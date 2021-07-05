Обзоры
Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6


Принято считать, что в сегменте недорогих фитнес-браслетов у Mi Band нет конкурентов. И действительно, гаджет от Xiaomi предлагает хорошее соотношение цена/качество, да и шестое поколение устройства оставило приятные впечатления о себе. Однако, и другим компаниям есть что предложить. В частности, Huawei, которая представила трекер Band 6 весной этого года. Девайс находится в одном ценовом сегменте с Mi Band 6, при этом имеет несколько преимуществ перед конкурентом. Давайте разбираться подробнее.

ЛинейкаHUAWEI Band 6
Смарт-часы и фитнес-браслеты на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 1 381 − 1 949 грн

Дизайн и материалы Huawei Band 6

При первом взгляде на Huawei Band 6 сразу вспоминается другой спортивный аксессуар от Huawei — модель Watch Fit. Устройства внешне похожи, причем непонятно к какой категории их следует отнести. Фитнес-трекеры они вроде бы переросли, но и полноценными смарт-часами их сложно назвать.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Комплектация Huawei Band 6 максимально аскетичная: фитнес-трекер, магнитная зарядка и документация

Тем не менее, в этом может быть и преимущество Huawei Band 6, ведь девайс компактный и легкий, при этом имеет довольно большой экран. Фитнес-трекер предлагается в трех расцветках: графитовый черный, оранжевый и светло-розовый. В первом случае как ремешок, так и пластиковый корпус устройства окрашены в черный цвет. У двух других вариантов корпус выполнен в цвете розовое золото, а ремешки, соответственно, оранжевый и розовый. Ремешки, к слову, менять можно, но для этого придется постараться — отсоединить их от корпуса не так и легко.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

На руке Huawei Band 6 ощущается комфортно. Ремешок изготовлен из приятного на ощупь материала, весит фитнес-трекер примерно 30 граммов (вместе с ремешком). Размеры: 43х25.4х10.99 мм. Ночью во время сна девайс лично мне не мешал, что также можно записать ему в плюс. Из элементов управления предусмотрена лишь одна кнопка на боковом торце. Она отвечает за активацию дисплея и навигацию по системе. На тыльной стороне расположены различные датчики и коннекторы для зарядки.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Дисплей и управление

Huawei Band 6 оснастили 1.47-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он имеет разрешение 368х194 точки, показатель плотности пикселей составляет 282 ppi. Экран слегка изогнут, повторяя форму запястья. Доступны 5 уровней регулировки яркости, датчика автояркости нет, поэтому придется регулировать данный параметр вручную. К сожалению, в настройках нет опции, которая позволяет настроить яркость экрана по расписанию.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Дисплей можно активировать взмахом руки или нажатием на боковую кнопку. Настроить активацию по тапу на экран нельзя. Порой это доставляет неудобство, ведь кнопка имеет довольно тугой ход и не всегда комфортно ее нажимать. Режима Always-On Display нет. В фирменном приложении Huawei Health доступны более сотни различных циферблатов. Далеко не все пришлись на мой вкус, но выбрать есть из чего. Вибромоторчик в Huawei Band 6 нормально справляется со своей задачей, но хотелось бы более приятной тактильной отдачи.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Что касается логики управления системой, здесь все максимально просто: свайпы влево/вправо переключают виджеты (время, погода, ЧСС, стресс и т.п.), свайп сверху открывает меню быстрых настроек, а снизу — панель уведомлений. Нажатие на боковую кнопку открывает меню приложений. Немного неудобно, что при тапе на виджет не открывается соответствующее приложение. Например, виджет погоды не отображает прогноз на следующие дни, но в приложении “Погода” прогноз доступен.

