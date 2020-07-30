Обзор материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk: такой теперь средний класс

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Материнские платы на чипсете AMD B550 привлекают все больше внимания пользователей, планирующих собрать сбалансированную систему с хорошим оснащением и интересными опциями на перспективу. Не самые приятные стартовые ценники новых моделей постепенно снижаются, но приходится принять тот факт, что за расширенную функциональность все же придется заплатить больше обычного. Несмотря на это, модели на новом чипсете довольно быстро оказываются на верхних позициях рейтинга популярности материнских плат в каталоге hotline.ua. Сегодня у нас на обзоре любопытная представительница устройств новой волны – MSI MAG B550 Tomahawk.

Компания MSI сразу представила более десяти моделей на базе долгожданного чипсета AMD B550. Это различные по формату и оснащению устройства. При этом нас абсолютно не удивил тот факт, что в перечне доступных плат оказалась версия B550 Tomahawk. Уже несколько лет подряд платы со звучным названием неизменно оказываются в топе популярности устройств с разъемом Socket AM4.

И вроде бы нет в этих моделях ничего такого особенного. Есть устройства и с лучшим оснащением, и с более доступной ценой. Но производителю каждый раз удается скомпоновать платформу таким образом, чтобы она была интересна пользователям с различными запросами. Простое запоминающееся название также добавляет баллов при выборе, но если содержимое не соответствует ожиданиям, такой фокус можно провернуть один раз. Все же выпущенные ранее «томагавки» били точно в цель. Посмотрим, не подведут ли разработчики на этот раз.

Комплект поставки

Плата поставляется в коробке средних размеров, оформленной в темных тонах. В комплекте с устройством предлагается фактически лишь самое необходимое.

Бумажное руководство, инструкция по быстрой установке, диск с драйверами и ПО, два кабеля SATA, комплект винтов для крепления M.2-накопителей и жесткий стикер с логотипом игровой серии.

Дизайн и компоновка

MSI MAG B550 Tomahawk соответствует классическому формату ATX с габаритами 305×244 мм. Модель оформлена в спокойных тонах с преобладанием темных оттенков.

На черной PCB несколько выделяются графитовые элементы системы охлаждения и акцентированная диагональная штриховка на самой печатной плате.

Все материнские платы на AMD B550 номинально предназначены для работы с 7-нанометровыми процессорами Ryzen с архитектурой Zen 2. То есть чипами семейства Matisse и более поздними решениями.

В перечне поддерживаемых процессоров уже появились новые гибридные чипы семейства Renoir, которые совсем недавно были официально представлены.

Пока речь идет лишь о моделях серий Radeon Pro 4xxxG, которые номинально предназначены для OEM-партнеров и не должны предлагаться в розничной продаже, но уже просочились на прилавки интернет-магазинов. Ожидаем также скорого запуска продаж потребительских моделей Ryzen 4xxxG, о которых уже известно все, за исключением рекомендованных цен.

Для MSI MAG B550 Tomahawk используется достаточно мощная подсистема стабилизации на базе управляющего контроллера Renesas RAA229004 и силовых сборок ISL99360 с рабочими токами до 60А. Примененной схемы 5*2+1+1 должно быть достаточно для питания 12/16-ядерных процессоров и домашних экспериментов с разгоном этих чипов.

Для элементов MOSFET предусмотрено дополнительное охлаждение. Причем для сборок, выстроенных вдоль панели коннекторов, используется габаритный радиатор, вместо пластикового кожуха прикрывающий скопление разнородных интерфейсных разъемов. Подобная конструкция значительно увеличивает площадь рассеивания, а соответственно и охлаждающие способности блока. Для модели B450 Tomahawk уже использовался радиатор оригинальной формы с увеличенными размерами, но в новой инкарнации “томагавка” разработчики развили идею, совместив практичность с декоративными опциями.

Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем, размещенный у верхней кромки PCB.

