Обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y740





Геймерские ноутбуки сейчас предлагаются на любой вкус – от откровенно бюджетных моделей с базовой конфигурацией и до настоящих «монстров» с начинкой уровня очень хорошего игрового десктопа. К последним и относится Lenovo Legion Y740-15IRHg, который попал к нам сегодня на обзор.

Дизайн и компоновка

Внешне Lenovo Legion Y740 довольно сильно отличается от типичного современного ноутбука. Алюминиевая крышка темно-серого цвета соединяется с базой примерно в полутора сантиметрах от боковой грани нарочито крупными петлями, сливающимися со своеобразным «стержнем», идущим вдоль всей линии стыка. База из черного пластика, и в сложенном виде Legion Y740 скорее похож на огромный бумажный альбом, чем на игровой ноутбук.

Корпус выглядит строго и аккуратно – прямые линии, минимальная сглаженность углов, отсутствие скруглений и глянцевых вставок (по сути, глянец используется только в двух лого Legion). RGB-подсветка корпуса также скромная – светятся здесь трехконечная звезда в «Легионе» и вентиляционные решетки, причем подсветка неяркая и в глаза особо не бросающаяся.

Крышка без проблем открывается одной рукой, база при этом от стола не отрывается. Угол раскрытия – целых 180 градусов, так что экран при желании можно развернуть хоть горизонтально.

Рамки вокруг дисплея по бокам и сверху минимальны, около 6 мм, снизу ~30 мм. Такое решение заметно поднимает дисплей над уровнем стола, что положительно сказывается на комфорте использования ноутбука. Правда, здесь же нельзя не отметить неожиданное и довольно странное расположение веб-камеры – она находится не сверху, как это обычно бывает, а под экраном, причем довольно низко. В итоге ваш собеседник будет любоваться по большей части вашей нижней челюстью, плюс при обычном положении экрана ваше лицо будет находиться в верхней части кадра, а то и вовсе окажется обрезано.

Как для игровой 15-дюймовой модели, Lenovo Legion Y740 оказывается достаточно компактным и тонким (22 мм в толщину), но чуть «увесистым» — его масса 2,2 кг. На боковых гранях расположены вентиляционные отверстия, находятся они достаточно далеко от пользователя, так что мышь под «выхлоп» горячего воздуха попадать не будет.

Справа можно найти разъем USB 3.0 с возможностью зарядки подключенных устройств, слева – мини-джек для подключения гарнитуры и разъем USB Type-C 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3. Все остальные порты находятся сзади, на верхней грани напротив них размещены светящиеся обозначения, что облегчает поиск нужного разъема вслепую. Здесь можно найти видеовыходы HDMI 2.0 и Mini DisplayPort 1.4, порт Ethernet, а также еще два порта USB — 3.0 и 3.1 Gen 2.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура чуть короче обычной десктопной – основной блок шириной 27 см, цифровой блок отсутствует, зато слева есть дополнительный вертикальный ряд кнопок: вызов фирменной утилиты Lenovo Vantage, регулировка яркости подсветки клавиш, две макро-клавиши и кнопка записи экрана. Расположены они вплотную к основному блоку, и как минимум на первых порах оказывается очень легко ошибиться и нажать, скажем, запуск фирменного ПО вместо Esc или уменьшение яркости клавиш – вместо Ctrl.

У клавиш легкое нажатие с ощутимым, хоть и чуть «мягким», продавливанием, ход традиционно для ноутбучной клавиатуры короткий. Клавиши «сидят» плотно, в работе не люфтят и не болтаются. При обычной печати корпус не продавливается, если же специально нажать, то при довольно заметном усилии он все-таки чуть прогибается.

У клавиатуры есть полноценная RGB-подсветка, настроить ее поведение можно с помощью предустановленной утилиты Corsair iCUE – она позволяет выбирать статический цвет или изменять стиль динамической подсветки как клавиатуры, так и логотипа/вентиляционных решеток, создавать профили для различных игр с индивидуальной подсветкой каждой клавиши, и т.д.

Тачпад средних размеров, быстрый и отзывчивый, претензий к его работе у нас не возникло. Кнопки «мыши» аппаратные, с довольно большим ходом и таким же тактильным ощущением от продавливания, как и клавиши у клавиатуры.

