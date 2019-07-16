Обзор материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula





Уже по первым результатам тестов обновленной платформы и процессоров Ryzen 3000 очевидно, что AMD удалось не просто настичь своего извечного конкурента, но и устанавливать свои правила в сегменте настольных систем. Ощущая общий потенциал платформы и пользовательский интерес, производители материнских плат предлагают максимально оснащенные топовые модели с разъемом Socket AM4. На примере одной из плат такого класса на мы начинаем знакомство с новыми устройствами на базе AMD X570. Сегодня у нас на обзоре ASUS ROG Crosshair VIII Formula – флагман новой линейки тайваньского производителя. Последние несколько лет платы семейства Formula предлагались только для процессоров Intel, но, похоже пришло время менять «формулу успеха».

Комплект поставки

ASUS ROG Crosshair VIII Formula предлагается в крупной коробке с откидывающейся дверкой.

В комплекте с платой поставляется руководство, диск с драйверами, шесть SATA-кабелей, внешняя усилительная антенна Wi-Fi, пара удлинителей для RGB-лент, переходник Q-Connector для быстрого подключения кнопок/индикаторов и крепление для двух M.2-накопителей. Перечень «лута» дополняют картонная подставка для бокала, набор разноформатных наклеек с логотипом игровой серии и купон с 20%-ной скидкой на продукцию CableMod.

Дизайн и компоновка

Для топовых моделей материнских плат серии ROG разработчики уже на протяжении нескольких последних лет используют строгий визуальный стиль со строгими линиями, рублеными формами и ограниченной цветовой гаммой элементов с преобладанием черного и оттенками графитового.

ASUS ROG Crosshair VIII Formula в общем подчинена тому же дизайнерскому концепту.

Приступы гигантизма остались в прошлом, даже при разработке топовых материнских плат инженеры стараются уложиться в рамки классического формата ATX. Исключения все еще бывают, но лишь когда речь идет об очень специфических устройствах.

ASUS ROG Crosshair VIII Formula соответствует классическому ATX-формату с габаритами 305×244 мм. Концептуально новая модель напоминает плату именитого семейства на базе Intel Z390 – ROG Maximus XI Formula. Однако у модели на AMD Х570 для чипов AMD много своих нюансов.

Уже привычным элементом для устройств линейки Formula стал оригинальный гибридный охладитель силовых элементов. Предлагаемый водоблок CrossChill EK III с ребристым медным сердечником разработан совместно с инженерами EKWB.

Система вполне может использоваться в режиме с воздушной системой охлаждения, но максимально эффективно охлаждаться элементы VRM будут при включении радиаторного блока в контур СВО. Производитель обещает в этом случае снижение рабочих температур MOSFET на 29С, но здесь уже многое зависит от используемой платформы и общей конфигурации системы охлаждения.

Для подсоединения к системе жидкостного охлаждения понадобятся переходные фитинги с резьбой G1/4. В штатном положении отверстия для подачи теплоносителя закрыты пластиковыми заглушками.

Плата очень серьезно подготовлена к новым вызовам и готова не только к работе, но и к разгону топовых процессоров AMD. Для силового блока используется 16-фазная схема (14+2) стабилизатора питания с элементами IR3555 (60А), дросселями MicroFine Alloy Chokes и твердотельными емкостями 10K Black Metallic. Разработчики в данном случае делают акцент на том, что здесь не применяется конфигурация с дублированием фаз. Столь мощный VRM будет оправдан во время серьезных экспериментов с представленными 6/8/12-ядерными Ryzen, а также 16-ядерными Ryzen 9 3950X, которые уже анонсированы, но должны появиться в продаже ближе к осени.

Для подключения дополнительного питания предусмотрено два коннектора – на 8 и 4 контакта. При этом 8-контактный разъем дополнительно обшит металлическим кожухом, а о необходимости подключить силовой кабель во время сборки платформы напомнит яркий красный светодиод.

