Обзор Huawei FreeBuds 3i: TWS-наушники с активным шумоподавлением





В прошлом году компания Huawei переосмыслила подход к разработке беспроводных наушников, представив модель FreeBuds 3. В ней производитель впервые для себя попытался реализовать сразу несколько преимуществ, среди которых качество звука, активное шумоподавление, скорость и стабильность соединения, а также возможность быстрого переключения между устройствами. Собственно всё то, что делает современные TWS-наушники такими популярными. Поэтому было интересно посмотреть, сможет ли компания перенести все эти возможности в более доступные модели. И первой такой попыткой стали Huawei FreeBuds 3i – полностью беспроводные наушники среднего ценового сегмента, получившие ряд характеристик старшей версии. Давайте посмотрим, что интересного может предложить это устройство.

Комплект поставки

У Freebuds 3i вполне стандартный комплект поставки. Вместе с наушниками пользователь получает зарядный кейс, кабель USB Type-C и 4 пары амбушюр разного размера.

Дизайн и кейс

Несмотря на схожесть в названии, Huawei FreeBuds 3i отличаются от старшей модели как по дизайну, так и форм-фактору. Производитель использовал внутриканальную посадку с силиконовыми амбушюрами для более сильной шумоизоляции. При этом корпус наушников имеет уже ставшую традиционной форму с каплевидными излучателям и выступающими из них «ножками», в которых прячутся аккумуляторы и другая электроника.

В целом внешне FreeBuds 3i практически ничем не выделяются на фоне подобных моделей, в том числе от Huawei. Тем не менее стоит отметить, что выглядят наушники аккуратно благодаря относительно компактным размерам.

Huawei FreeBuds 3i поставляются вместе с продолговатым пластиковым кейсом, по форме напоминающим небольшой бочонок. Его не так удобно носить в кармане джинсов, как более плоский кейс от Freebuds 3, но в целом он не очень большой и не занимает много места.

Как и сами наушники, комплектный кейс сделан из качественного пластика, но из-за глянцевого покрытия он довольно быстро покрывается мелкими царапинами. На его фронтальной панели находится небольшой светодиодный индикатор, который светится во время зарядки и мигает в режиме сопряжения с другим устройством.

На тыльной части кейса находится порт USB Type-C, а также кнопка, зажав которую наушники первый раз подключаются к смартфону или ноутбуку. В случае с аппаратами Huawei всё проще, они автоматически определяют, что FreeBuds 3i находятся рядом и предлагают с ними соединиться.

Настройки и управление FreeBuds 3i

В этой модели используется Bluetooth 5.0 с поддержкой протоколов A2DP 1.3, HFP 1.6 и AVRCP 1.5, а также кодеков AAC и SBC. Наушники без проблем подключаются к совместимым устройствам и стабильно держат соединение. При этом они довольно быстро переключаются с одного источника на другой, хотя в этой модели, в отличие от FreeBuds 3, не используется чип Kirin A1, в Huawei в целом не раскрывают подробностей по поводу платформы. Но, как бы там ни было, в плане работы младшая модель ничем от старшей не отличается.

Для сопряжения наушников с источником звука нужен только Bluetooth, и подключившись можно сразу слушать музыку. Но для настройки и обновления прошивки понадобится приложение AI Life, которое пока есть только для Android.

Через программу также можно менять управление, наушники реагируют на касания внешней части излучателей. По умолчанию нажатием и удерживанием включается и выключается шумоподавление, а двойным постукиванием переключаются треки. Но через AI Life можно поменять действия, причём назначить по два на каждый наушник.

В Huawei также обещают в скором времени добавить во FreeBuds 3i поддержку «прозрачного» режима прослушивания музыки, который позволит через внешние микрофоны лучше слушать окружающие звуки. Но на момент написания обзора наушники ещё не получили соответствующее обновление.

На внутренней стороне излучателей находятся датчики, которые позволяют ставить воспроизведение на паузу, если вытянуть один из наушников из уха. Это работает на Android, iOS, macOS и Windows.

Звучание и шумоподавление FreeBuds 3i

Как уже сказано выше, в этой модели Huawei использовал внутриканальную посадку, которая сама по себе довольно хорошо отсекает внешние звуки. Кроме этого, FreeBuds 3i получили 10 мм динамические драйверы. Благодаря последним наушники обеспечивают довольно объемное звучание и широкую, как для такой компактной модели, воображаемую сцену. При этом отмечу хорошую проработку высоких и низких частот. Бас здесь действительно ощущается, а это большая редкость для полностью беспроводных моделей. Иногда его даже с избытком из-за чего немного страдает средний диапазон, но не настолько, чтобы детали совсем уж стирались. В целом звучание Huawei FreeBuds 3i впечатляет, особенно как для этой ценовой категории.

В наушниках также используется активная система шумоподавления, которая работает на основе двух внешних и одного внутреннего микрофонов. В Huawei заявляют, что внутриканальная посадка вместе с «шумодавом» позволяют уменьшить уровень внешнего шума до 32 дБ. В целом это близко к реальности, так как в открытом офисе, где типичный шум достигает 60 дБ, вы во время прослушивания музыки не будете слышать людей вокруг. Также отмечу, что создаваемая системой шумоподавления противофаза не давит на уши, в этом плане FreeBuds 3i довольно комфортные в использовании.

Качество передачи речи

На каждом наушнике Huawei FreeBuds 3i находится два микрофона для улавливания голоса, что в целом положительно сказывается на передачи речи. Во время телефонных звонков собеседники не жалуются на слышимость вашего голоса, но если записать его через наушники, то будет слышно металлические нотки и небольшие искажения.

Автономность и зарядка

Huawei Freebuds 3i оснащаются аккумуляторами ёмкостью 37 мАч, которых достаточно примерно для 3 часов прослушивания музыки с активной системой шумоподавления. А если её выключить, то можно выиграть ещё пол часа.

Заряжаются наушники через комплектный кейс, который оснащается батареей на 410 мАч и обеспечивает дополнительно 14,5 часов воспроизведения. Полная зарядка наушников в кейсе занимает около часа.

Для зарядки кейса предназначен порт USB Type-C, сделать это беспроводным способом не выйдет. Это, пожалуй, главный недостаток младшей модели по сравнению с FreeBuds 3. Впрочем, он не настолько критичный, чтобы предавать этому большое значение.