Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS: собиратель фрагов

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В начале нынешнего года компания ASUS обновила линейку игровых ноутбуков серии ROG, предложив разноплановые модели для требовательных энтузиастов. Производитель продолжает развивать устройства серии ROG Strix SCAR, которые изначально позиционировались как решения для киберспортсменов. Позже линейку немного одомашнили, предложив производительные ноутбуки для более широкой аудитории взыскательных геймеров. Сегодня у нас на обзоре новый ASUS ROG Strix SCAR 15 (G533QS) в наиболее интересной конфигурации с топовым мобильным процессором Ryzen 9 5900HX и дискретной графикой GeForce RTX 3080 Mobile16 ГБ. С какими вызовами справится такая ультимативная связка?

Комплект поставки

Небюджетные игровые ноутбуки начинаешь оценивать еще до первого включения системы. Да, да, первое впечатление складывается уже по составу поставки. И здесь ASUS ROG Strix SCAR 15 (G533QS) есть чем порадовать. Рассматриваемая модификация предлагается в комплекте с фирменным рюкзаком ROG Backpack.

Учитывая габариты и вес ноутбука нет большой сложности найти подходящую сумку/рюкзак для его переноски, но использовать для этих целей стилизованный специализированный аксессуар конечно гораздо приятнее.

В штатном комплекте также предлагается набор документации, пара декоративных сменных панелей, два блока питания (основной – 240 Вт, дополнительный – Type-C 100 Вт), а также проводная игровая мышка ROG Chakram Core.

Вполне боеспособная модель, которую мы ранее уже тестировали. Подробности и впечатления – в отдельном обзоре. Что же, для полного счастья, пожалуй, не хватает лишь игровой поверхности и гарнитуры, но это уже индивидуальные опции.

Дизайн и компоновка

Итак, перед нами игровой середнеформатник с диагональю экрана 15,6”. По габаритами и массе устройства (354x259x22,6~ 27,2 мм; 2,3 кг) так и не скажешь, что имеем дело с мобильной системой, заряженной топовыми мощными компонентами.

При первом взгляде обращает на себя внимание алюминиевая верхняя крышка с лазерным травлением-гравировкой. Созданные таким способом миниатюрные ячейки эффектно бликуют от источников внешнего освещения. Этакая работа «на публику». Ассиметричное зональное оформление в целом соответствует общей дизайнерской концепции игровых устройств ASUS. Для моделей SCAR предыдущего поколения использовалась зонированная разнонаправленная шлифовка поверхности крышки. Подобный прием также выглядит эффектно, но субъективно нынешний вариант оформления более лаконичен.

ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS также предусмотрен дополнительный способ кастомизации внешнего вида. На кормовой части предусмотрена сменная панель. Штатная сдобрена крупной надписью ROG. В комплекте предлагается пара дополнительных крышек.

Более того, необходимую уникальную панель можно подготовить самостоятельно и распечатать на 3D-принтере. Файлы с необходимыми заготовками можно скачать на сайте производителя. Таким способом можно придать уникальности устройству без аляповатых наклеек, которые зачастую лишь портят внешний вид ноутбука.

А вот чем игровой ноутбук не испортишь, так это RGB-подсветкой. Конечно, с этим тоже нередко бывает перебор, но здесь уже много зависит от конкретной реализации. В случае с ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS подсветки много, но, как это не удивительно, здесь она не кажется избыточной. Крупный логотип ROG подсвечивается на верхней крышке.

Массивный сплошной световод расположен под передней гранью, частично захватывая и боковые грани. Такой прием позволяет эффектно очерчивать контур ноутбука при слабом внешнем освещении. Несмотря на то, что источник достаточно интенсивный, он отражается на рабочем столе, создавая окутывающую ауру. Такой способ уже опробован на моделях предыдущего поколения и очень неплохо себя зарекомендовал.

Из нововведений SCAR 15 нынешнего года можно отметить наличие дополнительного световода, размещенного под дисплейным блоком в области декоративного выреза. Он обеспечивает интересный блик на часть рабочей панели.

Отдельно подсвечивается каждая клавиша клавиатуры, но к этому моменту мы еще вернемся. В целом недостатка в иллюминации здесь точно нет, но несмотря на ее изобилие, подсветка не выглядит избыточной. Она уместна для игрового ноутбука. Ну, а у ярых противников всегда есть возможность отключить все огоньки.

