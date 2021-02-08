Легким движением руки: ASUS предложит новый механизм крепления M.2 SSD





Высокая производительность, компактные габариты и малый вес – это все то, за что нам очень нравятся скоростные накопители формата M.2 PCI-E. Однако способ крепления подобных SSD точно не самый удобный. В штатном варианте для фиксации устройства используется металлическая стойка с внутренней резьбой и миниатюрный прижимной винт. Установка или снятие M.2-накопителя – не самая приятная процедура. Особенно когда речь идет о собранной системе, а под рукой нет отвертки с подходящим подмагниченным наконечником. Разработчики ASUS решили заметно упростить эту задачу, предлагая использовать для крепления SSD пластиковый фиксатор.

Специальный кронштейн с поворотным механизмом позволяет легко зафиксировать накопитель без помощи дополнительных инструментов. На первый взгляд крепление выглядит очень удобным. Однако здесь без практических тестов не обойтись. Только они покажут, насколько такое решение практично, надежно и долговечно. По всей видимости, попробовать в деле новое крепление смогут уже владельцы грядущих материнских плат на чипсете Intel Z590 для процессоров Core 11-го поколения (Rocket Lake).

Источник: ASUS