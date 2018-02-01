Обзор игровой механической клавиатуры ASUS Cerberus Mech RGB

Компания ASUS давно присутствует в сегменте игровой периферии и постоянно обновляет свой модельный ряд. Сегодня мы познакомимся с механической клавиатурой, вышедшей в 2017 году и предлагающей своим покупателям необходимое оснащение — неплохие переключатели, RGB-подсветку и достаточный набор функций.

Упаковка

Клавиатура поставляется в довольно качественной упаковке, выполненной в игровой стилистике. Внутри, кроме клавиатуры, поставляется набор из 4 сменных колпачков оранжевого цвета.

Внешний вид и эргономика

Asus Cerberus Mech RGB ничем особым не выделяется среди массы других механических или мембранных клавиатур, игровых или нет. Простой черный пластиковый корпус, клавиши с высоким профилем, глазу особо не за что зацепиться.

Кстати, при ближайшем рассмотрении, можно заметить некоторое сходство с клавиатурой из серии Echelon. Из общего — пластик с софт-тач покрытием, индикаторы Num и Caps Lock, напоминающие кнопки, но не являющиеся ими. Использовать для верхней крышки пластик с софт-тач покрытием — не лучшее решение, так как корпус быстро покрывается отпечатками.

Клавиатура стандартного размера, с учетом обычной раскладки она не займет слишком много места на рабочем столе. Модель увесистая — 1,25 кг, но корпус полностью пластиковый. Cerberus Mech RGB не старается казаться меньше, чем она есть на самом деле, дизайнеры явно не ставили перед собой такой цели. Впрочем, дизайн неплох. Он прост, а это и плюс и минус одновременно. В некоторой степени однообразие дизайна разбавляет RGB-подсветка, неплохо освещающая клавиши. Но ее реализация стандартная, да и многоцветными диодами уже не удивить.

Эргономика клавиатуры стандартная, длинный левый Shift и одноэтажный Enter, все блоки расположены на своих местах. На обзоре побывала версия без локализации, но в украинской рознице также присутствует полностью локализованная версия с приставкой «Ukr» в названии. Дополнительных клавиш нет, но игровые и мультимедийные функции возложены на сочетания с Fn.

Переключатели

К покупке доступны Cerberus Mech RGB с тремя вариантами переключателей: Red, Brown и Black. И во всех случаях производителем свитчей является китайская компания Kailh. У нас на тестировании побывала версия с переключателями Red. Это клавиши без звукового отклика и тактильной отдачи. Длина хода составляет 4 мм, срабатывание происходит посредине — на 2 мм. Клавиши требуют усилия нажатия в 50 грамм против 45 у Cherry MX Red.

По ощущениям клавиши действительно чуть жестче, чем у аналогов, но дискомфорта при игре или печати это не добавляет. Даже наоборот, по ощущениям это добавляет больше комфорта и, при этом, клавиши все равно не столь жесткие, как Black, к примеру.

Механизм работает бесшумно, а единственным звуком в работе будет прикосновение колпачка клавиши к корпусу клавиатуры. В целом, клавиши понравились, на них приятно набирать текст и играть. Какого либо расшатывания механизма или посторонних звуков за неделю использования замечено не было. Заявленный ресурс — 70 млн. нажатий. Поддерживаются два режима работы Anti-ghosting — 6 одновременных нажатий и неограниченное количество нажатий. Переключаться между этими режимами можно непосредственно с клавиатуры.

Функциональность

Часть функций вы можете настраивать непосредственно с клавиатуры — создание макросов на лету, управление подсветкой в небольших пределах. Для более подробной настройки потребуется фирменная утилита ASUS. По сравнению с конкурентами она обеспечивает довольно базовые возможности по настройке, но все необходимое здесь есть.

К примеру, вы можете создавать макросы и регулировать задержки и частоту их воспроизведения, переназначать функциональность клавиш и сохранять эти настройки либо в локальный профиль, либо во встроенные. Возможностей по управлению подсветкой здесь минимум, доступны только предустановленные эффекты. Откровенно не понравился только дизайн утилиты, назвать его удобным не получиться.