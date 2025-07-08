В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel

С конца июня все смартфоны, что продаются в ЕС, получили эко-маркировку — этикетки в упаковке с информацией о времени работы батареи и ее энергоэффективности.

Учитывая эту информацию, сайт Android Authority составил перечень самых популярных устройств с количеством заявленных для них циклов зарядки. Что интересно, лидируют здесь устройства Samsung, которые оказались почти вдвое выносливее смартфонов Apple и Google.

Google

1000 циклов зарядки: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

2000 циклов зарядки: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

1200 циклов зарядки: Galaxy A26, Galaxy A16

Fairphone

1300 циклов зарядки: Fairphone 5

1000 циклов зарядки: Fairphone (поколение 6)

Motorola

1200 циклов зарядки: Edge 50, Edge 50 Neo

1000 циклов зарядки: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15

800 циклов зарядки: Moto G55

Nothing

1400 циклов зарядки: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro

OnePlus

1200 циклов зарядки: OnePlus 13R

1000 циклов зарядки: OnePlus 13

Sony

1400 циклов зарядки: Xperia 1 VII

Средний показатель для большинства устройств составляет 1000-1400 циклов зарядки, поэтому Samsung в этом плане существенно отличается от конкурентов. Относительно устройств Apple, то все, указанные в системе ЕС и собственных рейтингах производителя (от iPhone 16 Pro Max до iPad Air M3), рассчитаны всего на 1000 циклов зарядки.

Напомним, что новые положения ЕС по маркировке распространяются на стационарные беспроводные телефоны, смартфоны, мобильные телефоны без доступа в интернет или к сторонним приложениям, а также планшеты с экранами от 7 до 17,4 дюйма, выпущенные на рынок с 20 июня 2025 года. Исключения установлены для устройств с гибким основным дисплеем.

Все вышеупомянутые устройства будут подпадать под пять ключевых требований экодизайна: устойчивость устройств к случайным падениям и защита от пыли и воды, долговечность батареи (не менее 800 циклов полной зарядки и разрядки с сохранением по крайней мере 80% своей первоначальной емкости), ремонтопригодность (производители должны предоставить критические запчасти в течение 5-10 рабочих дней и продолжать предлагать их в течение 7 лет после того, как продукт прекратят продавать в ЕС); а также поддержка программного обеспечения не менее 5 лет с даты продажи.

За точность данных на этикетке будет отвечать производитель, импортер или уполномоченный представитель, работающий на рынке ЕС/ЕЭЗ.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Новая маркировка является частью основной кампании ЕС по повышению энергоэффективности до 2030 года. Ожидается, что эта инициатива уменьшит выбросы CO₂ на 46 миллионов тонн и сэкономит каждому из домохозяйств до 150 евро в среднем.