ASUS ROG Crosshair VIII Formula предлагает четыре слота Q-DIMM для установки модулей памяти. Возможные режимы работы ОЗУ в значительной мере зависят от используемого процессора. Производитель обещает до DDR4-3200 для Ryzen с графикой Vega и до DDR4-3600 при использовании Ryzen 2-го поколения. Новые процессоры Ryzen 3000 работают с гораздо более скоростными наборами, потому для CPU этого семейства заявлена поддержка модулей вплоть до DDR4-4800+ и общим объемом до 128 ГБ.

К особенностям работы памяти мы еще вернемся, пока же отметим акцент производителя на реализацию технологии Optimem III с минимальной трассировкой сигнала, позволяющей добиваться лучших результатов, используя меньшие тайминги и напряжение питания модулей.

В области процессорного разъема достаточно много свободного пространства для установки габаритный кулеров. Нет ничего удивительного в том, что плата легко перенесла установку Wraith Prism, а вот возможность закрепить Arctic Freezer 33 eSport Edition с парой вентиляторов и установить после этого модуль памяти в ближайший к кулеру слот уже показательна.

Плата имеет четыре слота расширения – три PCI Express x16 и один PCI-E x1. Неудивительно, что их возможности также определяет используемый процессор, по крайней мере это касается основных полноформатных разъемов с металлическим усилением. Устанавливая новый чип семейства Matisse, можно рассчитывать на 16 линий PCI-E 4.0, которые выделяются либо на один слот, либо на пару в пропорции 8+8.

Используя процессоры Ryzen 2000, предполагается такая же конфигурация, но уже с линиями шины, соответствующими стандарту PCI-E 3.0. В случае с чипами APU со встроенной графикой Vega предусмотрен лишь один слот, работающий в режиме PCI-E 3.0 x8.

Нижний полноразмерный разъем работает в режиме x4. Он и компактный PCI-E x1 обслуживаются чипсетом AMD X570, а потому соответствуют стандарту PCI-E 4.0 с обратной совместимостью.

Плата поддерживает связки SLI/CrossFire, хотя, даже разработчики графики не очень верят в успех конфигураций с несколькими видеокартами в одной системе. Более того, как оказалось, новые видеокарты AMD – Radeon RX 5700/5700 XT – уже не поддерживают режим CrossFire. Производитель объясняет это очень слабым интересом к таким конфигурациям у игроков, которым зачастую хватает одной видеокарты.

Сверху слоты частично прикрыты термопластичным кожухом. Защитная панель в данном случае нетривиальна. В массиве предусмотрен декоративный фрагмент с дополнительной RGB-подсветкой. Выглядит изящно, но на практике значительная часть иллюминирующего сектора закроется системой охлаждения видеокарты, особенно если будет использоваться адаптер с 2,5-слотовой СО.

Еще один подсвечивающийся фрагмент размещен на кожухе интерфейсной панели. Также обратим внимание на то, что плата оборудована OLED-экраном LiveDash для вспомогательной информации. Вещь весьма удобная. Во время старта системы именно на этот дисплей выводятся коды этапа самотестирования системы с пиктограммкой проверяемого в текущий момент устройства. После загрузки на LiveDash можно например выводить текущую температуру процессора.

Как вы уже наверняка заметили, для охлаждения чипсета используется вентилятор. Да, да, они возвращаются. По заявлению разработчиков, тепловой пакет AMD X570 составляет порядка 11 Вт, потому практически все материнские платы на основе нового топового чипсета оборудуются активной системой охлаждения.

В данном случае используется компактный вентилятор центробежного типа от тайваньской компании Delta. Согласно схеме, воздух затягивается через отверстия на верхней декоративной панели и продувается через радиатор чипсета, размещенный между слотами PCI-E x16.

Наличие вентилятора в целом может несколько смущать, но здесь не стоит особо драматизировать. Во время работы он вращается со скоростью порядка 2500 об/мин, что для такого формата очень умеренные значения. Работу вентилятора можно расслышать, приблизившись на минимальное расстояние к кожуху, но он теряется на фоне шума от других компонентов.

Плата имеет два разъема для подключения накопителей формата M.2. Коннекторы и посадочные площадки для SSD спрятаны под габаритной крышкой-радиатором с которым установленные устройства будут контактировать через теплопроводящие стикеры. Один из разъемов обслуживается чипсетом и, вне зависимости от установленного процессора, позволяет передавать данные на скоростях, соответствующих стандарту PCI-E 4.0 x4. Возможности второго разъема зависят от CPU. Если используется Ryzen 3-го поколения, это PCI-E 4.0 x4, если чипы предыдущих генераций – PCI-E 3.0 x4. Оба разъема также готовы к работе с SATA-накопителями.

Конфигурация крепления позволяет установить два накопителя наиболее популярного стандарта M.2 2280. В этом случае для фиксации обоих требуется лишь одна стойка и винт (есть в комплекте). При необходимости в один из разъемов можно установить SSD длиной 110 мм.

Для скоростных SSD желательно дополнительное охлаждение. При пиковых нагрузках во время длительных сессий записи контроллеры заметно нагреваются, потому массивный радиатор здесь точно не помешает, тем более он органично вписывается в общий дизайн платы.

Для менее скоростных накопителей ASUS ROG Crosshair VIII Formula предлагает целых 8 портов SATA 6 Гб/с. В данном случае нет никаких ограничений на количество одновременно используемых SATA-устройств, вне зависимости от того, накопители какого типа установлены в порты M.2. Количество доступных линий PCI-E в AMD X570, а также возможность их переконфигурирования в SATA позволяют избавиться от исключений.

Рядом с панелью SATA-разъемов у правой кромки платы размещен также индикатор активности накопителей (SATA и PCI-E), который может пригодиться на открытом стенде.

В подобный условиях полезными могут оказаться целый набор дополнительной оснастки, которой щедро сдобрена ASUS ROG Crosshair VIII Formula. Для увлекающихся экстремалов, использующих жидкий азот в своих экспериментах, у нижней кромки разместились джампер LN2_Mode и тумблер активации Slow_Mode, позволяющие подготовить систему к работе в условиях отрицательных температур. Рядом размещены кнопки безопасной загрузки Safe_Boot и Retry_Button для ситуаций когда система не откликается даже на попытку «холодной» перезагрузки.

Кнопки Power и Reset вынесены в правый верхний угол, прикрыты пластиковой панелью и подсвечиваются для удобства. Для кнопки сброса реализована опция Flexkey, позволяющая переназначить ее функциональность. В настройках BIOS доступны несколько режимов – включение/отключение подсветки AURA, вход в UEFI после перезагрузки (DirectKey) или дублирование Safe_Boot.

Несмотря на то, что основную информацию при стартовом самотестировании платформы можно почерпнуть на OLED-экране LiveDash, на плате также предусмотрена проверенная система Q-LED с сигнальными светодиодами, отображающими возможные проблемы с определенными компонентами. Элементы размещены рядом с разъемом ATX-питания, а на кромке пластиковой панели подписаны соответствующие узлы. Например, если пытаться запустить ПК без видеокарты, яркий белый светодиод напротив аббревиатуры VGA напомнит о том, что без дискретного графического адаптера здесь никак не обойтись.

На плате предусмотрено восемь 4-контактных коннекторов для подключения вентиляторов. Два из них обеспечивают токи до 3А, что может пригодиться для мощных помп СВО. Здесь немало дополнительных опций для настройки самосборной жидкостной системы охлаждения. Есть коннекторы для подключения температурных датчиков и замера скорости потока теплоносителя. Доступен еще один разъем для внешней термопары.

Такое внимание к деталям в контексте СВО в целом логично для платы оборудованной гибридным водоблоком силовых элементов. Однако обратим внимание, что речь идет о возможностях для кастомных систем, потому как популярные необслуживаемые СВО для процессора – это устройства другой категории. ASUS ROG Crosshair VIII Formula позволяет реализовать смелые идеи тем, кто делает ставку «на воду», а не просто решил попробовать заменить воздушный кулер на базовую СВО.

