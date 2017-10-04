Обзор Lenovo ThinkPad E470

Обзор Lenovo ThinkPad E470

Линейка ноутбуков ThinkPad узнаваема и давно стала чем-то вроде визитной карточки компании. По такому лэптопу сразу понятно, что его владельцу не интересны игры, а использует он его в рабочих целях. Сегодня мы познакомимся с самым младшим представителем серии — ноутбуком ThinkPad E470.

Линейка Lenovo ThinkPad E470
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 16
Диапазон цен: 13 202 − 31 236 грн

Внешний вид, удобство использования

Дизайн Lenovo ThinkPad E470 понравится не всем. Модель выглядит с одной стороны не современно, ведь она очень похожа на те старые ноутбуки, знакомые нам с времен IBM, с другой стороны — относительно небольшая толщина и вес утверждают об обратном.

Компоновка и размещение портов обычные. На правой стороне находится два USB, аудиовыход и картридер. На левой — гнездо для подключения зарядного устройства, Ethernet, HDMI и еще один USB, который может давать питание даже когда ноутбук выключен. По какой-то причине производитель решил не добавлять USB Type-C.

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Открыть ноутбук одной рукой нельзя — шарнир дисплея жесткий.

Клавиатура — одно из преимуществ ноутбуков ThinkPad. Она удобная и создана для того, чтобы с комфортом набирать большие объемы текста. Ход клавиш небольшой и четкий. Тачпад поддерживает жесты.

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В приложении Lenovo Settings можно настроить отображение верхнего ряда клавиатуры, а именно клавиши будут реагировать на нажатия специальных команд без удержания Fn либо с удержанием. Присутствует возможность переключения между клавишами Fn и Crtl. Для клавиши F12 можно задать свое действие.

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Корпус E470 пластиковый и очень жесткий. Лептоп ощущается монолитным и по-настоящему крепко собранным. Этому способствует отсутствие привода оптических дисков и несъемный аккумулятор. К тому же люк для апгрейда не касается краев ноутбука, тем самым не уменьшая жесткости корпуса.

Крышка и рабочая поверхность выполнены из софт-тач пластика, который хорошо собирает не только жирные следы, но и малейшие пылинки. Те кто уже пользовались хоть каким-то ноутбуком ThinkPad это поймут.

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Динамики громкие. Несмотря на предустановленное приложение Dolby Audio при проигрывании музыки и просмотре фильмов преобладают высокие частоты. Качество звука устроит не слишком требовательных пользователей — главное, что есть запас по максимальной громкости.

 

Экран

Дисплей ноутбука открывается на 180 градусов, что существенно повышает удобство использования. В тестовой конфигурации установлен матовый экран TN+Film с разрешением 1920×1080 пикселей. Существует версия с матрицей TN+Film и разрешением 1366×768 пикселей, а также с IPS матрицей и разрешением 1920×1080 пикселей. Естественно, самой интересной является модификация с IPS экраном, но пришлось знакомиться с обычным TN+Film. Кстати, для линейки E такие IPS стали доступны только начиная с прошлого поколения ноутбуков (E460).

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В нашем случае использована матрица AUO B140HTN01.E. По замерам максимальная яркость составляет 211 кд/м², а минимальная 2 кд/м². Контрастность 1 к 81. Как видим показатели скромные. При этом субъективно, как для TN+Film экрана, картинка не такая плохая. Сильно не хватает углов обзора по вертикали, из-за чего часто приходится наклонять дисплей, чтобы получить не инвертированную картинку.

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На улице за ноутбуком можно работать только в тени, но это тоже не плохо.

 

Аппаратная платформа

Тестовый ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-7200U с тактовой частотой 2,5-3,1 ГГц и интегрированной графикой Intel HD Graphics 620. Объем оперативной памяти 8 ГБ — одна планка DDR4-2133 МГЦ. В роли накопителя выступает 256 ГБ SSD 2.5″ формата.

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Если говорить о возможных конфигурациях, то их великое множество. Начальные оснащаются процессором Intel Core i3-6100U, топовые — Intel Core i7-7500U. Есть версии с видеокартами NVidia GeForce 920MX/940MX.

