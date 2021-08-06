Обзор «умного» монитора Samsung Smart Monitor M7 (S32AM700UI)





Типичное восприятие десктопного монитора — «экран на ножке»; максимум функциональности, которую у него можно представить, это встроенные динамики и USB-концентратор. Компания Samsung решила доказать, что это представление уже устарело, и представила монитор с «умными» функциями — Samsung Smart Monitor M7.

Дизайн

Несмотря на большую диагональ (32 дюйма), Samsung Smart Monitor M7 выглядит сравнительно компактно и элегантно: у него совсем небольшие рамки вокруг экрана и достаточно маленькая толщина корпуса. Совсем маленькая ножка и тонкое металлическое основание также добавляют этому монитору ощущение «воздушности» и легкости, плюс такой дизайн занимает совсем мало пространства на рабочем столе и не мешает расположению клавиатуры/мыши, к тому же плоская поверхность основания позволяет использовать его для хранения мелких предметов.

Тыльная сторона — из матового пластика с рельефной «ребристой» поверхностью, на которой не остаются отпечатки пальцев. Видеоразъемы расположены в углублении в нижней части корпуса и ориентированы вниз; здесь можно найти два порта HDMI 2.0 и один USB Type-C. Над ними расположен USB-концентратор с двумя входами USB 2.0 (третий порт является сервисным). Для упорядочивания подключенных кабелей предназначен резиновый «ремешок», которым их можно закрепить сзади ножки.

При желании монитор можно смонтировать на стене: над ножкой имеется VESA-совместимое крепление (100х100).

Программная платформа

Сразу после включения становится понятно, что Samsung Smart Monitor M7 — это скорее телевизор в форм-факторе монитора. Он работает под управлением фирменной SMART-оболочки компании, и при первом включении предлагает войти в учетную запись Samsung. После первичной настройки на экране появляется знакомый домашний экран ОС Tizen, с лентой установленных приложений, выбором источника видеосигнала, настройками и т.д. — в общем, любой владелец современного телевизора Samsung почувствует себя «как дома», смотреть YouTube, Netflix и другие популярные стриминговые сервисы на этом мониторе можно «в автономном режиме», не включая ПК.

Соответственно, у Samsung Smart Monitor M7 отсутствует привычное экранное меню, которое используется для настройки параметров его работы — вместо этого у данной модели достаточно стандартное телевизионное меню настроек, в котором можно выбрать одни из пяти видеорежимов, настроить звучание встроенной акустики, задействовать игровой режим, настроить подключенные внешние устройства, изменить параметры работы Apple AirPlay, обновить прошивку и т.д.

Для управления монитором используется «теливизионный» подход: аппаратных кнопок навигации по меню у Samsung Smart Monitor M7 нет, если не считать кнопку включения, расположенную на нижней грани по центру, под логотипом Samsung (с ее помощью также можно изменить громкость и переключиться на другой видеовход). Основным же способом управления является пульт ДУ — хорошо нам знакомый по телевизорам этой компании Magic Remote. Он удобен и не вызывает никаких нареканий, однако в качестве дополнительной опции было бы неплохо иметь также и джойстик или аппаратные кнопки на корпусе, как у других десктопных мониторов.

Функциональность Samsung Smart Monitor M7

Кроме стандартного подключения по HDMI, этот монитор можно подключать к ноутбукам по USB Type-C (при этом ноутбук будет еще и заряжаться — мощность порта 65 Вт). Также у Samsung Smart Monitor M7 есть поддержка беспроводного подключения с помощью AirPlay 2 и Wireless DeX; первый вариант позволяет использовать монитор как внешний экран для устройств Apple, второй — подключать к нему поддерживаемые смартфоны Samsung, что превратит систему в своеобразный «мини-ПК» с десктопного вида оболочкой. Подключение оказывается элементарным: достаточно в быстрых настройках смартфона активировать DeX и выбрать в качестве экрана этот монитор; проводное соединение, как видно уже из названия технологии, при этом не требуется.

Кроме того, пользователи Microsoft Office 365 могут работать в нем на Samsung Smart Monitor M7 вообще без подключения дополнительного устройства: монитор идет с предустановленным офисным пакетом, так что понадобится лишь подключить к нему клавиатуру и мышь, и можно начинать работать с документами в «облаке» (для этого понадобится, естественно, активная учетная запись в Office 365).

