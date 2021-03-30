Обзор материнской платы ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi





Материнские платы для обновленной десктопной платформы Intel LGA1200 на базе Intel Z590 уже некоторое время доступны на рынке. Однако именно с выходом процессоров Rocket Lake-S с новой архитектурой Cypress Cove открываются все возможности этих устройств. Сегодня у нас на обзоре хорошо оснащенная модель ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi. Какие же преимущества дает новая платформа Intel?

Комплект поставки

В комплекте с материнской платой предлагается комплект документации, диск с драйверами и ПО, четыре SATA-кабеля, дополнительный 40-миллиметровый вентилятор и пара винтов для его крепления, набор пластиковых стяжек для фиксации интерфейсных/силовых кабелей внутри корпуса, а также дополнительный кронштейн Q-Latch для безвинтового крепления M.2-накопителей и резиновые прокладки для односторонних SSD.

В поставку также включена усилительная антенна для модуля беспроводной связи, упорный кронштейн-держатель для видеокарты, а также набор фирменных стикеров и тряпичный брелок c логотипом игровой серии ROG.

Дизайн и компоновка

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi соответствует стандарту полноформатного ATX, имея габариты 305×244 мм. Материнская плата основана на топовом чипсете Intel Z590 и готова к работе с процессорами Intel Core 11-го, а также 10-го поколений, использующих разъем LGA1200.

Ожидаемо для модели используется довольно сдержанное внешнее оформление, используя все оттенки черного. На шестислойной печатной плате практически нет свободного пространства. PCB насыщена различными слотами, коннекторами и разнообразными элементами. Значительная часть лицевой панели платы скрыта за радиаторными конструкциями.

Для платы используется мощный силовой блок стабилизатора питания. VRM имеет 14+2-фазную конфигурацию c частичным дублированием, которая регулируется управляющим контроллером Intersil ISL69269. Сборки готовы к работе с токами до 70А.

Для охлаждения элементов предусмотрена составная радиаторная конструкция в которой два блока соединены между собой тепловой трубкой. Защитный кожух, нависающий над интерфейсными разъемами является частью основного радиаторного блока, благодаря чему он имеет просто таки огромные габариты. Для повышения эффективности отвода тепла профиль блоков имеет дополнительное оребрение.

На случай экспериментов с разгоном в конструкции предусмотрен кронштейн для крепления дополнительного 40-миллиметрового вентилятора. Использование дополнительного активного элемента в системе охлаждения, это пожалуй крайняя мера лишь для случаев, когда с отводом тепла уже не будет справляться даже столь громоздкая радиаторная конструкция. Наверняка для большинства ситуаций дополнительный вентилятор, входящий в комплект поставки, попросту не пригодится.

Для подключения дополнительного питания на верхней кромке PCB предусмотрено два коннектора ATX_12V – на 8 и 4 контактов. Основной 8-контактный разъем укреплен металлической пластиной, а рядом с коннекторами расположен индикатор подсоединения силовой линии.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi оснащена четырьмя слотами для модулей памяти. Здесь ожидаемо используются коннекторы Q-DIMM с односторонней фиксацией планок ОЗУ. Что же касается допустимых режимов, то по спецификации заявлена поддержка наборов вплоть до DDR4-5333. В представленном листе валидации на текущий момент значатся прошедшие валидацию модули вплоть до DDR4-4800. При этом производитель заявляет, что технология OptiMem III с оптимизацией трассировки сигналов позволяет дополнительно ускорить ОЗУ, если модули в принципе могут работать на более высоких эффективных частотах.

Плата предлагает «лишь» три полноформатных слота расширения PCI Express x16. Возможно такой состав несколько непривычно видеть на устройстве формата ATX, однако дополнительное пространство занято не менее полезными коннекторами.

Возвращаясь к разъемам PCI-E, отметим что два основных обслуживаются процессором, и, в зависимости от используемого CPU (Core 10 или Core 11), могут соответствовать стандарту PCI-E 3.0 или PCI-E 4.0. В обоих случаях плата позволяет расщеплять процессорные линии, а соответственно доступны конфигурации х16+0 или х8+х8. Плата поддерживает режим SLI, хотя связки из двух видеокарт становятся случаями исключительными. В линейке GeForce RTX 3000 возможность работать в паре имеют лишь RTX 3090 24 ГБ. При нынешней стоимости подобной конфигурации вероятность увидеть ее в игровой конфигурации крайне невелика.

Поддержка CrossFire не отмечена в спецификации. Однако с учетом того, что графические адаптеры Radeon RX 6xxx не предполагают дуэтной работы, потеря невелика.

Третий полноформатный слот расширения обслуживается чипсетом и работает в режиме PCI-E 3.0 x4 или x2. Учитывая обратную совместимость, этот же коннектор можно использовать для подключения любых карт расширения с коннектором PCI-E x1.

В случае с ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi разработчики сделали большой акцент на возможности использовать большее количество M.2-накопителей. Шутка ли, плата имеет четыре (!) слота M.2.

Первый коннектор (M.2_1), размещенный над верхним слотом PCI-E x16, доступен только при использовании процессоров Rocket Lake-S. В этом случаем можно рассчитывать на режим PCI-E 4.0 x4. Наконец-то и на десктопной платформе Intel можно использовать наиболее скоростные SSD. Наверняка это будет еще одним аргументом для производителей накопителей активнее развивать свои линейки устройств с PCI-E 4.0.

Второй слот M.2 также находится на обеспечении процессора. Если используется новенький чип Core 11-го поколения, то здесь также можно рассчитывать на PCI-E 4.0 x4, тогда как владелец Comet Lake-S может рассчитывать на PCI-E 3.0 x4. Как и в случае с первым разъемом, M.2_2 позволяет использовать устройства длиной от 42 до 110 мм. Для обоих накопителей предусмотрены индивидуальные радиаторные блоки. Скоростные SSD нередко имеют повышенный нагрев, потому дополнительный теплоотвод будет очень кстати.

Напомним, что чипы Rocket Lake-S имеют в своем распоряжении 20 линий PCI Express 4.0. При использовании одной видеокарты и одного накопителя PCI-E 4.0 они будут распределяться в пропорции х16 + х4. При есть возможность использовать два накопителя PCI-E 4.0 x4, но в этом случае на первых слот PCI-E x16 уже будет выделено 8 линий шины. Учитывая увеличенную пропускную способность PCI-E 4.0 этого вполне достаточно для видеокарты. Столь ценные fps не будут потеряны.

Ниже второго слота PCI-E x16 расположена сплошная алюминиевая пластина, за которой скрывается еще пара M.2-разъемов. Работу данных коннекторов обеспечивает уже чипсет Intel Z590. Коннектор M.2_3 позволяет использовать SSD стандартов от 2242 до 22110 с интерфейсом PCI-E 3.0 x4. Тогда как M.2_4 готов принять модели длиной до 80 мм, но этот слот можно использовать как для PCI-E 3.0, так и для SATA-накопителей. В последнем случае будет деактивирован один из штатных портов Serial ATA (SATA6G_2).

Такое количество и разнообразие доступных портов M.2 на плате можно только приветствовать. В последнее время накопители данного формата активно замещают устройства 2,5”, предлагая более высокую производительность. При этом цена стартовых моделей M.2 PCI-E уже практически не отличается от таковой для классических SATA-накопителей.

Все разъемы имеют специальные пластиковые фиксаторы M.2 Q-Latch, потому для фиксации/извлечения накопителя теперь не нужны дополнительные инструменты. Не то, чтобы технологический прорыв, но меньшая вероятность поисков в корпусе закатившегося винтика также чего-то да стоит.

При необходимости подключить накопители по SATA, в распоряжении владельца платы оказывается шесть соответствующих разъемов. Коннекторы спозиционированы параллельно плоскости PCB для возможности подключить интерфейсный кабель, даже если порты прикрывает массивная видеокарта. Как мы уже упоминали, один из SATA-портов становится неактивным, если в M.2_4 установлен накопитель с передачей данных по SATA. Подобные M.2 SSD уже редко встречаются среди новых моделей, но среди устройств годичной или даже скорее двухгодичной давности они попадались чаще.