Все интерфейсные разъемы размещены на левой и задней гранях ноутбука. Слева выведены лишь два классических порта USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) и комбинированный 3,5-миллиметровый джек для подключения наушников или гарнитуры.

Основной же набор коннекторов сосредоточен на тыльной панели. Здесь расположены разъем (6 мм) для подключения штатного блока питания, розетка Ethernet – как же игровой системе обходиться без проводного подключения, полноразмерный выход HDMI 2.0b (до 3840×[email protected] Гц), еще один Type-A USB 3.2 Gen1, а также универсальный порт USB Type-C, в данном случае поддерживающий протокол USB 3.2 Gen2 и передачу видеосигнала по DisplayPort. Для порта реализована и поддержка Power Delivery мощностью до 100 Вт. Разъем позволяет как заряжать ноутбук через Type-C, так и питать внешние устройства от этого коннектора.

Правая панель свободна от интерфейсных разъемов. Это оптимальный вариант для правшей, у которых справа даже теоретически не должно быть никаких помех. В игровой системе это место для мыши.

Что же в целом касается компоновки коннекторов, то идея сосредоточить коннекторы для интерфейсов с массивными проводниками (силовой кабель, HDMI, Ethernet) на задней грани выглядит очень логичной. Если конструкция ноутбука позволяет, то это оптимальное расположение, позволяющее разгрузить рабочее пространство вокруг ноутбука.

Если же говорить о составе разъемов, то это добротный набор для игровой платформы, но с определенным ограничениями. Прежде всего отметим отсутствие поддержки Thunderbolt 3. Возможно интерфейс не первой необходимости, но в системе такого класса он не был бы лишним. В целом не помещал бы и еще один порт Type-C, пусть и в варианте с упрощенной функциональностью. На корпусе также не нашлось места для кард-ридера. Игровой системе он без особой надобности, а вот «медийщики» порадовались бы возможностью обходиться без дополнительных переходников. Ведь мощные игровые ноутбуки нередко покупаются вовсе не для того, чтобы на них играть. И мы сейчас не о майнинге. С другой стороны, зияющие дыры для SD-карт точно не красят внешний вид устройства, а возможные колпачки-заглушки часто теряются.

Нижняя панель пластиковая. На поверхности видна целая плеяда различных по габаритам и конструкции резиновых стоек. Эти элементы попутно стали частью декорации платформы, но основная их задача – улучшить сцепление с рабочей поверхностью. И с ней они отлично справляются. Ноутбук очень устойчив на рабочем столе.

На нижней панели видны вентиляционные отверстия, а также прикрытые выходы для пары звуковых излучателей.

Верхнюю крышку можно открыть одной рукой. Здесь все в порядке с балансом. Дисплейный блок откидывается примерно на 135°. Этого вполне достаточно для игровой модели, которая наверняка будет стоять на рабочем столе.

Петли в меру тугие, с хорошей фиксацией экрана в заданном положении. Экран не дребезжит даже при активных нажатиях на клавиатуру.

Экран

Рассматриваемая модификация ноутбука предлагается с экраном, имеющим разрешение 1920×1080, частоту обновления 300 Гц с адаптивной синхронизацией и время отклика 3 мс. Оптимальная комбинация для мощной игровой платформы. Учитывая диагональ экрана в 15,6”, панели с большим количеством точек, нужны скорее для рабочих задач, а если в приоритете максимальные fps, то Full HD – предпочтительный вариант.

Используется матовая IPS-матрица (Sharp LQ156M1JW25) с эффективным антибликовым покрытием. Попутно отметим очень тонкие боковые и верхнюю рамки экрана. Ширина пластикового канта здесь всего 4 мм. Обратная сторона столь приятного эстетичного решения – отсутствие веб-камеры. Производитель даже не пытался встраивать ее на нижнюю кромку экрана или под клавиши. При таком ракурсе заметно меняется изображение владельца ноутбука, а это точно не тот эффект, которого хотелось бы получить во время видеосвязи. Если нужна камера, придется обзавестись внешней моделью. С другой стороны, отсутствие встроенной «вебки» – гарантия того, что она не будет активирована в самый неподходящий момент.

Возвращаясь к возможностям экрана, отметим, что яркость регулируется в пределах 14–310 кД/м2. Хороший диапазон позволяет настроить необходимую интенсивность в зависимости от внешнего освещения. Для подсветки не используется ШИМ, потому изображение не имеет никакого эффекта мерцания, в том числе и при минимальной интенсивности свечения.

