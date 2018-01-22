Обзор Meizu M6s

Рядовой украинский покупатель может поставить между Xiaomi и Meizu знак равенства, но у компаний хватает как схожих черт, так и различий. Взять хотя бы объемы продаж — за один квартал смартфонов Mi продается больше, чем Meizu реализует за год. Естественно, все это сказывается и на продуктах, подходе к их разработке. Тем не менее, Meizu старается не отставать от конкурентов и начала год с анонса M6s — недорогой, но интересной и современной, на первый взгляд, модели. На фоне прошлых аппаратов, которые минимально отличались друг от друга, это не может не радовать. Давайте ближе познакомимся с этим смартфоном.

Дизайн

Если посмотреть на Meizu M6s сзади, то в нем без проблем угадывается схожесть с прошлыми смартфонами компании. Традиционно, разница в дизайне разных моделей минимальна, но хорошо, что компания сделала M6s похожим на более дорогие смартфоны линейки Pro — для своей цены корпус ощущается качественным.

Всего будет доступно четыре цвета: черный, синий, серебристый и золотой.

Спереди смартфон выглядит более свежо и не напоминает прошлые Meizu. M6s — первая модель компании с экраном 18:9, который занимает большую часть передней панели. Не настолько большую, чтобы говорить про отсутствие рамок дисплея — они тут есть и заметные, но настолько, что с нее пропала фирменная механическая клавиша mBack, а вот привычное симметричное расположение камеры и датчиков относительно разговорного динамика осталось.

Управление, разъемы

Так как большая часть управления смартфонами компании была «завязана» на mBack, стоит оценить произошедшие изменения. Физических клавиш у смартфона осталось всего две — это регулировка громкости слева и кнопка включения сверху. Последняя расположена достаточно высоко, так что к ней приходится немного тянутся.

На месте, где обычно находится клавиша включения, в M6s сделали небольшой вырез и встроили продолговатый сканер отпечатков пальцев. Относительно грани он немного наклонен назад, но в целом вполне удобен — кажется, компания нашла компромисс, который должен устроить и сторонников размещения датчика под дисплеем, и на спинке. Во всяком случае, им воспользоваться, независимо от того, как вы держите аппарат, даже если он лежит на столе — достаточно сохранить отпечатки обоих указательных и больших пальцев.

Традиционно, к работе сенсора замечаний не возникло — он отлично реагирует даже на немного влажные руки, даже в нашем семпле с очень сырой прошивкой.

Все остальные функции mBack перешли к кольцу — сенсорному наэкранному элементу, расположенному внизу дисплея. Оно напоминает аппаратную сенсорную клавишу, которая использовалась в M1 Note и более ранних флагманах производителя.

Область с клавишей сделали чувствительной к силе нажатия. Простое касание работает как «Назад», сильное нажатие — «Домой», двойным сильным нажатием можно запустить камеру, сильным нажатием и удержанием — заблокировать экран, а свайпая по кружочку вправо и влево можно переключаться между запущенными приложениями. Список запущенных приложений, как и раньше, вызывается свайпом от нижнего края дисплея. Возможности быстрого запуска Google Now, если судить по нашему семплу, так и не появилось.

Схема управления получилась необычной, но спустя пару дней использования к ней можно привыкнуть. Мне не хватило только возможности настройки чувствительности «сильного» нажатия — иногда приходилось прикладывать заметное усилие, чтобы «кружочек» сработал нужным образом. Если такой вариант управления у вас не приживется — в настройках можно переключится на стандартные три клавиши Android, вот только они плохо вписываются в общий стиль Flyme OS.

В остальном перед нами стандартный смартфон — с двумя микрофонами, разъемами собранными на нижней грани, «гибридным» держателем для NanoSIM/MicroSD. Жаль, что компания не добавила индикатор пропущенных событий.

Дисплей

Meizu M6s получил 5,7 дюймовый IPS экран с соотношением сторон 2 к 1 разрешением HD+. Матрица прикрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием среднего качества. Углы дисплея (изображения) закруглены, что делает смартфон более привлекательным внешне.

В нашем семпле яркость изменялась от 2 до 440 кд/м², измеренный уровень контрастности составил 1 к 697 (достаточно средний показатель). Точность калибровки далека от идеальной — цветовой охват широкий, но температура слегка завышена относительно эталонного значения, гамма нелинейна и уровни цветовых компонент заметно отличаются.

С точки зрения восприятия экран показался неплохим, но не лучшим — заметно, что ему не хватает насыщенности цветов. Экран в том же Redmi 5 выглядит более цветастым, хотя не проводя прямого сравнения большинство не заметит каких-то проблем. Также может смутить HD+ разрешение — при ближайшем рассмотрении можно заметить отдельные пиксели, хотя лично меня больше смутила цветопередача.

Аппаратная платформа

Последние годы все Meizu выпускались на чипсетах MediaTek — на фоне новых Qualcomm они выглядели менее привлекательно, что останавливало некоторых от покупки таких смартфонов. К счастью, компания решила обновить в том числе и платформу. Сначала вышел M6 Note на Snapdragon 625, а новому M6s досталась SoC производства Samsung.

Речь об Exynos 7872 — упрощенной версии Exynos 7885, установленной в Galaxy A8+. Он тоже сделан по схеме big.LITTLE, техпроцесс 14 нм. Блок для простых вычислений включает 4 ядра Cortex-A53 (до 1,6 ГГц), производительный — два Cortex-A73 (до 2 ГГц), графика — Mali-G71, но GPU одноядерный. Объем ОЗУ — 3 ГБ, встроенной памяти — 32 или 64 ГБ.

