Обзор игровой гарнитуры от SteelSeries Arctis 1





SteelSeries Arctis 1 — это модель начального уровня в линейке игровых гарнитур производителя. Базовой ее можно назвать по нескольким особенностям — конструкции, возможностям и цене. Да, это одни из самых недорогих наушников в модельном ряду SteelSeries. Тем не менее, они довольно удобные, неплохо звучат, а их микрофон один из лучших по качеству, даже в сравнении с более дорогими моделями как SteelSeries, так и конкурентов.

Комплект поставки

Вместе с гарнитурой поставляется съемный микрофон и провод-удлинитель с раздельными штекерами для звука и микрофона. Сами наушники оснащены несъемным проводом с резиновым покрытием, его длина составляет примерно 1,5 метра и он как раз подойдет для использования совместно с портативными консолями, геймпадами и смартфонами.

Дизайн — без особых изменений

Внешний вид наушников полностью аналогичен старшим моделям линейки Arctis. Форма чаш, общие черты — все это осталось без изменений. Наиболее заметным упрощением дизайна является конструкция оголовья. Вместо эластичной текстильной ленты и металлической дуги тут классическая раздвижная конструкция, покрытая пластиком. Она оклеена внутри мягким и нескользким материалом.

По правде говоря, такой вариант мне нравится больше, чем эластичная лента, которую не очень удобно регулировать. Но ее можно заменить и меньше риска повредить. Впрочем, к надежности Arctis 1 у меня нет вопросов и опасений по поводу долговечности тоже.

Наушники полностью пластиковые, материал матовый, практичный, за исключением вставок на чашах, которые выполнены из маркого пластика, на котором остаются отпечатки пальцев. К сожалению, это стандартная проблема для всей линейки. В продаже пока будет только черное цветовое решение, другие пока не анонсированы. Жаль, в белом и красном цветах наушники Arctis выглядят отлично.

Удобство использования

За исключением особенностей тканевой ленты в оголовье, наушники серии Arctis всегда были удобными. Модель Arctis 1 не стала исключением. Наушники легкие, их вес составляет всего 253 грамма без учета провода. Последний не мешает в использовании, он довольно легкий и незаметный. Скоба наушников оказалась чуть шире, чем у модели Arctis RAW, за счет чего она будет более удобной для обладателя крупной головы.

Отдельно хочется похвалить амбушюры, которые выполнены из ткани с мелкой сеточкой. Она дышит и в жару уши не потеют. Это большой плюс, особенно для наушников, которые в том числе подходят и для портативных гаджетов.

Еще одним плюсом конструкции является возможность поворота чаш, что позволяет их удобнее расположить на шее в моменты отдыха, или в рюкзаке.

Для наушников не предусмотрено фирменное ПО SteelSeries Engine. Из всех регулировок пользователю доступен только ролик для изменения громкости. Над ним есть слайдер выключения микрофона, если он подключен.

Звук SteelSeries Arctis 1

Эта модель оснащена такими же динамиками, как Arctis 3 и RAW, поэтому их звук полностью аналогичен. Но это не делает его плохим, напротив. Понравилась достаточно широкая сцена, не самый мощный, но точный бас, а также общая чистота звучания.

Я по-прежнему не могу назвать звук в наушниках универсальным, он больше подходит для игр и фильмов. Тут нет никаких проблем с позиционированием в шутерах, а вот высоких в музыке может не хватать, но только самую малость.

Микрофон

В SteelSeries Arctis 1 используется аналогичный модели RAW и старше микрофон Clearcast на гибкой ножке, который всегда отличался хорошим качеством передачи речи. В случае этой модели тут все точно также. С примером записи вы можете ознакомиться ниже.