Матрица также имеет хорошую контрастность – 1020:1 при максимальном уровне яркости.

Измеренный цветовой охват фактически соответствует заявленному. Имеем 99% sRGB и 76% Adobe RGB. Для профессиональной работы с цветом возможно хотелось бы иметь охват побольше, но для экрана игровой системы это очень хорошие показатели. К тому же кривая гаммы в штатном режиме близка к эталонным 2.2.

Что касается точности цветопередачи, то даже без дополнительной калибровки она на пристойном уровне – среднее отклонение Delta E <1, за единичным исключением.

Штатная цветовая температура чуть сдвинута к «холодным» оттенкам – 6800–6900К. Однако сместить акцент, добавив “теплоты” можно даже штатными средствами, используя приложение Armoury Crate.

Здесь также предусмотрены предварительно подготовленные профили для различных игровых сценариев. Изображение изменяется ощутимо и такие пресеты вполне могут пригодиться, например, если в какой-то ситуации нужно высветить темные участки.

Органы управления

Для ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS используется оптико-механическая клавиатура островного типа с увеличенным ходом клавиш (1,9 мм), минимальным временем срабатывания и заявленным ресурсом в 100 млн. нажатий. Для каждой кнопки предусмотрена индивидуальная RGB-подсветка с возможностью синхронизации AURA Sync.

Попутно отметим любопытный дизайнерский прием с использованием полупрозрачного сегмента рабочей панели. В данном случае вращающиеся элементы системы охлаждения рассмотреть не удастся, но через пластину просматриваются фрагменты металлического шасси. Полупрозрачная пластина не обрывается за пределами рабочей панели, а тонкой полоской охватывает по контуру корпус ноутбука.

Возвращаясь к клавиатуре, отметим достаточно удобную раскладку с группировкой функциональных клавиш, полноразмерными курсорными и набором из пяти дополнительных кнопок с регулировкой громкости, отключением микрофона, быстрым выбором рабочего режима и запуска приложения Armoury Crate.

У правой кромки основного блока расположен столбец с мультимедийными кнопками. Возможно этот сегмент стоило бы отвести для навигационных клавиш PgUp/PgDn/Home/End, потому как функции последних совмещены с курсорными. Ну, это уже скорее вкусовщина и взгляд через призму частой работы с текстами.

К клавиатуре с оптико-механическими переключателями скорее нужно будет немного попривыкнуть, особенно если ранее вы использовали модель с ножничной конструкцией кнопок или мембраной. Нажатие на клавиши требует чуть большего усилия, при этом характерный щелчок неизбежно будет напоминать о типе используемого механизма. В то же время имеем очень четкий клик, высокую скорость срабатывания и повышенную надежность. Все параметры важны для клавиатуры игрового ноутбука.

Еще одна модернизация – стеклянный тачпад, который стал значительно больше, чем у модели предыдущего поколения. Площадка габаритами 130×78 мм имеет хорошую чувствительность и поддерживает комбинации жестов. Здесь уже нет отдельный кнопок, клавиши выбора и вызова контекстного меню расположены под общей панелью.

Тачпад также имеет дополнительную функциональность, при необходимости превращаясь в дополнительный цифровой блок. Чтобы активировать такую функцию, необходимо на секунду задержать палец в правом верхнем углу на пиктограмме NumLk.

А вот чего нет ни на тачпаде, ни рядом возле него, ни где-либо еще на корпусе, так это сканера отпечатка пальцев. Если важна безопасность, то для авторизации придется использовать PIN-код или пароль.

Отдельное внимание обратим на практичность рабочей панели с покрытием, напоминающим софттач. Очевидно, что разработчики пытались повторить приятные тактильные ощущения, которые обеспечивает такой тип поверхности, но при этом уменьшить маркость. Но целиком избавиться от этого эффекта не удается. Следы от пальцев на поверхности панели все же будут оставаться, потому, чтобы поддерживать надлежащий внешний вид, придется позаботиться о соответствующем уходе.

Любопытно, что производитель не отказался от идеи с ключом-идентификатором KeyStone, который появился в предыдущих поколения игровых ноутбуков ROG Strix. На правой кромке по прежнему предусмотрено отдельное посадочное место для специфической NFC-метки, которую можно использовать для различных задач. Сам ключ заключен в полупрозрачный пластиковый корпус красного цвета. Такой элемент на рабочей панели привлекает внимание, разнообразя внешнее оформление. При этом механизм крепление ключа остался прежним – внутри корпуса он удерживается магнитами, но довольно легко извлекается из своего посадочного места. Для переноски ключа предусмотрен специальный брелок-чехол с карабином, поставляемый в комплекте с ноутбуком.

