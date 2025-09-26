Обзор EA Sports FC 26: реалистичная в оффлайне, та же в мультиплеере

Каждый год мы имеем одну и ту же традицию: выход новой футбольной игры от EA. Кто-то встречает ее с восторгом, кто-то — со скепсисом, но в любом случае серия EA Sports FC остается главной площадкой для виртуального футбола. В случае с EA Sports FC 26 разработчики решили наконец-то откровенно разделить игроков на две аудитории: тех, кто хочет максимальной симуляции, и тех, кто предпочитает быстрые аркадные матчи. Но действительно ли иными ощущаются два режима геймплея и достаточно ли изменений предложила новая часть?

EA Sports FC 26 2 399 грн. Плюсы: Два режима игры, Authentic и Competitive, позволяют игрокам выбирать между большей реалистичностью и аркадой; захватывающая презентации матчей и трансляция; атмосфера стадионов и аудиосопровождение создают настроение праздника футбола; реалистичная графика и модели известных игроков; улучшенная анимация движения футболистов и их столкновений. Купить в PlayStation Store Минусы: Интерфейс остался таким же, добавили только новый шрифт; монетизация в карьере; невозможность играть в режиме Authentic в онлайн-режимах; из-за малого количества нововведений EA Sports FC 26 воспринимается скорее как патч для предыдущей части, а не отдельная игра. Купить в PlayStation Store 7 /10 Оценка

Геймплей EA Sports FC 26

Главным нововведением EA Sports FC 26 являются два режима игры: Authentic и Competitive. Режим Authentic, который доступен вне онлайна, предлагает замедленный, более тяжелый геймплей и больше похож на реальную трансляцию. Здесь случаются больше неточностей, труднее прорвать оборону, мяч ощущается инерционным, а любой пас может обернуться потерями. Дриблинг менее резкий, игроки дольше разгоняются, а удары требуют больше времени на замах. Защитники действуют осторожнее и дисциплинированнее, а искусственный интеллект в целом играет более сдержанно, так что случаи, когда нападающие вырываются на свободное пространство после длинной передачи, случаются редко.

Этот режим заставляет строить атаки методично и внимательно следить за балансом команды. В центре внимания оказывается стратегия: как именно строится игра, какие роли выполняют футболисты, и насколько их характеристики влияют на результат. Этот вариант ориентирован на тех, кто хочет ощутить футбольный симулятор с большей реалистичностью.

Competitive, напротив, предлагает знакомый стиль для онлайновых баталий. Все происходит быстрее, футболисты чувствуются легче, комбинации выполняются почти мгновенно. Это все еще не совсем аркада, но разница в темпе поразительная.

К сожалению, режим Authentic невозможно выбрать для онлайн-матчей, что можно назвать ограничением свободы игрока. Хотите видеть более реалистичный футбол — онлайн-режимы не для вас.

EA также обновила поведение вратарей. Если в EA Sports FC 26 они часто делали нереалистичные сейвы или же наоборот — пропускали нелогичные голы, то теперь они действуют предсказуемее. Сейвы выглядят реалистично, мяч чаще отбивается вратарем, а не прилипает к его рукам. Ошибки вратарей имеют смысл, а не выглядят как сбои анимации. В защите искусственный интеллект будет меньше вам помогать: он больше не отбирает мяч сам за игрока, поэтому приходится самому правильно выбирать момент для подката или прессинга.

Изменилась и физика мяча. Пас теперь не всегда идеально идет в ногу партнеру: он может быть слишком сильным или наоборот коротким, особенно если отдавать его в движении или под прессингом. Это делает игру менее предсказуемой. В то же время дриблинг стал более контролируемым: финты и обманные движения выполняются точнее, хотя и требуют лучшего тайминга.

Стоит признать, что абсолютно новых ощущений после первого запуска матча в EA Sports FC 26 я не получил. Игроладные нововведения ощущаются скорее минорными и, к сожалению, не дарят свежих впечатлений.

