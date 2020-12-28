Обзор гарнитуры Jabra Evolve2 85





На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество разнообразных гарнитур. Можно выбрать устройство с одним наушником или двумя, со съемным или складным микрофоном, с подсветкой или без. Но что, если вы хотите себе топовое устройство, предлагающее максимум возможностей, без оглядки на его стоимость? Тогда советую обратить внимание на Jabra Evolve2 85.

Комплектация Jabra Evolve2 85

Как и полагается премиальному устройству, Jabra Evolve2 85 предлагает приятную комплектацию. В коробке вы найдете удобный кейс для транспортировки гарнитуры, в котором, собственно, и хранится девайс. Также есть Bluetooth-адаптер (USB-A или USB-C, в зависимости от версии), кабель USB-C — USB-A для зарядки, кабель 3.5 мм — 3.5 мм для проводного подключения и адаптер для использования в самолете. Внутри кейса есть кармашек, где можно хранить все аксессуары.

Дизайн и конструкция

Jabra Evolve2 85 выглядят не сильно броско, но в то же время стильно. В отделке используются качественные материалы, приятные на ощупь и не собирающие отпечатков пальцев. Гарнитура довольно крупная, да и весит 286 граммов. Но в то же время на голове устройство сидит очень удобно. Во многом это заслуга мягкого пеноматериала, который используется в амбушюрах и подкладке оголовья. Даже после нескольких часов работы усталость не чувствуется.

Левая чаша наушников содержит переключатель для включения/сопряжения, кнопку для переключения режимов шумоподавления, светодиодный индикатор, порт USB-C и 3.5-мм аудиоразъем. Кроме того, предусмотрены два коннектора для зарядки девайса при помощи специальной зарядной базы (можно докупить отдельно за $50). На правой чаше есть кнопки для управления воспроизведением и регулировки громкости, кнопка Microsoft Teams (она также может быть не брендированной) и штанга микрофона с кнопкой Mute, которая незаметно прячется в чаше (в опущенном положении микрофон автоматически включается, при поднятом — выключается). Кстати, штанга поворотная, поэтому можно настроить положение микрофона под себя.

На каждой из чаш Jabra Evolve2 85 также есть индикаторы занятости Busylight, которые светятся красным во время ваших звонков, или же фиолетовым, когда вы работаете в Microsoft Teams. В целом же гарнитура оставляет очень приятные впечатления после использования, единственное к чему можно придраться — кнопки на правой чаше люфтят, из-за чего слышно небольшое дребезжание, когда пытаешься их нащупать.

Звучание и микрофон Jabra Evolve2 85

Jabra Evolve2 85 оснастили сразу десятью микрофонами для максимального качества передаваемой речи. Есть четыре аналоговых микрофона MEMS и шесть цифровых микрофонов MEMS. Первые находятся в вышеупомянутой штанге, которая прячется в правой чаше, а массив цифровых микрофонов используются когда вы, к примеру, в пути и штанга спрятана. Общаться при помощи данной гарнитуры действительно комфортно — собеседник отлично слышит вас, без каких-либо сторонних шумов.

Jabra Evolve2 85 имеет UC-сертификацию, а значит можно рассчитывать на стабильную работу со всеми популярными UC-платформами (Cisco, Mitel, Avaya и др.). Более того, если вашим основным инструментом для общения с коллегами является Microsoft Teams, тогда можно выбрать точно такую версию гарнитуры, как у нас на обзоре, которая полностью адаптирована и оптимизирована для MT. Вы можете настроить кнопку Teams на правой чаше для ответа на звонки в MT, переходу к различным экранам, вывода клиента MT из фона на передний план и т.д. В то же время индикатор на правой чаше будет светиться фиолетовым, если ваше устройство готово к подсоединению к собранию MT, пропущен вызов или есть голосовая почта.

Что касается технических характеристик, аналоговый микрофон имеет чувствительность -35 дБВ/Па, цифровой: -26 дБ FS/Па. Частотный диапазон аналогового: 5-20000 Гц, цифрового: 100-8000 Гц. Для подключения к источникам звука беспроводным способом используется Bluetooth 5.0. Есть поддержка кодеков SBC и AAC, профилей HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2. Одновременно к Jabra Evolve2 85 по Bluetooth могут быть подключены два устройства.

Очевидно, что гарнитура за такую стоимость должна уметь не только качественно передавать звук, но и уметь его хорошо воспроизводить. За эту функциональность в Jabra Evolve2 85 отвечают 40 мм динамики с частотным диапазоном 20-20000 Гц (100-8000 Гц в режиме разговора). Наушники достойно себя показывают при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Присутствует хорошая детализация и глубина сцены. При включенной системе активного шумоподавления потеря качества не сильно ощущается, в то же время ANC отлично справляется со своей задачей и минимизирует внешние звуки, чтобы вы могли сосредоточиться на работе или отдыхе. Пользователю также доступен режим HearThrough, который пропускает звуки при включенном ANC и позволяет, например, вести беседу, не снимая наушников.

Софт и автономность

Для доступа к различным параметрам гарнитуры и обновления ПО предусмотрены приложения Jabra Direct (Windows/macOS) и Jabra Sound+ (Android/iOS). И десктопное, и мобильное приложение содержат большое количество настроек. Пользователь может изменить эквалайзер, настроить работу режима шумоподавления, включить функцию автоматического обнаружения наушников на голове (ставит на паузу музыку, когда вы снимаете гарнитуру, и продолжает воспроизведение, когда надеваете обратно), установить таймер для режима сна, настроить поведение микрофона и многое другое. Плюс можно увидеть уровень заряда Jabra Evolve2 85.

К слову, время автономной работы является еще одной сильной стороной гарнитуры. Производитель заявляет до 37 часов прослушивания музыки при выключенном ANC (до 32 часов при включенном ANC). В режиме разговора устройства должно хватать минимум на 20 (ANC вкл / Busylight вкл), а максимум — на 30 часов (ANC выкл / Busylight выкл). Заряжать Jabra Evolve2 85 можно через USB-C или при помощи зарядной станции. Поддерживается быстрая зарядка — 15 минут достаточно для 8 часов работы от аккумулятора.