Среди основных функций KeyStone II по-прежнему остается возможность получить доступ к скрытому разделу, который становится недоступен при извлечении ключа. В приложении Armoury Crate также можно настроить различные события при установке или извлечении KeyStone. Например, реакцией на установку может быть автоматическое изменение профиля охлаждения или запуск заданного приложения. При извлечении можно прятать все открытые окна приложений и отключать звук. Практическая ценность таких опций зависит от вашей модели использования системы.

Платформа и производительность

С выходом новых мобильных процессоров AMD семейства Cezanne-H с архитектурой Zen 3, у производителей ноутбуков, кажется, уже не осталось никаких аргументов против появления чипов AMD даже во флагманских платформах. Учитывая то, насколько компании оперативно предлагают свои новые модели на процессорах Ryzen 5000, создается впечатление, что именно решения AMD становятся опорными для мощных игровых ноутбуков. По крайне мере до официального выхода Intel Tiger Lake-H.

Вне всяких сомнений, с нетерпением компании ожидали и появления линейки мобильных видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3000. Обновленная серия оказалась очень успешной в десктопном сегменте, потому наверняка ноутбучные версии адаптеров в очередной раз поднимут планку графических возможностей мобильный систем.

ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS в рассматриваемой конфигурации использует настоящую комбо-связку из предтопового процессора Ryzen 9 5900HX и флагманской дискретной видеокарты GeForce RTX 3080 Mobile 16 ГБ.

Процессор производится по 7-нанометровой технологии FinFET, имеет 8 вычислительных ядер и 16 потоков, оснащен 16 МБ кеш-памяти 3-го уровня, работает с частотной формулой 3,3/4,6 ГГц и получил тепловой пакет 45+ Вт с возможностью корректировки (35–54 Вт). В отличие от десктопных моделей CPU, мобильные версии Ryzen 5000H/HX оснащаются интегрированной графикой.

В данном случае процессор сдобрен видеоядром Radeon Vega c 512 вычислительными блоками, работающим на 2100 МГц. По меркам интегрированных решений вариант интересный и точно пригодится для работы системы, но в игровом ноутбуке приоритет у дискретной графики.

Как мы уже упоминали, рассматриваемая модификация ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS заряжена топовой графикой новой линейки NVIDIA – GeForce RTX 3080 Mobile, причем в варианте с 16 ГБ памяти и TDP в 115 Вт с возможностью увеличения теплового пакета до 130 Вт. Видеокарта основана на чипе GA104 с архитектурой Ampere и имеет частотную формулу 1110/1545 МГц. Графический процессор включает 6144 вычислительный блока, 192 текстурных блока и 96 растеризаторов. Кроме того GPU содержит 48 RT-ядер для аппаратного просчета трассировки лучей и 192 тензорных ядра для векторных вычислений, например, реализации DLSS. В нашем случае видеокарта представлена в версии с 16 ГБ памяти GDDR6, работающей на эффективных 14 000 МГц. Шина памяти 256 бит позволяет получить пропускную способность в 448 ГБ/c. Это очень приличные показатели, как для мобильной видеокарты.

Ноутбук также оснащен 32 ГБ памяти DDR4-3200, работающей в двухканальном режиме. На материнской плате предусмотрено два слота для модулей So-DIMM, которые в данном случае заняты планками Samsung M471A2G43AB2-CWE cо штатными таймингами 22-22-22-52-1T. Два разъема позволяют при необходимости увеличить общий объем ОЗУ до 64 ГБ, но для игровой платформы такая емкость пока избыточна. Имеющихся 32 ГБ будет вполне достаточно для таких целей.

Двухканальный режим DDR4-3200 обеспечивает пропускную способность на уровне 41–45 ГБ/с. Задержки в работе с памятью – 86 нс.

ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS имеет два разъема для накопителей формата M.2. Тестовая конфигурация оснащена одним накопителем M.2 PCI-E x4 3.0 – SK Hynix HFM001TD3JX013N объемом 1 ТБ.

