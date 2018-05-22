Обзор накопителя Samsung 970 EVO 1 ТБ (MZ-V7E1T0BW)

Твердотельные накопители M.2 – горячая тема последнего времени. Скоростные SSD такого формата переходят из категории устройств для самых требовательных энтузиастов, которых не останавливает цена, в сегмент потребительских устройств, покупку которых может себе позволить все больший круг пользователей. Лидеру рынка флеш-накопителей – компании Samsung – приходится подтверждать свои позиции не только объемами продаж, но и возможностями устройств, предлагаемых под собственным брендом. Совсем недавно производитель предложил новые линейки производительных накопителей формата M.2 – Samsung 970 EVO и Samsung 970 PRO. Модель объемом 1 ТБ из потребительской линейки уже побывала у нас на тестах и мы готовы поделиться своими впечатлениями.

Серия накопителей Samsung 970 EVO

Если в разделе накопителей M.2 NVMe PCI-E из каталога hotline.ua сделать сортировку устройств по популярности, то на вершине списка окажутся модели серии Samsung 960 EVO. Представленные еще в конце 2016 года SSD пользуются популярностью, предлагая хорошую производительность по умеренной цене. Однако запуск новых серий производительных SSD от Samsung в целом не стал какой-то неожиданностью. 960-ые все еще более, чем на уровне, но освежить линейку устройств, придав новый импульс и оптимизировав производство, компании точно не помешает. Ну, а владельцев новых устройств должна порадовать более высокая производительность за ту же или даже меньшую цену.

Для представленных накопителей линеек Samsung 970 PRO и 970 EVO используется новый 5-ядерный контроллер Samsung Phoenix c повышенными тактовыми частотами, по сравнению с таковыми для предшественника Polaris. При этом одно выделенное ядро используется для связи контроллера с хост-системой. Также Samsung Phoenix обеспечивает полноценную поддержку нового протокола NVMe 1.3.

Любопытно, что для серии EVO применяется чип в той же конфигурации, что и для PRO, без каких-либо функциональных упрощений. Основное отличие накопителей представленных серий – микросхемы флеш-памяти. В случае с Samsung 970 PRO используются новые 64-слойные чипы V-NAND MLC, тогда как для 970 EVO применяются чипы того же поколения, но с трехбитовой архитектурой ячеек V-NAND TLC.

Для накопителей используется динамическая память стандарта LPDDR4, а объем буфера зависит от емкости SSD.

Samsung 970 EVO Интерфейс PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 Форм-фактор M.2 2280 Тип памяти Samsung V-NAND TLC Контроллер Samsung Phoenix Емкость 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ Кеш-память 250 ГБ: 512 МБ LPDDR4

500 ГБ: 512 МБ LPDDR4

1 ТБ: 1 ГБ LPDDR4

2 ТБ: 2 ГБ LPDDR4 Скорость последовательного чтения/записи 250 ГБ: 3400/1500 МБ/c

500 ГБ: 3400/2300 МБ/c

1 ТБ: 3400/2500 МБ/c

2 ТБ: 3500/2500 МБ/c Скорость произвольного чтения/записи (QD32) 250 ГБ: 200 000/350 000 IOPS

500 ГБ: 370 000/450 000 IOPS

1 ТБ: 500 000/450 000 IOPS

2 ТБ: 500 000/480 000 IOPS Спящий режим до 30 мВт Энергопотребление под нагрузкой (среднее/максимальное) 250 ГБ: 5,4/9 Вт

500 ГБ: 5,7/10 Вт

1 ТБ: 6/10 Вт

2 ТБ: 6/10 Вт Поддержка технологий TRIM, S.M.A.R.T, Device Sleep, Carbage Collection Шифрование Class 0 (AES 256) TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) Программное обеспечение Magician Software для SSD Общее количество записанных данных (TBW) 250 ГБ: 150 TБ

500 ГБ: 300 TБ

1 TБ: 600 TБ

2 ТБ: 1200 TБ Гарантия 5 лет или до исчерпания TBW

Как и Samsung 960 EVO, линейка Samsung 970 EVO включает модели емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ. Кроме того, в новой серии производитель также предлагает скоростной SSD на 2 ТБ. Вне зависимости от объема, для всех устройств предусмотрена односторонняя компоновка, всего с парой микросхем флеш-памяти, контроллером и чипом DRAM-буфера.

Что касается заявленных скоростных характеристик, то здесь ощутим прогресс. Скорость последовательного чтения возросла минимально – с 3200 до 3400 МБ/c, а вот максимальные скорости записи заметно увеличены. Наибольший прирост у модели емкость 1 ТБ – 2500 МБ/с, вместо 1900 МБ/с (+32%) у предшественника из линейки 960 EVO. У накопителя на 250 ГБ скорость записи осталась неизменной – 1500 МБ/c, а у модели на 500 ГБ увеличилась на 11% – с 1800 МБ/c до 2000 МБ/c. Владельцы топовых SSD на 2 ТБ также могут рассчитывать на 3400/2500 МБ/c.

Напомним, что в случае с накопителями на базе флеш-памяти с трехбитовыми ячейками для столь впечатляющих результатов скорости записи необходимо использовать SLC-кеширование. Рекордные показатели достигаются в рамках такого буфера, а после его исчерпания скорость устанавливается на уровне той, что в принципе могут обеспечить флеш-микросхемы TLC.

Как и в случае с предшественниками, производитель использует для 970 EVO технологию динамического кеширования Intelligent TurboWrite. В этом случае кроме постоянной части буфера (4–6 ГБ), размещенной в резервной области, для кеширования записи также может использоваться незанятый объем накопителя. Размер динамической части будет зависеть от свободного места на SSD и может составлять до 9 ГБ для модели на 250 ГБ, до 18 ГБ у 500 ГБ, до 36 ГБ у накопителя на 1 ТБ и до 72 ГБ и до 72 ГБ у 2 ТБ.

Если непрерывный поток данных превышает указанные объемы, то в дальнейшем информация записывается на скорости, доступной микросхемам флеш-памяти и используемой архитектуре: 250 ГБ – 300 МБ/c, 500 ГБ – 600 МБ/c, 1 ТБ – 1200 МБ/c, 2 ТБ – 1250 МБ/c. Такие же показатели имели и устройства из линейки Samsung 960 EVO.

Вместе с тем производителю удалось заметно увеличить производительность новых SSD во время работы с 4К-блоками с увеличенной глубиной очереди запросов. Для модели на 1 ТБ заявлены 500 000/450 000 IOPS на операциях чтения/записи, тогда как предшественник такого же объема предлагал до 380 000/360 000 IOPS. При единичных запросах (4K, QD1) производительность практически не изменилась – 15 000/50 000 IOPS, против 14 000/50 000 IOPS у Samsung 960 EVO.

Для всех SSD линеек Samsung 970 PRO/EVO на 50% увеличен гарантированный объем записываемых данных (TBW). Кроме того, на модели EVO теперь также как и на устройства серии PRO распространяется 5-летняя гарантия производителя. Абсолютный верный шаг Samsung, все же SSD линейки EVO часто приходится конкурировать с накопителями для которых производители предлагают 5 лет гарантии.

Для передачи данных Samsung 970 EVO использует шину PCI Express 3.0. Чтобы раскрыть потенциал SSD, накопитель необходимо установить в слот M.2 x4 с пиковой пропускной способностью до 32 Гб/c.

Samsung 970 EVO 1 ТБ (MZ-V7E1T0BW)

У нас на тестировании побывал накопитель объемом 1 ТБ. Устройство поставляется в картонной коробке с крупным названием серии на передней панели и художественным фото устройства.

Накопитель дополнительно упакован в эффектном защитном пенале с прозрачной верхней крышкой, надежно фиксирующей устройство. Вот вроде бы мелочь, которая никак не влияет на возможности SSD, но чувствуется, что производителю было важно вызвать какие-то эмоции уже при первом контакте с устройством. И у него получилось.



В комплекте с накопителем предлагается только бумажная брошюра с инструкцией по установке и гарантийными условиями.



Как мы уже упоминали, все накопители Samsung 970 EVO имеют одностороннюю компоновку и черную маску текстолитовой основы. На лицевой панели размещены пара микросхем флеш-памяти, чип кеширования и контроллер. Все элементы накрывает защитный стикер с базовой информацией об устройстве. SSD выполнен в наиболее востребованном формате M.2 2280 c М-ключом коннектора.



Если внимательнее присмотреться, то на микросхеме контроллера можно заметить тонкую металлическую пластину. Никелированный радиатор должен улучшить охлаждение чипа. Для мощных контроллеров накопителей M.2 дополнительный отвод тепла зачастую очень желателен, очевидно Phoenix здесь не исключение.



