель позиционируется как спортивная, но несмотря на схожесть с прошлой версией, её характеристики были доработаны. Давайте посмотрим, что в IconX 2018 нового, и все ли изменения пошли на пользу.

Комплект поставки

Наушники поставляются со специальный кейсом, в котором переносятся, а также заряжаются, амбушюрами, хрящевыми фиксаторами и кабелем USB Type-C для зарядки и синхронизации.

Дизайн и удобство использования

Gear IconX 2018 – это полностью беспроводные внутриканальные наушники, которые очень похожи на прошлогодние IconX. У них практически одинаковая форма и дизайн.

Впрочем, есть между ними и важные отличия. Размер наушников стал чуть больше и чтобы это скрыть их корпус сделали более овальным. Кроме этого, избавились от пульсометра, а также использовали новые расцветки: чёрную, серую и розовую. Последние две выглядят стильно.

Корпус наушников сделан из пластика и полностью окрашен в один цвет, включая амбушюры. На нём можно найти контакты для подключения зарядного кейса, датчик приближения, светодиод, а также сенсорную панель на внешней стороне.

Несмотря на то, что размеры IconX 2018 стали больше, вес одного наушника составляет всего 8 грамм. Форма корпуса обеспечивает комфортную посадку в ушной раковине, а если правильно подобрать амбушюры и хрящевые фиксаторы, то наушники будут сидеть как влитые.

Для управления воспроизведением, а также регулировкой громкости, можно использовать небольшую сенсорную панель, которая находится на внешней стороне обоих наушников IconX 2018.

К сожалению, делать это не очень удобно, сенсорная панель действительно маленькая и не всегда правильно реагирует на касание.

Зарядный кейс для IconX 2018, по сравнению с прошлой моделью, стал менее вытянутым, а также более крупным и тяжёлым.

Последнее не очень критично, особенно учитывая, что вместе с габаритами и весом выросла и ёмкость встроенного в кейс аккумулятора.

Подключение

Gear IconX 2018 могут подключаться к смартфонам, ноутбукам и другим совместимым устройствам через Bluetooth 4.2. Наушники без проблем подключаются к iPhone, но все их функции доступны только на Android с приложением Gear Manager, которое позволяет менять настройки, выбирать какие оповещения будут озвучиваться, а также передавать музыку со смартфона. В Gear IconX 2018 есть 4 ГБ встроенной памяти, которые можно заполнить треками, что слушать музыку прямо с наушников.

Стоит отметить, что за время теста IconX 2018 отлично держали связь со всеми подключёнными устройствами, но пару раз ловили помехи, которые мешали связи наушников друг с другом.

На корпусе IconX 2018 есть микрофоны, поэтому наушники можно использовать в качестве беспроводной гарнитуры.

Звук

От спортивных наушников не ждёшь особо качественного звука, но по сравнению с прошлой версией, Gear IconX 2018 смогли удивить. Модель обеспечивает довольно широкую сцену, проработанные средние и высокие, но проваливается в низах. Таким образом, наушники не подойдут любителям баса, его здесь практически нет. Но в целом качество звука на хорошем уровне, а запаса громкости достаточно, чтобы слушать музыку даже в шумной обстановке.

В итоге, Gear IconX 2018 подходят не только для того, чтобы слушать музыку во время занятий спортом, их можно использовать в качестве повседневных наушников.

Спортивные функции

В прошлой версии наушников был встроенный пульсометр, но из IconX 2018 его убрали в угоду автономности. Тем не менее, в устройстве остался акселерометр, который позволяет считать шаги. Таким образом, наушники могут автоматически начать записывать прогулку, а также бег. Во время последнего они также предоставляют голосовые подсказки, например, о том, что нужно ускориться, чтобы достичь поставленной цели. На практике, это не позволяет отказаться от спортивных часов или смартфона, так как наушники будут считать дистанцию и скорость довольно условно.

Кроме этого, в Gear IconX 2018 нет защиты от влаги, что было бы логично для устройства, которое используется во время бега и в целом позиционируется как спортивный аксессуар.

Собранные наушниками данные во время бега, а это расстояние, длительность, скорость и сожжённые калории, можно синхронизировать с сервисом Samsung Health.

В настройках IconX 2018 можно активировать внешние микрофоны, чтобы слышать окружающие звуки во время прослушивания музыки. Это полезно во время бега, когда маршрут пробежки проходит через автомобильные дороги.

Автономность

В каждый наушник встроен аккумулятор ёмкостью 82 мАч (против 47 мАч в первых IconX), кроме этого, в кейсе есть встроенная батарея на 340 мАч. Производитель заявляет, что при подключении через Bluetooth Gear IconX 2018 работает до 5 часов, если слушать музыку из памяти самих наушников, то до 7 часов. В целом, всё так и есть, но стоит отметить, что наушник, который выбран основным и через который происходит управление, будет разряжаться чуть быстрее. Это не критично, но по факту один из наушников разрядится быстрее, чем второй.

Заряжаются Gear IconX 2018 через комплектный кейс, это можно делать от сети через порт USB Type-C, либо через встроенный аккумулятор. Последний позволяет почти два раза заряжать наушники, разряженные до 0%.