Экран

В Lenovo Legion Y740-15IRHg используется 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления экрана вплоть до 144 Гц. Ноутбук совместим с технологией адаптивной частоты NVIDIA G-SYNC, есть поддержка HDR.

Яркость регулируется в пределах 2-360 кд/м², так что за этим ноутбуком можно одинаково комфортно работать как в полной темноте, так и при ярком солнечном освещении. Цветовой охват экрана стандартный, с практически полным покрытием пространства sRGB. Значение гаммы несколько завышено, это дает чуть более насыщенную картинку с глубокими тенями. Цветовая температура достаточно точно соответствует стандартному значению 6500K.

В целом – хороший и яркий экран, отлично подходящий для игрового применения, с большими углами обзора и естественной цветопередачей.

Аудио

В ноутбуке установлена акустическая система, включающая в себя саундбар со встроенным сабвуфером, для улучшения звучания используется утилита Dolby Atmos for Gaming, в которой можно выбирать один из заранее заданных шаблонов для различного типа аудио (игры, кино, музыка, голос), а также настроить звук вручную с помощью 10-полосного эквалайзера и ручной регулировки таких параметров, как виртуальный объемный звук, улучшение диалогов и автогромкость.

Звучат динамики Lenovo Legion Y740 громко и достаточно чисто: высокие частоты хорошо проработаны, средние – уже хуже, басов явный недостаток, хоть их и больше, чем у ноутбуков с типичными стереодинамиками. Из всех шаблонов Dolby Atmos нам больше всего понравился «Динамика» — в нем звук получается ярче, с большим акцентированием на высоких частотах. Басы субъективно в этом режиме становятся чуть лучше проработаны, но все равно их однозначно не хватает для адекватного воспроизведения как музыкальных композиций, так и экшена в играх или фильмах.

Аппаратная платформа, производительность

В линейке Lenovo Legion Y740 используется процессор Intel Core i7-9750H. Он относится к семейству CoffeeLake и был представлен во втором квартале 2019 года. Это 6-ядерный процессор с поддержкой HyperThreading, с базовой частотой 2,6 ГГц (до 4,5 ГГц в турбо-режиме).

В зависимости от модели, ноутбуки в этой серии могут комплектоваться видеокартами от NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti до GeForce RTX 2070 (Max-Q Design), к нам на обзор попал последний вариант. Оперативной памяти может быть вплоть до 32 ГБ DDR4 2666 МГц, в плане накопителей доступны варианты как с HDD, так и с SSD – в тестовом образце был установлен SSD PCIe-NVMe M.2 объемом 1 ТБ.

Благодаря использованию SSD система грузится быстро и работает очень отзывчиво, программы запускаются оперативно.

В играх Lenovo Legion Y740 показывают очень хорошую производительность, позволяя получить стабильные 60+ кадров/сек на высоких или даже максимальных настройках графики практически во всех современных играх. Ноутбучная версия видеокарты GeForce RTX 2070 (Max-Q Design) оказывается несколько медленнее десктопной модели, однако некритично.

Производительность в играх, кадры/с (разрешение 1920х1080, максимальное качество графики):

Тротлинг при длительной нагрузке не наблюдается, температура процессора не превышает 80 градусов, частота CPU при нагрузке на все ядра находится в районе ~3,3 ГГц.

В состоянии покоя ноутбук бесшумен, система охлаждения работает в пассивном режиме. Под нагрузкой уровень шума оказывается вполне умеренным как для производительной игровой системы – на расстоянии полуметра от корпуса в стресс-тесте процессора AIDA64 он находился на уровне 50 дБ, при комбинированной нагрузке на CPU и GPU шум поднимался буквально на пару децибел.

Автономность

Автономность никогда не была сильной стороной производительных игровых ноутбуков, и Lenovo Legion Y740, хоть и не демонстрирует выдающиеся результаты, на фоне других геймерских моделей выглядит еще достаточно неплохо. Он оснащен батареей емкостью 57 Вт*ч, и хоть автономность «по паспорту» составляет «до 5 часов», в реальности цифры оказываются гораздо скромнее. Так, при яркости экрана на уровне 120 кд/м² в батарейных тестах PCMark 10 этот ноутбук продержался 2 часа 43 минуты в состоянии простоя, 1 час 53 минуты в режиме просмотра видео и 51 минуту – в игровом бенчмарке.