Обзор монитора MSI MAG 272QP QD-OLED X50: частота, как геймерское оружие

Прогресс в развитии качественных мониторов не останавливается ни на миг. И если показатели цветового охвата уже давно вышли на эталонный уровень, то частотные характеристики продолжают удивлять. В этот раз на редакционный обзор прибыл скоростной монитор MSI MAG 272QP QD-OLED X50, который несмотря на общую сбалансированность и качественную QD-OLED матрицу предлагает еще и заоблачную частоту — 500 Гц.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 Від 35 339 грн. Плюсы: превосходная яркость как для своего класса;

частота обновления 500 Гц; широкий цветовой охват; отличная точность цветопередачи "из коробки"; поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro; гибкая регулировка; консольный режим. Купить в Telemart.ua Минусы: отсутствие встроенных динамиков; отсутствие USB-хаба; "декоративное" питание (всего 15 Вт) через USB-C. Купить в Telemart.ua 8.7 /10 Оценка

Технические характеристики

Параметр Значение Диагональ 26,5″ Тип панели QD-OLED Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178°/ 178° Шаг пикселя 0.2292 мм Разрешающая способность 2560 ×1440 (WQHD) Плотность пикселей ≈111 ppi Яркость (типичная) 300 нит (SDR) / 500 нит (HDR True Black 500 — 10% APL) HDR 1000 нит (3% APL) Динамический контраст 1 500 000:1 (Typ.) Глубина цвета 10 бит (1.07B) Цветовой охват 138% sRGB, 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3 Delta E <2 Время отклика 0,03 мс (GtG) Порты 2x HDMI™ 2.1 (WQHD 500 Гц) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1x Type-C (DP alt.) с 15W PD Регулирование Поворот в вертикальную ориентацию — ±90° Горизонтальный поворот — ±30° Наклон — -5°~20° Регулировка высоты — 0~110 мм Другое DisplayHDR True Black 500, VESA ClearMR 21000, OLED Care 2.0, графеновая пленка и оригинальный радиатор, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, Anti-Flicker, Less Blue Light, Kensington Блок питания Внутренний Энергопотребление 35-85 Вт Размеры 610 x 242 x 532 мм (с подставкой) 610 x 69 x 356,4 мм (без подставки) Крепление VESA 100 x 100 мм Вес (с подставкой) 8 кг

Комплектация и упаковка

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 прибыл в габаритной коробке (820 × 169 × 513 мм) с горизонтальной компоновкой. Тем не менее у вас не возникнет никаких сложностей при транспортировке, чтобы найти для нее место в типичном авто А или B-класса.

Между двумя фигурными сегментами из переработанного картона аккуратно размещена сама панель. Фронтальная ее часть дополнительно защищена защитной пленкой. Рядом с ней находим стойку.





На внешней части картонной формы размещены:

Подставка;

Документация;

Кабель DisplayPort;

Шнур питания.

В отдельном конверте лежит распечатка с результатами заводской калибровки. Весь процесс распаковки организован так, чтобы он не вызвал никаких трудностей даже у тех, кто впервые приобретает свой монитор.

Набор включает в себя все необходимое для быстрого подключения, хотя отсутствие USB-хаба сразу дает о себе знать тем, кто привык подключать периферию непосредственно к монитору.

Дизайн и эргономика MAG 272QP QD-OLED X50

Внешний вид MAG 272QP QD-OLED X50 с фронтальной стороны продолжает дизайнерскую линию, заложенную еще в мониторах предыдущих лет, и в этом его плюс. Он выглядит сдержанно, без агрессивных углов и RGB-подсветки, которая кажется лишней переплатой ценителям лаконичности.

Благодаря этому кажется, что перед нами скорее серьезный рабочий инструмент, чем типичный игровой атрибут. Части аудитории такой подход покажется слишком нейтральным, однако для тех, кто ценит «зрелый» дизайн — это серьезный аргумент для будущего приобретения.

Тыловая часть напоминает настоящее ассорти из дизайнерских элементов. Здесь находим и текстурированный пластик с узорами параллельных линий, и надпись MSI в пиксельной отделке, и глянцевая вставка сзади на ножке, знакомая нам, еще по MSI MAG 271QP QD-OLED X24.

Конечно же, не забыли и о вентиляционных решетках и фирменном драконе, который на этот раз ждет нас в форме глянцевой формовки.

Сборка занимает менее пяти минут и не требует никаких инструментов: основание соединяется с подставкой одним винтом, а панель фиксируется двумя защелками

Подставка поддерживает регулировку высоты в диапазоне 0-110 мм, горизонтальный поворот на ±30°, наклон от -5° до +20° и вращение экрана на ±90°. При необходимости монитор крепится на сторонний кронштейн через стандарт VESA 100 × 100 мм.