Софт, здоровье и спортивные функции Huawei Band 6

Huawei не уточняет какой именно чипсет используется в качестве аппаратной платформы Band 6, но претензий к производительности устройства практически нет. Меню и виджеты на главном экране листаются плавно. Бывают, конечно, некоторые задержки, но ничего критичного. Да и не забываем о ценовой категории девайса.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Внутри фитнес-трекера установлен модуль Bluetooth 5.0 LE. Как и Mi Band 6, Huawei Band 6 лишен датчика GPS, поэтому придется рассчитывать на модуль в смартфоне во время тренировок. Также девайс оборудован акселерометром, гироскопом и оптическим пульсометром.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Huawei Band 6 позволяет круглосуточно измерять частоту сердечных сокращений, автоматически мониторить уровень кислорода в крови и уровень стресса, а также отслеживать менструальный цикл. Кроме того, трекер способен следить за вашим сном и даже оценивать качество дыхания во время сна. Не стоит забывать о том, что это не медицинское устройство, поэтому все перечисленные выше показатели являются лишь ориентировочными. Фитнес-трекер помогает отслеживать изменения в показаниях, поэтому если вы заметите негативную тенденцию, это может служить поводом для обращения к врачу.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

96 спортивных режимов позволяют практически каждому пользователю найти необходимую для себя тренировку. Есть кроссфит, пилатес, йога, карате, фехтование, балет, фрисби и даже лазертаг. В приложении Huawei Health доступна отдельная вкладка с упражнениями, которая позволяет выбрать для себя беговой курс. При запуске такой тренировки вы будете слышать голосовые подсказки о темпе бега, пройденной дистанции, когда необходимо ускориться или замедлиться, чтобы вывести пульс на нужный уровень и т.д. Кстати, с Huawei Band 6 можно заниматься и плаванием, ведь трекер имеет влагозащиту согласно рейтинга 5 ATM. Устройство также умеет автоматически определять начало тренировки (ходьба, бег, орбитрек и гребной тренажер). Например, если вы отправляетесь на прогулку, девайс предложит включить соответствующую тренировку примерно через 10 минут ходьбы (~0.5 км дистанции).

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Из прочих функций Huawei Band 6 отмечу возможность ответа шаблонными сообщениями на звонки, управления музыкальным плеером и камерой смартфона. Последние две, впрочем не поддерживаются в связке с iOS-устройствами (а управление камерой возможно только при подключении к девайсу с оболочкой EMUI 8.1 или выше).

Подключение к смартфону

11111111111111

Для подключения Huawei Band 6 к Android или iOS-смартфону понадобится приложение-компаньон Huawei Health. В нем содержится информация о ваших показателях активности, вкладка с упражнениями, настройками фитнес-трекера и параметрами профиля. Можно увидеть ваши достижения за все время использования спортивных гаджетов Huawei и настроить синхронизацию данных со сторонними сервисами (например, Apple HealthKit и Google Fit).

Автономность Huawei Band 6

Благодаря аккумулятору емкостью 180 мАч и оптимизированному энергопотреблению, автономность Huawei Band 6 выше всяких похвал. При включенных всех мониторингах здоровья девайс способен проработать 11-12 дней. Если добавить постоянные тренировки, показатель немного уменьшится, но все равно это отличный результат. Если сравнивать с Mi Band 6, преимущество на стороне Huawei Band 6.

Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6

Восполняет энергию Band 6 при помощи магнитной зарядки. Чтобы полностью зарядить устройство понадобится около часа времени.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: большой AMOLED-дисплей, отличная автономность, множество спортивных режимов, влагозащита
Минусы: нельзя активировать экран по тапу на него, виджеты на главном экране не открывают основное приложение, отсутствует возможность синхронизации данных со многими спортивными сервисами
Вывод: У Xiaomi Mi Band 6 появился достойный конкурент, который даже может дать ему фору в некоторых аспектах. Разница в цене между устройствами минимальна, при этом они предлагают практически идентичную функциональность. У Huawei Band 6 визуально чуть крупнее дисплей (хотя, судя по измерениям Xiaomi, он больше именно у Mi Band 6), за счет этого девайс скорее напоминает смарт-часы. Также и автономность у гаджета от Huawei получше. В любом случае, это два достойных варианта в сегменте недорогих фитнес-трекеров, что для нас, как потребителей, только плюс.

Технические характеристики

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить