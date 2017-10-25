Обзор Lenovo ThinkPad T470s

За последнее время в редакции побывало сразу несколько ноутбуков ThinkPad. Мы рассказывали про самый дорогой X1 Carbon, и про относительно доступный E470. Сегодня знакомимся с ThinkPad T470s — этот лэптоп относится к фактически флагманской линейке T и является самым компактным ее представителем. Кроме цены, способной удивить неподготовленных пользователей, модель отличается корпусом из магния и карбона, а также двумя встроенными аккумуляторами. Давайте посмотрим на нее детальнее.

Дизайн и эргономика, комплектация

ThinkPad T470s встречает покупателя в простой транспортировочной коробке, в которой находится только лэптоп, зарядное устройство и документация.

Внешне T470s похож на своих собратьев. Может показаться, что вообще все бизнес-ноутбуки Lenovo выглядят одинаково, но разница скрывается в деталях. Например, если сравнить его с одной из самых бюджетных моделей ThinkPad 13, то можно заметить, что они отличаются материалами корпуса (пластик против магниевого сплава и карбона) и деталями — клавиатура сделана из другого пластика.

Более дорогой ноутбук оказывается не только приятнее в использовании за счет тактильных ощущений, но и более практичным — на корпусе T470s в меньшей степени собираются и заметны следы от рук и прочая грязь.

Размеры ThinkPad T470s вполне типичны для 14 дюймовых лэптопов из-за боковых рамок дисплея обычной ширины — в этом плане флагман X1 Carbon выглядит чуточку привлекательнее.

Зато T470s совершенно не обделен интерфейсами: кроме трех USB 3.0 (один может работать в выключенном состоянии), на боковинах можно найти полноформатный SD картридер, mini-jack, HDMI, Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, считыватель смарт-карт, лоток MicroSIM и даже RJ45.

Интересно, что у разъема Type-C обнаружилась недокументированная функция — через него можно заряжать лэптоп, правда не совсеми ЗУ. В нашем случае зарядка работала при подключении блока от нового MacBook Pro 13, а на зарядку от Huawei MateBook X и смартфона T470s не реагировал.

Лэптоп не самый тонкий, но и толстым его точно не назовешь. С учетом фактического веса, который стремится к 1,4 кг, устройство воспринимается вполне портативным. Корпус собран «на отлично» намека на скрип или люфт нет. Шарнир дисплея средней жесткости — при определенной сноровке крышку можно открыть одной рукой (медленно), но иногда дисплей тянет за собой основу корпуса.

С точки зрения внешнего исполнения все сделано «по уму» — даже винты, которыми фиксируется днище, можно открутить как шлицевой, так и крестовой отверткой.

Клавиатура и тачпад

Клавиатуру и тачпад тоже можно отнести к фирменным чертам серии ThinkPad, как и материалы корпуса. Дело тут также в мелочах — размере функциональных клавиш, наличии индикаторов для клавиш CapsLock, отключения звука, микрофона, удобном блоке стрелок и отделенной от основного массива кнопке включения.

В T470s есть не только функция FnLock для срабатывания функциональных клавиш без зажатия модификатора Fn, но и возможность поменять местами кнопки Fn и Ctrl — все это позволяет изначально настроить лэптоп под свои привычки, вместо того, чтобы привыкать к конкретной реализации.

Сами клавиши отличаются довольно большим, по современным меркам, ходом и эргономичной формой колпачков — они немного вогнуты. Изначально клавиатура может показаться несколько необычной, но на практике к ней очень быстро привыкаешь. Работать за такой клавиатурой очень удобно. Она оснащена подсветкой с двумя градациями яркости.

Тачпад имеет средние размеры и лишен выделенных клавиш. В целом, он сравним с решениями в ноутбуках конкурентов, за тем исключением, что его функции продублированы с помощью трекпойнта. Еще одни орган управления не мешает при работе с клавиатурой, но дает дополнительную гибкость управления — можно перемещать курсор с помощью тачпада и пользоваться верхними клавишами, удобно прокручивать списки не отрывая руки от клавиатуры.

Дисплей

IPS экран тестового ThinkPad диагональю 14 дюймов имеет разрешением 1920 на 1080 точек и матовое покрытие. Диапазон регулировки яркости — от 2 до 217 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 847. Используется матрица AUO B140HAN02.4.

Точность цветопередачи находится на среднем уровне, в первую очередь есть претензии к не самому широкому цветовому охвату. Если оценивать установленную матрицу с точки зрения бизнес-ноутбука, то можно сказать, что экран хороший — его хватит и для просмотра фильмов, и для редактирования таблиц или создания презентаций. Но с оглядкой на цену, можно смело критиковать и максимальную яркость, и ширину цветового охвата.

Дисплей нельзя назвать плохим, в целом используется достаточно хорошая матрица, но с учетом цены мы ожидали обнаружить в T470s еще лучший дисплей.

Платформа, шум и нагрев

В Украине ThinkPad T470s представлен в разнообразных конфигурациях. Доступны процессоры Intel Core i5 и i7 седьмого поколения, SSD разного объема, экраны с разрешением от Full HD до WQHD. Еще в продаже можно найти ноутбук в серебристом корпусе, но такие встречаются редко.

Тестовый лэптоп оснащался процессором Intel Core i5-7200U, 20 ГБ оперативной памяти DDR4 и PCIe NVMe SSD на 256 ГБ. 4ГБ ОЗУ были распаяны на плате, а в свободный слот установлена планка на 16 ГБ Hynix HMA82GS6AFR8N-UH, используемый SSD формата M.2 — Samsung MZVLW256HEHP-000L7, модуль Wi-Fi — Intel AC 8265.

Мы тестировали продажную версию устройства, взятую у дистрибьютора, поэтому не стали разбирать лэптоп (фото взято с сайта Notebookcheck), но гарантия предусматривает самостоятельную замену пользователем памяти, накопителя и некоторых других компонентов — в этом нет ничего сложного.

С точки зрения производительности T470s сравним с другими ноутбуками с аналогичным «железом», отдельно отметим разве что очень быстрый SSD. В остальном перед нами привычный быстрый ноутбук с современными характеристиками.

Модель отличается довольно тихой системой охлаждения. В большинстве случаев, когда вы работаете в браузере или с документами, работа вентилятора вообще не заметна, как и нагрев корпуса. Возможно, летом она будет чуть активнее включаться в работу, но во время тестирования ThinkPad T470s показался нам одним из самых тихих ноутбуков, протестированных за последнее время.

В то же время, в работе устройства мы заметили мелкие шероховатости. Например, не понравилось то, что при отключении и подключении блока питания экран на секунду-две становился черным, а также была заметна задержка при авторизации с помощью сканера отпечатков пальцев. Сам сенсор явно быстро распознает отпечаток, но сложилось ощущение, что Windows реагирует на него с задержкой. Плюс устройство один раз полностью зависло при подключении монитора по HDMI.

Возможно, все это связано с Windows Wall Creators Update, или нужно установить какое-то специфическое обновление драйверов, или, вообще, три дня на стенде на CEE 2017, где ноутбук побывал перед тестированием, не прошли для устройства бесследно.

Время работы

ThinkPad T470s — один из немногих лэптопов, который может похвастаться сразу двумя встроенными аккумуляторами. Звучит солидно, но на практике их суммарная мощность составляет 51 Вт*ч — немного больше, чем стандартные 42-48 Вт*ч, но меньше, чем рекордные 60 Вт*ч, которыми могут похвастаться некоторые модели. В данном случае наличие двух батарей скорее просто позитивно влияет на развесовку устройства или связано с другими, не столь очевидными, особенностями.

Производитель обещает, что лэптоп проработает до 10,5 часов. На практике у нас не получилось достичь такой высокой автономности. При «оптимальном» профиле энергопотребления, с яркостью экрана чуть выше среднего уровня и работая преимущественно в Google Chrome в среднем мы получали около 7 часов работы от аккумулятора. В очередной раз можно написать, что полученный результат неплохой, но с учетом цены, бизнес-ориентированности хотелось бы получить большее время работы в реальных задачах.

Комплектный блок питания на 45 Вт имеет имеет относительно небольшие размеры, но комплектуется стандартным толстым силовым кабелем, что делает всю конструкцию не самой компактной.

Звук

Встроенные стереодинамики отличаются довольно неплохим звуком и средней громкостью — этого хватает для просмотра фильмов или фонового прослушивания музыки.

ПО

В случае ThinkPad нельзя обойти тему дополнительного ПО, присутствующего на ноутбуке. В первую очередь речь идет о стандартной программе Lenovo Companion — она позволяет настроить поведение функциональных клавиш и тачпада, ограничить степень заряда аккумуляторов, настроить систему охлаждения и многое другое.

В то же время, производителю есть что улучшать. Например, Companion может видеть не все доступные обновления драйверов, а на сайте компании доступны и другие сервисные приложения — разнообразие немного сбивает с толку и может запутать.