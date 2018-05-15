Обзор Lenovo Yoga 730-15

Серия ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga хорошо знакома и редакции, и читателям ITC.ua, ведь за последний год мы успели познакомиться и с Yoga 710-15 — среднеформатным трансформером позапрошлого поколения, и с Yoga 720-13 — компактным решением прошлого поколения. Сегодня смотрим на актуальную модель — Lenovo Yoga 730-15, который готов предложить покупателю чипы Intel Core 8 поколения, дискретную графику NVIDIA и комплектный стилус Active Pen 2, разработанный совместно с Wacom.

Дизайн

Дизайн Lenovo Yoga 730-15 принципиально не отличается от прошлых Yoga, но компания старается сохранять актуальность облика. Поэтому металлический корпус, две половинки которого соединены фирменным шарниром, окрашен в темно-серый цвет, характерный последним лэптопам компании. Внешность строгая, тут преобладают прямые линии и простые формы — можно с уверенностью сказать, что 730 модель будет уместно смотреться в руках (и на столах) самых разных пользователей.

Также отметим отсутствие огромных глянцевых логотипов и прочих «украшательств», а так как перед нами тестовый образец — еще и разнообразных наклеек, информирующих о используемом процессоре, графике и прочих особенностях. Фактически, единственная обращающая на себя деталь — это клавиша включения с подсвеченными краями, расположенная на правом торце.

К качеству сборки никаких претензий нет, да и металл корпуса кажется основательным и надежным — ощущения, будто держишь в руках ноутбук из «толстой фольги» не возникает. Это же подтверждает и вес, который вплотную подбирается к отметке 2 килограмма — ничего критичного для 15,6 дюймовой модели, но тех, кто ищет максимально легкий лэптоп Yoga 730 скорее всего не заинтересует.

В остальном можно отметить разве что относительно небольшие рамки экрана — по этому параметру перед нами не рекордсмен, но ощущения старости модели не возникает.

Интерфейсы

Как и прошлые модели серии, Lenovo Yoga 730, к сожалению, не готов предложить большого разнообразия портов. Слева можно найти только прямоугольный разъем для питания, комбинированный mini-jack, а также порт USB 3.0 с функцией подзарядки устройств в выключенном состоянии.

Справа — еще один USB 3.0, HDMI и Thunderbolt 3. Никакого кардридера, дополнительных USB Type-A или Type-C, хотя места на боковинах достаточно.

Клавиатура и тачпад

В плане устройств ввода Yoga 730 минимально отличается от предшественников. В наличии полноразмерная клавиатура без цифрового блока с клавишами островного типа и подсветкой, тачпад средних размеров, а также сканер отпечатков пальцев.

Клавиши имеют средний ход, как у большинства современных моделей, они нажимаются относительно тихо и информативно, почти не требуют привыкания — я без проблем набирал текст «слепым» методом. Соответственно, раскладка удобная и привычная — в отличии от некоторых прошлых ноутбуков Lenovo тут обошлись без экспериментов с расположением и размером правого Shift. Подсветка имеет две градации яркости, а предустановленное приложение позволяет включить или выключить функцию FnLock.

Тачпад отличается нормальной чувствительностью, поддержкой всех стандартных мультитач жестов и удобен в работе — за время тестирования у меня не возникало желания подключить мышь.

Дисплей

Yoga 730 оснащается 15,6 дюймовым сенсорным IPS экраном c Full HD разрешением, матрица прикрыта защитным стеклом. В нашем случае используется панель Innolux N156HCE-EN1 — для нее заявлена яркость до 300 кд/м², цветовой охват в 72% NTSC, контрастность 1:700 и углы обзора 178/178 градусов.

Наши замеры показали, что яркость изменяется в диапазоне от 3 до 243 кд/м2, измеренная контрастность — 1 к 1071. Цветовой охват почти соответствует пространству sRGB, по умолчанию цветовая температура немного ниже эталонного значения из-за чего изображение слегка уходит в теплые тона, гамма близка к эталонному значению. Такие дисплеи подходят для работы с цветом, особенно если провести дополнительную калибровку колориметром — к качеству самого экрана претензий нет, производитель выбрал хорошую панель.

Субъективные впечатления подтвердили замеры — картинка насыщенная, пользоваться ноутбуком с подобным экраном приятно и разница с более доступными моделями с менее качественными IPS экранами заметна. Есть датчик автоматической регулировки яркости, к работе сенсорного слоя претензий нет.

Впрочем, не все так гладко — в данном случае к недостаткам можно отнести предустановленные значения (градации) яркости экрана. Если максимальное соответствует 243 кд/м², то уже следующее составляет всего 165, дальше — 97, а потом производитель просто «растягивает» оставшиеся сто кандел. Проблема в том, что для комфортной работы за глянцевым экраном приходится немного увеличивать яркость экрана, а имеющаяся настройка не дает возможности гибкой настройки уровня подсветки в нужном диапазоне — приходится переключатся между буквально парой подходящих градаций, чего недостаточно для тонкой подстройки «под себя».