И последний вариант работы — удаленное подключение к ПК. Samsung Smart Monitor M7 может подключиться, например, к вашему рабочему компьютеру в офисе через Интернет, после чего можно работать на нем удаленно, из дому.

Качество изображения

В Samsung Smart Monitor M7 (S32AM700UI) используется 8-битная VA-панель собственного производства с диагональю 31,5 дюйма и разрешением 3840х2160 точек. Плотность пикселей при этом получается ~140 PPI, размер точки 0,1816 мм — изображение выглядит цельным, не «разваливающимся» на отдельные пиксели, и рассмотреть их на экране можно только с близкого расстояния. Частота обновления стандартная, 60 Гц. В этой модели для регулировки яркости используется ШИМ, так что на минимальном уровне яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить очень слабое мерцание подсветки.

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое практически полностью устраняет паразитные блики и отражения, кристаллический эффект при этом проявляется слабо (едва заметная зернистость на однотонных участках изображения).

Равномерность черного достаточно неплохая, как для такой площади экрана, толщины корпуса и краевой подсветки: на однородной черной заливке при максимальной яркости в темной комнате можно разглядеть чуть более светлые области в правой части экрана и, меньшую по площади — в левом нижнем углу. В обычном режиме использования это никак не проявляется.

Благодаря использованию VA-панели glow-эффект у Samsung Smart Monitor M7 практически отсутствует: при взгляде сверху под различными углами свечение на черном фоне оказывается минимальным и в глаза совершенно не бросается.

В плане углов обзора этот монитор показывает достаточно типичные как для этой технологии экрана результаты: при сильном отклонении в сторону ощутимо снижается яркость и насыщенность цветов, а глубокие тени несколько высветляются; каких-то ощутимых искажений цветопередачи при этом не наблюдается.

В настройках монитора доступны пять видеорежимов: «Динамический», «Стандартный», «Обычный», «Кино» и Filmmaker. Первый выдает яркую и насыщенную картинку, в то время как «Стандартный» предлагает максимально сбалансированные и «универсальные» настройки, так что его можно использовать как основной режим для большинства задач. Цветовой охват в этом случае составляет 98% sRGB (76% Adobe RGB, 77% DCI-P3), при установке гаммы в значение BT.1886 реальное ее значение практически идеально соответствует стандартному 2,2 (если же в настройках монитора выбрать установку гаммы 2,2, реальное значение будет на уровне 2,0). Минимальная яркость очень низкая, всего 12 кд/м², так что за этим монитором можно с комфортом работать даже в полной темноте. Максимальная яркость чуть выше заявленной — порядка 270 кд/м², максимальная статическая контрастность в «Стандартном» режиме при установках по умолчанию находится на уровне 1700:1.

Для настройки цветовой температуры доступны 4 заданных варианта: в «холодном» она почти достигает 12,000K, изображение при этом выглядит откровенно холодным. Для повседневной работы стоит выбирать между вариантами «стандартный» и «теплый 1» — их значения (7300K и 6100K) достаточно близки к стандартной температуре 6500K. Тут же отметим, что изменение яркости никак не влияет на цветовую температуру, она остается на одном уровне на всем диапазоне яркости. Еще одно достоинство Samsung Smart Monitor M7 — высокая равномерность температуры по всей площади экрана; максимальная разница оказывается порядка 4%, что откровенно мало как для монитора с такой диагональю. Равномерность яркости подсветки также очень неплохая: снижение яркости по углам экрана по сравнению с центральной областью лежит в рамках 7-13%.

Режим Filmmaker разработан основными производителями электроники совместно с UHD Alliance, предназначен для воссоздания максимально возможного «кинематографичного» эффекта и выдает изображение в том виде, в котором его задумывали создатели картины. В режиме «Кино» максимальная яркость снижается до 190 кд/м², цветовой охват остается прежним, а вот точность цветопередачи оказывается заметно лучше, чем в «Стандартном»: среднее значение deltaE около 2,5, что является хорошим результатом как для некалиброванного монитора, не ориентированного на профессиональную работу с цветом.