Единственное, чего заметно не хватает в конструкции, это продуманной организации кабелей. Место для этого как бы и предусмотрено и присутствует в стойке, но практически не особо помогает упорядочить массив проводов





Интерфейсы и звук

На нижней панели монитора размещены четыре видеовыхода: один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1 и один USB-C с поддержкой режима DP Alt и питанием до 15 Вт. Каждый из этих портов способен вывести изображение на максимальном разрешении и частоте обновления, хотя для этого задействуется сжатие DSC. Также предусмотрен выход для наушников 3,5 мм.

Выбор DisplayPort 1.4 вместо 2.1 может удивить, но с практической точки зрения HDMI 2.1 в этой конфигурации обеспечивает достаточную пропускную способность и минимизирует потенциальные артефакты сжатия.

Для владельцев консолей монитор предлагает специальный режим, автоматически ограничивающий частоту обновления до 120 Гц. Это удобно при подключении Xbox Series X или PlayStation 5, поскольку именно такова максимальная частота, которую поддерживают эти платформы.

Управление сосредоточено на задней панели по центру: пятипозиционный джойстик и две кнопки. Сразу под ними расположен световой индикатор, отображающий текущий режим работы. При желании его можно выключить.





Центральное размещение кнопок — попытка угодить всем одновременно, и при этом никому. Хотя есть и практическое преимущество: при настройках монитор не смещается и почти не меняет угол наклона.

Встроенных динамиков здесь нет. Да, они редко отличаются качественным звуком и чаще всего выполняют сугубо формальную функцию, но в бытовых сценариях их иногда не хватает. Отсутствие ощущается именно тогда, когда нужно что-то быстро послушать, не подключая ничего дополнительного.





Дисплей MAG 272QP QD-OLED X50

В основе монитора лежит 26,5-дюймовая QD-OLED панель с разрешением 2560 × 1440 (WQHD). Это «золотая середина», которая не требует очень дорогих компонентов и видеокарт (особенно теперь). При этом доступная плотность пикселей (около 111 ppi) позволяет оценить красоту современных проектов геймдева.

Частота обновления в MAG 272QP QD-OLED X50 достигает 500 Гц. Время отклика при этом составляет солидные 0,03 мс (GtG). Даже очень быстрые игровые TN панели не могут продемонстрировать похожие результаты.





Поэтому в динамичных сценах, с большим количеством движущихся объектов, картинка будет выглядеть естественнее и плавнее. WESA Clear MR 21000 является дополнительной гарантией отсутствия неприятного размытия в динамических сценах.

Увидят ли разницу обычные пользователи — вопрос, ответ на который зависит от вашего личного опыта. Сравнивая вплотную со своим монитором на 180 Гц, она таки заметна, хоть и не радикально.

По умолчанию монитор запускается в режиме ECO. Впрочем, при желании можно перейти в режим User и вручную отрегулировать яркость, насыщенность, контрастность и другие параметры под собственные нужды. Среди дополнительных опций также доступны режимы HDR True Tone 500 и Peak HDR 1000.





Панель поддерживает 10-битную глубину цвета и охватывает 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB и 138% sRGB, согласно заявлениям производителя. Чтобы проверите, насколько они правдивы, обратимся к нашим стандартным замерам тестовым колориметром SpyderX Elite:

sRGB — 100%;

DCI-P3 — 98%;

Adobe RGB — 95%.

Пиковая яркость достигает 313 кд/м² — превосходный результат среди OLED-мониторов и делает MAG 272QP X50 одним из самых ярких QD-OLED на рынке. Благодаря попиксельному затемнению панель воспроизводит настоящий черный цвет с точностью, недостижимой для классических IPS.

Среднее значение Delta-E по результатам тестирования составляет приблизительно 1.18 и может несущественно варьироваться в зависимости от выбранного режима. Цветовая гамма составляет 2.3, а цветовая температура демонстрирует почти эталонные значения, держась очень близко к 6500К.

Динамический контраст составляет 1 500 000:1, а статика — 4 160 при 100% яркости. Равномерность цвета и яркости находится на стабильно высоком уровне: максимальное отклонение цвета не превышает 1,84 Delta-E в режиме sRGB и 2.2 в HDR 1000. Отклонение яркости остается в пределах 1-3%, в зависимости от режима.

Технология OLED Care 2.0 защищает матрицу от выгорания, а будущих пользователей — от фобии испорченного изображения. Для защиты от выгорания панель время от времени незаметно смещает картинку. Большинство пользователей этого практически не замечает.





Также желательно, чтобы панель проходила процесс автоматического обновления (Pixel Refresh), о чем будет появляться напоминание, если экран работает дольше четырех часов.

Сертификация по стандартам VESA DisplayHDR True Black 500 однозначно придется по нраву фанатам качественного мультимедийного контента. К тому же в наличии технология EOTF Boost, которая обеспечивает большую светимость при тех же значениях среднего уровня яркости кадра.

Меню пользователя

Навигация в экранном меню осуществляется через джойстик, расположенный по центру нижней части корпуса. Он поддерживает четыре быстрых действия, которые настраиваются под нужды пользователя: переключение между входами, изменение профилей изображения и тому подобное. Меню включает в себя ограничитель цветового пространства sRGB, параметры HDR и стандартный набор игровых функций вроде прицелов и таймеров.