С обратной стороны также предусмотрена дополнительная наклейка. Фольгированный стикер имеет дополнительный медный слой для равномерного распределения тепла.



Подобный прием использовался производителем и для накопителей предыдущего поколения. Если мы видим такое решение и в новых SSD, очевидно такая уловка себя оправдывает.

Для обслуживания и проверки состояния накопителя производитель предлагает утилиту Magician. Приложение хорошо известно владельцам SSD от Samsung. Его принято ставить в пример, как образец программной поддержки твердотельников. Действительно, утилит интуитивна, наглядна и не требует какой-то подготовки.

Прежде всего здесь можно проверить наличие свежей прошивки и при необходимости обновить микрокод. Интересующиеся могут оценить показатели S.M.A.R.T., а беспокоящиеся о ресурсе своего SSD могут узнать об общем объеме уже записанных данных и убедиться, что гарантированной емкости (TBW) хватит еще не на один год.

Samsung Magician также позволяет выделить резервную область, создать загрузочный накопитель для полного стирания данных c SSD, а также настроить параметры шифрования.



Одна из доступных опций – экспресс-тест производительности накопителя. Конечно, делать далеко идущие выводы по его результатам не стоит, но нам все же любопытно было получить первые оценки производительности Samsung 970 EVO 1 ТБ. Как видим, линейные трансферы 3533/2413 МБ/c практически идеально совпадают с заявленными. Производительность работы при произвольных чтении/записи на уровне 287 000/256 000 IOPS. Это ниже анонсированных значений, однако предложенный тест не предоставляет никаких подробностей, а как это обычно бывает, все возможности SSD раскрываются с повышением глубины очереди запросов и высоком параллелизме операций. Чтобы получить эти сведения, используем специализированные приложения.

Производительность

Утилита ATTO регистрирует практически заявленные скоростные показатели при работе с крупными блоками.



Обе версии CrystalDiskMark сходятся во мнении, что максимальные скорости чтения/ записи накопителя могут достигать 3560/2510 МБ/c. При этом скорость работы со случайными блоками 4К и минимальной очередью запросов может составлять порядка 50 МБ/c на операциях чтения и порядка 180 МБ/c при записи.



По итогам тестов AS SSD видим линейные трансферы на уровне 3000/2400 МБ/c, тогда как утилита более оптимистична в отношении возможностей SSD читать мелкие блоки (до 58 МБ/c) и демонстрирует несколько более скромные результаты на записи – 152 МБ/c.



Здесь очень любопытны показатели работы с 4К с большой глубиной запросов. Если представить полученные данные в виде общего количества операций ввода/вывода, то можно наблюдать порядка 460 000 IOPS для чтения и записи. Очень внушительные цифры, даже с учетом того, что заявленная цифра на чтение еще на 10% выше. Подобных значений не удавалось получить даже во время теста Samsung 960 PRO 1 ТБ.



Факультативный встроенный тест с копированием проходит на ура, показатели отличные.



Без малого 15 000 баллов в тесте Anvil’s Storage также впечатляющий результат для потребительского накопителя. Такой итоговый результат получен в первую очередь благодаря хорошим линейных трансферам и в целом приличным показателям работы с блоками 4К. В то же время, видим, что при QD16 весь потенциал SSD не раскрывается, нужна еще более глубокая очередь запросов.



Проверка возможностей SSD не обходится без комплексного теста накопителей PCMark 8, эмулирующих поведение накопителей во время работы с целым набором популярных приложений. По общему результату с итоговой пропускной способностью в 578 МБ/c накопитель можно относить к категории топовых решений.

Чтобы добавить соревновательного эффекта во время оценки фактических показателей, мы также добавили на диаграммы результаты еще нескольких накопителей. Верхнюю позицию занимает рекордсмен в этих дисциплинах – Samsung 960 PRO 1 ТБ. Еще одним из участников станет Kingston KC1000 480 ГБ, также весьма скоростная модель на базе контроллера Phison PS5007-E7 и планарной памяти MLC с двухбитовыми ячейками. «Честь мундира» SATA-накопителей доверим защищать недавней новинке – Samsung 860 EVO 1 ТБ, который также очень достойно зарекомендовал себя в классе устройств формата 2,5” на базе V-NAND TLC.

В составных тестах первая позиция за Samsung 960 PRO 1 ТБ. Соперничать здесь с ним сможет, пожалуй, лишь новинка серии Samsung 970 PRO.

