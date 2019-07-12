AMD отказалась от поддержки технологии CrossFire в новых видеокартах Radeon RX 5700-й серии (Navi) из-за ее невостребованности





На прошлой неделе мы узнали, что новые видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT на базе 7-нм GPU Navi 10 не поддерживают технологию CrossFire, обеспечивающую возможность объединения адаптеров в пары для повышения общего уровня производительности. Теперь же «‎красные» назвали причину такого решения, которая в общем-то оказалась банальной и предсказуемой — технология не пользовалась популярностью у пользователей. Об этом в интервью изданию PCGamesN рассказал директор по игровому маркетингу AMD Саша Маринкович.

«Мне кажется, последние цифры, которые я видел, это менее 1% пользователей, предпочитающих использовать связки из нескольких GPU. Ведь это очевидно, что с точки зрения эффективности один GPU лучше, чем два». Саша Маринкович, директор по игровому маркетингу AMD.

Понятно, что при столь печальной статистике другого решения и не могло быть. Зачем тратить время и ресурсы на поддержку функции, которая никому не нужна? Точнее, которая нужна менее чем 1% геймеров. С большой уверенностью можно предположить, что концепция использования двух видеокарт свое отжила. Вопрос в том, как скоро NVIDIA откажется от собственной технологии NVLink SLI в игровых адаптерах?

Источник: PCGamesN