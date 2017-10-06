Обзор док-станции Samsung DeX: превращаем Galaxy S8 и Note8 в десктопный компьютер

Два года назад компания Microsoft предприняла первую попытку сделать то, разговоры о чём ходили последние несколько лет, а именно превратить смартфон в аналог компьютера. Для этого нужно было подключить смартфоны Lumia 950 или 950 XL к специальной док-станции, монитору, клавиатуре и мыши. После этого пользователь получал мобильную версию Windows 10, но отмасштабирванную для большого экрана. Эта концепция в целом имела право на жизнь, но у неё был ряд критических недостатков. Во-первых, производительность такой системы была не очень высокой, во-вторых смартфон довольно сильно нагревался, а в-третьих, количество приложений было ограничено. В итоге проект Windows Continuum был закрыт вместе со смартфонами Lumia. Тем не менее, сама идея продолжает жить, и в этот раз её попробовала реализовать компания Samsung в своих флагманских Android-смартфонах: Galaxy S8, S8+ и Note8. Для этого была выпущена док-станция DeX, которая позволяет подключить к смартфону монитор, клавиатуру и мышь. Что из этого получилось и как работать с Android на экране монитора – читайте в нашем обзоре.

Дизайн, разъёмы и подключение

Док-станция DeX выполнена в круглом пластиковом корпусе чёрного цвета, и в целом напоминает обычную подставку для смартфона.

Верхняя крышка устройства раскладывается, образовывая, таким образом, подставку и открывая порт USB Type-C, через который происходит подключение Galaxy S8/S8+ и Note8.

Другие разъёмы в DeX находятся на тыльной стороне корпуса. Здесь можно найти два порта USB 2.0, Ethernet 100 Мбит/с, HDMI 2.0 и USB Type-C для подключения питания.

К сожалению, на корпусе док-станции нет 3,5 разъёма для наушников, а доступ к нему в смартфоне перекрывается. При этом здесь также нет внешних динамиков, поэтому единсвтенный способ слушать музыку или смотреть видео при работе с DeX — это беспроводные наушники. На встроенный динамик смартфона рассчитывать не приходится, ведь он расположен рядом с портом USB Type-C и оказываются утопленными в корпус док-станции.

Подключение смартфона к DeX реализовано максимально просто, достаточно подключить к док-станции монитор, клавиатуру и мышь, после чего вставить аппарат в порт USB Type-C и начать работу. Интерфейс DeX со смартфона выводится на монитор буквально через минуту, после подключения.

Смартфон как компьютер будущего?

Как уже было сказано выше, с помощью Samsung DeX с одним из последних флагманов компании Galaxy S8, S8+ или Note8 можно работать как с десктопным компьютером. В Samsung разработали надстройку над Android, которая трансформирует интерфейс системы и делает его похожим на то, что пользователи привыкли видеть в Windows или macOS.

Здесь есть рабочий стол, есть панель задач и меню с программами. При этом так как речь идёт о надстройке над Android, а не об отдельной системе, то пользователь может работать практически со всеми приложениями, которые были установлены на его смартфоне, а также получить доступ ко всем своим файлам.

Что же можно делать со смартфоном в роли компьютера? Как оказалось, практически всё. Но сразу стоит отметить, что Samsung DeX поддерживают не все программы. Это выливается в то, что либо нельзя менять размер их окна, либо они вовсе не запускаются. Последнее касается в основном игр. Но приложения Google практически не имеют проблем с масштабированием. За время работы с DeX я без проблем пользовался браузером Chrome, почтой Gmail, работал с документами в Google Docs, редактировал снимки в Snapseed и смотрел YouTube. Также вполне удобно смотреть видео через VLC и слушать музыку через Deezer. Для работы с файлами есть встроенный файловый менеджер.

Впрочем, далеко не все приложения поддерживают работу в таком режиме. Некоторые никак не масштабируются, и единственное, что можно сделать — это развернуть их окно из вертикального положения в горизонтальное, чтобы по ширине помещалось больше информации. Кроме этого, какими бы функциональными сегодня ни были программы для Android, они всё ещё уступают десктопным.

Если во время входящего звонка смартфон подключён к док-станции, то принять его можно прямо в интерфейсе, но для этого понадобятся беспроводные наушники. Таким же способом можно позвонить, не отключая аппарат от DeX.

Клавиатура и мышь работают с док-станцией без проблем, единственное, переключение языков реализовано не привычно — через комбинацию Shift и пробел. Но даже при подключении клавиатуры Apple удалось добавить стандартную для macOS раскладку.

Что же касается аппаратной платформы, то здесь флагманы Samsung обеспечивают достойный уровень производительности. Анимация в интерфейсе DeX не самая плавная, но раздражения не вызывает и позволяет комфортно работать. Если использовать DeX с Galaxy S8 или S8+, то ощущается, что 4 ГБ оперативной памяти — это минимум для такой системы. С Note8, у которого 6 ГБ RAM, немного комфортнее.

Использование смартфона в качестве «системного блока» не могло не вылиться в высокие нагрузки, и соответственно в нагрев корпуса. Но в Samsung, в отличие от Microsoft, эту проблему решили. В DeX встроен вентилятор, который охлаждает смартфон во время работы. И хотя он не большой, но со своей задачей справляется и работает при этом бесшумно. После нескольких часов работы с док-станцией аппарат остаётся полностью холодным, за что также нужно отдать должное 10-нанометровому процессору Exynos.

В качестве концепта Samsung DeX выглядит очень интересно, да и в целом подобная система подойдёт для простых задач. Но если аппаратная платформа смартфона уже практически готова для того, чтобы превращаться в ПК, то софт нуждается в доработке. Он изначально должен разрабатываться для таких систем, а не просто масштабироваться. Но то, что Samsung удалось реализовать в DeX, действительно впечатляет, ведь уже сейчас Galaxy S8 или Note8 можно превратить в подобие десктопного компьютера. Но пока стоимость флагмана Samsung с док-станцией сопоставима с игровым ПК среднего уровня, а функциональность приложений остаётся базовой, подобная система не может претендовать на роль полной замены компьютера.