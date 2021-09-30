Обзор монитора Samsung S27A700 (LS27A700NWIXCI)





В последнее время появляется все больше мониторов для работы с разрешением 4K при относительно небольшой диагонали — в таком случае благодаря малому размеру пикселей получается приятная, очень четкая картинка и гладкие шрифты без «лесенок». С одной из таких моделей, 27-дюймовым Samsung S27A700, мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

Внешне новинка довольно сильно похожа на другую модель этого производителя — Samsung Smart Monitor M7. У нее такой же компактный корпус из практичного черного матового пластика, тонкие рамки вокруг экрана и небольшая ножка с элегантным тонким металлическим основанием (его толщина всего 2,5 мм). В итоге монитор занимает совсем мало места на столе, а на плоской поверхности «базы» можно хранить различную мелочевку. Конструкция ножки у этой модели простая, позволяет регулировать только угол наклона экрана (-2..22 градуса).

Видеоразъемы расположены в углублении в нижней части корпуса и ориентированы вниз: здесь можно найти один порт HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2. Над ними находятся выход на наушники и сервисный USB-порт. Для упорядочивания подключенных кабелей предназначен резиновый «ремешок», которым их можно закрепить сзади ножки. При желании монитор можно смонтировать на стене: над ножкой имеется VESA-совместимое крепление (100х100).

Меню

Для навигации по меню используется кнопка питания и кольцо «джойстика» вокруг нее.

Первым пунктом идет «Изображение»: здесь можно выбрать видеорежим, настроить параметры вроде яркости/контраста/цветовой температуры/гаммы, включить игровой режим (уменьшающий время отклика) и т.д. В пункте «Защита зрения» находится «режим отдыха глаз», уменьшающий долю синего в подсветке и делающий изображение более теплым и комфортным для долгого чтения на белом фоне. PIP/PBP включает режим «кадр в кадре» для одновременного вывода на экран сигналов с обоих видеовходов, «Отображение на экране» содержит настройки экранного меню, а в «Системе» собраны все остальные параметры вроде громкости в наушниках, версии DisplayPort, автовыбора источника, настройки «горячей клавиши» и т.д. И в последнем пункте, «Поддержке», находятся сброс на заводские установки, самодиагностика, обновление прошивки через сервисный USB и показ информации о модели и текущем видеорежиме.

Функциональность

В Samsung S27A700 используется 27-дюймовая 10-битная (8 бит + FRC) IPS-панель с краевой WLED-подсветкой и разрешением 3840х2160 точек. Плотность пикселей составляет 163 PPI, и при размере точки всего 0,155 мм разглядеть отдельные пиксели на экране можно, лишь разглядывая его в упор — с обычной дистанции изображение выглядит плотным и цельным, с гладкими линиями и отлично прорисованными шрифтами. Частота обновления стандартная, 60 Гц. Яркость регулируется с помощью силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у Samsung S27A700 нет.

Качество изображения Samsung S27A700

В мониторе используется матовое покрытие экрана, которое практически полностью устраняет паразитные блики и отражения, кристаллический эффект при этом проявляется слабо (небольшая зернистость на однотонных участках изображения).

Равномерность черного очень хорошая: на однородной черной заливке при максимальной яркости в темной комнате можно разглядеть очень слабую засветку в трех углах (кроме верхнего левого), но в обычном режиме использования это никак не проявляется.

Glow-эффект типичен как для IPS-панели: при взгляде сверху под разными углами на темном фоне проявляется умеренное свечение более теплого или наоборот, холодного оттенка, в зависимости от направления взгляда.

В плане углов обзора Samsung S27A700 также ведет себя вполне традиционно как для монитора с панелью на этой технологии: при сильном отклонении в сторону ощутимо снижается яркость и чуть слабее — контрастность, а изображение становится чуть-чуть теплее, но в целом изображение остается таким же, как и при взгляде спереди, искажений цветопередачи не наблюдается.

Минимальная яркость составляет 60 кд/м² — это относительно много, при такой яркости за монитором можно комфортно работать при слабом освещении в комнате, но в полной или почти полной темноте экран будет казаться слишком ярким. Максимальное значение статической контрастности 1010:1, максимальная яркость — 170 кд/м²; для офисных условий работы этого вполне достаточно.

Цветовой охват у Samsung S27A700 расширенный, предлагает практически полное покрытие пространства DCI-P3 и 89% Adobe RGB. В меню видеорежимов есть вариант sRGB, в котором охват ограничен размерами этого цветового пространства. Для настройки цветовой температуры доступны пять предустановок (два варианта «холодной», два «теплой» и «нормальная») плюс ручной режим с индивидуальной регулировкой по трем основным цветам.

Доступные видеорежимы (Стандартный, Кино, Автоконтраст и т.д.) отличаются основными установками вроде яркости, динамической контрастности и т.д. При этом часть настроек оказываются заблокированы, часть — нет, но при их изменении монитор автоматически переключается в режим «Пользовательский». В нем доступны для регулировок все параметры изображения, и именно его мы бы и рекомендовали в качестве основного.

Переключение между разными вариантами цветовой температуры также влияет на максимальную яркость и контрастность — наилучшие результаты наблюдаются при установке это параметра в значение «Норм.», температура при этом оказывается чуть ниже стандартной (6500K), что делает изображение чуть теплым и комфортным для работы на белом фоне. Из трех вариантов гаммы оптимальным является «режим 1», в нем она принимает значение 2,3, что незначительно выше стандарта (2,2) и добавляет картинке насыщенности и более глубокие тени.

Равномерность подсветки в целом хорошая, за исключением правого нижнего угла, в котором при установке яркости на 100% разница в светимости с центральной зоной составляет 25%. Равномерность цветовой температуры весьма хорошая, отклонение по всей площади экрана всего около 2%, за исключением левого нижнего угла. Точность цветопередачи у Samsung S27A700 очень высокая, на уровне моделей, проходящих заводскую калибровку: среднее значение deltaE чуть больше 0,5, максимальное — едва превышает единицу. В целом, можно констатировать, что за этим монитором вполне можно выполнять в том числе и работу с графикой, требующую высокую точность цвета.