В случае с ASUS ROG Crosshair VIII Formula разработчики не стали усердствовать с дополнительной подсветкой. Как мы уже упоминали, сегменты с иллюминацией размещены на крышке в области интерфейсной панели и на кожухе, прикрывающем слоты расширения.

Рядом с вентилятором расположен подсвечивающийся логотип. Пара светодиодов расположены в области кнопок Power/Reset, но это уже скорее функциональная, а не декоративная подсветка. Для тех, кому такой умеренной схемы покажется недостаточно, на плате предусмотрено предусмотрено два разъема для 12-вольтовых RGB-лент и пара трехконтактных коннекторов для адрессуемых гирлянд с питанием 5В. То есть подсветки может быть много, но к этому вопросу разработчики предлагают подходить индивидуально, оставляя возможности гибкой настройки.

ASUS ROG Crosshair VIII Formula получила серьезную сетевую обвязку. Для платы используются два Ethernet-контроллера. Один из них — проверенный временем и отлично себя зарекомендовавший гигабитный Intel i211-AT. Второй – Aquantia AQtion AQC111C с максимальной производительностью до 5 Гб/с. Конечно, получить такую пропускную способность можно лишь при наличии соответствующей сетевой инфраструктуры. Пока это зачастую опция на перспективу.

Возможности платы также дополнены контроллером для работы с беспроводными сетями. Здесь используется модуль Intel AX200, согласно новой интерпретации поддерживающий стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax, MU-MIMO,160 МГц) с максимальными скоростями передачи данных до 2,5 Гб/с. Он же обеспечивает и поддержку Bluetooth 5.0.

Для игровой платформы акцент на звуковую подсистему ожидаем, особенно когда речь идет о топовой плате. Новинка от ASUS использует доработанный кодек SupremeFX S1220 в комбинации с дискретным ЦАП ESS ES9023P. Конечно подсистема изолирована на PCB и приправлена специализированными фильтрующими емкостями. Поддерживается функция определения входного сопротивления подключенных излучателей с автоматической подстройкой уровня усиления сигнала. Все потуги разработчиков оказались не зря. Улучшенное качество звука можно уловить даже на простенькой игровой гарнитуре.

При желании можно поиграться с настройками Sonic Studio III, настраивая звуковые профили для различных приложений.

ASUS ROG Crosshair VIII Formula получила очень широкие возможности для подключения периферии. Большая часть USB-портов размещены на интерфейсной панели, однако на PCB также достаточно внутренних коннекторов, которые можно использовать для вывода универсальной шины на панели корпуса. На плате предусмотрено два разъема USB 2.0 на 4 порта и пара USB 3.2 Gen1 на такое же количество портов. Также имеется внутренний USB 3.2 Gen2, позволяющий вывести на внешнюю стенку скоростной порт Type-C с пропускной способностью до 10 Гб/c.

Интерфейсная панель изобилует разнообразными портами. Прежде всего отметим стационарно предустановленную заглушку, которую точно не забудешь во время сборки системы. Если говорить о составе разъемов, то впечатляет количество доступных USB-портов. Здесь представлено четыре USB 3.0, которые в последствии обозначались как USB 3.1 Gen1, а в последней интерпретации – USB 3.2 Gen1. Кроме того, на панели расположено целых восемь (!) разъемов USB 3.2 Gen2 (10 Гб/c). Семь из них выполнены в формате Type-A, еще один – Type-C.

Пара кнопок могут пригодиться во время настройки системы или экспериментов с платформой. Одна позволяет очистить CMOS, а вторая активировать BIOS Flashback – технологию обновления прошивки с USB-накопителя в процессе которого к материнской плате нужно подключить лишь блок питания.

На панель также выведены коннекторы для подключения внешней антенны беспроводного модуля. Здесь же пара розеток Ethernet для использования проводной сети. Для настройки акустики доступны пять 3,5-миллиметровых аудиоразъемов и оптический S/PDIF.

