Обзор Motorola Edge 60 Fusion: почти премиум за умеренные деньги

Motorola Edge 60 Fusion выглядит так, будто компания собрала всё лучшее из мира Android-середняков, убрала компромиссы и сделала устройство, которое не стыдно положить рядом с флагманами. А заодно поставила на него ценник без признаков нервного тика. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? В нашем редакционном обзоре — без лирики и прикрас — рассказываем, что смартфон действительно умеет, а что нет.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Motorola Edge 60 Fusion 13 999 грн. Плюсы: Яркий и плавный 120 Гц POLED-дисплей с HDR10+; стильный корпус с веган-кожей; IP68/IP69 и MIL-STD-810H — редкость в среднем классе; стабильная производительность без чрезмерного троттлинга; качественные фото основной камеры; хороший звук стереодинамиков. Купить в Elmir.ua Минусы: Отсутствие беспроводной зарядки; отсутствие телеобъектива и слабый цифровой зум; среднее время автономной работы. Купить в Elmir.ua 8.2 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Motorola Edge 60 Fusion

Параметр Характеристика Экран POLED, 6.67 дюйма, 2712х1200 пикселей, 446 ppi, 120 Гц, пиковая яркость до 4500 нит, HDR10+, DC Dimming Материалы корпуса Пластик и эко-кожа Защита IP69/IP68, MIL-STD-810H Процессор Dimensity 7300 Графический ускоритель ARM Mali-G615 MP2 Операционная система Android 15 Память 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, microSD до 1 ТБ Основная камера 50 МП, f/1.88, OIS Ультраширокоугольная камера 13 МП, f/2.2, 120˚ Фронтальная камера 32 МП, f/2.2 Запись видео До 4K@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, USB-C 2.0 Аккумулятор 5200 мА-ч, быстрая зарядка 68 Вт (зарядный блок не в комплекте) Габариты 161 х 73 х 7,95 мм Вес 178 граммов

Упаковка и комплектация Motorola Edge 60 Fusion

Первое знакомство с Edge 60 Fusion начинается с коробки. И тут сразу видно, что Motorola продолжает гнуть свою «эко-линию». Упаковка выглядит стильно, но максимально просто: белый картон, без какого-либо визуала, только сухая текстовая информация. И возможно, это как бы сигнал: «Мы не тратимся на фантики, потому что всё внутри».

Открываем крышку и сразу видим не смартфон, а картонную упаковку. В ней лежит кабель USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, много макулатуры. Смартфоны, которые продаются в ЕС, теперь имеют специальную эко-маркировку. Такие же, как на бытовой технике.

Напоследок — в коробке есть чехол-бампер, вероятно, изготовленный из переработанного пластика.

А на нижнем этаже просто лежит себе сам гаджет, ждет. Пленки на экране из коробки нет и это не минус, а скорее приглашение наклеить стекло, которое не будет конфликтовать с изогнутыми краями дисплея.

Все зафиксировано, продумано, даже коробка закрывается с ощущением «люкс-плотности». Как будто Motorola реально хотела сказать: мы уважаем ваш первый опыт с устройством.

И нет, к сожалению, никаких бонусных наушников или «плюшек» здесь нет. Разве что аромат. Да, Motorola действительно вложила в коробку толику парфюмерного опыта — смартфон встречает свежим, едва уловимым запахом, который вызывает ассоциации с новым авто или дорогим журналом. Это не баг, не шутка и не единичный случай — аромат уже стал своеобразной «фишкой» новых Edge-серий.

Дизайн и эргономика Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion, на мой взгляд, выглядит значительно дороже, чем стоит. Смартфон доступен в нескольких цветах: Zephyr, Slipstream, Mykonos Blue и Amazonite. В нашем редакционном обзоре — вариант Slipstream.

Корпус легкий — всего 178 граммов. Баланс по массе здесь близок к идеальному. Держится в руке без напряжения, не перекатывается, не хочет выскользнуть из ладони. А толщина — 7.9 мм. В мире «лопатофонов» это почти диетический продукт.

Боковая рамка — пластик, с матовым покрытием, которое не блестит, не скользкое, и не пытается быть iPhone. Кнопки питания и громкости размещены удачно, дотянуться можно без акробатических движений. Кнопки приятные — короткий ход, четкое нажатие, без люфта.

Порт USB-C на нижней грани, а рядом динамик. Слот для SIM — двухсекционный с поддержкой microSD. Верхняя грань — чистая, с лишь дополнительным микрофоном. Ничего лишнего.

Вода? Пыль? Пожалуйста — IP68/IP69. Можно случайно утопить в раковине, облить кофе, или даже поговорить под дождем и все будет хорошо. Здесь Motorola на голову выше конкурентов в том же ценовом диапазоне. Такое не часто встречается у «середняков».

Блок задней камеры Motorola Edge 60 Fusion выполнен в виде аккуратного квадратного модуля с тремя сенсорами и светодиодной вспышкой. Основной 50-МП сенсор дополнен ультраширокоугольным объективом на 13 МП и специальным 3-в-1 датчиком освещенности, который улучшает передачу цветов и снижает мерцание при искусственном свете. Вспышка органично интегрирована в модуль, что делает дизайн целостным и продуманным.

Фронтальная камера расположена в виде небольшого круглого отверстия в верхней части экрана. Такой себе классический «островок» в современном стиле, не отвлекает и обеспечивает качественные селфи и комфортные видеозвонки.

Стоит упомянуть еще один нюанс Motorola Edge 60 Fusion — изогнутый дисплей. Он не агрессивный, как у ранних Galaxy Edge, но придает устройству более премиальный вид. Пальцы не цепляются, ложных нажатий нет, а скролить Instagram на таком — это сплошное удовольствие.

Дисплей Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion получила один из лучших экранов в своем классе. Здесь установлена 6,67-дюймовая POLED-панель с разрешением 2712х1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В переводе с маркетингового на человеческий язык — это очень яркий, контрастный, плавный дисплей, который по своим характеристикам ближе к флагманам, чем к среднему сегменту. Пиковая яркость до 4500 нитов позволяет не морщиться на солнце, а HDR10+ сертификация добавляет жирной галочки в чеклист ценителей Netflix и YouTube в высоком качестве.

POLED, или Plastic OLED, имеет лучшую гибкость, более тонкий профиль и часто лучше калибруется. Визуально это выражается в более глубоком черном, хорошей цветовой точности и меньшей толщине корпуса. А еще — меньше шансов, что экран треснет при падении, хоть и все равно лучше не бросать.

В обычном пользовании 120 Гц не критичны, но когда нужно листать Instagram или читать длиннющие статьи — глаз будет нам благодарен. Motorola также дает возможность вручную переключаться между 60 и 120 Гц, или включить авто, чтобы экономить батарею.

Олеофобное покрытие есть, и оно адекватное. Палец скользит приятно, следы вытираются легко, и если вы не едите чебуреки над экраном, то всё будет красиво.

Под экраном Motorola Edge 60 Fusion спрятался оптический сканер отпечатков пальцев и он, на удивление, работает быстро. Регистрация пальца занимает несколько секунд, считывание почти мгновенное. Единственное, что, как всегда с оптическими сенсорами, влажные пальцы — это проблема.

Автоматическая яркость работает на уровне: адаптируется к окружению быстро, не ослепляет ночью и не слепит на солнце. Но если хочется — всегда можно вручную выставить 100% и наслаждаться всей мощью пикселей. Есть и фильтр синего, ночной режим, настройка цветовой температуры — словом, все, что нужно.

Motorola Edge 60 Fusion использует ШИМ для регулировки яркости, что может вызывать мерцание на низких уровнях. Однако здесь добавлена DC-dimming — технология, которая изменяет яркость через напряжение, а не быстрое включение пикселей. Это снижает нагрузку на глаза, особенно в темноте, и делает пользование более комфортным — большое преимущество для модели в этом сегменте.

Для потребления контента Motorola Edge 60 Fusion — очень достойный вариант. Дисплей не только яркий, но и с низкой задержкой. После 20-минутного забега в CoD Mobile или просмотра 4K-ролика понимаешь: ничего не режет глаз, не мерцает и не бесит. Это жирный плюс для такого ценника.

Звук и виброотклик Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion может похвастаться стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos — вполне ожидаемо для смартфона среднего класса. Громкость высокая, звучание чистое, хотя, если быть до конца честными, басов маловато. Это обычное решение для YouTube, подкастов и просмотра TikTok под одеялом.

При просмотре видео или игры звук сохраняет баланс, не кричит с одной стороны, как у некоторых конкурентов. Динамики не искажают голоса на высокой громкости, но имеют легкую металличность, если выкрутить звук на максимум. И это скорее компромисс, чем проблема. Такой уровень для этой цены более чем адекватный.

А вот разъема для наушников здесь нет, как и ожидалось. Впрочем, Bluetooth работает безупречно, с поддержкой кодеков aptX HD и LDAC, так что фанаты беспроводного звука имеют все шансы остаться довольными.

Уровень вибрации на удивление приятный. У Motorola часто была проблема со слишком «пустым» хаптиком, но в Edge 60 Fusion виброотклик стал плотнее, тактильнее. Это еще не Taptic Engine из iPhone, но уже что-то, что хочется оставить включенным, а не сразу отключить.

Во время звонков Motorola Edge 60 Fusion передает голос четко и без искажений. Система шумоподавления справляется эффективно. Даже в шумной среде типа толпы или оживленной улицы собеседники слышали меня без проблем. Это приятное исключение для среднеценового сегмента, где часто сталкиваешься с глухим звуком или шумовыми артефактами.

Камеры Motorola Edge 60 Fusion

Основная камера Edge 60 Fusion — 50 Мп с апертурой f/1.88 и оптической стабилизацией. На первый взгляд, типичная «пятидесятка», которых сейчас в каждом китайском смартфоне по три. Но здесь она собрана не из остатков сенсоров десятилетней давности, а выдает достаточно выразительную картинку.

При дневном освещении фото получаются контрастными, с хорошей детализацией. Цвета — несколько насыщеннее, чем в жизни, но не настолько, чтобы превратить облака во взрыв розовой краски. Динамический диапазон действительно широкий — HDR работает, не пережимая картинку.

Ночная съемка тоже получилась довольно уверенной. Да, шумодав немного съедает детали, но баланс между светом и темнотой выдержан достойно. Ультрабыстрого ночного режима, как у Pixel или iPhone, здесь нет, но он и не нужен: за свои деньги камера дает максимум возможного.

Ширик — 13 Мп с углом обзора 120°. Он не такой яркий, как основная камера, да и детализация несколько ниже. Зато он не создает «рыбий глаз» и не дает цветных артефактов. Фото в ясный день — абсолютно достойные соцсетей.

Фронтальная камера на 32 Мп передает кожу естественно, не «гладит» лицо до состояния латексной маски, хотя опция бьютификации, конечно, есть. Четкость и цвет — на уровне, селфи не стыдно будет бросить в сториз даже без фильтров.

Видеосъемка в Motorola Edge 60 Fusion вполне ожидаемая для своего класса: максимум 4K при 30 кадрах в секунду. Качество картинки хорошее днем — детальность высокая, цвета сбалансированы, динамический диапазон неплохой.

Вечером ситуация хуже: шумов побольше, автофокус работает медленнее, а стабилизация уже не такая уверенная. Звук пишется чисто, без искажений, но микрофоны иногда улавливают лишние шумы. В целом, это базовая, «непроблемная» съемка без амбиций на кино. Типично для смартфонов в этом сегменте.

Интерфейс камеры традиционный для Motorola — без выдумок, но логичный. Все основные режимы под рукой, переключение между объективами быстрое, задержки нет.

Производительность, ПО и игры

Motorola Edge 60 Fusion работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7300, который изготовлен по 4-нм технологии. Он имеет восьмиядерную конфигурацию: четыре производительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц.

За графику отвечает Mali-G615 MC2 — не топовый, но достаточно мощный GPU для большинства современных игр и повседневных задач. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти эта платформа обеспечивает плавную работу, комфорт в многозадачности и высокую энергоэффективность. Такой набор позволяет Motorola Edge 60 уверенно конкурировать в сегменте среднебюджетных смартфонов, предлагая хороший баланс производительности и автономности.

В синтетических тестах смартфон показывает неплохие результаты — около 640 тыс. баллов в AnTuTu, что вполне соответствует уровню Snapdragon 778G+, но с чуть лучшей энергоэффективностью. Geekbench дает 1048 баллов в однопоточном режиме, 3002 — в многопоточном. Вполне солидно.

В реальном пользовании всё летает. Приложения запускаются быстро, между ними можно переключаться без лагов, браузер не раздражает задержками, клавиатура не тупит. В общем, это смартфон, который не хочется бросать об стену из-за фризов — а это уже достижение.

Игровые проекты PUBG, Asphalt 9: Legends, Genshin Impact, Call of Duty Mobile — все работает стабильно на средних настройках. FPS держится на уровне 50-60 к/с даже после 30 минут игры.

Троттлинг умеренный: в тесте на 30 минут производительность просела на 15-18%, но без жестких скачков. Теплоотвод работает грамотно, смартфон лишь слегка теплеет вверху.

ПО обновляется регулярно, но Motorola не лучшая в плане долговременных апдейтов. Гарантированные три года мажорных обновлений и четыре года патчей безопасности — средний результат, хотя и лучше, чем у некоторых «ноунеймов» из Китая.

Автономность Motorola Edge 60 Fusion

В вопросах автономности Motorola Edge 60 Fusion держится уверенно, хотя не на рекордных позициях. Устройство демонстрирует вполне адекватную выносливость. По типичному сценарию (мессенджеры, YouTube, браузинг, немного игр) смартфон живет день-полтора, в зависимости от яркости дисплея и активности пользователя.

В игровом режиме за час Genshin Impact смартфон теряет 17-18% заряда, то есть ориентировочно 5-6 часов непрерывного гейминга. В режиме ожидания батарея разряжается очень медленно — потери за ночь не превышают 2-3%.