MSI MAG B550 Tomahawk оснащена четырьмя слотами для модулей памяти, позволяя использовать до 128 ГБ ОЗУ. Коннекторы имеют односторонний механизм фиксации планок, позволяя легко с ними манипулировать в собранной системе. Для платы заявлена поддержка режимов вплоть до DDR4-5100. В перечне валидированных комплектов значится один такой загадочный набор с обозначением Crucial BLM8G51C19U4B.M8FN1.

Для Matisse настолько скоростные комплекты без особой надобности из-за особенностей работы контроллера памяти и шины Infinity Fabric, а вот для гибридов Renoir и будущих Vermeer возможность работы в таких режимах может пригодиться.

Плата предлагает четыре слота расширения – два полноразмерных PCI-E x16 и пару PCI-E x1. Основной разъем для установки видеокарты несложно выделить по дополнительному металлическому обрамлению, усиливающему механические свойства коннектора. Первый слот обслуживается процессором и в случае с чипами Matisse всегда работает в режиме PCI-E x16. Что касается версии шины, то это может быть 3.0/4.0, в зависимости от используемого CPU и видеокарты. Напомним, что из дискретной графики PCI Express 4.0 поддерживают лишь модели Radeon RX 5xxx.

Разработчики изначально отказались от идеи расщепления процессорных линий шины, хотя чипсет AMD B550 теоретически позволяет это делать. Разделение необходимо для создания SLI-связок, но системы с двумя видеокартами сейчас стали большой экзотикой. Это точно не массовое решение, потому ему нет места на платформе условно среднего класса. Раз это так, то незачем усложнять разводку платы, увеличивая ее стоимость. Отсутствие поддержки SLI мы точно не будем относить к недостаткам устройства. Плата допускает связки CrossFireX с двумя видеокартами, но это еще более редкая опция, к тому же не поддерживаемая последним поколением адаптеров серии Radeon.

Второй полноразмерный разъем поддерживает режим PCI-E x4. Как и компактные PCI-E x1, он обслуживается чипсетом. Напомним, что AMD B550 обеспечивает линии шины PCI Express 3.0. Чипсет позволяет использовать процессорные линии PCI Express 4.0 для видеокарты и одного накопителя, но сам он ограничен стандартом PCI-E 3.0. Это принципиальное отличие AMD B550 от топового AMD X570. Последний оперирует линками PCI Express 4.0 для всей периферии.

MSI MAG B550 Tomahawk предлагает два M.2-порта для подключения скоростных накопителей. Причем для обоих устройств предусмотрены дополнительные радиаторные блоки. В интерпретации производителя достаточно увесистые пластинки называются не иначе как MSI M.2 Shield Frozr. Хорошая подмога для производительных контроллеров действительно быстрых SSD.

Для верхнего порта (M2_1) используются процессорные линии PCI Express. Выделенная площадка позволяет установить накопитель длиной от 42 до 110 мм, причем допустимы варианты как с интерфейсом SATA, так и PCI-E. В последнем случае это могут быть модели с PCI-E 3.0 x4 или наиболее скоростные варианты с PCI-E 4.0 x4.

За второй порт M2_2 отвечает чипсет и в это разъем можно установить SSD длиной до 80 мм с интерфейсом PCI-E 3.0 x4.

AMD B550 не всемогущ, потому здесь стоит упомянуть об ограничениях одновременного использования портов. В частности, при желании использовать второй M.2-накопитель, чипсетный порт PCI-E x4 окажется недоступен, а если при этом установить дополнительную карту расширения в верхний PCI-E x1, то для M.2_2 будут выделены лишь две линии PCI-E 3.0. Для удобства предлагаем таблицу возможных комбинаций.

В любой ситуации для карт расширения остается доступен нижний PCI-E x1, использование которого не влияет на итоговую схему.

Для подключения SATA-накопителей на плате предусмотрено шесть соответствующих портов, размещенных на правой кромке платы. Разработчики не задействовали выделяемые этим портами линки для конфигурирования доступных чипсету ресурсов, потому все они активны вне зависимости от используемых M.2-накопителей или карт расширения PCI-E.