Samsung 970 EVO 1 ТБ зачастую выглядит предпочтительнее Kingston KC1000 на базе MLC. Чтобы показывать подобную производительность последнему необходимо дополнительное охлаждение, так как контроллер Phison PS5007-E7 весьма теплообилен. В то же время результаты Samsung 970 EVO 1 ТБ получены без дополнительного отвода тепла.

Показатели скоростных M.2 NVMe PCI-E и SATA-накопителей в очередной раз демонстрируют, что в плане производительности они относятся к принципиально разным классам устройств.



Оценивая возможности Samsung 970 EVO 1 ТБ, нам также любопытно было проверить поведение накопителя во время линейных нагрузок. Тест AIDA64 показал, что скорость последовательного чтения крупных блоков немногим превышает 3000 МБ/c. График представляет собой практически идеальную ровную линию и на чтение полного объема накопителя понадобилось всего 10,5 минут.



Куда интереснее оценивать скорость длительной последовательной записи. Скоростные накопители M.2 часто с трудом выдерживают «марафонские дистанции». Полученный график требует дополнительного пояснения. Как видим, на старте скорость записи составляет заявленные 2400 МБ/c. На таком уровне производительность удерживается ровно до того момента, пока SSD хватает выделенного SLC-кеша. В случае с терабайтовым Samsung 970 EVO это внушительные 42 ГБ (6 ГБ + 36 ГБ). Если такого объема не хватило для непрерывной записи необходимых данных, то в дальнейшем информация записывается непосредственно на чипы памяти уже без помощи буфера. Как видим, в этом случае скорость снизилась примерно до 1200 МБ/c, что соответствует обещанным показателям.



Подобный темп накопитель поддерживал примерно до 70%-ного заполнения SSD, после чего можно наблюдать ситуативный возврат показателей к уровню 2300 МБ/c и запись порядка 20 ГБ данных на такой скорости. Несмотря на непрерывность процесса, по всей видимости, накопителю удалось очистить буфер и на время восстановить скоростные показатели. Однако, после такого всплеска последовало снижение скорости записи, причем по характеру графика можно предположить, что после резкого спурта контроллер достиг граничной температуры и начал снижать производительность, чтобы исключить перегрев. Да, этому эффекту подвержены все скоростные накопители M.2 и Samsung 970 EVO здесь не исключение. Впрочем, даже при самом неблагоприятном сценарии потери минимальные – скорость записи SSD не опускалась ниже 1000 МБ/c. А вот что особо можно отметить, так это температурную стойкость Samsung 970 EVO. Защита от перегрева при линейной непрерывной записи сработала после заполнения 70–75% объема накопителя.

Нагрев

Температурный режим – еще одна область особого интереса в тестах накопителей М.2. Контроллеры скоростных SSD заметно нагреваются под нагрузкой, снижая производительность для исключения перегрева чипа.



В режиме покоя температура Samsung 970 EVO на открытом стенде составляла порядка 40С.



После длительной сессии с последовательной записью данных температура контроллера Samsung Phoenix до 81–83 градусов. Чтобы прогреть микросхему до такого состояния нужно создать серьезную затяжную нагрузку, а потери производительности при тротлинге не критичны, но температурный вопрос все также актуален для скоростных накопителей. В случае с Samsung 970 EVO отсрочить приближение граничных значений помогают миниатюрная никелированная пластина на самом контроллере и фольгированный стикер, которые являются элементами технологии защиты от перегрева Dynamic Thermal Guard.

Цена

Накопители новых серий Samsung вскоре будут доступны в Украине. Ориентировочная розничная цена рассмотренной модели Samsung 970 EVO 1 ТБ (MZ-V7E1T0BW) – 11 599 грн.

Также уже известна ожидаемая стоимость устройств других объемов и накопителей линейки Samsung 970 PRO.

Samsung 970 EVO M.2 NVMe 250 ГБ MZ-V7E250BW 3199 грн. 500 ГБ MZ-V7E500BW 5599 грн. 1 ТБ MZ-V7E1T0BW 11 599 грн. 2 ТБ MZ-V7E2T0BW 22 999 грн. Samsung 970 PRO M.2 NVMe 500 ГБ MZ-V7P512BW 6999 грн. 1 ТБ MZ-V7P1T0BW 14 599 грн.

Детальные технические характеристики всех SSD представлены на сайте производителя.