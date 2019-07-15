Обзор ноутбука Acer Aspire 7 A715-73G





Ноутбуки Acer Aspire – это такие себе «рабочие лошадки», модели среднего уровня с приличной начинкой и разумной стоимостью. В этом году компания представила очередное обновление линейки, с «пятеркой» мы уже успели познакомиться месяц назад, сейчас же пришла очередь флагманской модели, Aspire 7.

Дизайн и компоновка

Aspire 7 отличается классическим строгим дизайном: темно-серый металлический корпус из магниевого сплава с матовой шероховатой поверхностью, плоские грани, прямые углы – в общем, на первый взгляд кажется, что перед тобой типичный бизнес-ноутбук.

«Тест на макбук» Acer Aspire 7 проходит – ноутбук без проблем открывается одной рукой, основание при этом от стола не отрывается. Как и у «пятерки», шарнир у этой модели позволяет развернуть экран на 180 градусов и «положить» его на стол.

Как для 15-дюймового экрана, ноутбук оказывается весьма компактным: рамки по бокам экрана совсем тонкие (~7 мм), сверху несколько толще (11 мм). Подладонная поверхность – тот же магниевый сплав, что и у наружной части корпуса, она приятна на ощупь и почти не собирает отпечатков. Ноутбук хорошо собран, детали подогнаны точно, никаких люфтов нет, при обычной эксплуатации продавливаний клавиатуры не наблюдается – чтобы рабочая область прогнулась, приходится специально прикладывать довольно заметное усилие.

На правой боковой грани расположены SD-кардридер, порт USB 3.0, индикаторы активности и зарядки, а также кенсингтонский замок. На левой – еще два порта USB 3.0, порт USB Type-C, разъем для подключения гарнитуры в формате мини-джека, выход HDMI и разъем питания.

Вентиляционная решетка расположена сзади, так что выхлоп горячего воздуха при сильной нагрузке будет мешать, только если держать ноутбук на коленях.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура чуть укороченная (29 см в ширину, вместе с рядом клавиш навигации по тексту справа от Enter), цифровой блок ожидаемо отсутствует. Блок стрелок традиционно уменьшен до размеров трех обычных клавиш, Enter «одноэтажный», сверху к нему вплотную приставлена клавиша с косой чертой – такое решение может понравиться не всем. Ощущения от клавиатуры хорошие, размеры клавиш и их расположение привычные для любого пользователя ноутбука, нажимаются они мягко, с легким «продавливанием», быстрый набор текста вполне комфортен. Клавиши с подсветкой, яркость не регулируется – подсветку можно только включить или выключить.

Тачпад довольно большой, он удобен в использовании и обеспечивает достаточную точность позиционирования курсора. Единственное замечание – при резком касании он едва ощутимо «люфтит». Справа под клавиатурой расположен сканер отпечатков пальцев.

Экран

В Acer Aspire 7 используется 15.6-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD и матовым покрытием экрана (PANDA LM156LF9L02).

Яркость подсветки изменяется от 18 до 290 кд/м², измеренная контрастность – 800:1. Среднее значение гаммы составило 2,21, что практически идеально соответствует стандартному значению, причем по всему диапазону яркости. Цветовой охват покрывает ~98% пространства sRGB, точность цветопередачи более чем достаточная как для дисплея ноутбука: цвета выглядят чистыми и в меру насыщенными, видимых глазу искажений цветов не наблюдается. Углы обзора типичные для IPS-панели, и в целом экран у Acer Aspire 7 выглядит достаточно хорошо, разве что контрастности хотелось бы чуть побольше.

Аппаратная платформа, производительность

Acer Aspire 7 предлагается в единственной конфигурации (по крайней мере, на первых порах) — A715-73G, вариантов с различными процессорами, разным объемом оперативной памяти или внутреннего накопителя Acer для этой модели не предусматривает. В ноутбуке установлен CPU Intel KabyLake-G Core i7-8705G, это четырехъядерный процессор с поддержкой HyperThreading, который работает на базовой частоте 3,1 ГГц (до 4,1 ГГц в турбо-режиме), максимальная TDP – 65 Вт. Процессор уже не очень новый, появился еще в прошлом году (хотя в ноутбуках до сих пор используется довольно редко), и самое интересное в нем, конечно, это сочетание двух платформ – в дополнение к видеоядру Intel HD Graphics 630, в этот чип входит еще один видеомодуль, а именно AMD Radeon RX Vega M GL (с 4 ГБ памяти HBM2). Это дополнительное GPU расположено на одной подложке с CPU (и соединяется с ним с помощью PCIe) – так что можно сказать, что у KabyLake-G целых два интегрированных видеочипа. Отметим, что GPU в этом процессоре чуть менее производительное, чем в моделях с TDP 100 Вт, где используется Radeon RX Vega M GH – у модификации GL 20 вычислительных модулей вместо 24, а частота снижена до 931 МГц (1011 МГц в «бусте); у GH-версии они составляют, соответственно, 1063 и 1190 МГц.

Оперативной памяти у этого ноутбука 8 ГБ DDR4-2400 (распаяна на материнской плате), в качестве накопителя используется NVMe SSD WDC PC SN720 объемом 256 ГБ – скорость загрузки Windows и запуска приложений высокая, система ощущается быстрой и отзывчивой.

Intel Core i7-8705G – достаточно мощный процессор, и его производительности более чем достаточно для любых повседневных задач, включая редактирование фото-видео. Кроме того, Acer Aspire 7 при желании можно использовать и для игр: графика от AMD показывает производительность на уровне GeForce GTX 1050 или чуть выше, так что в не особо тяжелые игры на этом ноутбуке вполне можно поиграть в разрешении Full HD, а в не самых новых проектах при этом еще и использовать высокое качество графики: так, в Dirt Rally на High Quality удалось получить порядка 70 fps, в Rise of the Tomb Raider – чуть больше 40 fps. В третьем «Ведьмаке» Fraps показывал около 40 кадров/сек на высоких настройках и больше 60 – на низких; одна из самых требовательных игр последнего времени, Assassin’s Creed Odyssey при выборе шаблона «качество графики – низкое» в бенчмарке показала 44 fps.

При длительной нагрузке включается тротлинг, удерживая температуру процессора в рамках 94-96 градусов, частота процессора при этом колеблется в районе 3,2 ГГц.

Без нагрузки, во время использования браузера или в текстовом редакторе, ноутбук работает бесшумно; под стрессовой нагрузкой в бенчмарках система охлаждения шумит довольно сильно, однако в играх уровень шума можно охарактеризовать как терпимый.

Автономность

Емкость батареи составляет 48 Вт*ч, в батарейном тесте Modern Office бенчмарка PCMark 10 ноутбук продержался почти 7 часов при яркости экрана на уровне 120 кд/м². Это достаточно хороший результат, однако стандартный 8-часовой рабочий день на одном заряде «прожить» этот ноутбук не сможет, так что блок питания придется иметь под рукой (полный заряд, к слову, занимает порядка двух часов).