Максимальный объем оперативной памяти равен 32 ГБ (две планки по 16 ГБ), что понравится многим. Жаль, что нет свободного места для установки второго накопителя.

Добраться к накопителю и слотам ОЗУ не сложно. Для этого необходимо всего лишь открутить три винта на днище ноутбука и сдвинуть крышку. При этом доступ к системе вентиляции ограничен. Для замены термопасты придется разбирать ноутбук полностью.

Производительности ноутбука достаточно для любых задач, кроме современных игр с высокими настройках графики.

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При этом не стоит забывать, что даже интегрированная Intel HD Graphics 620 способна потянуть практически все игры на низких настройках графики.

Система охлаждения не шумная и даже в стресс тесте AIDA 64 шумела не сильно. При этом за 25 минут температура не поднималась выше 70 градусов. Троттлинга процессора тоже не было.

В обычном использовании даже в полной тишине вентилятор работает совсем тихо, а дросселя процессора не шумят. Существенно корпус не греется.

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Автономность

Мощность встроенного аккумулятора составляет 45 Вт*ч. Комплектный блок питания может быть на 45/65/90 Вт, в зависимости от конфигурации. В нашем случае это блок питания на 45 Вт. Оне небольшой и относительно легкий. Складывается впечатление, что провода весят больше чем сам блок. Кстати, заряжается ноутбук чуть больше чем за 2 часа.

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Заявленное время автономной работы составляет до 8,4 часов. Для проверки я установил тест PCMark 8 и при яркости приближенной к 100 кд/м² проверил автономность во всех трех тестах. В тесте PCMark 8 Home Conventional время работы составило 4 часа 19 минут, в PCMark 8 Work Conventional — 4:52, а в PCMark 8 Creative Conventional — 4:05. Это хорошее результаты, ведь в обычном использовании можно рассчитывать на время порядка 6-7 часов при офисной нагрузке.

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4
Оценка ITC.UA
Плюсы: жесткий корпус; относительно небольшой вес; наличие конфигураций с IPS дисплеем; время автономной работы; удобная клавиатура; угол открытия экрана 180 градусов
Минусы: несколько высокая цена; маленькие углы обзора версии с экраном TN+Film; маркий корпус; дизайн ориентированный на приверженцев марки ThinkPad
Вывод: Lenovo ThinkPad E470 — отличный ноутбук с удобной клавиатурой, жестким корпусом, ориентированный на тех, кто ценит удобство работы больше чем мультимедийные/игровые возможности. Если вы ищите надежную «рабочую лошадку», которая должна быть всегда под рукой чтобы много работать, то герой обзора вам понравится.

Технические характеристики

Обзор Lenovo ThinkPad E470 Lenovo ThinkPad E470 (20H1006KRT)
23 349 − 24 931 грн
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Тип Ноутбук
Конструкция Классический
Операционная система Windows 10 Pro
Диагональ, дюймов 14
Тип матрицы TN+film
Тип покрытия матовое
Разрешение 1920x1080
Сенсорный -
Процессор Intel Core i5-7200U
Частота, ГГц 2,5
Количество ядер процессора 2
Чипсет нет данных
Оперативная память, ГБ 8
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 32
Тип памяти DDR4
Жесткий диск, ГБ -
SSD, ГБ 256
Оптический привод -
Графический адаптер, объем памяти Intel HD Graphics 620
Внешние порты 2хUSB 3.0, USB 2.0, HDMI, headphone/mic-in(combo)
Картридер SD/SDHC/SDXC/MMC
WEB-камера +
Подсветка клавиатуры -
Сканер отпечатка пальцев +
Сетевой адаптер 10/100/1000
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1
3G/LTE -
Вес, кг 1,87
Размер, мм 339х242х23,7
Материал корпуса нет данных
Цвет корпуса Черный
Емкость, мАч нет данных
Количество ячеек 3
Мощность, Вт*ч 45
Напряжение батареи, В нет данных
Тип аккумулятора Li-Pol
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