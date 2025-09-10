Обзор наушников Beyerdynamic DT 70 IE, DT 72 IE и DT 73 IE: профессиональные внутриканальные мониторы

Сегодня на обзоре новая линейка профессиональных внутриканальных мониторов от бренда Beyerdynamic, хорошо известного своими легендарными полноразмерными студийными моделями DT 770 и DT 990, которые уже давно стали стандартом в профессиональной среде. Теперь производитель решил расширить направление внутриканальных мониторов, представив новую линейку DT 70 IE, DT 72 IE и DT 73 IE. Это проводные модели, ориентированные на звукорежиссеров, музыкантов и тех, кто работает со звуком в сложных условиях: на сцене, в студии или во время выездных съемок. Основной акцент сделан на точности передачи сигнала, эргономике и надежности конструкции.

Подробно рассмотрим новинки, расскажем об их звучании, проанализируем чем отличаются DT 70, 72 и 73 IE между собой и насколько они могут стать инструментом для профессиональной работы со звуком, а также расскажем удалось ли производителю создать что-то действительно уникальное и достойное внимания.

Упаковка и комплектация

Все три модели поставляются в идентичных упаковках и с одинаковой комплектацией. Отличаются только названия моделей и назначение. В комплекте находится:

5 пар силиконовых амбушюров;

3 пары пенных амбушюров;

переходных 3,5 mm jack на 6,3 mm;

сменные защитные сетки звуководов;

твердый защитный кейс;

кабель 140 см MMCX на 3,5 мм.

Комплект полноценный и качественный, все компоненты без нареканий. Кабель с дополнительным армированным слоем, для большей защищенности от разрывов и надломов.

Кейс также из качественных материалов и прекрасно защитит при транспортировке, что особенно важно для гастролирующих музыкантов.

Дизайн и эргономика

Наушники выглядят стильно и сдержанно, как и должны выглядеть профессиональные устройства. Корпуса треугольной формы с закругленными гранями, что немного напоминает онигири, изготовленные из полупрозрачного пластика.

Звуководы средней длины, с защитными сетками, а они кстати сменные — в комплекте идет запасная пара, которую можно легко установить самостоятельно.

Корпуса наушников защищены от влаги и пыли по стандарту IP68, что довольно нетипично для проводных моделей и является существенным преимуществом.

Эргономика на высоком уровне и, при условии правильно подобранных амбушюров, будут сидеть хорошо Амбушюры более вытянутой овальной формы, прекрасно держат наушники в ушах.

Кстати звукоизоляция, заявленная производителем как -39 dB, действительно очень качественная, что обеспечивается эргономичной формой и анатомическими амбушюрами; на сайте производителя даже отдельно указано: «Щелчок возникает вследствие сжатия воздуха в ушном канале, когда насадки для ушей образуют герметичное уплотнение Этот звук является безвредным и исчезает, когда мониторы правильно размещены и давление выравнивается.»

За счет этих же свойств пассивная шумоизоляция прекрасно отсекает посторонние звуки — разница с хорошими аудиофильскими или другими профессиональными внутриканальными наушниками не очень существенная, но она заметна.

Технические характеристики и особенности

Тип преобразователя Динамический Принцип работы Закрытый Тип ношения Внутриканальные (In-ear) внутриканальные (In-ear) Частотная характеристика 5 — 40 000 Гц Номинальное сопротивление 16 Ω Уровень звукового давления [дБ SPL] @ 1 кГц @ 1 мВт DT 70 IE: 113 дБ SPL DT 72 IE: 114 дБ SPL DT 73 IE: 115 дБ SPL Уровень звукового давления [дБ SPL] @ 1 кГц @ 1 Vrms DT 70 IE: 129 дБ SPL DT 72 IE: 130 дБ SP DT 73 IE: 131 дБ SPL Гармонические искажения (T.H.D.) @ 1 мВт 0,02% @ 500 Гц 0,02% @ 1 кГц Номинальная мощность 200 мВт Пассивное шумоподавление пассивное шумоподавление 39 дБА Вес (без кабеля и амбушюров) 3 г на один наушник Длина и тип кабеля Прямой кабель, 1,40 м, съемный, двусторонний Подключение MMCX до 3-контактного мини-джека (3,5 мм) Степень защиты (IP) IP68 кабель Прямой кабель MMCX до 3,5 мм (1,4 м) Переходник Адаптер с 3,5 мм на 6,35 мм (1/4″) Амбушюры (силикон) 5 пар (XS, S, M, L, XL) Амбушюры (пенные) 3 пары

Драйверы и звук

DT 70 IE оснащены динамическими драйверами TESLA.11, разработанными и собранными в Германии. Они воспроизводят сигнал с высокой точностью и минимальным уровнем искажений (0,02% THD). Быстрая реакция драйвера позволяет передать мелкие нюансы и детализацию.

Эргономика и посадка

Конструкция наушников компактная, что делает посадку в ушном канале удобной и способствует лучшей изоляции. В комплекте есть 5 пар силиконовых и 3 пары пенковых насадок Comply, поэтому пользователь может подобрать оптимальный вариант для себя.

Шумоизоляция

Пассивная изоляция на уровне -39 дБ эффективно блокирует окружающие шумы, что позволяет работать даже в шумных условиях, например на сцене, и снижает нагрузку на слух.

Кабель и подключение

Кабель выполнен с учетом низкой микрофонной чувствительности, что уменьшает шумы. Разъем MMCX с позолоченными контактами делает подключение более стабильным. Конструкция соответствует стандарту IP68, поэтому наушники защищены от пыли и влаги.