На плате минимум дополнительных органов управления для работы на открытом стенде. Предполагается, что платформа будет собрана в корпусе, а в этом случае такие опции оказываются бесполезны. В то же время MSI MAG B550 Tomahawk предлагает систему экспресс-диагностики EZ Debug LED с набором из четырех светодиодов, отображающих ход самотестирования узлов на старте системы.

Также стоит выделить наличие на интерфейсной панели кнопки Flash BIOS Button для автономной перепрошивки микрокода с внешнего USB-накопителя. Для процесса обновления подключить лишь блок питания.

Не самым удобным показалось расположение двухконтактного разъема для очистки CMOS-памяти. Разъем размещен рядом со штатной батареей в центральной части платы. При наличии видеокарты с габаритной системой охлаждения не всегда может быть удобно подступиться в этому коннектору.

MSI MAG B550 Tomahawk порадовала опциями для настройки системы охлаждения. На плате доступно восемь универсальных 4-контактных разъемов с возможностью регулировки методами PWM/DC. Номинально выделенный коннектор для процессорного кулера предлагает повышенную до 2 А, а разъем для подключения помпы СВО и вовсе 3-амперный.

Плата позволяет использовать значения шести термодатчиков для настройки алгоритмов управления системой охлаждения. Здесь широкие возможности для тонкого конфигурирования профилей.

MSI MAG B550 Tomahawk конечно же не обделена дополнительной подсветкой, все же модель игровая как-никак. Но здесь все умеренно. RGB-светодиоды размещены в области чипсета под габаритным радиаторным блоком. Если крупная видеокарта частично прикроет штатную иллюминацию, добавить ярких красок можно с помощью дополнительных светодиодных лент. Плата предлагает по паре коннекторов для 12-вольтовых RGB-лент с элементами 5050 и гирлянд с адресуемыми «светляками» WS2812B (5 В). При желании залить светом можно весь корпус или даже выйти за его пределы.

Для тех, кто готов радикальными способами бороться с RGB-подсветкой, разработчики предусмотрели отдельный тумблер у нижней кромки платы, способный погасить сразу все лампочки.

Для настройки подсветки используется приложение Dragon Center. Один из разделов приложения посвящен непосредственно регулировке иллюминации. Производитель изначально предлагает больше двух десятков различных режимов. Есть возможность синхронизации с внешними RGB-лентами, а также другими устройствами, поддерживающими Mystic Light.

Производитель снарядил модель двумя сетевыми контроллерами Ethernet – гигабитным Realtek RTL8111H и новым Realtek RTL8125B с пропускной способностью до 2,5 Гб/c. Наверняка очередным популярным стандартом проводных сетей станет именно 2,5G, потому готовность платформы к таким переменам можно только приветствовать.

Опция со штатным модулем для работы с беспроводными сетями в данном случае не предусмотрена.

Звуковая подсистема платы построена на основе кодека Realtek ALC1200, частично изолированного от основного массива PCB и окруженного специализированными емкостями. Для платы такого уровня, пожалуй, стоило бы уже использовать старший чип ALC1220, попутно добавив в цепь дополнительные предусилители. В предложенном варианте аудиоподсистема не выделяется на фоне аналогичных решений. Ценители качественного звука без лишних советов наверняка предпочтут внешние устройства классом повыше. Впрочем, это они бы сделали вне зависимости от интегрированных возможностей.

Возможности настройки ограничены базовыми опциями ПО от Realtek.

Возвращаясь к функциональным возможностям платы, отдельного упоминания заслуживает внутренний разъем USB Type-C (USB 3.2 Gen1), позволяющий вывести соответствующий порт на стенку корпуса.

Новая модель серии «томагавк» обзавелась стационарной заглушкой интерфейсной панели. Популярная в последнее время опция для плат среднего и выше классов позволяет не пропустить важный этап сборки системы.

