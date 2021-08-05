Обзор моноблока Acer Aspire C24-1650

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Моноблочные системы позволяют получить полноценный функциональный десктоп в корпусе монитора. Это здорово экономит место на рабочем столе, избавляет от кабельных хитросплетений, а также облегчает первичную настойку системы. Лучшая демонстрация востребованного платформ подобного формата – высокие позиции моноблоков в рейтинге популярности десктопных систем на hotline.ua. Компания Acer недавно расширила свою линейку систем класса all-in-one, предложив обновленные версии универсальных моноблоков серии Aspire C24. Сегодня у нас на обзоре 24-дюймовая система на базе экономичной платформы Intel c процессорами Tiger Lake – Acer Aspire C24-1650.

Комплект поставки

Моноблок поставляется в картонной коробке относительно компактных размеров, что неудивительно так как сама система весит всего 4 кг, а также имеет съемную конструкцию ножки.

В комплекте Acer Aspire C24-1650 предлагается внешний блок питания мощностью 65 Вт, а также набор беспроводной периферии – компактной клавиатуры и мыши.

Дизайн и компоновка

Acer Aspire C24-1650 имеет лаконичное внешнее оформление. Разработчики выбрали беспроигрышную комбинацию с графитовой основой и черной вставкой на передней панели. При этом при этом рама по контуру экрана и основная ножка имеют серебристый окрас. Такое цветовое решение дополнительно скрадывает размеры 23,8-дюймового устройства.

Моноблок не требует много места на рабочем столе. Общие габариты системы – 540,4 x 37,3 x 400,34 мм. Платформа фиксируется на составной V-образной ножке с одним крепежным шарниром. Подставка хорошо удерживает блок, во время работы нет покачиваний. Конструкция не предполагает регулировку экрана по высоте. Рабочая зона экрана начинается на уровне 85 мм от поверхности стола. Субъективно это достаточно комфортное положение.

В то же время шарнир позволяет регулировать угол наклона дисплейного блока в пределах -5–20 градусов.

Возвращаясь к конструкции составной ножки отметим, что съемная металлическая часть крепится крупным винтом с дополнительной скобой, позволяющей зафиксировать основание без инструментов. После чего область крепления закрывается резиновой заглушкой, которая попутно выполняет роль стойки для более надежной фиксации моноблока на столе и защиты рабочей поверхности от царапин.

Acer Aspire C24-1650 имеет пластиковый корпус. Общую компоновку системы можно назвать классической. На представленных снимках хорошо видно, что нижняя половина основного блока имеет заметное утолщение. В этой части располагаются системные компоненты ПК.

На верхней части тыльной стороны размещен заметный логотип Acer. Расположенный в нижнем сегменте системный модуль имеет фактурную горизонтальную шлифовку.

На верхней кромке данного отсека с одной стороны можно рассмотреть решетку для вывода нагретого воздуха от системы охлаждения, с другой – схожее по форме декоративное оребрение для визуальной симметрии элементов. Попутно отметим наличие комплектного пластикового кронштейна на ножке моноблока для упорядочивания подключенных кабелей.

Основная часть интерфейсных разъемов расположена на тыльной панели. Сюда вынесены два порта USB 3.2 Gen2 (10 Гб/c), которые можно визуально отличить по красным внутренним вставкам. Еще один порт USB 3.2 Gen1 (5 Гб/c) такого же формата Type-A. Рядом также расположен комбинированный 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников/гарнитуры.

На панели также имеется полноразмерный HDMI-выход на случай, если к моноблоку понадобится подключить еще один дополнительный экран. Поблизости выведена розетка Ethernet c индикацией и разъем для подключения внешнего блока питания. По другую сторону от стойки можно рассмотреть отверстие для замка Кенсингтона.

На нижней кромке также имеется ряд функциональных элементов. Прежде всего этого кнопка включения системы, размещенная в центральности части панели. Кроме того здесь расположены карт-ридер для полноразмерных SD и порт USB 2.0 (Type-A). Последний можно использовать, например, для подключения ресивера беспроводной периферии, не требующего высокой скорости передачи данных. Сам коннектор находится в некотором углублении, позволяющем скрывать миниатюрные устройства, а специальный технологический паз облегчает процесс подключения/отключения.

Ближе к боковых граням просматриваются отверстия под запрепленными в этих областях звуковыми излучателями.

Экран

Acer Aspire C24-1650 оснащен 23,8-дюймовым экраном с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 60 Гц. Сенсорное покрытие не предусмотрено.

Перед оценкой характеристик экрана, обратим внимание в целом на оснащении передней панели. Как видно на фото, моноблок имеет достаточно тонкие рамки дисплея. Серебристый кант визуально еще и уменьшает общие габариты устройства.

