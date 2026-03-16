16.03.2026

Обзор монитора MSI MAG 272QP QD-OLED X50: частота, как геймерское оружие



Назар Яворський

Главный редактор ITC.ua

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Прогресс в развитии качественных мониторов не останавливается ни на миг. И если показатели цветового охвата уже давно вышли на эталонный уровень, то частотные характеристики продолжают удивлять. В этот раз на редакционный обзор прибыл скоростной монитор MSI MAG 272QP QD-OLED X50, который несмотря на общую сбалансированность и качественную QD-OLED матрицу предлагает еще и заоблачную частоту — 500 Гц.

Від 35 339 грн.

Плюсы:

превосходная яркость как для своего класса;
частота обновления 500 Гц; широкий цветовой охват; отличная точность цветопередачи "из коробки"; поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro; гибкая регулировка; консольный режим.

Купить в Telemart.ua

Минусы:

отсутствие встроенных динамиков; отсутствие USB-хаба; "декоративное" питание (всего 15 Вт) через USB-C.

Купить в Telemart.ua
8.7/10
Оценка
ITC.ua

Технические характеристики

Параметр Значение
Диагональ 26,5″
Тип панели QD-OLED 
Соотношение сторон 16:9
Угол обзора 178°/ 178°
Шаг пикселя 0.2292 мм
Разрешающая способность 2560 ×1440 (WQHD)
Плотность пикселей ≈111 ppi
Яркость (типичная)

300 нит (SDR) / 500 нит (HDR True Black 500 — 10% APL)

HDR 1000 нит (3% APL)
Динамический контраст 1 500 000:1 (Typ.)
Глубина цвета 10 бит (1.07B)
Цветовой охват 138% sRGB, 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3
Delta E <2
Время отклика 0,03 мс (GtG)
Порты

2x HDMI™ 2.1 (WQHD 500 Гц)

1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 

1x Type-C (DP alt.) с 15W PD
Регулирование

Поворот в вертикальную ориентацию — ±90°

Горизонтальный поворот — ±30°

Наклон — -5°~20°

Регулировка высоты — 0~110 мм
Другое DisplayHDR True Black 500, VESA ClearMR 21000, OLED Care 2.0, графеновая пленка и оригинальный радиатор, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, Anti-Flicker, Less Blue Light, Kensington
Блок питания Внутренний
Энергопотребление 35-85 Вт
Размеры

610 x 242 x 532 мм (с подставкой)

610 x 69 x 356,4 мм (без подставки)
Крепление VESA 100 x 100 мм
Вес (с подставкой) 8 кг

Комплектация и упаковка и упаковка

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 прибыл в габаритной коробке (820 × 169 × 513 мм) с горизонтальной компоновкой. Тем не менее у вас не возникнет никаких сложностей при транспортировке, чтобы найти для нее место в типичном авто А или B-класса.

Между двумя фигурными сегментами из переработанного картона аккуратно размещена сама панель. Фронтальная ее часть дополнительно защищена защитной пленкой. Рядом с ней находим стойку.


На внешней части картонной формы размещены:

  • Подставка;
  • Документация;
  • Кабель DisplayPort;
  • Шнур питания.

В отдельном конверте лежит распечатка с результатами заводской калибровки. Весь процесс распаковки организован так, чтобы он не вызвал никаких трудностей даже у тех, кто впервые приобретает свой монитор.

Набор включает в себя все необходимое для быстрого подключения, хотя отсутствие USB-хаба сразу дает о себе знать тем, кто привык подключать периферию непосредственно к монитору.

Дизайн и эргономика MAG 272QP QD-OLED X50 и эргономика MAG 272QP QD-OLED X50

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Внешний вид MAG 272QP QD-OLED X50 с фронтальной стороны продолжает дизайнерскую линию, заложенную еще в мониторах предыдущих лет, и в этом его плюс. Он выглядит сдержанно, без агрессивных углов и RGB-подсветки, которая кажется лишней переплатой ценителям лаконичности.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Благодаря этому кажется, что перед нами скорее серьезный рабочий инструмент, чем типичный игровой атрибут. Части аудитории такой подход покажется слишком нейтральным, однако для тех, кто ценит «зрелый» дизайн — это серьезный аргумент для будущего приобретения.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Тыловая часть напоминает настоящее ассорти из дизайнерских элементов. Здесь находим и текстурированный пластик с узорами параллельных линий, и надпись MSI в пиксельной отделке, и глянцевая вставка сзади на ножке, знакомая нам, еще по MSI MAG 271QP QD-OLED X24.