ASUS ROG Crosshair VIII Formula обходится без видеовыходов. Процессоры с интегрированной графикой Vega плата поддерживает, но воспользоваться ресурсами встроенного видеоядра в этом случае не удастся. Конечно это делает бессмысленной покупку APU в комплекте с платой без видеовыходов, впрочем, наверняка топовая модель на AMD X570 будет использовать в связке с другими процессорами.

С обратной стороны платы закреплена оцинкованная стальная пластина. Массивная плита увеличивает общую прочность конструкции, а также защищает PCB от механических повреждений. Кроме того, этот блок также выполняет роль дополнительного радиатора. В области VRM выпрессованы дополнительные контактные площадки.Через теплопроводные наклейки пластина контактирует с платой в зоне расположения силовых элементов, тем самым помогая отводить и рассеивать тепло.

Оболочка UEFI и ПО

Для платы используется уже привычная оболочка ROG UEFI с с режимами EZ Mode и Advanced Mode, определяющими количество доступных настроек. В последнем случае количество предлагаемых опций удивит даже бывалых энтузиастов.

Перечислению доступных параметров понадобилось бы уделить добрую половину материала. Отметим лишь ключевые моменты. Напряжение питания процессора (CPU Core Voltage) регулируется в пределах 0,75–1,7 В c шагом 0,00625 В. Есть возможность задавать непосредственные значения или использовать метод приращения от стартовых показателей. На модулях памяти вольтаж можно регулировать в пределах 0,5–2,155В.

Плата также позволяет изменять значение опорной частоты. В случае с разблокированными процессорными множителями, особенно с шагом 0,25, эта опция редко востребована на практике, тем не менее, ASUS ROG Crosshair VIII Formula позволяет регулировать BCLK (40–300 МГц, шаг – 0,2 МГц).

Есть множество параметров для тончайшей настройки работы VRM, модулей памяти, центрального процессора, интерфейсных шин и портов. Раздел Tweaker’s Paradise забит под завязку. Для всех слотов расширения есть возможность ограничить стандарт шины PCI Express. При необходимости можно деактивировать любой из доступных портов USB.

Плата позволяет отключать технологию многопоточности SMT, а также настраивать количество активных ядер процессора. Причем можно даже выбрать конфигурацию, используя вычислители из определенных CCX/CCD.

В разделе мониторинга температур отображены показатели нагрева процессора, общий для материнской платы и области VRM. К сожалению почему-то не предлагается штатный термодатчик для микросхемы чипсета, что было бы полезно на фоне особого внимания к этому вопросу. В этом случае можно полагаться разве что на дополнительную термопару для подключения которой на плате есть соответствующий разъем.

Для ASUS ROG Crosshair VIII Formula используется микросхема BIOS объемом 32 МБ, однако даже в этом случае официально не заявлена поддержка процессоров Ryzen первого поколения. По крайней мере это касается стартовой версии прошивки 0702, изначально включающей AGESA Combo-AM4 1.0.0.3. Наверняка с новой платой будет покупаться и новый процессор, но такой нюанс стоит учитывать владельцам чипов семейства Summit Ridge.

Материнские платы на Socket AM4 с чипсетами предыдущих линеек зачастую оснащаются чипами BIOS емкостью 16 МБ и в этом случае действительно производителям приходится исключать какие-то модели процессоров для поддержки новых Ryzen 3000. Ограничения в ситуации с 32-мегабайтовыми ПЗУ скорее удивляют.

Для новой модели на AMD X570 реализована технология Armoury Crate, которая позволяет автоматически загрузить сервисное приложение еще на этапе установки операционной системы. Соответствующая опция изначально активирована в UEFI.

Уже из установленной утилиты можно выбрать драйверы и приложения, которые необходимо инсталлировать в систему. Это удобно, и здорово облегчает процесс первичной настройки. При этом здесь же можно контролировать появление новых версий приложений на сервере производителя.

Для базовой настройки платформы и отслеживания критичных параметров системы производитель по-прежнему предлагает использовать набор приложений AI Suite III.