Производство

Сборка осуществляется вручную в Германии. Каждая пара проходит тестирование, что гарантирует стабильную работу как в студийных условиях, так и во время выездной работы.

Звук

Вообще в этой серии 4 модели, но на обзор удалось получить только три из них. Описание от производителя дает четко понять для каких целей создана каждая модель. А приблизительная звуковая характеристика, а это именно она, поскольку четких графиков АЧХ производитель не предоставляет, дает понять чего ожидать от наушников.

Линейка Beyerdynamic DT 70 IE, DT 72 IE и DT 73 IE создана для профессионального использования, поэтому акцент сделан не на мелодичности звучания, а на точности передачи материала. Это чувствуется сразу: вся серия звучит достаточно линейно, без лишних акцентов на отдельных участках спектра, что позволяет корректно оценивать баланс в миксе. Слушать в них музыку для удовольствия можно, особенно если фанатеешь от детального разбора треков на дорожки и ровного звука, но первоочередная задача этих моделей все же контроль и мониторинг.

Верхняя часть спектра подается детально, но без агрессии. Есть ощущение открытости, но без чрезмерных высоких. DT 72 IE имеет немного больше акцента на верхах и середине, из-за чего эта модель может казаться более яркой по сравнению с DT 70 IE.

Середина — наиболее сбалансированная часть звучания. Голоса, акустические инструменты, гитары звучат четко, без провалов или искусственных подъемов. Для музыкантов и звукорежиссеров это плюс, но для прослушивания ради удовольствия может показаться слишком безэмоциональным.

Бас подается с хорошей скоростью и контролем, без акцента на избыточную глубину. Низкие частоты держат форму и не заваливаются на середину. У DT 73 IE низ чуть менее ощутим, тогда как DT 70 IE и 72 IE ближе к максимально нейтральной подаче.

Для закрытых внутриканальных наушников сцена здесь достаточно широкая, инструменты расположены с хорошим разделением. DT 73 IE воспринимаются немного просторнее благодаря подчеркнутому верху, тогда как DT 70 IE звучат максимально собранно и наиболее естественно. Детализация и информативность у всех трех моделей на высоком уровне.

В целом в этой серии каждая модель имеет небольшие отличия в характере звучания, но общая черта одна: ориентация на точность, а не на приукрашивание материала. DT 70 IE — наиболее нейтральные, DT 72 IE с небольшим акцентом на верх и большим упором на середину, а наиболее верхастые: DT 73 IE.

Основное тестирование проводилось на ноутбуке Apple MacBook Air M4 на ЦАП Chord Mojo 2 и аудиоинтерфейсе RME Babyface Pro FS с использованием программы Audirvana Studio и стримингового сервиса Apple Music.

Цена и конкуренты

Цена всех трех моделей Beyerdynamic DT 70 IE, Beyerdynamic DT 72 IE и Beyerdynamic DT 73 IE начинается от 22 425 грн. Ближайшие конкуренты среди внутриканальных мониторов это Sennheiser IE 500 Pro за 29 949 грн, Shure AONIC 5 за 26 259 грн и Shure SE535 за 19 852 грн.

По состоянию на сегодня, большинство мировых лидеров внутриканального мониторинга, такие как JH Audio, 64 Audio или Westone, не представлены на украинском рынке, как это было до полномасштабного вторжения, особенно в среднем сегменте. Но в этом бюджете можно рассмотреть кастомные мониторы украинского производства, которые ничем не уступают по уровню звучания западным конкурентам, за существенно меньшую стоимость: Ambient Acoustics MAD2, MAD3HYB, MAD4 и MAD6 — в пределах 19-32 тыс. грн.

Также, примерно за тот же бюджет, можно приобрести двое наушников, для различных задач. К примеру внутриканальные Shure SE215 за 4 552 грн в качестве сценических мониторов, и открытые полноразмерные, типа Sennheiser HD 600 за 19 999 грн для сведения и студийной работы. Это будет не так удобно, как одни универсальные мониторы, в некоторых сценариях, но покроет больший спектр задач за те же деньги.

7.7 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Привлекательный сдержанный дизайн и отличная эргономика, но уступает более эргономичным моделям с глубокой посадкой. Качество сборки, материалы 8.5 Хорошее качество сборки и материалов. Цена 6 Качественные наушники от именитого бренда, но существует большое количество конкурентов за меньшую цену, включая кастомные IEM мониторы. Звук 8 Информативное мониторное звучание, однако неуниверсальное при высокой стоимости. Комплектация 8 Качественный комлпект с большим количеством амбушюр. Внешний материал кабеля может быть слишком мягким для агрессивных условий использования.

Вывод: Все три модели звучат действительно как профессиональный инструмент с узкой специализацией: детальное, мониторное и очень информативное звучание. Превосходное качество сборки, хорошая эргономика и сдержанный дизайн, а также полноценный комплект, включающий большое количество амбушюр разного размера, для оптимальной посадки, и защита по стандарту IP68, который имеют далеко не каждые мониторы. Но стоят ли эти наушники своей цены, покажет время, потому что за эти же деньги некоторые производители предлагают более универсальные решения, хотя и не такие узкоспециализированные, или даже кастомные внутриканальные мониторы. Купить в Portativ.ua

Висловлюємо подяку магазину Portativ.ua за надані на огляд навушники Beyerdynamic DT 70 IE, Beyerdynamic DT 72 IE та Beyerdynamic DT 73 IE.