Конечно же, не забыли и о вентиляционных решетках и фирменном драконе, который на этот раз ждет нас в форме глянцевой формовки.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50MSI MAG 272QP QD-OLED X50MSI MAG 272QP QD-OLED X50MSI MAG 272QP QD-OLED X50MSI MAG 272QP QD-OLED X50MSI MAG 272QP QD-OLED X50MSI MAG 272QP QD-OLED X50MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Сборка занимает менее пяти минут и не требует никаких инструментов: основание соединяется с подставкой одним винтом, а панель фиксируется двумя защелками

Подставка поддерживает регулировку высоты в диапазоне 0-110 мм, горизонтальный поворот на ±30°, наклон от -5° до +20° и вращение экрана на ±90°. При необходимости монитор крепится на сторонний кронштейн через стандарт VESA 100 × 100 мм.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Единственное, чего заметно не хватает в конструкции, это продуманной организации кабелей. Место для этого как бы и предусмотрено и присутствует в стойке, но практически не особо помогает упорядочить массив проводов


Интерфейсы и звук

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

На нижней панели монитора размещены четыре видеовыхода: один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1 и один USB-C с поддержкой режима DP Alt и питанием до 15 Вт. Каждый из этих портов способен вывести изображение на максимальном разрешении и частоте обновления, хотя для этого задействуется сжатие DSC. Также предусмотрен выход для наушников 3,5 мм.

Выбор DisplayPort 1.4 вместо 2.1 может удивить, но с практической точки зрения HDMI 2.1 в этой конфигурации обеспечивает достаточную пропускную способность и минимизирует потенциальные артефакты сжатия.

Для владельцев консолей монитор предлагает специальный режим, автоматически ограничивающий частоту обновления до 120 Гц. Это удобно при подключении Xbox Series X или PlayStation 5, поскольку именно такова максимальная частота, которую поддерживают эти платформы.

Управление сосредоточено на задней панели по центру: пятипозиционный джойстик и две кнопки. Сразу под ними расположен световой индикатор, отображающий текущий режим работы. При желании его можно выключить.


MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Центральное размещение кнопок — попытка угодить всем одновременно, и при этом никому. Хотя есть и практическое преимущество: при настройках монитор не смещается и почти не меняет угол наклона.

Встроенных динамиков здесь нет. Да, они редко отличаются качественным звуком и чаще всего выполняют сугубо формальную функцию, но в бытовых сценариях их иногда не хватает. Отсутствие ощущается именно тогда, когда нужно что-то быстро послушать, не подключая ничего дополнительного.


Дисплей MAG 272QP QD-OLED X50

В основе монитора лежит 26,5-дюймовая QD-OLED панель с разрешением 2560 × 1440 (WQHD). Это «золотая середина», которая не требует очень дорогих компонентов и видеокарт (особенно теперь). При этом доступная плотность пикселей (около 111 ppi) позволяет оценить красоту современных проектов геймдева.

Частота обновления в MAG 272QP QD-OLED X50 достигает 500 Гц. Время отклика при этом составляет солидные 0,03 мс (GtG). Даже очень быстрые игровые TN панели не могут продемонстрировать похожие результаты.


Поэтому в динамичных сценах, с большим количеством движущихся объектов, картинка будет выглядеть естественнее и плавнее. WESA Clear MR 21000 является дополнительной гарантией отсутствия неприятного размытия в динамических сценах.

Увидят ли разницу обычные пользователи — вопрос, ответ на который зависит от вашего личного опыта. Сравнивая вплотную со своим монитором на 180 Гц, она таки заметна, хоть и не радикально.

По умолчанию монитор запускается в режиме ECO. Впрочем, при желании можно перейти в режим User и вручную отрегулировать яркость, насыщенность, контрастность и другие параметры под собственные нужды. Среди дополнительных опций также доступны режимы HDR True Tone 500 и Peak HDR 1000.


