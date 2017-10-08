Total War: Warhammer II: тень Рогатой Крысы

Всего год прошел с момента выхода Total War: Warhammer, а Creative Assembly успела выпустить продолжение. Наши подозрения оправдались — Total War: Warhammer II до полноценной номерной части не дотягивает, это скорее огромное дополнение, но становится ли игра из-за этого хуже? Вовсе нет.

Total War: Warhammer II ЖанрTurn-based strategy, real-time tactics

ПлатформыPC

РазработчикиCreative Assembly

ИздательSEGA

Сайт, Steam

Первая часть Warhammer, несмотря на нетрадиционный для Total War сеттинг, сама по себе была одной из лучших игр в линейке, так что от разработчиков сиквела требовалось по сути только одно — не сломать то, что работает. С этой задачей в Creative Assembly справились и даже превзошли ожидания: карта стала куда больше, кампания — интересней, игровые механики практически не изменились, но подверглись полировке, и даже набор противоборствующих фракций выглядит свежим, на смену несколько приевшимся зеленокожим, вампирам, дворфам и имперцам пришли высшие и темные эльфы, людоящеры и человекоподобные крысы скавены.

Отдать предпочтение какой-то одной фракции сложно, очень уж они получились колоритными и непохожими друг на друга. Скавены плодятся будто гхм… крысы, живут в руинах (буквально, вы не сможете обнаружить их поселения до тех пор, пока не обыщете то, что выглядит как развалины города), их пехота труслива и обожает в панике разбегаться, встретив более-менее адекватного врага, зато крысолюдская артиллерия не имеет себе равных, да и вообще, скавенов попросту ОЧЕНЬ МНОГО.

Ящеры берут не количеством, а качеством, юниты последних тиров у них чрезвычайно сильны, так что грамотно укомплектованный отряд из людоящеров и их ручных динозавров способен без труда разобраться с на голову превосходящей его армией противника. Стоят чешуйчатые воины, разумеется, неприлично дорого, а еще, как и полагается диким племенам, им свойственно впадать в кровавое безумие, что на время делает их полностью неуправляемыми.

Высшие эльфы исполнены пафоса, в лучших традициях высокого фентези, — до блеска отполированные доспехи, стройные ряды стрелков, развевающиеся стяги и парящие в воздухе грифоны и фениксы. Их драконы поливают пехоту противника огнем, а вражеские войска вынуждены маневрировать под непрекращающимся градом стрел, постепенно теряя бойцов, но стоит прорвать эльфийскую оборону, как в их рядах начинается неразбериха и длинноухие стараются отступить.

Темные эльфы, наоборот, не поддаются панике, а вызывают ее. Крупных юнитов у них откровенно мало, зато пехота и кавалерия на любой вкус — ближний бой, дальний, смешанный, лучники на ящерах, стрелки, на минуточку, с ростовыми щитами. И при этом, в отличие от своих собратьев, войска Малекита играют не от защиты, а от нападения. Ощетинившись пиками, парными клинками и двуручными мечами, под прикрытием ведьм и мобильных стрелков армия темных эльфов сносит все на своем пути. А еще у них есть черные ковчеги — фактически полноценные плавающие города. Зачем тратить ресурсы на содержание армии во время длительного перехода, если можно попросту приплыть к вражескому берегу и нанять войска уже на месте?

