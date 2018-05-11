Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Strix Fusion 500: Hi-Res, 7.1 и дизайн

Похоже, что внешний вид игровых наушников для многих производителей постепенно перестает быть чем-то второстепенным. Примером этого утверждения в полной мере выступает модель, о которой сегодня пойдет речь. К счастью, в погоне за дизайном, в ASUS не забыли и про главное — звучание. С удобством тоже никаких проблем, но обо всем по порядку.

Комплектация

Наушники поставляются в раздвижном кейсе — ASUS умеет эффектно упаковывать свои продукты. Внутри, в еще одной коробке, кроме наушники лежит съемный microUSB-кабель в тканевой оплетке и пара сменных тканевых амбушюр. На самих наушниках амбушюры из кожзама и в летнее время в них, вероятно, будет жарко.

Также в коробке вы обнаружите инструкцию и другую документацию. К компьютеру наушники подключаются при помощи USB-кабеля, а не стандартного 3,5-мм разъема. Это связано с тем, что гарнитура оснащена встроенным ЦАП-ом и усилителем, о которых речь пойдет далее.

Дизайн

Распаковав гарнитуру, я сразу обратил внимание на количество глянца на чашах. Его много и он находится преимущественно в тех местах, которые будут контактировать с руками. Более того, на внешней части левой чаши находятся сенсорные кнопки и благодаря этому она достаточно быстро покрывается отпечатками. К сожалению, Strix Fusion 500 — это не о практичности. Хотя выглядят наушники очень классно (когда чистые).

Качество сборки и подгонки деталей хорошее. Оголовье и чаши выполнены из пластика, за жесткость оголовья отвечает металлическая пластина с фирменной гравировкой серии Strix.

Подключив их компьютеру, загорается RGB-подсветка, которую, правда, вы не будете видеть пока наушники на голове. Здесь она выступает скорее как украшение вашего рабочего места пока гарнитура лежит на столе. Если у вас материнская плата, видеокарта и другая периферия ASUS с поддержкой Aura Sync, то вы можете синхронизировать подсветку наушников с ними. Выглядит, безусловно, эффектно, но польза от этого только для дизайна.

Удобство

Перед покупкой стоит быть готовым к тому, что Fusion 500 — это очень крупные наушники, но это не проблема, так как для портативного использования они не предназначены. Несмотря на большой размер, наушники оказались очень комфортными. Вес конструкции — 350 грамм. Внутренняя часть оголовья оклеена толстым слоем ткани и приятно контактирует с макушкой. Fusion 500 вполне подходят для многочасовых игровых сессий или просмотра фильмов, особенно если вы подберете амбушюры из подходящего материала. Сами амбушюры достаточно крупные и мягкие, в независимости от покрытия.

Fusion 500 оснащены сенсорной панелью на левой чаше, с помощью которой вы можете управлять громкость и переключать песни. Выполняется это с помощью жестов пальцем вверх-вниз и вправо-влево. А для воспроизведения-паузы достаточно быстрого нажатия на центр чаши. Единственная механическая кнопка на корпусе отвечает за включение имитации многоканального звучания. Клавиши для отключения микрофона нет, для этого достаточно поднять, а для включения — опустить штангу.

Звучание

Перед первым прослушиванием звук обещал быть очень неплохим: тут и встроенный ЦАП ESS 9018, и усилитель ESS 9601, и доводка звука компанией Bongiovi Acoustics. Но во всем этом оказалось чуть больше маркетинга чем хотелось бы. Нет, звук на самом деле неплохой. Но уж больно «игровой». Много баса, но он не раздут, а сбитый, собранный. Много высоких, но нет ощущения хорошей детализации. Это заметно в концертных записях. Я ожидал более сбалансированный звук от устройства со знаком Hi-Res на упаковке. Если говорить о музыке, то наушники хорошо проявляют себя в электронных стилях, поп и хип-хопе.

А вот игры и фильмы раскрывают наушники с другой стороны. Выстрелы, взрывы и позиционирование противников — все это отыгрывается отлично. Гарнитура замечательно подходит в качестве решения для игр, особенно с учетом того, что и микрофон неплохо передает вашу речь. С примером записи вы можете ознакомиться по ссылке.

Виртуальный звук 7.1 включается одним нажатием кнопки на левой чаше, но мне показалось, что без него гарнитура в играх звучит даже лучше. А иногда создается впечатление, что гарнитура пытается имитировать многоканальный звук даже при выключенной функции. При прослушивании музыки, у меня часто складывалось ощущение, что те кто работал над звуком в этой модели старались сделать сцену максимально широкой. Благодаря размеру драйверов это получилось, наушники буквально обволакивают звуком. Но иногда такой эффект кажется лишним, здесь слишком много многоканальности.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн, неплохой звук в играх, удобство использования Минусы: непрактичный корпус, звучание музыки могло быть лучше Вывод: ASUS Fusion 500 хорошо подойдет для тех, кому нужна гарнитура в первую очередь для игр и фильмов. Для музыки она тоже подходит, но ее конек — экшн. Нельзя не отметить и эффектный дизайн, пусть и с жертвами в практичности. Если вам нужна не просто гарнитура для игр, но и красивый девайс, то Strix Fusion 500 стоит рассмотреть в качестве покупки. Но не ждите откровений при воспроизведении музыки. Затачивалась гарнитура для игр и это заметно. Технические характеристики ASUS ROG Strix Fusion 500

4 479 − 4 479 грн

Сравнить цены Тип Компьютерная гарнитура Способ подключения / радиус действия проводной Тип конструкции полноразмерные Тип акустического оформления закрытые Тип крепления оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) пластик/пластик/кож.зам+ткань Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом 32 Диаметр динамиков, мм 50 Тип магнита неодимовый Конструкция микрофона сьемный Чувствительность, дБ -39 дБ ± 3 дБ Пульт ДУ на корпусе Регулятор громкости на корпусе Длина шнура, м 2 Тип кабеля стандартный Съемный кабель + Тип разъема usb Форма штекера прямой Вес, г 0,362 Цвет черный Игровая гарнитура + Поддержка объемного звука virtual 7.1 Дополнительно Встроенный Цап ESS Hi-Fi 9018 и усилитель 9601

Редакция благодарит компанию ASUS за предоставленную для тестирования гарнитуру. Предзаказать модель можно в магазинах 3ona51 и Rozetka