Панель поддерживает 10-битную глубину цвета и охватывает 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB и 138% sRGB, согласно заявлениям производителя. Чтобы проверите, насколько они правдивы, обратимся к нашим стандартным замерам тестовым колориметром SpyderX Elite:

  • sRGB — 100%;
  • DCI-P3 — 98%;
  • Adobe RGB — 95%.

Пиковая яркость достигает 313 кд/м² — превосходный результат среди OLED-мониторов и делает MAG 272QP X50 одним из самых ярких QD-OLED на рынке. Благодаря попиксельному затемнению панель воспроизводит настоящий черный цвет с точностью, недостижимой для классических IPS.

Показатели соответствия цветов

Среднее значение Delta-E по результатам тестирования составляет приблизительно 1.18 и может несущественно варьироваться в зависимости от выбранного режима. Цветовая гамма составляет 2.3, а цветовая температура демонстрирует почти эталонные значения, держась очень близко к 6500К.

График цветовой температуры

Динамический контраст составляет 1 500 000:1, а статика — 4 160 при 100% яркости. Равномерность цвета и яркости находится на стабильно высоком уровне: максимальное отклонение цвета не превышает 1,84 Delta-E в режиме sRGB и 2.2 в HDR 1000. Отклонение яркости остается в пределах 1-3%, в зависимости от режима.

Технология OLED Care 2.0 защищает матрицу от выгорания, а будущих пользователей — от фобии испорченного изображения. Для защиты от выгорания панель время от времени незаметно смещает картинкуБольшинство пользователей этого практически не замечает.


Также желательно, чтобы панель проходила процесс автоматического обновления (Pixel Refresh), о чем будет появляться напоминание, если экран работает дольше четырех часов.

Сертификация по стандартам VESA DisplayHDR True Black 500 однозначно придется по нраву фанатам качественного мультимедийного контента. К тому же в наличии технология EOTF Boost, которая обеспечивает большую светимость при тех же значениях среднего уровня яркости кадра.

Меню пользователя

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

Навигация в экранном меню осуществляется через джойстик, расположенный по центру нижней части корпуса. Он поддерживает четыре быстрых действия, которые настраиваются под нужды пользователя: переключение между входами, изменение профилей изображения и тому подобное. Меню включает в себя ограничитель цветового пространства sRGB, параметры HDR и стандартный набор игровых функций вроде прицелов и таймеров.

Пакет MSI OLED Care 2.0 интегрирован непосредственно в OSD. Он включает в себя смещение пикселей, обновление панели и автоматическое обнаружение статических элементов интерфейса, в частности панели задач Windows. Все эти функции можно отключить или настроить индивидуально, кроме программной защиты.


Энергопотребление MAG 272QP QD-OLED X50

Монитор при первом пробуждении монитор работает с пресетом «Eco» по умолчанию. В этом режиме потребление колеблется от 30 до 90 Вт в зависимости от яркости и содержимого на экране. QD-OLED панели в целом потребляют больше LCD-альтернатив, однако MAG 272QP X50 остается относительно экономным для своего класса.

Энергопотребление, Вт
Уровень яркости, % 100% белый
0 30
33 60
50 74
75 83
100 90

Температура на выходах вентиляционных решеток доходила до 43 ℃. Летом этот показатель обычно увеличивается на 2-4 ℃.

Опыт использования MAG 272QP QD-OLED X50 MAG 272QP QD-OLED X50

Переход со 180 Гц на 500 Гц для меня ощущается только, если оценивать мониторы одновременно и параллельно, в первую очередь по старому-доброму субъективному тесту, когда быстро двигать курсором в разные стороны. Но со временем к этому быстро привыкаешь, как и ко всему хорошему.


Опыт работы с высокоскоростными OLED-панелями с частотой до 300 Гц, вроде MSI MAG 274QPF X30MV или MSI MAG 271QP QD-OLED X24 позволяет утверждать, что MAG 272QP QD-OLED X50 не просто эволюционно развивает скоростные характеристики.