У нижней кромки имеется небольшой логотип компании под которым разместился небольшой белый индикатор активности системы. Светодиод прикрыт матовым световодом, потому приглушенная иллюминация совершенно не отвлекает во время работы.

На верхней раме расположена веб-камера с индикатором активности, а также пара микрофонов. Качество съемки – стандартное для моделей с разрешением 720p. Ничего выдающегося, но предоставляет возможность при необходимости поприсутствовать на виртуальном собрании. Ценителей приватности наверняка порадует наличие механической пластиковой шторки, закрывающей объектив камеры.

Возвращаясь к параметрам экрана, отметим, что судя по характеру изображения, для дисплея предположительно используется VA-панель, которая предлагает несколько менее широкий угол обзора, чем у IPS, но более глубокий черный при прямом взгляде на дисплей. Сервисное приложение AIDA64 определяет матрицу как ACR40B0. Панель глянцевая, но очевидно наличие антибликового покрытия, которое неплохо справляется с этой задачей.

По результатам инструментальных замеров получаем цветовой охват на уровне 95% sRGB и по 73% в пространствах Adobe RGB и DCI-P3. При этом кривая гаммы практически идеальна на заявленном уровне 2.2.

Яркость подсветки регулируется в диапазоне 55–320 кД/м². Максимальная вполне достаточна для домашне-офисных условий работы, а вот минимальную хотелось бы иметь возможность снизить дополнительно. При этом панель предлагает хорошую контрастность. При 100% яркости значение может повышаться вплоть до 1700:1, при 50% – снижается до все еще высоких 1340:1, но на минимальной подсветке предлагает уже лишь 540:1.

В штатном режиме экрана цветовые акценты заметно смещены к холодным полутонам. Измеренная цветовая температура колеблется в пределах 9500–9900К. Такие особенности заметны невооруженным глазом.

Любителям теплых оттенков, использующим ОС Windows 10, можно порекомендовать поиграться с настройкой опции «Ночной свет» в параметрах экрана. Также частично могут помочь дополнительные настройки в приложении Intel Graphics Command Center.

По результатам замера равномерность подсветки неплоха. Отклонение может составлять до 12%, но на практике такие нюансы практически незаметны.

Платформа

Для моноблоков серии Acer Aspire C24-1650 используются процессоры Intel Core 11-го поколения семейства Tiger Lake-U. Это мобильные экономичные чипы с регулируемым тепловым пакетом (12–28 Вт). Для моноблоков новой линейки Acer предусмотрено два варианта – Core i3-1115G4 (2/4; 3,0/4,1 ГГц; 6 МБ L3) и Core i5-1135G7 (4/8; 2,4/4,2 ГГц; 8 МБ L3).

Рассматриваемая модификация системы (DQ.BFSME.00E) предлагается со старшим 4-ядерным 8-поточным процессором Core i5-1135G7. В свою очередь данный чип оснащен интегрированной графикой Intel Iris Xe в версии с 96 вычислительными блоками.

Учитывая наименование линейки Acer Aspire C24-1650, можно было предположить, что моноблоки серии дополнительно оснащаются дискретной видеокартой GeForce GTX 1650, но это не более, чем совпадение маркировки. Во всех модификациях можно полагаться лишь на интегрированную графику процессора.

Acer Aspire C24-1650 оснащен двумя слотами So-DIMM для установки модулей оперативной памяти и может штатно предлагаться с объемом ОЗУ от 4 ГБ до 16 ГБ. При этом максимальная емкость оперативки составляет 32 ГБ. В нашем случае моноблок оснащается одним модулем DDR4-3200 на 16 ГБ от компании Micron.

В этом случае имеем одноканальный режим доступа к ОЗУ, что сказывается на пропускной способности памяти. Трансферы оказываются на уровне 21–24 ГБ/c Двухканальный режим можно активировать, установив второй модуль, но 32 ГБ уже будут скорее избыточны для системы такого класса. Хотя здесь многое зависит от задач. Двухканальный режим точно не помешал бы для повышения производительности в первую очередь графической подсистемы, очень чувствительной к ПСП.

Уже становится правилом хорошего тона по умолчанию оснащать новые модели ноутбуков и моноблоков скоростными твердотельными накопителями с интерфейсом PCI Express. В данном случае Acer Aspire C24-1650 предлагается с PCI-E-накопителем начального уровня объемом 512 ГБ от компании Kingston. Для подключения SSD используются две линии PCI-E 3.0.

Последовательные скорости чтения/записи данных фиксируются на уровне 1630/1050 МБ/c, а пиковая производительность в работе с блоками 4К достигает 230 000/200 000 IOPS. Тесты на трассах PCMark подтверждают принадлежность устройства к NVMe-моделям начального класса, тем не менее подобный SSD быстрее типовых SATA-накопителей.

