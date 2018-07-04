Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 5 на платформе AMD Ryzen

Среди огромного разнообразия ноутбуков сейчас можно найти вариант практически для любой задачи. От максимально легких и портативных, до гигантских и неповоротливых (например, вот этот «Хищник»). Игровые ноутбуки хоть и являются очень нишевым продуктом, зачастую именно они включают в себя много интересных технологий и отличаются особой «силой». К нам же обычно попадают модели с процессорами Intel и видеокартами NVIDIA, но в этот раз мы посмотрим на вариант с AMD Ryzen и Radeon на примере модели Acer Nitro 5.

Модельный ряд

Компания Acer выпускает много разных моделей компьютеров в, кажется, всех возможных сегментах потребительского рынка. Для среднестатистического пользователя в ассортименте производителя найдется ноутбук практически под любой сценарий использования. В том числе и для игроков.

Самая известная линейка таких компьютеров Acer – это Predator. Nitro на этом фоне выглядит послабее, но и стоит дешевле. В текущей линейке Nitro 5 большинство моделей представлены с процессорами Intel Core i5/i7 и графикой NVIDIA GeForce 1050, но есть пара моделей с AMD FX и одна с Ryzen 5. Сэмпл последней как раз и попался к нам на тест.

Комплектация и первые впечатления

Наш образец приехал в обычной картонной коробке, как простой ноутбук. В комплекте с самим устройством есть блок питания и несколько винтиков для крепления дополнительного жесткого диска.

Сумки, мышки и прочие аксессуары в данном случае не предусмотрены. Глобально, только мышка понадобится для полноценной игровой машины, но у покупателя подобного компьютера наверняка такая уже имеется.

Дизайн и удобство использования Acer Nitro 5

Выглядит Nitro 5 ожидаемо, как для игрового компьютера. Это большой ноутбук в пластиковом корпусе с декорацией а-ля карбон на крышке экрана и верхней части топкейса. Места на столе для него понадобится немного больше, чем для обычного лептопа с такой диагональю экрана – 390х266х26,75 мм, а в рюкзаке это добавит больше 2,5 кг веса. При этом вес и четыре резиновые ножки не дадут ноутбуку двигаться во время активной игры. Расцветка только черная с красными вставками – классика для подобного сегмента устройств.

Крышка топкейса немного прогибается, это же касается дисплейного блока. Но подобное встречается у многих бюджетных ноутбуков, не думаю, что это станет большой проблемой. Зато вентиляция никак не цепляет пользователя (не дует в руки, например), что во время игр все же большой плюс. К слову, прорезь охлаждения оформлена, на мой взгляд, круто, хоть в общую стилистику, субъективно, не сильно вписывается.

Обязательным пунктом для игровых лептопов является достаточное количество портов для подключения аксессуаров. На корпусе Nitro 5 слева есть SD-кардридер, USB-A (3.0), HDMI, USB-C (3.1), Ethernet и замок Kensington; справа комбинированный разъем для гарнитуры, еще два USB-A (2.0) и разъем для зарядки. Размещение коннекторов довольно стандартное и с ним можно освоиться. Разве что USB справа (если пользователь правша) могут немного мешать мыши (слева аналогичная ситуация для левши). Но и с этим можно ужиться.

В своем преимущественном большинстве игровые ноутбуки неудобные. Они тяжелые и долго носить их за собой становится сложно. За счет высоты топкейса руки могут находится в не самом удобном положении и быстро уставать. Места для них тоже нужно больше обычного. Это все не обошло и Nitro 5. Но игровые компьютеры никто не покупает за лишний комфорт и «скромные» размеры. В них все же важны другие вещи.

Дисплей

Acer Nitro 5 оснащается 15,6-дюймовым IPS экраном с довольно крупными, как по современным меркам, рамками. Все доступные версии этой модели оснащаются Full HD-матрицами, чего вполне достаточно для игр.

Передача цветов не подводит. Покрытие дисплея матовое, как любят геймеры. Не дали слабину и углы обзора. Единственное, чего хотелось бы побольше, это контрастности. Заметен недостаток, например, во время просмотра фильмов, где в темных сценах могут встречаться черные «пятна».

Вполне ожидаемо от IPS-матрицы, скорость реакции немного ниже, чем могут показывать специализированные игровые мониторы. Если же на этом не фокусироваться, то сильно это не обращает на себя внимание. Да и как только я начинал играть, вовсе перестал замечать легкий «гоустинг». Опять же, почему-то уверен, что играть владелец все равно будет на внешнем большом мониторе. Хотя даже с встроенным можно вполне комфортно справиться.