На плате имеется восемь 4-контактных разъемов для настройки системы охлаждения. Два разъема выделены для процессорной СО и имеют один спаренный канал управления. Номинально три разъема предназначены для корпусных вентиляторов. AIO_PUMP с параметрами 1А/12Вт можно использовать для подключения СВО, а W_PUMP+ с токами до 3А и суммарной мощностью до 36 Вт подойдет для самых мощных жидкостных помп. Еще один разъем с независимым каналом управления предусмотрен для 40-миллиметрового вентилятора, охлаждающего VRM. Если таковой не используется, его можно задействовать для других нужд – параметры позволяют (до 1А/12 Вт).

Еще одним элементом настройки системы охлаждения можно считать разъем для подключения внешнего термодатчика. Дополнительную термопару придется приобретать отдельно, после чего ее можно использовать для мониторинга температуры поверхности любого элемента системы, а также учитывать эти показатели для выбора оптимального режима работы СО.

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi хорошо оснащена, хотя здесь нет исключительно энтузиастских штучек, типа кнопок включения и перезагрузки. Для собранной в корпусе системы такие элементы без особой надобности. А на открытых стендах зачастую все же используются топовые модели серии ROG.

В то же время плата имеет систему стартовой диагностики. В правом верхнем углу расположен сегментный индикатор Q-CODE, а для случаев, не требующих заглядывать в руководство для определения кода ошибки, предусмотрена расположенная рядом группа индикаторов Q-LED.

На интерфейсной панели ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi предусмотрены кнопки для очистки CMOS-памяти – полезный аксессуар особенно для тех, кому будет интересно поэкспериментировать с новыми чипами Rocket Lake-S. Кроме того, для платы также реализован механизм BIOS FlashBack, позволяющий обновить прошивку с USB-накопителя, имея в своем распоряжении лишь блок питания.

Очень рационально разработчики ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi подошли к вопросу дополнительного освещения. С RGB-огоньками важно не переборщить, и здесь эти элементы вписываются весьма органично. На радиаторном кожухе расположен сегмент с крупным подсвечивающимся логотипом серии ROG. В этом месте он хорошо “читается” при использовании корпуса с прозрачной боковой стенкой. Также светодиоды прячутся за радиатором накопителя над первым слотом PCI-E x16 и в углу чипсетного охладителя. Они также расположены с учетом того, чтобы обозрение не перекрывала даже массивная видеокарта.

Если используемых световых акцентов будет недостаточно, есть возможность добавить интенсивности с помощью дополнительных светодиодных лент. Для этих целей на плате предусмотрено четыре разъема. Что любопытно, разработчики уже делают акцент на адресуемые ленты, причем второго поколения с возможностью определить количество элементов в сегменте. Для таких “гирлянд” на базе WS2812B (5В) имеется три разъема. Еще один коннектор предназначен для простых, но мощных элементов 5050 RGB с питанием 12 В. Конечно предусмотрена возможность синхронизации подсветки по AURA Sync.

Особое внимание разработчики ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi уделили сетевому окружению платы. Модель оснащена новым беспроводным контроллером Intel Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax). Его особенность – возможность работать не только в привычных диапазонах 2,4/5 ГГц, но также на 6 ГГц. Кроме того, он обеспечивает поддержку интерфейса Bluetooth 5.2. В комплекте с платой предлагается регулируемая по наклону усилительная антенна с подмагниченным основанием для хорошей фиксации на крышке корпуса ПК.

За проводную связь отвечают два контроллера Intel i225-V, потому владелец будет готов к повышению пропускной способности канала Ethernet до 2,5 Гб/c. Похоже, что вскоре именно этот стандарт придет на смену классическому проводному гигабиту.

Наконец-то разработчики плат могут предложить что-то особенное для интегрированной звуковой подсистемы.

В данном случае она основана на новом кодеке Realtek ALC4080, спрятанном под металлическим кожухом. Кроме того в цепи используется предусилитель Savitech SV3H712 и набор японских емкостей Nichicon. Область звукового тракта изолирована для снижения внешних помех.

Интерфейсная панель платы очень насыщена. Прежде всего отметим предустановленную металлические заглушки, что уже стало правилом хорошего тона даже для устройств классом пониже. На панели расположена целая россыпь USB-портов. Синими вставками выделены четыре USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), здесь же расположена пара USB 2.0. Кроме того имеем три порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гб/c) – два Type-A и один Type-C. Ну и один наиболее скоростной USB 3.2 Gen 2×2 с пропускной способностью до 20 Гб/c, который выполнен в формате Type-C.

Как мы уже упоминали, на панели также размещены кнопки для очистки CMOS и запуска автономной перепрошивки BIOS с USB-накопителя. Рядом также расположены две розетки Ethernet 2,5G разъемы для подключения усилительной антенны беспроводного модуля.

Для подключения устройств отображения на панель выведены полноразмерные DisplayPort 1.4 и HDMI. Возможности видеовыходов зависят от используемых процессоров. Для новых чипов Core 11-го поколения DisplayPort может выдавать картинку 5120×[email protected] Гц, а HDMI работает в режиме 2.0, предлагая до 4К@60 Гц. В то же время при использовании модели Comet Lake-S через DP можно получить максимум 4096×[email protected] Гц, а HDMI 1.4 предлагает лишь [email protected] Гц. Конечно это все актуально при использовании интегрированного графического ядра процессоров.

Подключить акустическую систему можно с помощью пяти 3,5-миллиметровых аудиоджеков или по оптическому S/PDIF.

С обратной стороны печатной платы минимум элементов поверхностного монтажа. В то же время хорошо видна изолирующая дорожка, отделяющая звуковой тракт.

UEFI и ПО

Возможности UEFI материнской платы прогнозируемо гороши.

Оболочка позволяет делать тонкие настройки системы, при этом приложение хорошо и логично структурировано, есть возможность создать раздел с приоритетными опциями к регулировке которых вы возвращаетесь чаще всего.

На самом видном месте верхнего меню расположена опция для активации нашумевшей функции ReSize BAR, позволяющей процессору получить прямой доступ к участкам памяти видеокарты.

Из нововведений стоит отметить интеграцию в BIOS приложения для тестирования оперативной памяти MemTest86. Системное приложение точно не будет лишним и окажется полезным во время поиска причины нестабильности работы платформы. Проблемы в работе ОЗУ нередко вызывают так горячо нелюбимые “плавающие неисправности”. И здесь хороши любые средства, позволяющие отловить сбои.

На старте прошивки активно обновляются. Разработчики добавляют различные опции, устраняя возможные огрехи. Во время подготовки материала для ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi уже была доступна версия 0704. Конечно плата со старта готова к работе с чипами Rocket Lake-S, однако дополнительные оптимизации на данном этапе лишними не будут.

Экспресс-тест Core i7-11700K

Новый 8-ядерный 16-поточный процессор Core i7-11700K распознался без особых проблем.

Экспресс-тест производительности в Cinebench R23 демонстрирует ощутимое преимущество над предшественником.

В однопоточном режиме процессор набрал 1575 баллов и почти 14800 – в многопоточном. Предшественник – Core i7-10700K, в этом тесте в среднем демонстрирует результаты 1300/12600 баллов, соответственно. Прирост производительность в этой задаче составляет внушительные 17–20%.

Новый CPU неплох в работе с памятью, но в плане задержек здесь точно нет никаких откровений.

В Geekbench 5 еще более убедительное преимущество новинки. Здесь новинка набирает 1775/10490 баллов, тогда как Core i7-10700K в этой же дисциплине показывал результаты на уровне 1350/9000 баллов. В однопоточном режиме производительность увеличилась примерно на треть.

В в процессорном подтесте на этапе 3DMark Time Spy новичок также получил преимущество, заработав ~ 12 500 баллов, тогда как 8-ядерник предыдущего поколения здесь выбивал порядка 11 200 “попугаев”. Нам еще предстоит более детальное знакомство с возможностями Rocket Lake-S, однако даже по первым результатам видно, что новые CPU действительно предлагают заметное ускорение, хотя и усилий для этого приложено немало.

Процессор Intel Core i7-11700K предоставлен для тестирования компанией Artline