В работе

Для проверки возможностей платы мы использовали 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600. Новые чипы семейства Matisse c 7-нанометровыми вычислительными ядрами на базе микроархитектуры Zen 2 только-только начинают появляться в продаже.

Штатная частотная формула Ryzen 5 3600 – 3,6/4,2 ГГц. Фактическая рабочая частота сильно зависит от характера нагрузки и эффективности системы охлаждения. При благоприятных условиях технологии автоматического разгона заметно повышают частоту CPU даже если используются все ядра/потоки процессора.

В нашем случае во время рендеринга тестовых сцен в Cinebench R15/R20 тактовая частота процессора колебалась в пределах 4000–4025 МГц. При этом для охлаждения использовался воздушный кулер Arctic Freezer 33 eSport Edition с парой 120-миллиметровых вентиляторов.

Для таких условий предлагаемые платой профили разгона TPU I и TPU II оказываются фактически бесполезными. В первом случае частота фиксируется на уровне 3950 МГц при 1,32 В, а во втором – 4050 МГц с повышением питающего напряжения до 1,36 В.

Возможно разработчики в последующих версиях BIOS еще будут настраивать профили с тем, чтобы они приносили практическую пользу. Пока здесь эти опции можно опустить.

Разгон

Конечно нам любопытно было оценить частотный предел процессора Ryzen 5 3600. Все же это потенциальный хит в среднем ценовом сегменте, который наверняка повторит успех чипов предыдущих поколений.

В ручном режиме удалось повысить рабочую частоту процессора до 4200 МГц при нагрузке на все ядра, при этом питающее напряжение увеличивалось до 1,35 В.

Исследование производительности Ryzen 5 3600 безусловно заслуживает отдельного материала, но для интересующихся можем отметить, что после разгона до 4200 МГц, новый 6-ядерный процессор AMD в Cinebench R15 набирает 1642 балла при многопоточной обработке и 197 баллов в однопоточном режиме. Для сравнения, 8-ядерный Core i7-9700K без разгона в этой дисциплине имеет результат порядка 1500/205 баллов.

В новой версии Cinebench R20 ускоренный Ryzen 5 3600 добыл 3819 баллов. С тестовым рендером в тесте Corona 1.3 процессор справился за 2:18 мин. GeekBench 4 пройден с результатом 5563/28768 баллов, а на рендеринг FryRender системе понадобилось 2:27 мин. С такими результатами Ryzen 5 3600 наделает много шороху, изменяя ландшафт в своем сегменте. Впрочем, это касается и старших решений, детальное знакомство с которыми нам еще предстоит.

Можно попытаться взять планку в 4300 МГц, но в этом случае необходимо повышать питающее напряжение до 1,37 В, а в таком режиме фактически Arctic Freezer 33 eSport Edition уже не справляется с охлаждением процессора. Даже при максимальных оборотах обоих вентиляторов по время стресс-теста AIDA64 температура CPU повышалась вплоть до 88С. Более того, в таких условиях не удалось достичь абсолютной стабильности работы чипа. Многие тесты без проблем давались процессору на 4300 МГц, но во время прохождения этапа PCMark с многопоточной нагрузкой платформа перегружалась с последующим сообщением о превышении температурного лимита CPU.

Что же, «первый подход» к новым чипам Matisse показал, что производитель изначально использовал частотный потенциал кристаллов. В случае с Ryzen 5 3600 определенный запас еще есть, но серьезного прироста производительности это не приносит. Судя по результатам, которых удалось достичь первым владельцам процессоров Ryzen 3-го поколения, типичные рабочие частоты при нагрузке на все вычислительные ядра зачастую не превышают 4200–4300 МГц если для охлаждения используются воздушные кулеры.

Отметим, что даже после разгона процессора, при длительной нагрузке температура радиаторного блока VRM повысилась всего до 45С. Для ASUS ROG Crosshair VIII Formula форсировать Ryzen 5 3600 – разогревочная тренировка. Мощный силовой блок платы позволяет экспериментировать с 12/16-ядерными Ryzen.