Среди доступных опций Acer Aspire C24-1650 значится возможность комплектации моноблока 2,5-дюймовыми HDD. Это значит, что моноблок имеет посадочное место для устройства с интерфейсом Serial ATA. Если возникнет такая необходимость, доступную дисковую емкость можно увеличить за счет жесткого диска или недорогого SSD.

Для подключения к беспроводным сетям моноблок получил прогрессивный модуль Intel Wi-Fi 6 AX201 с поддержкой Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1. Как вы уже отмечали, на задней стенке Acer Aspire C24-1650 есть порт Ethernet, а соответственно и возможность подключаться к проводной сети. Для стационарной системы такая возможность особенно желательна. Здесь используется гигабитный контроллер от Realtek, который хорошо справляется со своими обязанностями.

В диспетчере устройств удалось обнаружить наличие модуля TPM 2.0, потому можно предварительно говорить о готовности платформы к установке Windows 11. Вне зависимости от того, будет ли в финальном релизе требование по наличию в системе подобного модуля шифрования.

В рассматриваемой конфигурации Acer Aspire C24-1650 поставляется без операционной системы. Производитель практикует такой гибкий подход, позволяя пользователю сэкономить, выбрав подходящую ему ОС. Конечно, в таком случае понадобится немного времени для того, чтобы привести систему в рабочее состояние после того, как вы впервые достали ПК из коробки.

Моноблок ожидаемо без каких-либо проблем работал с Windows 10. Необходимые драйверы и ПО доступны на сайте производителя. Мы также в экспресс-режиме проверили ситуацию с популярными дистрибутивами Linux. В частности никаких сложностей не возникло при использовании Ubuntu 21.04 «Hirsute Hippo».

Система использовалась с USB-флешки без финальной установки. При этом корректно регулировались яркость экрана и громкость динамиков, без дополнительных настроек работали Wi-Fi модуль и Ethernet-контроллер, а также веб-камера. Единственное что, в настройках системы понадобилось заменить устройство вывода звука. По умолчанию почему-то вместо спикеров использовались наушники, при этом звук все же выводился на внешний динамики, но с заметно меньшей громкостью. После изменения опции все наладилось.

В то же время определенные нюансы возникли при попытке использовать без установки Linux Mint 20.2 «Uma». Сходу яркость экрана не регулировалась, а при попытке изменять уровень громкости появлялся визуальный ползунок, но звук не выводился на спикеры. Хотя в остальном система работала корректно. Вероятно в этом случае понадобится полная установка ОС с последующей более тонкой настройкой.

Производительность

Использование мобильной платформы для моноблока – очень рациональная идея. Производительности такого решения вполне достаточно для типичных повседневных задач, при этом система получается весьма экономичной.

Процессор Core i5-1135G7 с интегрированной графикой Intel Iris Xe предлагает комфортный уровень производительности для офисных задач. Ресурсы 4-ядерного 8-поточного чипа будут точно не лишними даже во время просмотра тяжелых сайтов. Это сбалансированное решение для домашней универсальной системы, используемой «для всего». Разве что за исключением ресурсоемких игр, требующих мощной дискретной видеокарты.

Конечно моноблок справится с такими задачами, как любительский монтаж видео, обработка фото или несложный рендеринг. Любопытно, что в тесте Cinebench R23 при использовании многопоточного режима, Acer Aspire C24-1650 с процессором Core i5-1135G7 набрал 6000 баллов, тогда как недавно протестированный защищенный ноутбук на базе Core i7-1165G7 предложил лишь немногим больше 5000.

Как несложно догадаться, дело здесь в тепловом пакете и повышенных рабочих частотах процессора под нагрузкой. В случае с моноблоком производитель повысил заданных TDP. Пиковое значение CPU Power Package повышалось в плоть до 43 Вт, снижаясь под затяжной нагрузкой до 35–37 Вт. При этом тактовая частота процессора в подобных случаях удерживалась на уровне 3500–3700 МГц. То есть в случае с моноблоком разработчики дополнительно скорректировали TDP, а соответственно изменился и алгоритм динамического ускорения вычислительных ядер.

Но, как можно заметить на представленном скриншоте, при высокой процессорной нагрузке температура CPU может повышаться до 100С и длительно удерживаться на достаточно высоких значениях (~90C).

Игровые возможности моноблока во многом определяет используемая интегрированная графика. Для тяжелых проектов ресурсов iGPU конечно недостаточно, но и полностью отказываться от развлечений не придется. С другой стороны, сравнительно скромные игровые возможности могут быть стимулом эффективнее расходовать свое время.

