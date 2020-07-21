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AMD представила 7-нм настольные APU Renoir — Ryzen 4000G, PRO 4000G и Athlon PRO 3000G

AMD представила 7-нм настольные APU Renoir — Ryzen 4000G, PRO 4000G и Athlon PRO 3000G

AMD представила 7-нм настольные APU Renoir — Ryzen 4000G, PRO 4000G и Athlon PRO 3000G


Как и ожидалось, AMD сегодня придала официальный статус гибридным процессорам Ryzen 4000G для настольной платформы AM4, родственным хорошо зарекомендовавшим себя 7-нм мобильным чипам Ryzen 4000-й серии. Как и ожидалось, они предназначены для OEM-сегмента и не будут доступны в розничных магазинах, но в будущем AMD обещает выпустить некоторые модели новых APU для рынка DIY (с платами на чипсетах AMD 400-й и 500-й серии).

Десктопные APU Renoir используют тот же 7-нм кристалл, что и мобильные сородичи — с восемью физическими ядрами Zen 2, 8 МБ кэш-памяти L3 и графическим модулем с восемью блоками Compute Units (CU) на улучшенной архитектуре Vega. Но если мобильные Renoir упираются в 35-ваттный TDP, то десктопные аналоги повышают планку до 65 Вт, работают на более высоких частотах и, следовательно, уровень их производительности выше. Десктопные APU Renoir официально поддерживают оперативную память DDR4-3200 (при этом AMD в тестах производительности использовала более быструю память DDR4-3600), частота x86-ядер достигает 4,4 ГГц в случае флагманской модели Ryzen 7 4700G, а встроенный GPU работает на 1700-2100 МГц в зависимости от модели. С техническими характеристиками всех 7-нм процессоров AMD Ryzen 4000G(E) серии можно ознакомиться в таблице.

CPUЯдра /
потоки		Частоты, ГГцL3-кэш,
МБ		TDP, ВтКол-во
Compute
Units		Частота iGPU,
ГГц
Ryzen 7 4700G8/163,6-4,486582100
Ryzen 7 4700GE8/163,1-4,383582000
Ryzen 5 4600G6/123,7-4,286571900
Ryzen 5 4600GE6/123,3-4,283571900
Ryzen 3 4300G4/83,8-4,046561700
Ryzen 3 4300GE4/83,5-4,043561700

 

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Одновременно AMD расширила серию Athlon 3000G двумя новыми моделями Athlon Gold, нацеленными на конкуренцию с чипами Intel Celeron и Pentium Gold. Обе получили по четыре физических ядра, чтобы смотреться убедительнее на фоне 2-ядерных/4-поточных Pentium Gold. Отличия между Athlon Gold 3150G и Athlon Gold 3150GE кроются в частотах и TDP.

Наконец, AMD также представила гибридные процессоры Ryzen Pro 4000 и Athlon Pro 3000, предназначенные для готовых компьютеров бизнес-класса. Они родственны потребительским моделям (характеристики полностью идентичны), но при этом обладают расширенной поддержкой и технологиями безопасности (полное шифрование оперативной памяти и набор функций AMD Pro).

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Источник: TechPowerUp

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