«Теоретическая» производительность смартфона

Судя по заявлениям компании, Exynos 7872 должен быть производительнее удачного Snapdragon 625, по крайней мере в плане производительности CPU, а «скорость» GPU должна быть на том же уровне.

Проверить эти заявления на практике нам не удалось — ПО семпла не позволяло установить бенчмарки не из Google Play, не в виде скачанных .apk-файлов, и даже хорошо оптимизированный Asphalt Extreme работал просто ужасно показывая слайд-шоу. Так что пока можно сделать вывод только о том, что прошивка тестового образца была далеко не финальной.

С точки зрения теории и заявленных характеристик у продажных Meizu M6s не должно быть с производительностью — платформа выглядит отличной заменой бюджетных MediaTek.

Для зарядки и подключения к ПК используется microUSB — похоже, что Type-C в недорогих смартфонах начала года мы не увидим. Также нет NFC, поэтому M6s не получится использовать для бесконтактных платежей. Из относительно новых технологий стоит отметить разве что поддержку Wi-Fi 5 ГГц.

Программная платформа

Смартфон работает под управлением Android 7.0, хорошо спрятанного под Flyme 6.2. Оболочка практически идентична Flyme 6, о которой мы довольно подробно рассказывали раньше.

В плане работы с Google произошли позитивные изменения. В прошлом году софтверный гигант ужесточил требования для производителей, поэтому Meizu пришлось пройти сертификацию. Соответственно, базовый набор сервисов будет сразу предустановлен на смартфонах Meizu — больше никаких скачиваний из фирменного китайского маркета, по крайней мере на международных версиях смартфонов.

Сама Flyme не изменилась и ее наличие стоит учитывать — лаунчер ситуацию кардинально не изменит, а сторонних прошивок для Meizu почти никогда не появляется. Например, мне нравится эта оболочка своим лаконичным дизайном, интересно выглядит оригинальная схема управления, хотя она и требует привыкания. Есть поддержка тем, жестов на выключенном дисплее, возможность включать экран двойным тапом.

В то же время, Flyme отметает многие стандартные функции Android — из шторки можно отвечать только на часть сообщений (Gmail, Viber), а если приложение неоптимизированное, то сделать ничего не получится (Telegram). Нельзя быстро запускать Google Now и «поиск по экрану», не работают ярлыки быстрого доступа для приложений, нет подробной статистики энергопотребления и прочие «мелочи». Конечно, если вы не привыкли пользоваться этими функциями или вообще не знаете о их существовании, то проблем не возникнет.

Время работы

Смартфон получил встроенный аккумулятор на 3000 мАч — показатель можно назвать стандартным и с учетом энергоэффективной платформы, теоретически, аппарат без проблем должен работать день-полтора. Также для M6s заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт — в недорогих аппаратах эта функция встречается редко. Наверняка, для ее работы понадобится фирменное зарядное устройство.

Как и в случае с производительностью, проверить реальное время работы оказалось сложно — наш семпл в среднем работал сутки, показывая 4 часа активного экрана. Для подобного смартфона подобный результат можно назвать плохим, но учитывая сырость ПО мы не будем делать поспешных выводов.

Мультимедиа

Мультимедийный динамик M6s можно назвать средним по качеству и громкости — в основном воспроизводится средне-высокий частотный диапазон, хотя с оглядкой на класс устройства это сложно отнести к недостаткам. Качество воспроизведения музыки в наушниках на уровне конкурентов, как и разговорный динамик — к ним замечаний не возникло.

Камеры

Смартфон получил обновленные камеры — основную на 16 Мп (f/2.0) с автофокусом и двухтоновой вспышкой и фронтальную на 8 Мп (f/2.0). Заметных изменений в приложении камеры нет — есть полноценный ручной режим и HDR, также можно переключиться на съемку портретов, но этот режим предназначен для пост-обработки снимков во встроенной галерее, он позволяет добавить человеку макияж, а не размывать задний фон.

Делать окончательные выводы о качестве снимков пока рано, хотя в целом фото выглядят нормально для своего класса. Самое главное — компания наконец-то реализовала более-менее нормальную работу автофокуса, поэтому количество брака при съемке заметно уменьшилось.

Цена

В Китае Meizu M6s официально стоит около $155 за версию c 3/32 ГБ памяти и $186 за 3/64 ГБ, продажи уже начались. Для Украины заявлен прайс на уровне 6 тысяч гривен за младшую версию, старт продаж запланирован на начало апреля.

Скоро должны начаться продажи главного конкурента в лице Xiaomi Redmi 5, также в ближайшее время на рынок выйдет как минимум одна интересная модель от Huawei. Официальный прайс на тот же Redmi 5 будет несколько ниже, особенно с учетом того, что минимальная версия смартфона предлагает 2 и 16 ГБ памяти ($120 в Китае), да и конфигурация 3/32 обойдется дешевле ($135 в Китае). Решения других компаний будут дороже. В этом ключе как раз сказывается масштаб компаний — Meizu просто не может конкурировать по цене с Xiaomi.

Сроки выхода на рынок также несколько смущают — 2,5 месяца с момента анонса в современных реалиях выглядят большим промежутком времени, особенно с учетом того, что в начале марта пройдет MWC 2018, на которой нам покажут много интересных моделей. Единственный плюс в данной ситуации — у компании еще есть время на доработку ПО, оно пока откровенно сырое.