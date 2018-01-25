Обзор Huawei P Smart

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Huawei старается быстро вывести на рынок новые смартфоны с экранами 2 к 1. Кроме флагмана Huawei Mate 10 Pro уже доступен Mate 10 Lite, его аналог в лице Honor 7x и, теоретически, в скором времени должны анонсировать выход Honor View 10 (V10). Но сегодня же мы расскажем про P Smart — относительно недорогой аппарат за 8 тысяч гривен, который начнет продаваться 9 февраля.

Дизайн, удобство использования

Huawei P Smart — относительно простой аппарат, поэтому с точки зрения дизайна модель не предлагает ничего экстраординарного. Впрочем, это не означает что он выглядит плохо. «Спинка» смартфона из листа металла, сверху и снизу есть пластиковые вставки, необходимые для нормальной работы беспроводных модулей. Небольшой акцент сделан на двух камерах — они практически незаметно выступают над поверхностью, а их объективы защищены пластиковыми ободками.

Так как большую часть фронтальной панели занимает экран, а место по ним — логотип производителя, сканер отпечатков разместили сзади. Традиционно, к его работе нет никаких замечаний — это быстрый сенсор, срабатывающий в большинстве ситуаций.

У него есть дополнительные функции — свайпом можно открывать панель уведомлений или листать фотографии в галерее, касанием делать фото и отключать таймеры/будильники.

Расположение остальных элементов традиционное: физические клавиши справа, все разъемы снизу, держатель nanoSIM/microSD слева, сверху — дополнительный микрофон для работы шумоподавления. Аппарат хорошо собран и ощущается довольно легким.

Размеры корпуса сравнимы с «обычными» 5 дюймовыми смартфонами, поэтому P Smart получился относительно небольшим. Конечно, до верхнего края экрана за счет новых пропорций тянутся несколько неудобно, но больших проблем это не вызывает — все же перед нами довольно компактный аппарат.

Экран

Смартфон получил 5,65 дюймовый IPS экран с разрешением Full HD+. Матрицу прикрывает защитное стекло с олеофобным покрытием. Яркость изменяется от 2 до 524 кд/м², контрастность — 1 к 978.

Как всегда, есть возможность самостоятельно подстроить цветовую температуру и режим чтения, уменьшающий усталость глаз при продолжительном использовании. Еще добавили функцию включения подсветки дабл-тапом.

Рассказать что-то особенное про дисплей сложно — перед нами просто хорошая и даже отличная для своей цены матрица с большим диапазоном регулировки яркости, нормальной контрастностью и достаточно точной, естественной цветопередачей. Любое изображение выглядит красочно и хорошо читается на солнце. Приятно смотреть видео, читать, играть.

Аппаратная платформа

В качестве платформы для Huawei P Smart выбрали Kirin 659 — SoC среднего сегмента, знакомую нам по аппаратам линейки Nova и другим моделям производителя. Ее дополняют 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, объем которой можно расширить с помощью карт памяти, если отказаться от установки второй nanoSIM.

Стандартный набор беспроводных модулей дополнен NFC — P Smart можно (и нужно) использовать для бесконтактных платежей с помощью Android Pay или приложений от самих банков. Wi-Fi работает только на частоте 2,4 ГГц — каких-то неудобств это не создает, но хотелось бы видеть поддержку 5 ГГц, чем могут похвастаться многие сравнимые смартфоны.

Для зарядки и передачи данных используется разъем MicroUSB — это еще один формальный недостаток модели, который кардинально не влияет на пользовательский опыт, но нам хочется его отметить. С другой стороны — в случае необходимости будет намного легче найти кабель.

Kirin 659 выполнен по техпроцессу 16 нм — платформу можно назвать аналогом популярного Snapdragon 625. Она отличается большей производительностью CPU, но менее интересной графикой — Mali-830 MP2.

При обычном использовании P Smart показывает себя неплохо — фактически он аналогичен Nova 2 или тому же Mate 10 Lite, разве что оперативной памяти тут на 1 ГБ меньше. Получается вполне производительное решение для обычного повседневного использования — не флагман, но и тормозами не раздражает. С играми все будет зависеть от оптимизации. В тот же Asphalt Xtreme играть комфортно, а вот в «танках» будет ощущаться недостаток производительности. Не понравилось, что пару раз приходилось наблюдать повторную отрисовку интерфейса рабочего стола после выхода из обычных приложений. Наверное, работу EMUI и Android 8.0 еще не на 100% оптимизировали под прошлогодний процессор.

Программная платформа

Huawei P Smart сразу выходит на рынок с актуальной версией операционной системы — Android 8.0 Oreo, что не может не радовать. Ее дополняет фирменная оболочка EMUI, теперь ее «номер» соответствует версии ОС — EMUI 8.0.

В плане дизайна и главных особенностей она полностью аналогична EMUI 5.1, которой оснащались модели Huawei 2017 года, но компания решила не отказываться от большинства функций Android Oreo.

Так, крайним левым экраном теперь может выступать хаб Google Now, по удержанию иконок приложений вызываются ярлыки быстрых действий, а на углах знакчков программ, если есть пропущенные события, появляются небольшие кружочки — удобно!

EMUI часто ругают за дизайн иконок стоковых приложений и я тоже считаю, что ей бы не помешала «чистая» тема от производителя, но в остальном оболочка очень удобна из-за того, что с одной стороны выглядит достаточно лаконично, а с другой — в ней многое можно настроить. Это наличие отдельного меню приложений, размер сетки приложений для рабочего стола, масштабируемость интерфейса, удобный поиск, который вызывается свайпом внизу по рабочему столу и более продвинутые функции, касающиеся энергопотребления.

Мультимедиа

В плане мультимедийных возможностей Huawei P Smart можно назвать привычным середнячком. Вызывной динамик один, расположен на нижней грани справа — так его немного сложнее перекрыть рукой во время игр или просмотра видео. Громкость нормальная, качество тоже.

При прослушивании музыки можно включить программный эквалайзер Histen — эту функцию также стоит попробовать. В плане работы телефонной части замечаний не возникло. Громкости динамика достаточно, виброзвонок не самый сильный, но ощущается.

Время работы

Встроенный аккумулятор смартфона имеет емкость 3000 мАч. Быстрой зарядки нет. В среднем, от одного заряда в моем относительно активном режиме использования P Smart работал сутки, показывая от 4 до 6 часов активного экрана — не рекорд, а просто нормальный результат, так чтобы не переживать из-за стремительного разряда аккумулятора.

Камеры

Huawei P Smart получил двойную основную камеру (13 Мп, f/2.0 + 2 Мп) и фронтальный сенсор на 8 Мп (f/2.0), второй модуль основной камеры используется исключительно для получения информации о глубине резкости для реализации размытия фона при съемке портретов и объектов.

Приложение аналогично другим смартфонам Huawei. Кроме знакомых творческих «Свет», HDR и полностью ручного режима в камере появились «живые фото» (запись мини-видео до и после нажатия клавиши съемки), а также портретный режим и широкой диафрагмы.

Как и большинство смартфонов среднего сегмента, P Smart достаточно прилично снимает днем. Заметно, что производитель выбрал не самые продвинутые сенсор и оптику, но программные алгоритмы отрабатывают хорошо, так что итоговые фотографии выглядят вполне качественными. В помещении при среднем освещении все становится уже хуже, а ночью все совсем слабо. Качество съемки видео тоже далеко от идеального — это стандартная проблема для Huawei.