Обзор наушников Galaxy Buds2

Компания Samsung активно развивает линейку полностью беспроводных наушников, выпуская новые модели вместе с флагманскими смартфонами. Только в начале этого года она выпустила продвинутые Galaxy Buds Pro, а уже в начале лета вышли более массовые наушники Galaxy Buds2. Модель очень интересная, так как пытается объединить в себе и последние наработки компании в области портативного аудио, и при этом сделать их более демократичными для широкого круга покупателей.

Дизайн и кейс

Формально Galaxy Buds2 можно назвать продолжением еще самых первых Galaxy Buds, которые компания уже один раз обновляла, выпустив версию «плюс». Но фактически, кроме названия серии, новая модель не имеет с прошлой ничего общего.

Galaxy Buds2 получили дизайн каплевидной формы, который обеспечивает наушникам комфортную посадку в ушной раковине. При этом они достаточно компактные, чтобы практически из нее не выглядывать.

Вес каждого наушника составляет всего 5 граммов, благодаря чему они не вызывают дискомфорт во время длительного использования. Внутриканальная посадка компенсируется мягкими амбушюрами, которые не давят, если правильно подобрать размер. Всего в комплекте идет три пары насадок: маленькие, средние и большие.

Galaxy Buds2 представлены сразу в четырех вариантах цветового оформления: оливковом, белом, лавандовом и графитовом.

Причем окрашен не только корпус наушников, но и амбушюры. А вот комплектный кейс во всех случаях белый. Компания снова вернулась к глянцевой отделке, что как по мне не самый практичный вариант для устройства, которое кочует из кармана в карман.

Зато размеры кейса довольно компактные и составляют 50 x 27,8 x 50,2 мм, при весе 41,2 грамма. Его удобно носить с собой в кармане джинсов или куртки.

Наушники также получили защиту от влаги по стандарту IPX2, что обеспечивает их защитой от пота во время занятий спортом, но плавать в них нельзя.

Подключение и управление

Для подключения к смартфону, планшету или ноутбуку наушники используют модуль Bluetooth 5.2, совместимый с прошлыми версиями протокола. Начало работы и дальнейшее прослушивание музыки не требуют дополнительных приложений. Но для настройки Galaxy Buds2 и установки обновлений понадобится программа Galaxy Wearable.

В ней можно менять настройки системы активного шумоподавления, сенсорное управление и другие опции. Каждый наушник оснащается сенсорной панелью на внешней части корпуса, и у пользователя есть возможность назначить разные действия на долгое нажатие, одно, два или три касания.

Сенсорная панель работает достаточно точно, количество случайных нажатий минимальное, поэтому ее не хочется отключать, как в первых Galaxy Buds. Более того, такая система управления оказывается очень кстати, когда нужно быстро переключиться с режима шумоподавления на прозрачность.

Кроме этого, в Galaxy Wearable можно менять профили эквалайзера, но только между предустановленными, добавить собственный не выйдет.

Звучание и шумоподавление Galaxy Buds2

Наушники оснащаются двумя динамиками: высокочастотными и низко-среднечастотным. Они позволяют формировать довольно широкую, как для компактной модели, инструментальную сцену, с ровным приятным звучанием. Последнее в Galaxy Buds2 в целом похоже на старшую модель Buds Pro, но уступает ей по воспроизведению низких частот. Бас здесь действительно не такой отчетливый, но от более компактных наушников и не ждешь в этом плане каких-то откровений. Модель отлично справляется со своей главной задачей – обеспечивать комфортное прослушивание музыки на ходу, отсеивая городской шум.

К слову, система шумоподавления здесь активная (ANC), и работает на основе двух внешних и одного внутреннего микрофона, который как раз и определяет лишние звуки, позволяя системе их отрезать. Уже сама по себе внутриканальная посадка, при правильном подборе амбушюр, делает за «шумодав» половину работы, отсекая внешний шум. Но система ANC хорошо дополняет физическую шумоизоляцию, по крайней мере, музыку в метро слушать комфортно и не приходится отвлекаться на шум поезда.

Микрофоны

Как я уже отмечал выше, Galaxy Buds2 оснащаются двумя внешними узконаправленными микрофонами и одним внутренним. Но, кроме этого, для лучшего захвата речи пользователя есть датчик костной проводимости.

Вместе эта система обеспечивает неплохую передачу голоса даже не в лучших условиях. В частности, в ветренную погоду нет проблем с тем, чтобы собеседник разобрал ваш голос.

Автономность Galaxy Buds2

Несмотря на компактные размеры, каждый наушник содержит аккумулятор на 61 мАч, чего хватает для почти 5 часов воспроизведения музыки с активной системой шумоподавления или для 3,5 часов в режиме разговора. Если отключить «шумодав», то автономность вырастет до 7,5 часов прослушивания музыки.

В комплектный кейс встроен аккумулятор на 472 мАч, чего хватает для увеличения автономности Galaxy Buds2 до 20 часов воспроизведения с ANC и до 29 часов без шумоподавления. В целом достойное время работы, как для полностью беспроводных наушников.

Для подзарядки кейса можно использовать порт USB Type-C на тыльной стороне корпуса, либо же через беспроводные зарядные станции.