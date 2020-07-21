AMD представила 7-нм настольные APU Renoir — Ryzen 4000G, PRO 4000G и Athlon PRO 3000G
Как и ожидалось, AMD сегодня придала официальный статус гибридным процессорам Ryzen 4000G для настольной платформы AM4, родственным хорошо зарекомендовавшим себя 7-нм мобильным чипам Ryzen 4000-й серии. Как и ожидалось, они предназначены для OEM-сегмента и не будут доступны в розничных магазинах, но в будущем AMD обещает выпустить некоторые модели новых APU для рынка DIY (с платами на чипсетах AMD 400-й и 500-й серии).
Десктопные APU Renoir используют тот же 7-нм кристалл, что и мобильные сородичи — с восемью физическими ядрами Zen 2, 8 МБ кэш-памяти L3 и графическим модулем с восемью блоками Compute Units (CU) на улучшенной архитектуре Vega. Но если мобильные Renoir упираются в 35-ваттный TDP, то десктопные аналоги повышают планку до 65 Вт, работают на более высоких частотах и, следовательно, уровень их производительности выше. Десктопные APU Renoir официально поддерживают оперативную память DDR4-3200 (при этом AMD в тестах производительности использовала более быструю память DDR4-3600), частота x86-ядер достигает 4,4 ГГц в случае флагманской модели Ryzen 7 4700G, а встроенный GPU работает на 1700-2100 МГц в зависимости от модели. С техническими характеристиками всех 7-нм процессоров AMD Ryzen 4000G(E) серии можно ознакомиться в таблице.
|CPU
|Ядра /
потоки
|Частоты, ГГц
|L3-кэш,
МБ
|TDP, Вт
|Кол-во
Compute
Units
|Частота iGPU,
ГГц
|Ryzen 7 4700G
|8/16
|3,6-4,4
|8
|65
|8
|2100
|Ryzen 7 4700GE
|8/16
|3,1-4,3
|8
|35
|8
|2000
|Ryzen 5 4600G
|6/12
|3,7-4,2
|8
|65
|7
|1900
|Ryzen 5 4600GE
|6/12
|3,3-4,2
|8
|35
|7
|1900
|Ryzen 3 4300G
|4/8
|3,8-4,0
|4
|65
|6
|1700
|Ryzen 3 4300GE
|4/8
|3,5-4,0
|4
|35
|6
|1700
Одновременно AMD расширила серию Athlon 3000G двумя новыми моделями Athlon Gold, нацеленными на конкуренцию с чипами Intel Celeron и Pentium Gold. Обе получили по четыре физических ядра, чтобы смотреться убедительнее на фоне 2-ядерных/4-поточных Pentium Gold. Отличия между Athlon Gold 3150G и Athlon Gold 3150GE кроются в частотах и TDP.
Наконец, AMD также представила гибридные процессоры Ryzen Pro 4000 и Athlon Pro 3000, предназначенные для готовых компьютеров бизнес-класса. Они родственны потребительским моделям (характеристики полностью идентичны), но при этом обладают расширенной поддержкой и технологиями безопасности (полное шифрование оперативной памяти и набор функций AMD Pro).
Источник: TechPowerUp