Что касается состава доступных коннекторов, то здесь представлены комбинированный PS/2, пара USB 2.0, два USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) и такое же количество скоростных USB 3.2 Gen2 (10 Гб/c) в формате Type-A и Type-C. USB-портов никогда много не бывает. Возможно в этом случае можно было бы отказаться от PS/2 в пользу еще пары универсальных коннекторов. Но если будет недостаточно имеющихся разъемов, всегда можно добавить порты, используя внутренние резервы.

Как мы уже отмечали, на панели расположена кнопка Flash BIOS для обновления прошивки. Для подключения устройств отображения доступны DisplayPort и HDMI. Напомним, что видеовыходы могут пригодиться при использовании гибридных процессоров, причем в контексте плат на AMD B550 речь о новых чипах Renoir (Ryzen 4xxxG), тогда как работа предшественников возможна, но не гарантируется.

Напомним, что у популярной модели MSI B450 Tomahawk на панели представлены выходы DVI-D и HDMI, фактически без возможности полноценно использовать экраны 4К. Теперь такая возможность есть.

Еще одним улучшением предшественницы можно считать наличие у B550 Tomahawk оптического выхода S/PDIF для подключения акустики.

С обратной стороны печатной платы размещен минимум элементов поверхностного монтажа. Отметим наличие изоляционной дорожки в области аудиоподсистемы, а также винтовой крепление всех радиаторных блоков. Причем в случае фиксацией охладителя чипсета используются дополнительные демпфирующие пружины.

UEFI

Функциональная оболочка Click BIOS 5 не претерпела кардинальных изменений. Мы все также имеем дело с двумя режимами представления доступных настроек.

В режиме EZ Mode доступны ключевые базовые настройки, которые можно выбрать с помощью мыши. Прежде всего речь о профилях работы оперативной памяти, приоритете загрузочных накопителей и настройке работы системы охлаждения.

Все остальное открывается при переходе в режиме Advanced. Плата предлагает широкие возможности для настройки всех узлов и их разгона без особого фанатизма и заморочек, важных для завсегдатаев всевозможных рейтингов на HWBOT.

Напряжение на процессорных ядрах (CPU Core) регулируется в пределах 0,9–1,7 В с шагом 0,0125 В, на модулях памяти – 0,8–2,0 В, шаг – 0,01 В. Доступны опции для регулировки параметров работы VRM, компенсации просадок под нагрузкой и другие. Учитывая ситуацию со текущим частотным потенциалом нынешних процессоров Ryzen, вопросы о недостатке возможностей платы для домашнего форсажа CPU точно не возникнут. Здесь уже как повезет с процессором и насколько эффективно его удастся охладить.

В работе

Для оценки работы платы мы использовали Ryzen 9 3900XT (12/24, 3,8/4,7 ГГц). Новый 12-ядерный чип со слегка повышенными рабочими частотами – отличный кандидат для проверки возможностей платформы.

Под многопоточной нагрузкой в штатном режиме тактовая частота всех ядер процессора удерживалась на уровне 4050–4075 МГц, при этом чип потреблял до 140 Вт энергии. Элементы VRM не прогревались даже до 50С. Согласно встроенному термодатчику, температура MOS на открытом стенде повышалась лишь до 46 градусов. На несколько пунктов меньше показывали замеры бесконтактным пирометром.

12-ядерный процессор даже в штатном режиме работы под нагрузкой является достаточно серьезным испытанием для материнской платы начального уровня, но все же устройства классом повыше имеют достаточный запас мощности стабилизатора, чтобы поддерживать необходимые рабочие параметры.

Работа 24-поточного чипа в тестовом пакете Cinebench R20 приносит даже некоторое эстетическое удовольствие. К счастью наблюдать подобный эффект теперь можно даже на массовой платформе. Ну, а итоговый результат в 7145 баллов – очень хороший показатель для тех, кому действительно нужны такие вычислительные ресурсы.