В мире Warhammer каких-то особых поводов для начала многолетней кровавой резни обычно долго искать не приходится, тут постоянно что-то под руку подворачивается — то апокалипсис, организованный силами Хаоса, то приближающаяся комета, ослабившая Великий Вихрь, магический предохранитель, отвечающий за поддержание баланса сил, из-за чего все тут же с радостью вцепились друг другу в глотки. У каждой фракции свои мотивы, одни хотят укрепить Вихрь, другие — завладеть его мощью, а остальные просто решили воспользоваться шумихой, чтобы воплотить в жизнь давние планы. Впрочем, к своей цели все участники конфликта движутся более-менее одинаково — посредством проведения пяти ритуалов, для чего приходится копить особый ресурс. Называется он у всех по-разному, но сути дела это не меняет. С началом каждого ритуала несколько ваших городов связываются волшебным потоком, который нужно поддерживать определенное количество ходов — потеряете город до того, как ритуал будет завершен, и придется начинать заново. Разумеется, враги смотреть на это сквозь пальцы не будут — стоит вам начать ритуал, как в гости наведаются не только наемные войска противоположных фракций, так еще и контролируемые компьютером армии Хаоса и/или скавенов в количестве от трех до семи штук. Чтобы жизнь медом не казалась. И все это в условиях традиционной нехватки средств на содержание большого количества воинов, бунтующих провинций, слишком долго бывших без внимания лорда, и неспокойных соседей вроде диких северян, сварливых дворфов или полоумных зеленокожих. Справедливости ради, стоит отметить, что вы тоже не обязаны мчаться через весь континент, чтобы помешать вражескому ритуалу, для этих целей можно воспользоваться услугами наемников. Не факт что их поход будет успешным, но они как минимум попытаются.

Продвигаясь к цели, нужно постоянно выбирать между быстрым накоплением ресурсов для проведения ритуала через агрессивную экспансию вкупе с выполнением квестов, условия которых обычно крайне злят всех вокруг, и поддержанием нормальной экономики с равномерным и своевременным развитием городов. Обходиться при этом приходится как минимум тремя армиями, одна из которых защищает тыл, усмиряя бунты и прищемляя хвосты крысам, любящим появляться из-под земли в самый неподходящий момент, другая занята покорением новых земель, а третья болтается где-то посредине, готовая прийти на подмогу в случае надобности. Разумеется, учитывая обстоятельства, победить с помощью одних только меча и магии будет невероятно сложно, нужно договариваться, организовывать альянсы, торговать, подкупать, стравливать соседей между собой, чтобы потом отхватить разом обе ослабевшие провинции, и вообще крутиться как белка в колесе.

Можно победить и по старой схеме, через уничтожение вражеских фракций и захват провинций, да вот только воюющие стороны находятся мало того что в противоположных концах карты, так еще и на разных континентах, что несколько усложняет задачу. Если же сфокусироваться на достижении победы посредством завершения ритуалов и выполнения заданий, есть неиллюзорная возможность половину карты вообще не увидеть, вместе с населяющими их народами. Такой подход может несколько огорчить, но делает повторное прохождение более интересным.

По большому счету, кампания мало отличается от первой части, здесь все те же менеджмент поселений, прокачка армий и героев, деревья талантов которых вполне уместно смотрелись бы в иной RPG средней руки, чередование пошагового режима и боев в реальном времени, и все тот же бесполезный автобой — компьютер, защищая город от полуторатысячной армии хаоса, позорно слил пятьсот моих ветеранов; перезагрузившись, я смог одержать безоговорочную победу, потеряв около 70 человек. Несмотря на то что быстрый путь к победе в кампании, через выполнение заданий, потребует ощутимо больше времени, чем уходило на зачистку всей карты в первой части Total War: Warhammer, она не кажется затянутой — на карте постоянно что-то происходит, появляются вражеские армии и места для исследования, а новые фракции продолжают встречаться даже спустя три десятка часов после начала игры. На 38 часу, когда тайна кометы была разгадана и Малекит под моим руководством завершал пятый ритуал и готовился к последнему бою, туман войны все еще окутывал четверть карты, а о присутствии в игре орков и дворфов я знал только благодаря экрану дипломатии.

Total War: Warhammer II получилась масштабным, в меру сложным и чертовски затягивающим пожирателем времени, а в скором времени Creative Assembly обещают еще и объединить карты и ростеры фракций из обеих игр. Не знаю, как вам, но мне уже страшно представить, какая монструозная конструкция получится в результате такого слияния.



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