Судя по результатам экспресс-тестов, имеем типичную скоростную модель с пиковыми последовательными трансферами на уровне 3600/3000 МБ/с и ожидаемой для этого класса производительностью работы с 4К блоками. В целом для игровой системы скорость SSD скорее вторична, тогда как доступный объем имеет принципиальное значение. 1 ТБ – рациональный минимум для системы такого класса. При необходимости доступный объем можно расширить, даже без замены текущего накопителя. Более того, наличие штатных конфигураций SCAR 15 с парой SSD, работающих в RAID 0, можно попробовать самостоятельно создать подобный массив.

Из особенностей аппаратной платформы стоит выделить наличие модуля Intel Wi-Fi 6 AX200 для доступа к беспроводным сетям. Контроллер поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1.

Возвращаясь к системной производительности, несложно предположить, какие возможности предлагает ноутбук в приведенной конфигурации. Великолепная отзывчивость, большой запас мощности для самых ресурсоемких задач. Имеем рекордные для мобильных решений показатели в многопоточных приложениях. Да и c «однопоточкой» чипы с архитектурой Zen 3 справляются очень хорошо.

Производитель предусмотрел три штатных режима работы ноутбука: Silent, Performance и Turbo. Судя по названию, Silent предполагает максимально тихую работу системы даже в ущерб производительности. Пониженные частоты, питающие напряжения и энергопотребление. Как следствие – уменьшенный скорость вращения вентиляторов системы охлаждения или вовсе пассивный режим отвода тепла при невысоких нагрузках.

Performance является базовым профилем со стандартным балансом характеристик системы, обеспечивающим должный уровень производительности. В свою очередь профиль Turbo предполагает разгон графического процессора и памяти видеокарты – 1210/1645 МГц и 14 304 МГц, вместо 1110/1545 МГц и 14 000 МГц. Также предполагается повышение энергетических лимитов, а соответственно и возможность работы на повышенных частотах. Производительность растет, но отвод тепла нужно ускорить, а, соответственно, повышаются скорости вращения вентиляторов и издаваемый ими шум. Закон сохранения энергии.

Для наглядности мы провели замеры производительность системы в трех режимах, используя для этих целей приложение Cinebench R23. 15-минутный нагрузочный режим позволяет процессору выйти на «крейсерский» режим, демонстрируя производительность CPU в интенсивных задачах большой длительности.

В штатном режиме Performance на старте многопоточного теста тактовая частота процессора – 4000 МГц, со временем она автоматически снижается до 3500 МГц на все вычислительные блоки. Значение CPU Package – 65 Вт. В однопоточном режиме активное ядро ускоряется до 4550 МГц. Итоговый результат – 12 111/1407 баллов.

В форсированном режиме Turbo рендеринг начинается при 4150–4200 МГц. Рабочая частота всех ядер минимально снижается со временем – до 4000–4150 МГц. Параметр CPU Package расширен до 80 Вт. В однопоточном режиме одно ядро ускоряется до 4550–4600 МГц. Итоговый результат – 13 228/1380 баллов.

В режиме Silent при многопоточном вычислении процессор стартовал с 3200 МГц, а через некоторое время рабочая частота опустилась до 2800 МГц. В таких условиях CPU Package составлял всего 35 Вт. В то же время при однопоточном рендеринге сцены активное ядро ускорялось до 4500 МГц, потому неудивительно, что итоговый результат здесь очень хороший – 9345/1437 баллов. Забавно, что зафиксированный показатель в однопотоке оказался даже чуть выше, чем в режимах Performance/Turbo.

Подготовленные профили позволяют использовать оптимальный вариант для различных ситуаций. Например, во время браузинга, работы с офисными приложениями или просмотра видео вполне можно обойтись Silent с минимальным уровнем шума или вовсе пассивным режимом охлаждения c периодическим запуском вентиляторов с невысокими оборотами. Для для более ресурсоемких задач или игр подойдет Performance, а Turbo обеспечит максимум производительности, но с несколько большим уровнем шума. Для смены профиля даже не нужно заходить в приложение (хотя можно и так). Очень удобно выбрать необходимый режим нажатием специально выделенной кнопки.

Производительность в играх

Ну, а теперь, наконец, о самом интересном – производительности в играх. Но прежде добавим немного статистики по возможностям платформы в синтетике 3DMark, чтобы сопоставить возможности платформы с таковыми для других решений.

Графические 11 500 баллов на этапе Time Spy – это уровень десктопной видеокарты GeForce RTX 3060 Ti c TDP в 200 Вт. Мобильная же версия GeForce RTX 2080 Mobile зачастую набирает здесь 9500–10 000 баллов.