Нагрев и уровень шума

В рассмотренной конфигурации моноблока основным источником тепла и потребителем энергии является центральный процессор. В покое используемая активная система охлаждения удерживала температуру чипа на уровне 35С при 27С в помещении.

Учитывая то, что интегрированная графика находится на том же кремниевом кристалле, температура видеоядра имеет схожие значения.

При минимальной нагрузке система охлаждения моноблока не переходит в пассивный режим. Вентиляторы всегда вращаются, однако алгоритм их работы очень щадящий. К сожалению ни одна из привычных сервисных утилит не позволила мониторить фактическую скорость вращения. Этот показатель можно увидеть только в настройках BIOS. Минимальные значения составляют порядка 1900–2000 об/мин. В этом случае легкий шелест можно расслышать в тихой комнате.

Скорость вращения регулируется автоматически, если активировать в настройках BIOS опцию Smart Fan (включена по умолчанию). Если ее отключить, получаем пиковую частоту вращения в 4900 об/мин, которая никогда не достигается на практике даже при максимальной нагрузке на CPU/GPU. Так как нет возможности мониторить этот параметр во время работы с приложениями, субъективно ориентируясь по уровню издаваемого шума можно предположить, что в реальных задачах скорость вращения вентилятора повышается до ~3500–4000 об/мин. В целом алгоритм работы кулера предполагает очень плавное изменение скорости вращения вентилятора. Нет никаких скачкообразных всплесков. Баланс смещен в сторону снижения уровня шума, а не максимального понижения температурного режима.

При игровой нагрузке, когда интегрированный GPU работает на полную мощность, а отчасти прохлаждается, температура элементов повышается до ~70C.

Если же предполагается серьезная нагрузка на CPU то летом без кондиционера в помещении температура процессора может повышаться до ~100C.

Энергопотребление

Моноблок приятно порадовал уровнем энергопотребления в режиме покоя. В таком состоянии Acer Aspire C24-1650 расходовал всего порядка 15 Вт электроэнергии. Это общий показатель всей системы целиком, даже с учетом неидеального КПД блока питания.

Во время серфинга по сети или просмотра видео энергопотребление увеличивается до 20–25 Вт. То есть показатели удивительно низкие. Использование новой мобильной платформы в этом случае конечно здорово помогает.

Даже на фоне ожидаемого повышения стоимости электроэнергии, вряд ли можно рассчитывать на серьезную финансовую экономию, но и в этом плане приятно осознавать, что затяжная ежедневная работа не будет существенно влиять на итоговые показатели электросчетчика.

Под пиковой нагрузкой моноблок способен выбрать весь ресурс блока питания. Напомним, что Acer Aspire C24-1650 поставляется с БП мощностью 65 Вт (19 В, 3,42 А). Учитывая повышенный тепловой пакет процессора, общее энергопотребление системы может повышаться вплоть до 65 Вт.

Периферия

Как мы упоминали, что в комплекте с моноблоком поставляется набор беспроводной периферии. Это достаточно компактная полноразмерная клавиатура с дополнительным цифровым блоком и средним ходом клавиш с мембранным механизмом.

Кроме дополнительных клавиш для регулировки яркости экрана и уровня громкости стоит выделить наличие удобных функциональных кнопок для запуска калькулятора, менеджера рабочих столов и панели сообщений. Также предусмотрена кнопка для блокировки системы. Для питания клавиатуры используется две батареи формата AAA.

Что касается мыши, то это компактный вариант «ноутбучной» модели с симметричным корпусом и задатками эргономичной формы. На колесе прокрутки и боковых гранях для удобства использования предусмотрено дополнительное рифление. Чувствительность используемого оптического сенсора – 1600 dpi. Субъективно габариты мыши маловаты для средней ладони. Удобства не добавляет и отсутствие зачастую важных функциональных кнопок «вперед/назад». Это неплохой вариант в качестве стартовой опции, которая достается в нагрузку, но для удобной работы скорее понадобится более функциональная модель. Впрочем, это дело привычки персональных требований к периферии.

Цена

В Украине уже предлагается сразу несколько конфигураций Acer Aspire C24-1650. Базовая модель с двухъядерным процессором Core i3-1115G4, 8 ГБ памяти и SSD на 256 ГБ оценена в 17 999 грн. (~$665).

Рассмотренная в обзоре модификация DQ.BFSME.00E с чипом Core i5-1135G7, 16 ГБ DDR4-3200 и SSD на 512 ГБ предлагается за 25 200 грн. (~$930), однако на момент подготовки материала один и крупнейших ритейлеров предлагает эту модификацию за 20 999 грн. (~$780). И это уже действительно интересная цена за моноблочную систему такой конфигурации.