Экспериментируя с разгоном процессора, нам удалось получить 4200 МГц при нагрузке на все вычислительные блоки. Потенциал для форсирования Matisse Refresh немногим выше, чем у классических моделей, и скорее разница в 100 МГц будет обусловлена удачностью конкретного экземпляра процессора.

После разгона с фиксацией питающего напряжения на уровне 1,4 В и компенсацией просадок, энергопотребление процессора во время прохождения теста Linpack увеличивалось до 192 Вт. Конечно чтобы справиться с подобными значениями стоит смотреть в сторону эффективных охладителей, и в частности уже на СВО среднего уровня.

Как же себя чувствовали силовые сборки после повышений нагрузки? Температура MOSFET в этом случае повысилась лишь до 53С. Результаты просто отличные. Предложенная схемотехника справляется с такими задачами, а огромный радиаторный блок позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая комфортный температурный режим.

Показатели разогнанного до 4200 МГц чипа Ryzen 8 3900XT в тесте Cinebench R20 увеличились до 7421 балла. То есть фактический прирост производительности составил всего порядка 4%. Стоит ли такой выигрыш затрачиваемых усилий – решать владельцу.

Температура чипсета AMD B550 удерживалась на уровне 35–37С. Микросхема спрятана под массивным алюминиевым блоком, потому с нагревом здесь также не предвидится никаких проблем. К тому же в нашем случае радиатор по касательной обдувался вентилятором видеокарты, который не останавливался даже в покое.

Попутно мы также проверили возможности платы в работе со скоростными комплектами памяти. Почти идеальный для чипов AMD комплект G.Skill Trident Z Royal Gold 2×8 ГБ (F4-3600C16D-16GTRG) с очень хорошей формулой задержек 16-16-16-36 без проблем завелся при выборе соответствующего XMP-профиля. Показатели тестов в AIDA64 ожидаемы. Особенно приятно наблюдать максимальную скорость записи, которая здесь уже не снижается, как это происходит у чипов Ryzen с одним CCD.

Предельным стабильным режимом для этого набора является DDR4-4200, который также несложно было повторить на MSI MAG B550 Tomahawk. Трансферы в этом случае увеличиваются, но возросшие тайминги и специфическая взаимосвязь с работой шины IF в асинхронном режиме увеличивают общую латентной работы с памятью. Ожидаем увидеть изменения в этом плане у чипов Renoir и Vermeer.

Как мы уже отмечали, платы на AMD B550 не предназначены для работы с процессорами предыдущих поколений. Даже несмотря на идентичный процессорный разъем Socket AM4, в силу различных обстоятельств AMD ограничивает совместимость предшествующими чипами. Здесь есть технические вопросы связанные с ограничениями BIOS, но и без щепотки маркетинга, конечно же, не обошлось.

Тем не менее, нам любопытно было на практике убедиться в невозможности работы с моделями предыдущих генераций, потому мы использовали Ryzen 5 3400G. Система запускалась, чип корректно опознавался, но в процессе работы даже за короткое время использования возникали определенные шероховатости. Прежде всего это касалось сообщений о нехватке электропитания USB-порта, потому периодически отваливалась периферия. Также использование штатного XMP-профиля для тестового комплекта DDR4-3600 вызывало проблемы со стабильностью загрузки ОС.

Вместе с тем нам удалось убедиться в работе видеовыхода DisplayPort, получая через этот разъем картинку в 4K при 60 Гц. Ждем возможности проверить работу с процессорами Renoir, которые официально поддерживаются в новой доступной версии BIOS для MSI MAG B550 Tomahawk.

С чипом Ryzen 7 1700X первого поколения платформа также запускалась и на первый взгляд работала без нареканий. Но все же этого чипа также нет в перечне поддерживаемых платой CPU, а потому после любого обновления прошивки для него может банально не оказаться места в микрокоде. То есть использовать такие чипы теоретически можно, но исключительно на свой страх и риск.