На этапе Port Royal с трассировкой лучей ноутбук заработал почти 7000 баллов. Опять же, подобный или даже чуть более скромный результат удается получить на GeForce RTX 3060 Ti для настольных систем. Посмотрим на показатели в реальных играх.

Учитывая конфигурацию ноутбука и разрешение экрана 1920×1080, для всех проектов использовались максимальные настройки качества и соответствующие пресеты.

Представленные результаты средних и минимальных fps получены в режиме Performance. Профиль Turbo зачастую позволяет получить еще 5–10 кадров/c, но это увеличение не столь принципиально. Производительности процессора Ryzen 9 5900HX даже в штатном режиме достаточно для того, чтобы раскрыть потенциал видеокарты, а дополнительные 100 МГц к частоте GPU радикально не влияют на количество fps.

Как видим, GeForce RTX 3080 Mobile в связке с Ryzen 9 5900HX предлагают очень комфортную производительность в режиме Full HD. Даже в тяжелых проектах с максимальными настройками качества графики ноутбук предлагает отличную игровую мощь.

Не избыточна ли здесь частота обновления экрана в 300 Гц? И да, и нет. В соревновательных играх высокий fps может обеспечить конкурентное преимущество, а в относительно легковесных проектах ноутбук с GeForce RTX 3080 Mobile выдает на гора более 200 кадров/c. Подтверждение тому – результаты в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Схожих показателей можно ожидать и в динамичных Overwatch или CS:GO.

16 ГБ памяти видеокарты никогда не будут лишними. Для игр в режиме Full HD вряд ли в скором времени реально понадобится буфер такого объема, но пусть это будет запас на перспективу. Кроме того, увеличенную емкость точно оценят те, кто использует видеокарту для рабочих задач.

Возвращаясь к играм, отметим, что в режиме Silent ноутбук практически во всех проектах обеспечивал средние 60 кадров/c. Можно было бы даже предположить, что в этом случае fps ограничивается именно этим значением. Однако единственным исключением из нашего списка стала Tom Clancy’s Rainbow Six Siege в которой даже с профилем Silent ноутбук обеспечивал более 100 кадров/c. На самом деле такой режим вполне подходит для неспешных игр, для которых 60 fps вполне достаточны, а потому нет необходимости на полную «кочегарить» свою систему. К тому же в режиме Silent ноутбук работает максимально тихо. Не будет ли в этом случае особенно обидно из-за простаивания 300-герцевого экрана? Ну, тут уже каждый определится со своими предпочтениями и приоритетами.

Мультимедийная подсистема

Отдельного упоминания заслуживает штатная акустическая подсистема. Кроме двух низкочастотных излучателей (2×4 Вт), расположенных на нижней панели, производитель также оснастил ноутбук еще парой спикеров (2×2 Вт), встроенных на стыке кормовой части и топкейса.

Идея с направленными твитерами на практике оказалась очень удачной. Это позволило улучшить детальность и общее качество звука. Да и общий запас громкости в ряде случае позволит обходится без гарнитуры или внешней колонки. В целом по ноутбучным меркам реализованная модель заслуживает похвалы. Платформа поддерживает Dolby Atmos, позволяя поиграть с окружающим звуком, но это уже опция на любителя.

Также может пригодиться реализованная фирменная система шумоподавления Two-way AI Noise Cancellation. Учитывая оптико-механические переключатели клавиатуры, точно будет что скрывать во время трансляций.

К работе 3,5-миллиметрового джека также никаких нареканий.

Система охлаждения

Учитывая общее энергопотребление используемых компонентов, эффективный отвод тепла – одна из приоритетных задач.

Для ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS используется система охлаждения с четырьмя радиаторными блоками, двумя вентиляторами и сплетением из шести тепловых трубок. Одна из трубок используется в конструкции радиатора для силовых элементов системы стабилизации питания CPU и GPU.

Забор холодного воздуха проводится через нижнюю панель, а также через отверстия на кормовой части за крышкой экрана. Горячий выхлоп идет на три стороны – заднюю панели и через радиаторные блока на боковых гранях. Такая разработка, получившая название 3D Flow Zone уже некоторое время используется для ноутбуков серии ROG Strix.

Из нововведений – улучшенные вентиляторы с лопастями, имеющими различную переменную толщину и специфическую форму профиля для снижения резонанса.

