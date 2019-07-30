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Обзор игровой гарнитуры от SteelSeries Arctis 1

Обзор игровой гарнитуры от SteelSeries Arctis 1

Обзор игровой гарнитуры от SteelSeries Arctis 1


SteelSeries Arctis 1 — это модель начального уровня в линейке игровых гарнитур производителя. Базовой ее можно назвать по нескольким особенностям — конструкции, возможностям и цене. Да, это одни из самых недорогих наушников в модельном ряду SteelSeries. Тем не менее, они довольно удобные, неплохо звучат, а их микрофон один из лучших по качеству, даже в сравнении с более дорогими моделями как SteelSeries, так и конкурентов.

SteelSeries Arctis 1
Наушники, гарнитуры на
от 1 491 грн
Предложений: 3
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Комплект поставки

Вместе с гарнитурой поставляется съемный микрофон и провод-удлинитель с раздельными штекерами для звука и микрофона. Сами наушники оснащены несъемным проводом с резиновым покрытием, его длина составляет примерно 1,5 метра и он как раз подойдет для использования совместно с портативными консолями, геймпадами и смартфонами. 

Дизайн — без особых изменений

Внешний вид наушников полностью аналогичен старшим моделям линейки Arctis. Форма чаш, общие черты — все это осталось без изменений. Наиболее заметным упрощением дизайна является конструкция оголовья. Вместо эластичной текстильной ленты и металлической дуги тут классическая раздвижная конструкция, покрытая пластиком. Она оклеена внутри мягким и нескользким материалом. 

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По правде говоря, такой вариант мне нравится больше, чем эластичная лента, которую не очень удобно регулировать. Но ее можно заменить и меньше риска повредить. Впрочем, к надежности Arctis 1 у меня нет вопросов и опасений по поводу долговечности тоже.

Наушники полностью пластиковые, материал матовый, практичный, за исключением вставок на чашах, которые выполнены из маркого пластика, на котором остаются отпечатки пальцев. К сожалению, это стандартная проблема для всей линейки. В продаже пока будет только черное цветовое решение, другие пока не анонсированы. Жаль, в белом и красном цветах наушники Arctis выглядят отлично.

Удобство использования

За исключением особенностей тканевой ленты в оголовье, наушники серии Arctis всегда были удобными. Модель Arctis 1 не стала исключением. Наушники легкие, их вес составляет всего 253 грамма без учета провода. Последний не мешает в использовании, он довольно легкий и незаметный. Скоба наушников оказалась чуть шире, чем у модели Arctis RAW, за счет чего она будет более удобной для обладателя крупной головы.

Отдельно хочется похвалить амбушюры, которые выполнены из ткани с мелкой сеточкой. Она дышит и в жару уши не потеют. Это большой плюс, особенно для наушников, которые в том числе подходят и для портативных гаджетов. 

 

Еще одним плюсом конструкции является возможность поворота чаш, что позволяет их удобнее расположить на шее в моменты отдыха, или в рюкзаке.

Для наушников не предусмотрено фирменное ПО SteelSeries Engine. Из всех регулировок пользователю доступен только ролик для изменения громкости. Над ним есть слайдер выключения микрофона, если он подключен.

Звук SteelSeries Arctis 1

Эта модель оснащена такими же динамиками, как Arctis 3 и RAW, поэтому их звук полностью аналогичен. Но это не делает его плохим, напротив. Понравилась достаточно широкая сцена, не самый мощный, но точный бас, а также общая чистота звучания. 

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Я по-прежнему не могу назвать звук в наушниках универсальным, он больше подходит для игр и фильмов. Тут нет никаких проблем с позиционированием в шутерах, а вот высоких в музыке может не хватать, но только самую малость.

Микрофон

В SteelSeries Arctis 1 используется аналогичный модели RAW и старше микрофон Clearcast на гибкой ножке, который всегда отличался хорошим качеством передачи речи. В случае этой модели тут все точно также. С примером записи вы можете ознакомиться ниже.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная конструкция, неплохой звук, качество передачи речи, цена
Минусы: с учетом цены — нет.
Вывод: SteelSeries Arctis 1 — это отличная недорогая игровая гарнитура с хорошим микрофоном и удобной конструкцией. Она очень схожа по возможностям с моделью Arctis RAW, но оказалась более удобной и аналогичной по звуку. Что касается последнего, то с учетом цены ему трудно выразить претензии. Звук не особо универсален, он все же больше заточен под игры, хотя и музыку в этих наушниках тоже приятно послушать. В остальном, это наушники почти без недостатков, а те, что есть с лихвой перекрываются достоинствами: удобной конструкцией и звучанием, причем хороший звук гарантирован не только вам, но и вашим собеседникам

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры от SteelSeries Arctis 1 SteelSeries Arctis 1
1 491 − 1 556 грн
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Тип Компьютерная гарнитура
Способ подключения проводной
Тип конструкции полноразмерные
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления оголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) пластик/пластик/ткань
Вес, г нет данных
Цвет черный
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20–20000
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ 100
Максимальная входная мощность, мВт -
Диаметр динамиков, мм нет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % <3%
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука -
Пульт ДУ -
Регулятор громкости +
Длина шнура, м 3 м
Тип кабеля стандартный
Подключение кабеля одностороннее
Тип разъема jack 3,5
Форма штекера прямой
Тип микрофона по принципу действия нет данных
Конструкция микрофона сьемный на штанге
Направленность нет данных
Шумоподавление микрофона двунаправленное шумоподавление
Частотный диапазон, Гц 100-10000
Чувствительность, дБ -38
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) jack 3,5
Аудио кабель +
Игровая гарнитура +
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