Lenovo Active Pen 2

Последние поколения трансформеров Yoga все чаще получают поддержку фирменных стилусов Lenovo, разработанных совместно с Wacom. Yoga 730 не стал исключением — в Украине ноутбук будет поставляться вместе с Lenovo Active Pen 2 for Yoga (на некоторых рынках аксессуар доступен только в качестве опции).

Перо комплектуется специальным держателем для переноски и хранения аксессуара вместе с ноутбуком, который устанавливается в один из портов USB, а также сменными наконечниками и инструментом для их замены.

Стилус работает от батарейки типа АААА, а также двух батареек SR527SW, «спрятанных» в верхней части пера. Active Pen распознает 4,096 степени нажатия, наклон, оснащается модулем Bluetooth, на металлическом корпусе есть три клавиши: две основных под указательным пальцем и одна дополнительная сверху.

Перо можно использовать как для рукописного ввода (стандартная функциональность Windows 10), так и в паре со специализированным ПО вроде Photoshop, Illustrator, SketchBook. Можно ли считать ноутбук с сенсорным экраном и таким пером полноценной заменой обычному графическому планшету — сказать сложно. Наверное, если речь идет о начальных моделях Wacom, то можно, но все зависит от личных привычек и желания работать на таком «комбайне» — каждому профессионалу лучше попробовать подобную связку самостоятельно в фирменных магазинах компании.

В качестве вводных данных уточним, что Active Pen 2 может показаться менее удобным, чем стилусы Wacom из-за большего веса и менее эргономичной формы. Плюс стоит понимать, что по стеклу перо скользит хуже, чем по пластиковой поверхности обычного графического планшета.

В то же время Yoga 730 способен удовлетворить требования профессионалов с точки зрения качества экрана и производительности «железа» — с этим у ноутбука никаких проблем нет.

Платформа

На тестирование попала одна из топовых конфигураций, оснащенная процессором Intel Core i7-8550U, дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 (4 ГБ), 16 ГБ DDR4 и накопителем Samsung PM981 NVMe PCIe M.2 объемом 1 ТБ (MZVLB1T0HALR-000L2).

Базовая конфигурация Lenovo Yoga 730, которая должна поступить в продажу через месяц по цене около 35 тысяч гривен, будет оснащаться Intel Core i5-8250U, накопителем на 256 ГБ, графикой GTX 1050, 16 ГБ ОЗУ и предустановленной Windows 10 Home, в остальном она полностью аналогична тестовому лэптопу.

В плане повседневной производительности к Yoga 730 нет никаких замечаний, хорошей будет даже базовая конфигурация: последнее поколение процессоров Intel, которое заметно прибавило в производительности, объем ОЗУ «с запасом», быстрый накопитель… На первый взгляд тут не к чему придраться, тем более что ноутбук позволяет легко заменить накопитель на более объемный, а под экранирующим кожухом скрывается обычный слот SO-DIMM (8 ГБ ОЗУ установлено в слот, 8 ГБ — распаяны на плате).

В то же время, когда речь заходит о возможностях дискретной графики, ситуация становится не такой однозначной. Производитель пытался создать универсальную модель, которая подойдет максимально широкой аудиторией, но GTX 1050 нельзя назвать по-настоящему игровым решением — в современных играх для получения комфортного fps вам придется выставлять средне-низкие настройки графики, хотя видеокарта будет хорошим подспорьем для специализированного ПО.

Нагрев

За охлаждение внутренних компонентов отвечают два вентилятора и пара тепловых трубок. При обычном использовании, не предполагающем высоких нагрузок, система охлаждения большую часть времени работает в пассивном режиме, но периодически может включается в работу — в офисной обстановке она не сильно обращает на себя внимание, но при работе дома шелест вентиляторов хорошо заметен. При работе под нагрузкой, особенно если используется дискретная графика, вентиляторы работают все время и хорошо слышны в любой обстановке. Они справляются со своей задачей, проблем с перегревом и троттлингом не возникает, но хотелось бы, чтобы СО работала тише.

Звук

В плане мультимедийных возможностей Yoga 730-15 может похвастаться парой динамиков JBL, расположенных снизу — качество звука и громкость сравнимы с большинством современных лэптопов, то есть искушенного пользователя они ничем не удивят, но большинству их хватит для комфортного фонового прослушивания музыки и просмотра фильмов.

Время работы

Встроенный аккумулятор Yoga 730-15 имеет емкость 51,5 Вт*ч — больше, чем стандартные батареи на 42 Вт*ч, которые получают многие ноутбуки. Компания заявляет, что время работы модификаций с Full HD дисплеями может достигать 11 часов.

К сожалению, реальное использование показало совсем другие цифры — тестовый семпл позволял рассчитывать максимум на 4 часа работы в офисном режиме. Возможно, это просто особенность тестового экземпляра, но с учетом полученных результатов время работы можно назвать заметным недостатком модели.

Ноутбук комплектуется блоком питания на 65 Вт классического формата — с учетом полученного времени работы вам придется носить зарядное с собой, так что в итоге модель не будет казаться не слишком компактной, не легкой. Единственное достоинство используемого БП — поддержка быстрой зарядки. По официальным данным, за 15 минут Yoga 730 может получить заряд, достаточный для двух часов работы от аккумулятора. За 25 минут наш лэптоп зарядился с 6 до 48%.