Графика и аудио EA Sports FC 26

Визуально EA Sports FC 26 не приносит революционных изменений, но благодаря мелким улучшениям картинка выглядит выразительнее. Самый большой прогресс — в работе с анимациями. HyperMotion выдает более плавные движения, контакты между футболистами и их падения выглядят убедительнее.

Подтянули и освещение. Вечерние матчи теперь имеют более мягкие оттенки, а блики от прожекторов выглядят более естественно. В дневных матчах также улучшили тени. К тому же их можно отключать или настраивать так, чтобы избежать затемнения участков поля.

Модели игроков остаются лучшими в жанре: от реалистичной физики волос и ткани формы до четко прорисованных лиц — все выглядит максимально правдоподобно. Однако это касается только известных футболистов; менее популярные игроки выглядят посредственно. Болельщики на трибунах выглядят убедительно, создавая атмосферу футбольного праздника.

Трансляция матчей и презентация — это настоящее шоу. В игре демонстрируют фанатов в пабе, дорогу к стадиону и всю атмосферу ожидания стартового свистка. Такие вставки занимают немного времени, но вполне оправданы, ведь создают нужное настроение. При этом всегда есть выбор — просмотреть всю презентацию или пропустить ее. Комментаторы и репортер на бровке вернулись из предыдущей части, а благодаря динамичным кадрам с трибун передается хаотичная и одновременно аутентичная атмосфера футбольного матча.

Трудно преувеличить значение звукового сопровождения в EA Sports FC 26. Атмосфера формируется именно благодаря разнообразным возгласам и скандированию трибун, которые подчеркивают ключевые моменты матча и добавляют ощущение присутствия. В каждом поединке все меняется в зависимости от погоды и важности матча, а более 120 детально воссозданных стадионов предлагают действительно захватывающую атмосферу с множеством мелочей.

Режимы игры и карьера EA Sports FC 26

Карьера всегда была тихим пристанищем для тех, кто не интересуется онлайн-баталиями. В EA Sports FC 26 она получила несколько приятных нововведений. Manager Live добавляет сценарии в формате вызовов, которые оживляют классический геймплей. Теперь можно не только строить команду годами, но и принять задание выиграть кубок за ограниченное время, поднять середняка в зону еврокубков или спасти клуб от вылета. Такие миссии создают ощущение динамики и добавляют игре сюжетности.

В карьере при футболисте появились архетипы развития. Это своеобразные роли, которые определяют стиль игры: например, физически мощный нападающий, техничный плеймейкер или скоростной вингер. Выбор архетипа меняет не только статистику, но и само поведение на поле, что делает развитие более ощутимым и персонализированным.

Но не обошлось без ложки дегтя. В карьере появились элементы монетизации — некоторые легендарные футболисты доступны только через премиум-пасс. Это вызвало критику в сообществе, ведь режим традиционно считался вне доната.

Ultimate Team остается самым прибыльным и одновременно самым противоречивым режимом. В EA Sports FC 26 он получил несколько важных изменений. Возвращение турниров стало приятным сюрпризом: теперь можно участвовать в соревнованиях с собственными условиями, например с командами только из серебряных карточек. Новый режим Gauntlet заставляет проходить серию матчей разными составами, а значит, делать более глубокую ротацию и экспериментировать. Live Events добавляют сезонных условий, меняющих цель и структуру команды в течение определенного периода.

Обновленный интерфейс Ultimate Team выглядит современнее, однако навигация стала менее удобной — найти нужный раздел иногда занимает больше времени, чем в предыдущих частях.

Несмотря на эти положительные изменения, главная проблема осталась. Pay-to-win как был, так и есть. Игроки, которые вливают реальные деньги, быстро получают суперсклады, тогда как другие вынуждены тратить десятки часов, чтобы догнать их. EA пытается уравновесить ситуацию, уменьшая вознаграждения и меняя структуру матчей в Rivals и Champions, но фактически это еще больше стимулирует донат.

Цены EA Sports FC 26

Стандартная консольная версия обойдется в 2 399 гривен, тогда как издание Ultimate стоит 3 499 гривен. ПК-версия стоит 1 699 гривен за стандартное издание и 2 499 гривен за Ultimate.