Для теста скорости зарядки я использовал павербанк Baseus Elf Digital 20000mAh 65W.

Время (чч:мм) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:12 88% 32% 00:27 82% 52% 00:57 65% 97% 01:01 64% 100%

К сожалению, Motorola снова решила сэкономить на беспроводной зарядке и это огорчает. В устройстве с ценой в 14 тысяч гривен хочется иметь эту опцию, хотя бы на 15 Вт. Ее отсутствие отдаляет модель от «премиального предтопового класса».

Ручное ограничение частоты дисплея до 60 Гц действительно существенно снижает потребление энергии, но в то же время «убивает» одну из ключевых фишек смартфона — плавность анимаций. Поэтому это скорее крайний вариант, если надо вытянуть дополнительные 2-3 часа из устройства на последнем заряде.

Опыт пользования Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion — пример смартфона, который действительно приятно держать в руках. Ультратонкий корпус с толщиной менее 8 мм, вес до 180 граммов и изогнутый дисплей создают впечатление дорогой вещи, даже несмотря на пластиковую рамку. Задник — отдельный респект за вайб LG G4: версия с веган-кожей выглядит премиально и на ощупь значительно приятнее стекла или глянца. Однако её долговечность под вопросом.

Интерфейс на базе Android 15 — минималистичный, быстрый и чистый. Система работает стабильно, без заметных лагов. Ежедневные задачи выполняет с молниеносной скоростью.

В вибрации Motorola Edge 60 Fusion немного пасет задних. Обратная связь нечеткая, вибромотор выглядит бюджетно, и это огорчает. Разблокировка через сканер под экраном работает быстро и точно, как и Face Unlock, хотя последний немного «слепнет» в темноте.

Поддержка eSIM — приятный бонус для тех, кто хочет иметь второй номер без второй физической SIM-карты.

Motorola Edge 60 Fusion не переворачивает представление о смартфонах, но он делает все качественно. От дизайна до софта, от жестов до поддержки внешних дисплеев — это тот случай, когда средний класс работает на уровне флагмана. И именно это формирует очень положительный опыт ежедневного использования.

Цена и конкуренты

Motorola Edge 60 Fusion в версии 8/256 ГБ сейчас стоит от 12 249 до 13 999 гривен в украинских онлайн-магазинах. Но в этом сегменте конкуренция просто сумасшедшая, так что давайте разберемся, кто ещё достоин внимания.

Realme 14 Pro 5G с той же конфигурацией стоит чуть дороже — от 14 899 до 16 499 гривен. У него классный AMOLED, но процессор тоже на базе Dimensity 7300, лишь чуть хуже камера.

Samsung Galaxy A36 с 6/128 ГБ варьируется в цене от 10 999 до 18 530 гривен. Это устройство с AMOLED-дисплеем 120 Гц и чуть более слабой памятью, но с неплохим балансом.

Samsung Galaxy A56 8/128 ГБ стоит от 13 269 до 19 999 гривен — более дорогой, с лучшим процессором и корпусом из металла и стекла, поддерживает HDR10+.

POCO X7 Pro 8/256 ГБ доступен в диапазоне 12 199-16 999 гривен. Он оснащен AMOLED 120 Гц, производительным Dimensity 8400-Ultra и зарядкой 90 Вт.

Xiaomi 14T 12/256 ГБ — самый дорогой среди упомянутых, цена начинается от 16 728 гривен и достигает 36 999 гривен. Мощный Dimensity 8300-Ultra, камера с Leica и качественный AMOLED-дисплей делают его флагманом средней руки.

OnePlus Ace 5 12/256 ГБ — от 15 149 до 18 155 гривен. Имеет Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплей, 80 Вт зарядку, но менее распространен на украинском рынке.

Google Pixel 8a 8/128 ГБ стоит от 16 699 до 21 873 гривен. Это самый компактный и чистый Android в подборке, с одной из лучших камер в классе, но без рекордной батареи.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Батарея не рекордная, быстрая зарядка компенсирует, но беспроводной зарядки нет. Экран 9.5 Яркий, плавный, с отличной контрастностью и частотой обновления, дисплей действительно выделяет смартфон в классе. Дизайн, эргономика 9 Тонкий, легкий, приятный корпус с матовой веган-кожей, защита IP69/IP68, сертификация MIL-STD-810H. Программное обеспечение 8 Чистый Android 15, минимум лишнего. Производительность, тротл. 7.5 Стабильная работа, без критического тротлинга, достаточно ресурсов для игр и повседневных задач. Камера 7.5 Неплохая основная и фронтальная камера, но нет телеобъектива, а цифровой зум слабый. Цена 8 Цена соответствует техническим характеристикам и качеству.