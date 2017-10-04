Обзор Lenovo ThinkPad E470

Линейка ноутбуков ThinkPad узнаваема и давно стала чем-то вроде визитной карточки компании. По такому лэптопу сразу понятно, что его владельцу не интересны игры, а использует он его в рабочих целях. Сегодня мы познакомимся с самым младшим представителем серии — ноутбуком ThinkPad E470.

Внешний вид, удобство использования

Дизайн Lenovo ThinkPad E470 понравится не всем. Модель выглядит с одной стороны не современно, ведь она очень похожа на те старые ноутбуки, знакомые нам с времен IBM, с другой стороны — относительно небольшая толщина и вес утверждают об обратном.

Компоновка и размещение портов обычные. На правой стороне находится два USB, аудиовыход и картридер. На левой — гнездо для подключения зарядного устройства, Ethernet, HDMI и еще один USB, который может давать питание даже когда ноутбук выключен. По какой-то причине производитель решил не добавлять USB Type-C.

Открыть ноутбук одной рукой нельзя — шарнир дисплея жесткий.

Клавиатура — одно из преимуществ ноутбуков ThinkPad. Она удобная и создана для того, чтобы с комфортом набирать большие объемы текста. Ход клавиш небольшой и четкий. Тачпад поддерживает жесты.

В приложении Lenovo Settings можно настроить отображение верхнего ряда клавиатуры, а именно клавиши будут реагировать на нажатия специальных команд без удержания Fn либо с удержанием. Присутствует возможность переключения между клавишами Fn и Crtl. Для клавиши F12 можно задать свое действие.

Корпус E470 пластиковый и очень жесткий. Лептоп ощущается монолитным и по-настоящему крепко собранным. Этому способствует отсутствие привода оптических дисков и несъемный аккумулятор. К тому же люк для апгрейда не касается краев ноутбука, тем самым не уменьшая жесткости корпуса.

Крышка и рабочая поверхность выполнены из софт-тач пластика, который хорошо собирает не только жирные следы, но и малейшие пылинки. Те кто уже пользовались хоть каким-то ноутбуком ThinkPad это поймут.

Динамики громкие. Несмотря на предустановленное приложение Dolby Audio при проигрывании музыки и просмотре фильмов преобладают высокие частоты. Качество звука устроит не слишком требовательных пользователей — главное, что есть запас по максимальной громкости.

Экран

Дисплей ноутбука открывается на 180 градусов, что существенно повышает удобство использования. В тестовой конфигурации установлен матовый экран TN+Film с разрешением 1920×1080 пикселей. Существует версия с матрицей TN+Film и разрешением 1366×768 пикселей, а также с IPS матрицей и разрешением 1920×1080 пикселей. Естественно, самой интересной является модификация с IPS экраном, но пришлось знакомиться с обычным TN+Film. Кстати, для линейки E такие IPS стали доступны только начиная с прошлого поколения ноутбуков (E460).

В нашем случае использована матрица AUO B140HTN01.E. По замерам максимальная яркость составляет 211 кд/м², а минимальная 2 кд/м². Контрастность 1 к 81. Как видим показатели скромные. При этом субъективно, как для TN+Film экрана, картинка не такая плохая. Сильно не хватает углов обзора по вертикали, из-за чего часто приходится наклонять дисплей, чтобы получить не инвертированную картинку.

На улице за ноутбуком можно работать только в тени, но это тоже не плохо.

Аппаратная платформа

Тестовый ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-7200U с тактовой частотой 2,5-3,1 ГГц и интегрированной графикой Intel HD Graphics 620. Объем оперативной памяти 8 ГБ — одна планка DDR4-2133 МГЦ. В роли накопителя выступает 256 ГБ SSD 2.5″ формата.

Если говорить о возможных конфигурациях, то их великое множество. Начальные оснащаются процессором Intel Core i3-6100U, топовые — Intel Core i7-7500U. Есть версии с видеокартами NVidia GeForce 920MX/940MX.

Максимальный объем оперативной памяти равен 32 ГБ (две планки по 16 ГБ), что понравится многим. Жаль, что нет свободного места для установки второго накопителя.

Добраться к накопителю и слотам ОЗУ не сложно. Для этого необходимо всего лишь открутить три винта на днище ноутбука и сдвинуть крышку. При этом доступ к системе вентиляции ограничен. Для замены термопасты придется разбирать ноутбук полностью.

Производительности ноутбука достаточно для любых задач, кроме современных игр с высокими настройках графики.

При этом не стоит забывать, что даже интегрированная Intel HD Graphics 620 способна потянуть практически все игры на низких настройках графики.

Система охлаждения не шумная и даже в стресс тесте AIDA 64 шумела не сильно. При этом за 25 минут температура не поднималась выше 70 градусов. Троттлинга процессора тоже не было.

В обычном использовании даже в полной тишине вентилятор работает совсем тихо, а дросселя процессора не шумят. Существенно корпус не греется.

Автономность

Мощность встроенного аккумулятора составляет 45 Вт*ч. Комплектный блок питания может быть на 45/65/90 Вт, в зависимости от конфигурации. В нашем случае это блок питания на 45 Вт. Оне небольшой и относительно легкий. Складывается впечатление, что провода весят больше чем сам блок. Кстати, заряжается ноутбук чуть больше чем за 2 часа.

Заявленное время автономной работы составляет до 8,4 часов. Для проверки я установил тест PCMark 8 и при яркости приближенной к 100 кд/м² проверил автономность во всех трех тестах. В тесте PCMark 8 Home Conventional время работы составило 4 часа 19 минут, в PCMark 8 Work Conventional — 4:52, а в PCMark 8 Creative Conventional — 4:05. Это хорошее результаты, ведь в обычном использовании можно рассчитывать на время порядка 6-7 часов при офисной нагрузке.