Еще одна важная особенность – использование жидкого металла Thermal Grizzly в качестве термоинтерфейса для процессора. Этот материал имеет заметно лучшую теплопроводность, чем у термопаст, и это позволяет быстрее отводить тепло от кристалла CPU. По заявлению разработчиков, разница температур в сравнении с термопастой может доходить до 16С. Для нанесения жидкого металла используется фирменная технология с автоматизацией процесса.

Система охлаждения поддерживает технологию 0dB Fan, позволяя останавливать вентиляторы, если для этого есть соответствующие условия.

Посмотрим, как на практике СО справляется с повышенными нагрузками.

Нагрев и уровень шума

Нагрев компонентов в компактном игровом ноутбуке – вопрос, заслуживающий отдельного внимания. Мы провели температурные эксперименты в режимах Performance и Turbo, используя стресс-тест из приложения AIDA64. При этом одновременно нагружались как центральный, так и графический процессор GeForce RTX 3080.

В первом случае температура процессора на пике повышалась до 96С, однако спустя некоторое время частота и питающее напряжение CPU снижалось, а соответственно и уровень нагрева. Устоявшимся было значение 85С, при этом все ядра процессора работали на 3000–3100 МГц. Энергопотребление (CPU Package) в этом случае составляло 34 Вт. Графический процессор под нагрузкой функционировал на ~1600 МГц, тогда как потребление видеокарты составляло порядка 115 Вт. При высокой одновременной нагрузке на CPU и GPU происходит автоматический ребаланс мощностей для корректировки температуры узлов и их энергопотребления.

В режиме Performance вентиляторы раскручивались до 4000–4200 об/мин. Мониторинг скорости вращения оказался доступен лишь в фирменном приложении Armoury Crate. В целом уровень шума можно охарактеризовать как очень умеренный. Конечно, в контексте игровых ноутбуков. Вместе с фактическими значениями оборотов, производитель также приводит показатели издаваемого шума. Это условное соответствие, очевидно полученное разработчиками во время разработки системы охлаждения. В данном случае указывается 41 дБ.

При использовании стресс-теста в режиме Turbo, центральный процессор прогревался до 96С, а устоявшееся значение составляло порядка 90С. При этом тактовая частота всех нагруженных ядер была заметно выше – 3600–3700 МГц, а значение CPU Package составляло 53 Вт. Дискретный графический процессор работал на 1650–1700 МГц при общем энергопотреблении видеокарты в 130 Вт.

Подобное турбирование CPU/GPU потребовало более интенсивного теплоотвода. Скорость вращения вентиляторов в этом случае повышалась до 5000–5100 об/мин. По заявлению производителя, в таких условиях уровень издаваемого шума остается в рамках 45 дБ.

Под нагрузкой довольно легко распознать режимы Performance и Turbo. В последнем случае уровень шума повыше, но он все еще остается в приемлемых рамках даже для случаев игры без наушников/гарнитуры. Безусловно, это все очень субъективный критерий.

Несмотря на достаточно высокие температурные значения для процессора и GPU, корпус ноутбука прогревается очень умеренно. Над клавиатурой температура повышается на пике до 45–47С, в области расположения ключевых кнопок WASD – менее 40С. При этом подладонная область еще прохладнее. Даже после длительных баталий здесь абсолютно никакого дискомфорта. Пластиковая панель со слабой теплопроводностью в этом случае оказывается предпочтительнее металлического топкейса.

Разгон и настройка

Ноутбук позволяет провести некоторый тюнинг системных параметров. В приложении Armoury Crate доступен еще один профиль – Manual, для самостоятельной настройки режимов работы CPU/GPU и системы охлаждения.

В частности для процессора можно регулировать значение заданного теплового пакета. Как мы уже могли убедиться, в режиме Turbo для процессора устанавливается CPU Package на уровне 80 Вт, потому дополнительно его увеличить нельзя. В то же время тепловой пакет можно понизить. В соответствии с установленным значением, процессор будет автоматически подбирать параметры “частота/напряжение питания” для того, чтобы не превысить указанный рубеж. Возможность тонкой регулировки этого значения – очень приятный бонус.

В приложении также можно подкорректировать алгоритм работы системы охлаждения, задав определенное соответствие между температурой процессора и относительной скоростью вращения вентилятора. Доступны несколько профилей с возможностью вернуться к исходным значениям.