Экран не подстраивает уровень подсветки в зависимости от освещения, это придется делать вручную. Максимальный уровень яркости в паре с матовым экраном позволят не вертеться возле окна в поисках удачной позиции. К слову, в этой модели дисплей находится немного выше обычного (за счет большей конструкции), что в использовании оказывается немного приятнее, ведь шея не так наклонена к монитору.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

В довольно широкий топкейс поместили клавиатуру с Num-блоком. Как и в большинстве случаев, перед нами обычная «мембранка». Нажатие мягкое и довольно глубокое. Размещение кнопок кажется немного компактнее, за счет чего при слепом наборе могут быть опечатки в первое время, но привыкнуть можно быстро. В добавок к дизайну клавиатура получила красную подсветку.

Крупненький трекпад в нашем случае хорошо потестировать не удалось, ведь ни один из двух вариантов драйверов, добытых на официальном сайте, не удалось установить. Уверен, проблема временная, либо касается конкретно тестового образца. Так трекпад работает без поддержки жестов. Точно можно сказать одно, его хочется переместить немного левее, ведь во время игр я несколько раз его задевал, после чего выработалась привычка отключал сенсорную панель. Опять же, вероятно не хватило ПО, которое может «отлавливать» случайные нажатия.

За звук ответственны два динамика, они расположены практически перед пользователем. Это не самые громкие динамики со средненьким качеством звучания. Для небольшого помещения их будет достаточно, чтобы посмотреть фильм или видео в Сети. А играют чаще в наушниках, которые явно будут лучше для такой задачи. Музыку будет приятнее слушать на внешней акустике, либо с помощью все тех же наушников.

Одномегапиксальная камера более-менее подойдет для видеосвязи. Ее картинка размыта и шумна. Для стримов сам компьютер не сильно производительный, поэтому в данном случае об этом нет смысла говорить. Но если все же будет потребность в хорошей картинке, придется воспользоваться другим решением.

Производительность и ПО

Как ранее упоминалось, в наше распоряжение попала модель Acer Nitro 5 с основными комплектующими от AMD – четырехъядерный Ryzen 5 2500U и видео RX560X (4 ГБ). Оперативной памяти в нашей модели 8 ГБ (DDR4), но производитель оставил небольшую крышку для самостоятельного апгрейда. Накопителем стала М.2-планка емкостью 256 ГБ, но есть место для самостоятельной установки еще одного хранилища (будь то жесткий диск или SSD). Связь с Сетью может осуществляться через Wi-Fi с поддержкой стандарта AC или через гигабитный Ethernet. В добавок есть Bluetooth 5.0.

Для игр это решение довольно средненькое. Производительности видеоускорителя на все не хватит и в некоторых играх придется пожертвовать графикой. Например, в PUBG даже при низких настройках качества картинки высокой частоты кадров не стоит ожидать. В среднем выйдет около 40-50 FPS, а в зависимости от обстановки может быть меньше. Игры в духе GTA V или Counter Strike: Global Offensive покажут больше кадров даже на максимальных настройках, но это уже довольно старые игры. С новыми хитами не стоит расчитывать на Ultra. Для обычных задач, вроде браузинга, офиса, мультимедиа и прочего, естественно, особых ограничений нет.

Система охлаждения делает свое дело. Даже тяжелые игры не прогревают ЦП выше 70-75°C, при этом верх топкейса практически не нагревается. Ожидаемо, шумит СО сильно, что является лишним поводом воспользоваться наушниками на время игры. В остальных ситуациях вентиляторов практически не слышно, а температура падает до 35-45°C.

С работой Windows 10 были проблемы. Вероятно, всему виной особенности платформы. Так, не все драйверы установились, а ПО из дополнительного раздела накопителя вовсе никак не помогало в этом. Бывали мелкие ошибки, встречались трудности с настройкой чего-либо. Но все это можно списать на тестовый образец и сыроватость ПО. Надеемся, к в Acer исправят эту проблему в ближайшее время.

Автономность Acer Nitro 5

Время работы от батареи никогда не было сильной стороной игровых компьютеров. Аккумулятор емкостью 48 Вт•ч продержался 3,5 часа в тесте PCMark, а двухчасовой фильм, например, отнимет 40% заряда. Играть без подключения к розетке будет довольно сложно, ведь в этом случае ноутбук ограничивает производительность.

Блок питания, как заведено, крупный и тяжелый. Влияет это в первую очередь на мобильность, ведь путешествовать без него далеко не получится. Зато он зарядит полностью севшую батарею за два с лишним часа.