Обзор игровой механической клавиатуры HATOR Rockfall EVO





Компания HATOR уже больше года представляет на украинском рынке различные товары для геймеров – игровые кресла, клавиатуры, гарнитуры и т.д. В свое время мы уже познакомились с укороченной механической клавиатурой Rockfall TKL (у нее также была и версия с цифровым блоком), сегодня же у нас на обзоре – обновленная полноразмерная модель HATOR Rockfall EVO.

Комплектация

Клавиатура поставляется в довольно крупной коробке из плотного черного картона со своеобразной «суперобложкой» желтого цвета – такой же, как у первого поколения клавиатур (они были опционально доступны в желто-черной расцветке, в то время как модели EVO предлагаются только в черном варианте). Также в коробке присутствует руководство пользователя и два захвата – один для снятия колпачков, второй – для извлечения переключателей.

Дизайн и конструкция

Корпус клавиатуры максимально компактный и лишь чуть больше клавиатурного блока – выглядит он как своеобразная «плита» из пластика (матовый верх и глянцевые боковые грани) толщиной около 1 см, из которой выступают кнопки. Клавиатура весьма увесистая – масса больше 1 кг (в корпусе используется металлическая пластина для придания конструкции дополнительной жесткости).

Подставки под запястья в комплекте нет, поверхность нижнего ряда клавиш находится на высоте ~30 мм над уровнем стола. В верхней части есть два комплекта выдвижных ножек, которые позволяют задавать два разных угла наклона (в зависимости от их положения, поверхность верхнего ряда кнопок может находиться на высоте 34, 40 и 50 мм над уровнем стола). Тут же отметим, что у клавиатуры прорезинена не только база, но и оба варианта ножек, так что она не будет скользить по столу независимо от предпочитаемого угла наклона.

USB-кабель несъемный, в тканевой оплетке, длиной 1,8 м, подключается к клавиатуре с тыльной стороны ближе к правому краю корпуса.

Внешне отличия от первого поколения HATOR Rockfall минимальны – логотип компании стал более скромного серого цвета (вместо ярко-желтого) и переместился в правый верхний угол. Также стоит отметить, что если ранее в клавиатуре использовалась раскладка ISO (двухрядный Enter и укороченный левый Shift), то Rockfall EVO доступна в Украине в ANSI-раскладке (однорядный Enter и полноразмерный левый Shift). Для оригинальных латинских букв используется фирменный шрифт, кириллица нанесена стандартным шрифтом без засечек, буквы тоньше, но подсвечиваются так же хорошо. Украинская раскладка также имеется. Отметим, что подсвечивается верхняя половина колпачка, так что у некоторых клавиш с дополнительными символами посередине или в нижней части подсветка выглядит заметно слабее.

Переключатели

В отличие от первого поколения, в котором использовались механические переключатели Outemu (на выбор пользователя, красные или синие), в HATOR Rockfall EVO установлены черные оптические переключатели Kailh (аналогичные тем, которые мы видели в Rockfall TKL). Это линейные переключатели, которые отличаются равномерным ходом без продавливания и клика, что является оптимальным вариантом для игрового применения.

Полный ход клавиш у этой клавиатуры чуть меньше, чем у стандартной механики – 3,6 мм, срабатывание фиксируется на середине хода, т.е. на «глубине» 1,8 мм. Требуемое усилие для нажатия небольшое – 45 г, заявленная продолжительность жизни переключателей – 80 млн. нажатий.

Если пользователю не нравится полностью черная клавиатура, он имеет возможность ее кастомизировать – в продаже также доступны наборы PBT кейкапов в трех цветовых вариантах стоимостью 499 грн.. К нам вместе с клавиатурой на обзор попал «монохромный» набор Hator PBT ENG Monochrome Edition. Дополнительные колпачки выполнены из полибутилентерефталата (PBT) по технологии двойного литья, что гарантирует их долговечность и устойчивость поверхности к стиранию.

Кроме того, интересной и не особо часто встречающейся особенностью данной клавиатуры является возможность замены не только колпачков, но и самих переключателей – для чего в комплекте поставки предлагается дополнительный захват.

В работе

Отсутствие подставки под запястья может мешать при наборе текста, однако в основном режиме использования клавиатуры – игровом – оно особо не ощущается. Ход до срабатывания 1,8 мм и заявленная задержка ввода всего 5 мс хорошо проявляют себя в играх – клавиатура ощущается достаточно быстрой и отзывчивой даже в очень динамичных шутерах. Для быстрой печати HATOR Rockfall EVO, как и любая другая клавиатура с линейными переключателями, подходит не очень хорошо, но, опять-таки, требовать универсальности от чисто игрового продукта не стоит.

В плане громкости оптические переключатели Kailh оказываются практически бесшумными, звук издает только стук колпачка о базу. Что касается количества одновременно фиксируемых нажатий, то для данной клавиатуры заявлена поддержка обоих режимов – 6KRO (до 6 одновременно нажатых клавиш) и NKRO (N-Key RollOver, неограниченное количество нажатий), переключаются они с помощью сочетания Fn+~.

Разумеется, присутствует традиционная для игровой периферии полноценная RGB-подсветка – в отсутствие фирменного ПО управлять ей можно с помощью сочетания Fn + клавиши навигации по тексту и PrScr, Scroll Lock, Pause Break. Они позволяют переключать стиль свечения между статикой и различными «волновыми» эффектами, менять интенсивность свечения и цвет; кроме того, комбинация Fn+Backspace (отмеченный символом DIY) позволяет вручную задавать, какие клавиши должны светиться – так можно создать свой собственный профиль, например, для определенной игры. Кроме того, с помощью комбинации Fn+F11 можно включить режим записи макросов.