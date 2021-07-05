Обзор фитнес-трекера Huawei Band 6





Принято считать, что в сегменте недорогих фитнес-браслетов у Mi Band нет конкурентов. И действительно, гаджет от Xiaomi предлагает хорошее соотношение цена/качество, да и шестое поколение устройства оставило приятные впечатления о себе. Однако, и другим компаниям есть что предложить. В частности, Huawei, которая представила трекер Band 6 весной этого года. Девайс находится в одном ценовом сегменте с Mi Band 6, при этом имеет несколько преимуществ перед конкурентом. Давайте разбираться подробнее.

Дизайн и материалы Huawei Band 6

При первом взгляде на Huawei Band 6 сразу вспоминается другой спортивный аксессуар от Huawei — модель Watch Fit. Устройства внешне похожи, причем непонятно к какой категории их следует отнести. Фитнес-трекеры они вроде бы переросли, но и полноценными смарт-часами их сложно назвать.

Комплектация Huawei Band 6 максимально аскетичная: фитнес-трекер, магнитная зарядка и документация

Тем не менее, в этом может быть и преимущество Huawei Band 6, ведь девайс компактный и легкий, при этом имеет довольно большой экран. Фитнес-трекер предлагается в трех расцветках: графитовый черный, оранжевый и светло-розовый. В первом случае как ремешок, так и пластиковый корпус устройства окрашены в черный цвет. У двух других вариантов корпус выполнен в цвете розовое золото, а ремешки, соответственно, оранжевый и розовый. Ремешки, к слову, менять можно, но для этого придется постараться — отсоединить их от корпуса не так и легко.

На руке Huawei Band 6 ощущается комфортно. Ремешок изготовлен из приятного на ощупь материала, весит фитнес-трекер примерно 30 граммов (вместе с ремешком). Размеры: 43х25.4х10.99 мм. Ночью во время сна девайс лично мне не мешал, что также можно записать ему в плюс. Из элементов управления предусмотрена лишь одна кнопка на боковом торце. Она отвечает за активацию дисплея и навигацию по системе. На тыльной стороне расположены различные датчики и коннекторы для зарядки.

Дисплей и управление

Huawei Band 6 оснастили 1.47-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он имеет разрешение 368х194 точки, показатель плотности пикселей составляет 282 ppi. Экран слегка изогнут, повторяя форму запястья. Доступны 5 уровней регулировки яркости, датчика автояркости нет, поэтому придется регулировать данный параметр вручную. К сожалению, в настройках нет опции, которая позволяет настроить яркость экрана по расписанию.

Дисплей можно активировать взмахом руки или нажатием на боковую кнопку. Настроить активацию по тапу на экран нельзя. Порой это доставляет неудобство, ведь кнопка имеет довольно тугой ход и не всегда комфортно ее нажимать. Режима Always-On Display нет. В фирменном приложении Huawei Health доступны более сотни различных циферблатов. Далеко не все пришлись на мой вкус, но выбрать есть из чего. Вибромоторчик в Huawei Band 6 нормально справляется со своей задачей, но хотелось бы более приятной тактильной отдачи.

Что касается логики управления системой, здесь все максимально просто: свайпы влево/вправо переключают виджеты (время, погода, ЧСС, стресс и т.п.), свайп сверху открывает меню быстрых настроек, а снизу — панель уведомлений. Нажатие на боковую кнопку открывает меню приложений. Немного неудобно, что при тапе на виджет не открывается соответствующее приложение. Например, виджет погоды не отображает прогноз на следующие дни, но в приложении “Погода” прогноз доступен.

Софт, здоровье и спортивные функции Huawei Band 6

Huawei не уточняет какой именно чипсет используется в качестве аппаратной платформы Band 6, но претензий к производительности устройства практически нет. Меню и виджеты на главном экране листаются плавно. Бывают, конечно, некоторые задержки, но ничего критичного. Да и не забываем о ценовой категории девайса.

Внутри фитнес-трекера установлен модуль Bluetooth 5.0 LE. Как и Mi Band 6, Huawei Band 6 лишен датчика GPS, поэтому придется рассчитывать на модуль в смартфоне во время тренировок. Также девайс оборудован акселерометром, гироскопом и оптическим пульсометром.

Huawei Band 6 позволяет круглосуточно измерять частоту сердечных сокращений, автоматически мониторить уровень кислорода в крови и уровень стресса, а также отслеживать менструальный цикл. Кроме того, трекер способен следить за вашим сном и даже оценивать качество дыхания во время сна. Не стоит забывать о том, что это не медицинское устройство, поэтому все перечисленные выше показатели являются лишь ориентировочными. Фитнес-трекер помогает отслеживать изменения в показаниях, поэтому если вы заметите негативную тенденцию, это может служить поводом для обращения к врачу.

96 спортивных режимов позволяют практически каждому пользователю найти необходимую для себя тренировку. Есть кроссфит, пилатес, йога, карате, фехтование, балет, фрисби и даже лазертаг. В приложении Huawei Health доступна отдельная вкладка с упражнениями, которая позволяет выбрать для себя беговой курс. При запуске такой тренировки вы будете слышать голосовые подсказки о темпе бега, пройденной дистанции, когда необходимо ускориться или замедлиться, чтобы вывести пульс на нужный уровень и т.д. Кстати, с Huawei Band 6 можно заниматься и плаванием, ведь трекер имеет влагозащиту согласно рейтинга 5 ATM. Устройство также умеет автоматически определять начало тренировки (ходьба, бег, орбитрек и гребной тренажер). Например, если вы отправляетесь на прогулку, девайс предложит включить соответствующую тренировку примерно через 10 минут ходьбы (~0.5 км дистанции).

Из прочих функций Huawei Band 6 отмечу возможность ответа шаблонными сообщениями на звонки, управления музыкальным плеером и камерой смартфона. Последние две, впрочем не поддерживаются в связке с iOS-устройствами (а управление камерой возможно только при подключении к девайсу с оболочкой EMUI 8.1 или выше).

Подключение к смартфону

Для подключения Huawei Band 6 к Android или iOS-смартфону понадобится приложение-компаньон Huawei Health. В нем содержится информация о ваших показателях активности, вкладка с упражнениями, настройками фитнес-трекера и параметрами профиля. Можно увидеть ваши достижения за все время использования спортивных гаджетов Huawei и настроить синхронизацию данных со сторонними сервисами (например, Apple HealthKit и Google Fit).

Автономность Huawei Band 6

Благодаря аккумулятору емкостью 180 мАч и оптимизированному энергопотреблению, автономность Huawei Band 6 выше всяких похвал. При включенных всех мониторингах здоровья девайс способен проработать 11-12 дней. Если добавить постоянные тренировки, показатель немного уменьшится, но все равно это отличный результат. Если сравнивать с Mi Band 6, преимущество на стороне Huawei Band 6.

Восполняет энергию Band 6 при помощи магнитной зарядки. Чтобы полностью зарядить устройство понадобится около часа времени.