Работа с оперативной памятью

Для Ryzen 3000 кардинально изменилась ситуация с работой со скоростными модулями памяти. Эта давняя проблема чипов предыдущих поколений теперь решена, хотя и здесь остаются свои нюансы. Рабочая частота шины Infinity Fabric (IF) все еще связана с частотой модулей ОЗУ, но при этом она может работать в асинхронном режиме с делителем 1:2.

Предельная частота IF составляет порядка 1800 МГц. Это достигается при использовании модулей памяти DDR4-3600 (1800 МГц). Именно такие комплекты AMD рекомендует использовать как оптимальные с точки зрения цены и производительности в контексте обновленной платформы.

При использовании более скоростных режимов ОЗУ, частота IF автоматически снижается в очень невыгодной пропорции (1:2), потому общая задержка в работе подсистемы памяти увеличивается.

Для наглядности мы использовали комплект памяти HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16) на чипах Samsung B-die, который изначально без проблем работал в штатном режиме. Хотя вместо заданной формулы 17-18-18-39 после использования профиля устанавливался режиме 18-18-18-39, но при этом Command Rate соответствовал 1T. Общая задержка на уровне 70 нс – неплохо, учитывая общую архитектуру с контроллером памяти, вынесенным в отдельный I/O-чиплет. Попутно отметим очень скромные показатели скорости записи, однако ее влияние на реальную производительность платформы мы еще будем оценивать отдельно.

Нам без особых сложностей удалось получить рабочий DDR4-4200 (18-21-21-41, CR1), однако оценка эффективности такого режиме показывает, что общая латентность памяти в этом случае даже снижается. Более того, не увеличивается и пропускная способность. Очевидно здесь сказывается снижение рабочей частоты IF, связывающей чиплеты. При использовании памяти DDR4-4200, вне зависимости от таймингов, частота IF устанавливается на уровне всего 1050 МГц вместо 1800 МГц, актуальных для DDR4-3600, когда частоты синхронизированы в режиме 1:1.

Новые процессоры AMD фактически лишены проблем в работе со скоростными модулями памяти. Энтузиасты-экстремальщики уже получили режимы DDR4-5000+, фактически приблизившись к рекордам работы ОЗУ на платформах Intel. Однако здесь стоит учитывать, что такой спурт не принесет Ryzen 3000 ожидаемого прироста производительности. Если не говорить об академических частотных рекордах, в данном случае лучше сконцентрироваться на добротных модулях DDR4-3600, которые могут работать с минимально возможными таймингами. В нашем случае, слегка увеличив напряжение питания (1,37 В) удалось понизить задержки комплекта DDR4-3600 до 16-16-16-36 при СR1. Значительных улучшений в плане общей латентности памяти также получить не удалось, хотя этот вопрос требует более глубокого изучения. Пока же отмечаем, что ASUS ROG Crosshair VIII Formula позволяет без проблем искать максимальные рабочие частоты и играть на понижение таймингов.

Цена

Материнские платы на базе AMD X570 стоят заметно дороже устройств на топовом чипсете предыдущего поколения – AMD X470. Стартовые розничные ценники на новые модели начинаются со $190–200, тогда как оснащенные модели с расширенной функциональностью могут стоить значительно дороже.

Что касается ASUS ROG Crosshair VIII Formula, то ее рекомендованная стоимость в Украине ожидается на уровне $700. Пришли времена, когда платы для платформы c разъемом Socket AM4 уже и по цене могут не уступать флагманским моделям на чипсетах Intel.

Очень внушительный ценник диктуют качественный 16-фазный VRM с элементами от IR, эксклюзивный гибридных водоблок от EKWB, наличие 5-гигабитного Ethernet-контроллера, скоростного беспроводного модуля Wi-Fi 6 (802.11ax), дискретный DAC ESS и функциональный OLED-экран. Этот перечень можно продолжать, но наверняка статус новинки и флагмана линейки также вносят свою долю в общую стоимость платы.