Пакет MSI OLED Care 2.0 интегрирован непосредственно в OSD. Он включает в себя смещение пикселей, обновление панели и автоматическое обнаружение статических элементов интерфейса, в частности панели задач Windows. Все эти функции можно отключить или настроить индивидуально, кроме программной защиты.





Энергопотребление MAG 272QP QD-OLED X50

Монитор при первом пробуждении монитор работает с пресетом «Eco» по умолчанию. В этом режиме потребление колеблется от 30 до 90 Вт в зависимости от яркости и содержимого на экране. QD-OLED панели в целом потребляют больше LCD-альтернатив, однако MAG 272QP X50 остается относительно экономным для своего класса.

Энергопотребление, Вт Уровень яркости, % 100% белый 0 30 33 60 50 74 75 83 100 90

Температура на выходах вентиляционных решеток доходила до 43 ℃. Летом этот показатель обычно увеличивается на 2-4 ℃.

Опыт использования MAG 272QP QD-OLED X50 MAG 272QP QD-OLED X50

Переход со 180 Гц на 500 Гц для меня ощущается только, если оценивать мониторы одновременно и параллельно, в первую очередь по старому-доброму субъективному тесту, когда быстро двигать курсором в разные стороны. Но со временем к этому быстро привыкаешь, как и ко всему хорошему.





Опыт работы с высокоскоростными OLED-панелями с частотой до 300 Гц, вроде MSI MAG 274QPF X30MV или MSI MAG 271QP QD-OLED X24 позволяет утверждать, что MAG 272QP QD-OLED X50 не просто эволюционно развивает скоростные характеристики.

В Counter-Strike 2 на частоте 500 кадров/с, а время кадра составляет около 2 мс. Для киберспортсмена — это конечно дополнительный бонус, но я к ним не отношусь.

Вместе с тем поддерживать стабильные 500 кадров/с при высоких настройках качества сложно даже с конфигурацией AMD Ryzen 7 9850X3D и NVIDIA GeForce RTX 5090.

На практике придется либо снижать графические настройки, либо прибегать к генерации кадров. В целом QD-OLED панель сохраняет стабильное время отклика независимо от частоты кадров, а поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro позволяют забыть о таком неприятном явлении, как разрывы изображения.

За пределами киберспорта MAG 272QP QD-OLED X50 также демонстрирует себя с наилучшей стороны. Cyberpunk 2077 и Resident Evil: Requiem в режиме HDR выглядят без преувеличения очень круто. Яркие блики в них сочетаются с глубокими тенями, а повышенная пиковая яркость делает картинку еще более выразительной по сравнению с предыдущими OLED-дисплеями.

Режим sRGB в быту убирает раздражающее перенасыщение цветов, поэтому просмотр SDR-контента или обычная работа становятся более комфортными.

Один из ключевых аргументов в пользу OLED — безупречно глубокий черный цвет. Однако глянцевое покрытие способно свести это преимущество на нет днем благодаря бликам. Зато в менее освещенном помещении (особенно вечером) пользоваться такими мониторами — одно удовольствие.

На самом деле среди дисплеев, если обобщить, имеем только два выбора по «аксиоме Эскобара»: «матовая каша», или зеркало. Все остальное — полутени из этих двух сущностей.

Единственное, что мне не нравится в OLED-дисплеях — регулярное смещение картинки, в рамках функции защиты панели от выгорания. Конечно, некоторые к этому привыкают и не замечают. Тут уже чисто субъективная сторона.

Цена и конкуренты

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 доступен в Украине по цене от 35 339 гривен, и в этом диапазоне высокогерцовых мониторов хватает конкуренции.

Ближайшим соперником по цене выступает Samsung Odyssey OLED G60SF, который можно найти от 33 000 гривен. Он немного дешевле, и также может похвастать солидным цветовым охватом, согласно заявлениям производителя.

Он может похвастаться расширенными возможностями встроенного хаба, но не имеет USB-C. Также предлагает антибликовое покрытие, что является весомым аргументом среди OLED-мониторов для тех, кто работает в светлом помещении.

Acer Predator X27UF5bmiippruzx стартует от 36 111 гривен и выглядит привлекательно благодаря двум портам DisplayPort 1.4, USB-хабу и мощной зарядке (до 65 Вт) через USB-C. Если подключение периферии и зарядка устройств через монитор для вас важны, эта модель заслуживает внимания. Не забыли и о встроенных динамиках.

Gigabyte Aorus FO27Q5P стоит от 41 442 гривен и является самым дорогим у этой компании. Он выделяется наличием DisplayPort 2.1, встроенными динамиками и функциональным USB-концентратором.

8.7 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 9 Одно из самых удобных среди мониторов. Яркость, HDR 9 Превосходная яркость, как для QD-OLED. Цвета, углы обзора 9.5 Без искажения цветов и контрастности. Интерфейсы, эн-вность 7 Базовый минимум, нет USB-хаба. Цена 9 Демократичная цена по совокупности характеристик.