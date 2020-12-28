Обзоры
Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85

Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85

Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85


На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество разнообразных гарнитур. Можно выбрать устройство с одним наушником или двумя, со съемным или складным микрофоном, с подсветкой или без. Но что, если вы хотите себе топовое устройство, предлагающее максимум возможностей, без оглядки на его стоимость? Тогда советую обратить внимание на Jabra Evolve2 85.

JABRA Evolve2 85 MS USB-A (28599-999-999)
Наушники, гарнитуры на
от 13 003 грн
Предложений: 7
Сравнить цены

Комплектация Jabra Evolve2 85

1111

Как и полагается премиальному устройству, Jabra Evolve2 85 предлагает приятную комплектацию. В коробке вы найдете удобный кейс для транспортировки гарнитуры, в котором, собственно, и хранится девайс. Также есть Bluetooth-адаптер (USB-A или USB-C, в зависимости от версии), кабель USB-C — USB-A для зарядки, кабель 3.5 мм — 3.5 мм для проводного подключения и адаптер для использования в самолете. Внутри кейса есть кармашек, где можно хранить все аксессуары.

Дизайн и конструкция

Jabra Evolve2 85 выглядят не сильно броско, но в то же время стильно. В отделке используются качественные материалы, приятные на ощупь и не собирающие отпечатков пальцев. Гарнитура довольно крупная, да и весит 286 граммов. Но в то же время на голове устройство сидит очень удобно. Во многом это заслуга мягкого пеноматериала, который используется в амбушюрах и подкладке оголовья. Даже после нескольких часов работы усталость не чувствуется.

111

Левая чаша наушников содержит переключатель для включения/сопряжения, кнопку для переключения режимов шумоподавления, светодиодный индикатор, порт USB-C и 3.5-мм аудиоразъем. Кроме того, предусмотрены два коннектора для зарядки девайса при помощи специальной зарядной базы (можно докупить отдельно за $50). На правой чаше есть кнопки для управления воспроизведением и регулировки громкости, кнопка Microsoft Teams (она также может быть не брендированной) и штанга микрофона с кнопкой Mute, которая незаметно прячется в чаше (в опущенном положении микрофон автоматически включается, при поднятом — выключается). Кстати, штанга поворотная, поэтому можно настроить положение микрофона под себя.

1111

На каждой из чаш Jabra Evolve2 85 также есть индикаторы занятости Busylight, которые светятся красным во время ваших звонков, или же фиолетовым, когда вы работаете в Microsoft Teams. В целом же гарнитура оставляет очень приятные впечатления после использования, единственное к чему можно придраться — кнопки на правой чаше люфтят, из-за чего слышно небольшое дребезжание, когда пытаешься их нащупать.

Звучание и микрофон Jabra Evolve2 85

Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85Jabra Evolve2 85 оснастили сразу десятью микрофонами для максимального качества передаваемой речи. Есть четыре аналоговых микрофона MEMS и шесть цифровых микрофонов MEMS. Первые находятся в вышеупомянутой штанге, которая прячется в правой чаше, а массив цифровых микрофонов используются когда вы, к примеру, в пути и штанга спрятана. Общаться при помощи данной гарнитуры действительно комфортно — собеседник отлично слышит вас, без каких-либо сторонних шумов.

111

Jabra Evolve2 85 имеет UC-сертификацию, а значит можно рассчитывать на стабильную работу со всеми популярными UC-платформами (Cisco, Mitel, Avaya и др.). Более того, если вашим основным инструментом для общения с коллегами является Microsoft Teams, тогда можно выбрать точно такую версию гарнитуры, как у нас на обзоре, которая полностью адаптирована и оптимизирована для MT. Вы можете настроить кнопку Teams на правой чаше для ответа на звонки в MT, переходу к различным экранам, вывода клиента MT из фона на передний план и т.д. В то же время индикатор на правой чаше будет светиться фиолетовым, если ваше устройство готово к подсоединению к собранию MT, пропущен вызов или есть голосовая почта.

Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85Что касается технических характеристик, аналоговый микрофон имеет чувствительность -35 дБВ/Па, цифровой: -26 дБ FS/Па. Частотный диапазон аналогового: 5-20000 Гц, цифрового: 100-8000 Гц. Для подключения к источникам звука беспроводным способом используется Bluetooth 5.0. Есть поддержка кодеков SBC и AAC, профилей HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2. Одновременно к Jabra Evolve2 85 по Bluetooth могут быть подключены два устройства.

Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85Очевидно, что гарнитура за такую стоимость должна уметь не только качественно передавать звук, но и уметь его хорошо воспроизводить. За эту функциональность в Jabra Evolve2 85 отвечают 40 мм динамики с частотным диапазоном 20-20000 Гц (100-8000 Гц в режиме разговора). Наушники достойно себя показывают при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Присутствует хорошая детализация и глубина сцены. При включенной системе активного шумоподавления потеря качества не сильно ощущается, в то же время ANC отлично справляется со своей задачей и минимизирует внешние звуки, чтобы вы могли сосредоточиться на работе или отдыхе. Пользователю также доступен режим HearThrough, который пропускает звуки при включенном ANC и позволяет, например, вести беседу, не снимая наушников.

Софт и автономность

Для доступа к различным параметрам гарнитуры и обновления ПО предусмотрены приложения Jabra Direct (Windows/macOS) и Jabra Sound+ (Android/iOS). И десктопное, и мобильное приложение содержат большое количество настроек. Пользователь может изменить эквалайзер, настроить работу режима шумоподавления, включить функцию автоматического обнаружения наушников на голове (ставит на паузу музыку, когда вы снимаете гарнитуру, и продолжает воспроизведение, когда надеваете обратно), установить таймер для режима сна, настроить поведение микрофона и многое другое. Плюс можно увидеть уровень заряда Jabra Evolve2 85.

1111111111111111

К слову, время автономной работы является еще одной сильной стороной гарнитуры. Производитель заявляет до 37 часов прослушивания музыки при выключенном ANC (до 32 часов при включенном ANC). В режиме разговора устройства должно хватать минимум на 20 (ANC вкл / Busylight вкл), а максимум — на 30 часов (ANC выкл / Busylight выкл). Заряжать Jabra Evolve2 85 можно через USB-C или при помощи зарядной станции. Поддерживается быстрая зарядка — 15 минут достаточно для 8 часов работы от аккумулятора.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид и сборка, качество звука, качество передачи речи, оптимизация для работы с UC-платформами, софт
Минусы: люфт кнопок на правой чаше
Вывод: Jabra Evolve2 85 - это отличный рабочий инструмент для пользователей, которым каждый день приходится проводить по несколько часов на аудио- и видеовстречах. Гарнитура хорошо справляется, как с передачей голоса, так и воспроизведением музыки, при этом выполнена из приятных материалов и имеет качественную сборку (за исключением кнопок на правой чаше). Устройство ориентировано на бизнес-клиентов, использующих UC-платформы, этим, по всей видимости, и определяется его стоимость.

Технические характеристики

Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85 JABRA Evolve2 85 MS USB-A (28599-999-999)
13 003 − 15 949 грн
Сравнить цены
ТипНаушники с микрофоном
Способ подключениябеспроводной
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения+
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+кожзам/пластик/кожзам
Вес, г286
Цветчерный
Складная конструкция+
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц20000
Сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБ117
Максимальная входная мощность, мВт50
Диаметр динамиков, мм40
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление+
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия BluetoothBluetooth 5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC+
aptX-
aptX Adaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC+
Элемент питанияаккумулятор
Время работы37 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка+
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м1,2
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель+
Тип разъемаmini jack 3,5 mm
Форма штекерапрямой
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавынесенный регулируемый
Направленностьнет данных
Шумоподавление микрофона+
Частотный диапазон, Гц5-20000
Чувствительность микрофона, дБ35
Амбушюры-
Аудио кабель1
Переходники / сплитерыАдаптер Bluetooth USB-A/USB-C
Чехол / кейс-
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительно-
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить