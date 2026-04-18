Рецензия на фильм "Мячи вверх" / Balls Up

15 апреля на сервисе Prime Video вышла комедия «Мячи вверх», или «Шары вверх», режиссером которой выступил один из создателей «Тупого и еще тупее» (1994) Питер Фаррелли. До просмотра было нетрудно догадаться какого рода кино нас ждало (плюс поздняя фильмография Уолберга в этом контексте тоже выглядит красноречиво). Действительно ли новинка оказалась очередной стриминговой ерундой, а может киноделы на этот раз устроили зрителям приятный сюрприз — выложили в обзоре ниже.

Плюсы: караоке-сцена с персонажем Марка Уолберга; Минусы: почти все в кадре — абсолютно примитивный и несмешной бред; 2 /10 Оценка

«Мячи вверх» / Balls Up

Жанр комедия

Режиссёр Питер Фаррелли

В ролях Марк Уолберг, Пол Уолтер Хаузер, Молли Шеннон, Бенджамин Бретт, Даниэла Мельхиор, Эрик Андре, Саша Барон Коэн, Ева Де Доминчи, Челси Крисп, Каран Сони

Премьера Prime Video

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Работники американской компании, занимающейся презервативами, Брэд Левисон и Элайджа ДеБелл едут в Бразилию, где должен пройти чемпионат мира по футболу, чтобы представить революционные нацюцюрники и стать официальным продуктом турнира. Революционность резинового изделия заключается в том, что оно покрывает и яички (и как до этого не додумались раньше — задается вопросом каждый встречный-поперечный). Эта инновация нравится ответственным лицам, но во время празднования сделки бразильский чиновник Сантос пускается во все тяжкие, что приводит к катастрофическим последствиям.

Таким образом контракт с бразильцами подписывают конкуренты, а Брэда, Элайджу и других сотрудников ждет увольнение из-за банкротства. Единственное, что остается у незадачливых экс-коллег, это билеты на финал мундиаля, поэтому оба решают не упускать эту возможность и садятся в самолет. Но на стадионе происходит ужасный инцидент (хуже того, что был в скандальном финале КАН между Сенегалом и Марокко), когда наши герои, не спрашивайте как, препятствуют Селесао спасти матч против принципиального соперника — аргентинцев. С этого момента каждый житель страны мечтает поквитаться с обидчиками, отобравшими у них шанс на победу.

Если вам известно имя Питера Фаррелли, то вы наверняка знаете, с каких фильмов начинал этот кинодел вместе со своим братом Бобби. Прежде всего вспоминаем такие нетленки, как «Тупой и еще тупее» (1994) и «Все без ума от Мэри» (1998). В какой-то момент творческие пути родственников разошлись и Питер отправился в свободное плавание. Казалось, что он наконец вырос из штанишек вульгарных комедий и стал серьезным художником, выдав очень классную «Зеленую книгу» (2018) и довольно неплохое «Пиво со вкусом дружбы» (2022).





Но затем Фаррелли вернулся к истокам, в частности перекочевал на Amazon, где и вышли его последние работы — чушь под названием «Рики Стеники» (2024) и собственно «Мячи вверх», где уровень экранной нелепости просто зашкаливает. Даже страшно представить, что режиссер выкинет в грядущем «Я играю Рокки» — биографической драме, посвященной истории создания культового фильма с Сильвестром Сталлоне. С одной стороны у Фаррелли есть успешный кейс в драматическом кино, результатом которого стал «Оскар» за лучший фильм, с другой — после просмотра «Мячей вверх» оптимизма насчет следующего проекта постановщика как-то поубавилось.

Что касается героя нашего сегодняшнего обзора, то он прекрасно вписывается в особый жанр, в народе известный как «тупая американская комедия». Причем с уклоном именно в характеристику тупая, тогда как комедийная составляющая — сугубо номинальная. Конечно, на каждый товар найдется свой покупатель, и Фаррелли прекрасно это понимает. Да и не беда, что на камео Месси не хватило денег (если помните, в 2017 году в «Трех иксах: Реактивизация» засветился Неймар). Но выдавать нечто настолько мертворожденное, примитивное, глупое и просто не смешное — это еще надо умудриться.

«Мячи вверх» кажутся вопиющим пережитком прошлого — выйди лента лет 25 назад, и у нее было бы больше шансов на успех среди череды себе подобных. Но это не точно.

Единственной действительно забавной сценой на весь фильм является караоке в исполнении персонажа Уолберга, взявшегося петь Somebody That I Used to Know. Это реально топ-момент, когда удержаться от смеха решительно невозможно. В остальном встречайте дилдо в первой же сцене; наполненные кокаином чудо-презервативы, которые надо проглотить, а потом сами понимаете что; кокаинового аллигатора (где-то тут вспомнился и «Медведь под кайфом»), рыбу в пенисе, которую необходимо достать ртом; а если и этого мало — то невыносимого в плохом смысле Сашу Барона Коэна (играет он, кстати, брата бразильской супермодели Жизель Бюндхен).

Черт с тем, что американцы решили провести свой киношный мундиаль в Бразилии в 2025-м, когда реальный турнир должен пройти летом у них на родине (плюс в Канаде и Мексике). По крайней мере сюжетно это обосновано, ибо в Бразилии футбол сойдет за религию. А вот в плане персонажей мы получили что-то вроде «Мачо и ботана» на тяжелых наркотиках. По уровню юмора «Мячи вверх» становятся в один ряд с самыми нелепыми опусами с Адамом Сэндлером.

Марк Уолберг продолжает стремительно скатываться в пропасть стриминговых глупостей-однодневок — за последние несколько лет мы его видели в нетфликсовских «Время для себя» (2022) и «Союзе» (2024), эппловских «Семейном плане» (2023) и «Семейном плане 2» (2025), амазоновских «Грязной игре» (2025) и собственно «Мячах вверх». Пол Уолтер Хаузер будто пошел по пути Фаррелли — в 2019-м он снимался у Клинта Иствуда в «Деле Ричарда Джуэлла», где очень неплохо себя проявил, а теперь вот на пару с Уолбергом испражняется кокаиновыми презервативами.

В целом это рассчитано исключительно на любителей тех самых тупых американских комедий, где шутки про задницы и члены ради шуток про задницы и члены — обязательный атрибут. Всем остальным лучше держаться от этого фестиваля безвкусицы как можно дальше. Даже не верится, что режиссер «Зеленой книги» и «Мячей вверх» — один и тот же человек.