Платформа позволяет поэкспериментировать и с параметрами видеокарты. На этот раз доступен непосредственно частотный тюнинг. Базовую частоту GPU можно повысить вплоть до 200 МГц от изначальной, а также увеличить эффективную рабочую частоту памяти на 600 МГц (до 14 600 МГц). Напомним, что режим Turbo предполагает ускорение GPU на 100 МГц, а чипов памяти – на 300 МГц (с 14 000 до 14 300 МГц).

Дополнительное ускорении прибавит несколько кадров/c, но это не принципиальные изменения. Разгон компонентов в компактных ноутбуках – занятие специфическое, которое выполняется на страх и риск владельца.

На наш взгляд, здесь более полезной является все та же возможность подстройки алгоритма работы вентилятора. Важно отметить, что скорости вращения вентиляторов условно выделенных для GPU и CPU регулируются независимо, и такая гибкость настроек похвальна.

В целом возможность ручной настройки параметров теплового пакета процессора, частотных характеристик видеокарты, а также алгоритмов работы вентиляторов – очевидный плюс в копилку ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS.

Автономность ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS

Еще одним заметным апдейтом моделей SCAR 15 дизайна 2021 года стал аккумулятор заметной большей емкости – 90 Вт·ч, вместо прежних 66 Вт·ч. Зачастую автономность игрового ноутбука не столь принципиальна, ведь от розетки все равно отходить на значительное расстояние не стоит. Однако здесь многое зависит от модели использования. Если вам не поиграть, а где-то поработать в спокойной обстановке, то длительная работа на одном заряде будет очень полезна.

В плане автономности ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS приятно порадовал, продержавшись 15 часов в тесте PCMark 10 с режиме с типичной офисной работой. Для этого ноутбук был переведен в режим Silent, использовалась интегрированная графика и на время теста отключалась RGB-подсветка. Производительность в этом случае страдает, но если нужно максимально протянуть на одном заряде, то это отличный вариант без ущерба для качества браузинга и набора текстов.

При подключении дискретной видеокарты и выбора режиме Performance автономность тот же тестовый этап опустошает заряд батареи уже за 2,5 часа.

В то же время при запуске игрового подеста PCMark 10 с постоянной нагрузкой на GPU автономности ноутбука хватает на 1,5 часа.

Для полной зарядки аккумулятора необходимо около полутора часов. ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS поддерживает быструю зарядку. Уже через 30 мин. батарея пополняет порядка 50% емкости.

Напомним, что штатный блок питания имеет заявленную мощность 240 Вт. С учетом номинала, очевидно, что это достаточно крупный БП, который займет немало места в рюкзаке и увеличит его вес. В качестве походного варианта ASUS предлагает заметно более компактный и легковесный блок мощностью 100 Вт с подключением по Type-C.

Несмотря на заметное отличие в мощности обоих моделей, фактическая скорость заряда аккумулятора очень схожа. За те же 30 мин. емкость батареи восполняется на 50%. И еще примерно час нужно для полного заряда.

Производитель рекомендует использовать 100-ваттный блок для не слишком требовательных задач. Учитывая мощность используемых компонентов, компактный БП не сможет в полной мере покрыть запросы процессора и видеокарты. Например, при попытке поиграть во что-то ресурсоемкое, производительность ноутбука практически не отличается от той, что обеспечивает система при подключении 240-ваттной модели, однако в это время начинает разряжаться аккумулятор. Как только нагрузка снижается, батарея начинает восстанавливать заряд. Увеличение циклов заряда/разряда наверняка скажется на долговечности работы аккумулятора, потому для игровых сессий необходимо все же использовать штатный БП на 240 Вт. В свою очередь дополнительный 100-ваттный блок – отличный «выездной» вариант. Он значительно компактнее, легче основного блока и вполне пригоден для всех ситуаций, кроме пиковых нагрузок. Кроме того, его также можно использовать для зарядки смартфона, если последний оснащен портом Type-C.

Цена

Игровые ноутбуки в топовых конфигурациях – удовольствие недешевое. Рассмотренная модификация ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QS с IPS-экраном Full HD 300 Гц, процессором Ryzen 9 5900HX, видеокартой GeForce RTX 3080 Mobile 16 ГБ, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, а также накопителем M.2 PCI-E на 1 ТБ и установленной ОС Windows 10 Pro в Украине стоит порядка 96 000 грн. (~$3450).

Мы протестировали практически топовую конфигурацию (G533QS-HF115R), в то же время на рынке будут предлагаться и более доступные модели серии, выполненные на той же платформе.