В Counter-Strike 2 на частоте 500 кадров/с, а время кадра составляет около 2 мс. Для киберспортсмена — это конечно дополнительный бонус, но я к ним не отношусь.

Вместе с тем поддерживать стабильные 500 кадров/с при высоких настройках качества сложно даже с конфигурацией AMD Ryzen 7 9850X3D и NVIDIA GeForce RTX 5090.

На практике придется либо снижать графические настройки, либо прибегать к генерации кадров. В целом QD-OLED панель сохраняет стабильное время отклика независимо от частоты кадров, а поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro позволяют забыть о таком неприятном явлении, как разрывы изображения.

За пределами киберспорта MAG 272QP QD-OLED X50 также демонстрирует себя с наилучшей стороны. Cyberpunk 2077 и Resident Evil: Requiem в режиме HDR выглядят без преувеличения очень круто. Яркие блики в них сочетаются с глубокими тенями, а повышенная пиковая яркость делает картинку еще более выразительной по сравнению с предыдущими OLED-дисплеями.

Режим sRGB в быту убирает раздражающее перенасыщение цветов, поэтому просмотр SDR-контента или обычная работа становятся более комфортными.

Один из ключевых аргументов в пользу OLED — безупречно глубокий черный цвет. Однако глянцевое покрытие способно свести это преимущество на нет днем благодаря бликам. Зато в менее освещенном помещении (особенно вечером) пользоваться такими мониторами — одно удовольствие.

На самом деле среди дисплеев, если обобщить, имеем только два выбора по «аксиоме Эскобара»: «матовая каша», или зеркало. Все остальное — полутени из этих двух сущностей.

Единственное, что мне не нравится в OLED-дисплеях — регулярное смещение картинки, в рамках функции защиты панели от выгорания. Конечно, некоторые к этому привыкают и не замечают. Тут уже чисто субъективная сторона.

Цена и конкуренты

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 доступен в Украине по цене от 35 339 гривен, и в этом диапазоне высокогерцовых мониторов хватает конкуренции.

Ближайшим соперником по цене выступает Samsung Odyssey OLED G60SF, который можно найти от 33 000 гривен. Он немного дешевле, и также может похвастать солидным цветовым охватом, согласно заявлениям производителя.

Он может похвастаться расширенными возможностями встроенного хаба, но не имеет USB-C. Также предлагает антибликовое покрытие, что является весомым аргументом среди OLED-мониторов для тех, кто работает в светлом помещении.

Acer Predator X27UF5bmiippruzx стартует от 36 111 гривен и выглядит привлекательно благодаря двум портам DisplayPort 1.4, USB-хабу и мощной зарядке (до 65 Вт) через USB-C. Если подключение периферии и зарядка устройств через монитор для вас важны, эта модель заслуживает внимания. Не забыли и о встроенных динамиках.

Gigabyte Aorus FO27Q5P стоит от 41 442 гривен и является самым дорогим у этой компании. Он выделяется наличием DisplayPort 2.1, встроенными динамиками и функциональным USB-концентратором.

Программное обеспечение
9
Одно из самых удобных среди мониторов.
Яркость, HDR
9
Превосходная яркость, как для QD-OLED.
Цвета, углы обзора
9.5
Без искажения цветов и контрастности.
Интерфейсы, эн-вность
7
Базовый минимум, нет USB-хаба.
Цена
9
Демократичная цена по совокупности характеристик.

Вывод:

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 стремится убедить будущего покупателя, что 500 Гц никогда не помешает. Сочетание быстрого отклика, точного цветовоспроизведения и превосходной для своего класса яркости, делает этот монитор одним из самых сбалансированных вариантов в сегменте высокочастотных OLED-дисплеев.

Глянцевое покрытие придется по нраву для "сумеречных" геймеров, а вот в рабочих процессах — все зависит от условий освещения. Для части пользователей эти ограничения окажутся принципиальными, для других (на фоне качества изображения) - второстепенными.

Если же вы дружите с киберспортом и ищете монитор, который одинаково хорошо справляется с играми и качественным HDR контентом, MAG 272QP QD-OLED X50 может стать удачным помощником и настоящим окном в мультимедийную вселенную.

Купить в Telemart.ua

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить