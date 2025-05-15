Обзор ноутбука Acer Nitro 14 (AN14-41-R6): NVIDIA RTX 4060 против компромисов

Много лет пользователи хотят объединить две идеи: портативность и производительность. Обычно, для этого необходимо покупать стационарный ПК и легкий ноутбук. Некоторые производители пытаются объединить эти идеи в одно целое, но всегда существуют компромиссы. Сегодня на обзоре ноутбук от бренда Acer, который достаточно успешно справляется с этим — Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) с процессором AMD Ryzen 7 8845HS и NVIDIA Geforce RTX 4060 (TGP 110 Вт).

Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) 69999 грн. Плюсы: стильный дизайн с небольшим вкраплением игровой направленности; 2K дисплей с частотой 120 Гц; мощный процессор; дискретная видеокарта с TGP 110 Вт; эффективная система охлаждения. Купить в Elmir Минусы: посредственный звук; распаянная оперативная память; шум при максимальной производительности; посредственная автономность. Купить в Elmir 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

Экран 14.5″, WQXGA (2560×1600), IPS, 100% sRGB, 72% DCI-P3,120 Гц, матовый, NVIDIA G-SYNC Процессор AMD Ryzen 7 8845HS (8 ядер / 16 потоков, 3.8 / 5.1 ГГц, 8 МБ L2 / 16 МБ L3) Оперативная память 32 ГБ LPDDR5x-6400 (распаянная) Накопитель 1 ТБ SSD M.2 2280, PCIe 4.0 Видеокарта AMD Radeon 780M, NVIDIA Geforce RTX 4060 8 GB (TGP 110 Вт) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E, 802.11ax, BT5.3 Проводные интерфейсы 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)

1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)

1x USB-C (USB 4)

1x HDMI® 2.1, до 4K/60 Гц

1 x 3.5 мм комбинированный аудиоразъем

1x microSD Блок питания 230 Вт Аккумулятор 73 Вт*ч, 4-элементы вес 2.02 кг Размеры 324.12 x 255.9 x 22.84 мм

Комплектация и упаковка и упаковка

Тестовый Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) поставляется в стильной черной коробке с соответствующими логотипами бренда. Внутри она разделена на две части, где в большей найдем героя обзора в тканевом чехле, а в другой — большой блок питания на целых 230 Вт и силовой кабель. Общая длина кабелей составляет более 3,5 метров, этого должно хватить в большинстве ситуаций для подключения к розетке.

Дизайн, эргономика и материалы

Acer позиционирует серию Nitro как доступные игровые ноутбуки, если пользователи по каким-то причинам не могут выбрать более старшие и мощные линейки Predator. Экстерьер Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) выглядит стильно. Скошенные углы, матовый черный цвет с вкраплением оранжевого не превращают ноутбук в полностью игровой или «плоский» стиль для бизнеса. Игровую направленность выдает разве что дополнительная задняя часть за дисплеем, которая представляет собой дополнительные «шахты» для отвода горячего воздуха изнутри устройства, что улучшает циркуляцию и охлаждение внутренних компонентов.

На задней панели монитора находится логотип Nitro, который совсем немного переливается против света. Найти его также возможно под дисплеем ноутбука над клавиатурным блоком. На тыловой части находятся симметричные отверстия (два вентилятора внутри корпуса) забора воздуха для дальнейшего отвода уже горячих потоков в другие стороны. А именно по бокам, сзади корпуса и над клавиатурным блоком. Маркетинговое название системы охлаждения — Vortex Flow. О пользе такой системы поговорим в соответствующем разделе.

Благодаря строгому дизайну, ноутбук выглядит монолитно, хотя и сделан из пластика. К верхней дисплейной части в целом претензий не имею: ничего не скрипит, «тест на MacBook» проходит. Но возникают вопросы к качеству тачпада, который в верхней части немного прогибается.

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Поскольку забор воздуха происходит снизу корпуса, необходимо быть очень осторожным при пользовании в постели или на тканевой поверхности. Забегая наперед скажу, что ноутбук выключает кулеры даже в режиме Турбо, если на систему нет нагрузки или нагрузка достаточно слабая. Для игр вообще лучше иметь подставку, которая будет приподнимать Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) над поверхностью стола для лучшего забора воздуха.

Снизу расположена информация о ноутбуке, голограмма Windows, два динамика, резиновые ножки и отверстия через которые воздух затягивается в систему охлаждения. Она состоит из двух вентиляторов, поэтому нужно быть осторожными, чтобы не закрыть оба отверстия.

Максимальный угол открытия — 130 градусов. Этого должно быть достаточно для большинства случаев. Дисплей не сенсорный поэтому нажимать и иметь больший угол открытия не нужно.

Размеры ноутбука составляют 324,12 х 255,9 х 22,84 мм. Вес лэптопа составляет 2,02 кг. Естественно, Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) будет крупнее своих бизнес коллег, поскольку требуется лучшее и более тяжелое охлаждение для внутренних мощных компонентов в этом классе устройств. Проблем с транспортировкой возникнуть не должно. Только не забудьте блок питания, он немаленький и достаточно тяжелый.

Проводные и беспроводные интерфейсы

На левой грани корпуса Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) расположены: круглый штекер для зарядки устройства, 3,5 мм комбинированный джек для гарнитур, по одному USB Type-A 3.2 Gen 2 и USB Type-C 3.2, индикаторы включения и зарядки батареи.

На правой грани находятся один картридер для карт MicroSD, обычный USB Type-A 3.2 Gen 1 с режимом Always-On, USB Type-C 3.2 и видеовыход HDMI 2.1. Оба USB Type-C поддерживают зарядку устройства, PowerDelivery 3.0 и вывод изображения по стандарту DisplayPort 1.4.

С обеих сторон находятся отверстия системы охлаждения для выдува горячего воздуха из ноутбука. Поэтому внимательно подключайте штекер зарядки с левой стороны устройства, чтобы потоки лишний раз не нагревали провод. Лучше купите еще дополнительную подставку под ноутбук: провод не будет греться и системе охлаждения будет легче брать воздух для охлаждения.

Относительно беспроводных интерфейсов, Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) предлагает WiFi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Пока загружались все тестовые приложения, проблем с беспроводным интернетом обнаружено не было. Чтобы проверить Bluetooth 5.3 подключил одну пару TWS-гарнитуры. Каких-то проблем с дальностью или звуком обнаружено не было.

Камера и звук

Над монитором расположена встроенная вебкамера на 2 Мп с разрешением 1920х1080 пикселей (FullHD) и диодным индикатором. Хотел бы я что-то сказать о ней, но мне так и не удалось ее запустить. Возможно, особенность тестового экземпляра. Она должна подойти для видеоконференций, но точно не для стримов или чего-то большего.

В ноутбуке производитель разместил динамики по 2 Вт каждый. Они расположены на нижней панели по бокам. Если честно, звуковая система довольно тихая — всего 80 децибел на максимальной громкости. Даже поддержка DTX X: Ultra Audio не спасает ситуацию. Этого максимально уровня громкости должно хватать для просмотров фильмов и не киберспортивных игр.

Клавиатура и трекпад

Клавиатура имеет большие кнопки с достаточно удобным и тихим нажатием. Стрелки большие и не спаренные. Конечно, понадобится время на обучение пользования новой клавиатурой. Как можете увидеть на фотографиях, украинского языка на раскладке клавиатуры нет. Это особенность тестового экземпляра.

Подсветка клавиатуры работает в пяти уровнях яркости. В настройках приложения Acer Nitrosence можно настраивать различные режимы (например, водопад) или даже выделять отдельные зоны под необходимый цвет. Все удобно настраивается. Для включения или выключения подсветки необходимо нажать F11 или F12.

С правой стороны клавиатуры доступно четыре дополнительные функциональные клавиши: три клавиши для управления музыкой и одна спаренная с индикатором включения/выключения микрофона и клавиша вызова приложения Acer Nitrosence. Над ними расположена клавиша включения ноутбука. Первое время будете привыкать не нажимать их.

Сверху слева расположена клавиша для изменения режимов энергопотребления лэптопа с соответствующей индикацией. Как видите, режимов работы аж шесть видов. Однако более подробно о них расскажу в разделе «Производительность»:

Зеленый —Тихий (с АКБ)

Оранжевый — Сбалансированный (с АКБ или БП)

Белый — Тихий (с БЖ)

Красный — Производительность (доступен только с БП);

Фиолетовый — Турбо (доступен только с БЖ).

Вместо правого Ctrl расположена новая функциональная клавиша для запуска ИИ помощника Copilot. Точно не уверен, стоило ли отдельно выделять этот функционал отдельной клавишей, но таковы общие тенденции.

Ноутбук Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) получил достаточно большую сенсорную панель тачпада. Ему ставлю оценку выше средней, но хочется лучшей тактильной отдачи.

Дисплей Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

Ноутбук Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) комплектуется матовым 14,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560х1600 пикселей. Его соотношение сторон составляет 16:10, а плотность пикселей на уровне 216 PPI. Поэтому вы не будете видеть отдельных пикселей и картинка будет четкой.

Максимальная частота составляет 120 Гц, скорость отклика — 8 мс. И это тоже хороший показатель, который позволяет достигать высокой плавности в работе интерфейса пользователя в операционной системе и подходит для игр.

Производитель Acer обещает значение цветового диапазона sRGB 100%, покрытие цветовой гаммы DCI-P3 на уровне 72%. Этого должно быть достаточно для большинства пользователей. Однако специально для геймеров стоит технология NVIDIA G-Sync — функция, позволяющая устранить зависание и дерганье изображения. В игре CS2 она включается по умолчанию.

Фирменное программное обеспечение

Тестовый лэптоп Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) поставляется с инсталлированной Windows 11 Pro. Поэтому производитель заранее установил все необходимые начальные драйвера и фирменные программы: Acer QuickPanel, Acer PurifiedView, Acer Purified Voice Console и Acer Nitrosence. Первые три программы необходимы для управления фронтальной камерой и звуком из динамиков. Последняя из списка является самой интересной из них.

Приложение Acer Nitrosence запускается с помощью отдельной клавиши в правом блоке клавиатуры. Интерфейс пользователя достаточно «геймерский», выделяется темными и оранжевыми тонами. Программа позволяет настраивать подсветку клавиатуры, выбирать и настраивать режимы энергопотребления, контролировать температуру CPU и GPU, регулировать скорость вращения кулеров.

Именно в приложении узнали об отдельных режимах электропитания от батареи (АКБ) и розетки (от БП). Этот момент в начале пользования устройством может сбивать с толку. Каждый из этих режимов дополнительно настраивается. Как упоминали выше, для быстрого переключения между этими режимами применяется отдельная клавиша в верхней левой части корпуса, над клавиатурным блоком.

Acer Nitrosense позволяет провести полную диагностику ноутбука, что может вам понадобиться для оперативной проверки при его покупке и оптимизировать работу аккумулятора, ограничив максимальную зарядку до 80% от максимальной емкости. Существует отдельная настройка для использования USB при выключенном лэптопе.

Производительность и тесты Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

Ноутбук Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) оснащен процессором AMD Ryzen 7 8845HS. Выделяется он хорошей встроенной графикой AMD Radeon 780M (RDNA3; 12-ядерный; частота 2700 МГц) и высокой производительностью благодаря своей архитенктуре: 8 ядер / 16 потоков с максимальной частотой 5,1 ГГц. Базовое TDP составляет 45 Вт. Размер L2 и L3 кэша составляет 8 МБ и 16 МБ соответственно.

Система охлаждения состоит из двух вентиляторов и двух толстых медных теплотрубок, которые общие для CPU и GPU. Для лучшей теплопроводности применяется так называемый «жидкий металл». К сожалению, 32 ГБ RAM стандарта LPDDR5x-6400 распаяна на материнской плате. Добавить памяти не удастся.

В ноутбуке Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) расположен лишь один слот М.2 размера 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4. Это стандартный SSD, поэтому в тесте CrystalDiskMark показал хорошие результаты даже заполненным на 75%.

В тесте Cinebench 2024 лэптоп показал хорошие результаты в режиме Турбо: CPU (однопоточный) = 102 балла, CPU (многопоточный) = 944 балла, а GPU (NVIDIA RTX 4060) = 10851 баллов.

Производитель заявляет, что дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4060 имеет TGP (Total Graphic Power) в районе 110 Вт. Этот параметр должен иметь сильное преимущество над возможными конкурентами. Поэтому это необходимо проверить. Проведем стресс-тесты в AIDA64 для процессора и Furmark в соответствии с видеокартой в зависимости от режима работы. Сначала приведем таблицу отдельных тестов компонентов. Как можете увидеть сами, Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) действительно достигает заявленных производителем характеристик.

Режимы Только Процессор (AIDA64) Только Видеокарта NVIDIA (Furmark) Т ихий (АКБ, зеленый цвет индикатора) 30-32 Вт 30-32 Вт Збаласированный (АКБ, оранжевый цвет индикатора) 30-32 Вт 30-32 Вт Тихий (БП, белый цвет индикатора) 50 Вт 65 Вт Збаласированный (БЖ, оранжевый цвет индикатора) 68 Вт 75 Вт Производительность (БП, красный цвет индикатора 75 Вт 90 Вт Турбо (БП, фиолетовый цвет индикатора) 75 Вт 113 Вт

Теперь необходимо проверить использование Процессора и Видеокарты в обеих программах одновременно. Здесь встречаем довольно странную ситуацию: в режиме работы Тихий (БП), значение TDP для обоих компонентов постоянно «прыгает». Такое ощущение, что лэптоп точно не знает, кому именно выделять больше мощности: процессору или видеокарте. В режиме Турбо лэптоп отдает предпочтение видеокарте, чем процессору.

Режимы Процессор (AIDA64) Видеокарта NVIDIA (Furmark) Тихий (АКБ, зеленый цвет индикатора) 25 Вт 20 Вт Збаласированный (АКБ, оранжевый цвет индикатора) 25 Вт 20 Вт Тихий (БП, белый цвет индикатора) до 44 Вт до 60 Вт Збаласированный (БЖ, оранжевый цвет индикатора) до 19 Вт 70 Вт Производительность (БП, красный цвет индикатора 17-24 Вт 87 — 90 Вт Турбо (БП, фиолетовый цвет индикатора) 17-40 Вт 110 Вт

Из данных двух таблиц становится понятным еще один интересный момент — оба режима Тихий и Сбалансированный от АКБ при появлении загруженности начинают вести себя абсолютно одинаково. Это может негативно влиять на общую энергоэффективность при работе от батареи.

Для проверки приведенных выше данных в играх, используем игру Black Myth: Wukong. Применим рекомендованные игрой настройки с выключенным Размытием (Motion Blur). Энергопотребление почти соответствует значениям в стресс-тестах, разве что в режиме Турбо чуточку не дотянул до заповедных 110 Вт.

Режимы Процессор Видеокарта NVIDIA Тихий (АКБ, зеленый цвет индикатора) 15 Вт 24-32 Вт Збаласированный (АКБ, оранжевый цвет индикатора) 15 Вт 24-32 Вт Тихий (БП, белый цвет индикатора) 10 Вт 64 Вт Збаласированный (БЖ, оранжевый цвет индикатора) 13 Вт 73 Вт Производительность (БП, красный цвет индикатора 18 Вт 86 Вт Турбо (БП, фиолетовый цвет индикатора) 30 Вт 107 Вт

Что сказать за саму производительность? А она достаточно высокая даже с высокими показателями графики и малым TDP.

Режимы Без ФГ FG Тихий (АКБ, зеленый цвет индикатора) 30 FPS 59 FPS Збаласированный (АКБ, оранжевый цвет индикатора) 30 FPS 59 FPS Тихий (БП, белый цвет индикатора) 61 FPS 80 FPS Збаласированный (БЖ, оранжевый цвет индикатора) 68 FPS 86 FPS Производительность (БП, красный цвет индикатора 72 FPS 96 FPS Турбо (БП, фиолетовый цвет индикатора) 76 FPS 100 FPS

Вот только не нужно включать Трассировку лучей (Ray Tracing, RT), все же NVIDIA RTX 4060 является базовым решением, поэтому для нормальной игры придется включать Генератор кадров (Frame Generation, FG).

Турбо, RT Low, FG 67 FPS Турбо, RT Middle, FG 65 FPS Турбо, RT High, FG 55 FPS

Для дальнейших игровых тестов используем режим Турбо и попробуем достичь 120 FPS для достижения плавного игрового процесса благодаря 120 Гц дисплея. Наконец закончим с Black Myth: Wukong и забегая наперед скажем понятную истину для всех дальнейших игр: для достижения 120 FPS необходимо включать Генератор кадров.

Режимы Выключен FG Включен FG FullHD (DLSS 45%) 93 FPS 119 FPS 2K (DLSS 45%) 76 FPS 100 FPS FullHD (без DLSS, DLAA 100%) 58 FPS 78 FPS 2К (без DLSS, DLAA 100%) 39 FPS 61 FPS Для 120 FPS: 2К, DLSS 45%, Low Graphics х 138 FPS

В Cyberpunk 2077 лэптоп показывает хорошие результаты. С родным разрешением 2560х1600 и средними настройками можно получить стабильные 120 fps с DLSS 3 и Генератором кадров.

Режимы Выключен FG Включен FG FullHD (DLSS Quality) 91 FPS 136 FPS 2K (DLSS Quality) 53 FPS 86 FPS FullHD 73 FPS 117 FPS 2К 42 FPS 69 FPS Для 120 FPS: 2К, DLSS Quality, Custom Graphics x 134 FPS



Silent Hill 2 Remake довольно тяжелая игра. Для стабильных 120 fps необходимо снизить настройки на Минимум, включить DLSS Ultra Performance и Генератор кадров. Если вас устроит 50-60 fps, смело ставьте Высокие настройки с DLSS Quality.

Режимы Выключен FG Включен FG FullHD (DLSS Quality) 64 FPS 99 FPS 2K (DLSS Quality) 50 FPS 69 FPS FullHD 52 FPS 63 FPS 2К 39 FPS 49 FPS Для 120 FPS: 2К, DLSS Ultra Performance, Low Graphics х 130 FPS

Такое ощущение, что игре Forza Motorsport существует определенный лимит по частоте кадров. Встроенного Генератора в игре нет. Поэтому получить хоть один кадр после 100 FPS будет очень трудно. Однако даже на самых минимальных настройках получаем 121 FPS. Но графика настолько «ужасная» и желательно получить 100 FPS с хорошим изображением.

Режимы Выключен FG FullHD (DLSS Quality) 110 FPS 2K (DLSS Quality) 105 FPS FullHD 105 FPS 2К 87 FPS Для 120 FPS: Very Low Graphics 121 FPS

Еще одна игра с лимитированным FPS — Tekken 8. Максимальный FPS в ней стоит равный 60. Ограничитель связан прежде всего с анимациями персонажей. Для достижения этого значения можно поставить настройки на Ultra с DLSS Quality.

В СS2 с максимальной графикой в 2К можно получить 115 FPS. А если включить киберспортивные настройки, то получаем 150 FPS в 2К. В Marvel: Rivals можно получить 120 FPS, однако они не будут стабильны. Причиной тому станут фризы и статеры от скиллов союзников или врагов, поскольку в первый раз будут загружаться и отображаться в игре.

Автономность, температуры и шум

В ноутбуке Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) стоит батарея на 76 Вт*ч. Выглядит аккумулятор на бумаге хорошо. Но автономность не впечатляет. При включении Wi-Fi, Bluetooth, яркости дисплея 75% и в режиме Тихий, лэптоп продержится более 4 часов. Этого явно будет недостаточно для полноценного рабочего дня (8 часов), поэтому немаленькое и тяжелое (789 грамм) зарядное устройство необходимо будет брать с собой. Если же собрались играть на нем от встроенного АКБ, получаем результат около 1:30 минут. Конечно, это зависит от выбранной игры.

Во время стресс-тестов было обнаружено, что максимальная температура процессора AMD Ryzen 7 8845HS в AIDA64 составила 90 градусов с 75 Вт теплопакетом, тогда как видеокарты NVIDIA RTX 4060 с TGP 113 Вт: среднее значение около 77 градусов, Hotspot — 89 градусов. Система охлаждения Vortex Flow справляется с таким действительно горячими компонентами.

С шумом все довольно интересно. Понравилось, что в режиме Тихий лэптоп автоматически выключает вентиляторы и включает их, когда действительно необходимо. Обычно, где-то на 5 сек максимум. Даже в режиме Турбо они не включаются без нагрузки. Наименьший шум возникает в режиме Тихий/Сбалансированный (до 40 децибел), тогда как наибольший шум — Турбо (60 децибел). Имейте в виду, в Турбо режиме с включенной игрой динамиков почти не слышно. Также долго сидеть с таким уровнем шума некомфортно.

Опыт использования

Когда-то давно у меня был маленький 11-дюймовый ноутбук, который прежде всего, поражал своим строгим и современным дизайном. А уже потом достаточно хорошими характеристиками как для такого формфактора. Даже последние миссии в кампании Battlefield 3 я проходил на нем.

Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) очень сильно напомнил именно его с большим количеством исправленных минусов. Строгий дизайн снаружи? Да. В игровой ноутбук превращается после «надевания плаща» — клавиша Power. Вес? Те же 2 килограмма, что были у давнего предшественника.

Вот только «железо» внутри значительно улучшилось с тех времён настолько, что современные ААА-игры можно играть на высоких настройках в FullHD или на средних в 2К. Да, с DLSS. Но не нужно забывать, что перед нами мобильная RTX 4060 8 ГБ. Иметь ее в таком мобильном корпусе без ограничений стоит того. Если брать меньший TGP, тогда вообще нет смысла покупать RTX 4060 в ноутбуке, когда она превращается в RTX 4050.

В целом я пользовался в режиме Тишина, потому что этот режим полностью оправдывает свое название — полная тишина, которую прерывал резкий шум вентиляторов где-то на 2-5 секунд. Хотелось бы сделать их «всплеск» менее очевидным для пользователя. Лично мне он не мешал, однако слышать такое довольно странно.

Что сделать, чтобы он стал еще лучше? Трудный вопрос. Производительности явно достаточно не на один год вперед. Аккумулятор? Конечно да, но для этого необходимо забыть о применении дискретной видеокарты внутри. А мне этого не хочется. Я уверен, что на нем можно увеличить автономность, просто необходимо лучше настроить режим Тихий (АКБ) и уменьшить энергопотребление максимум до 10-15 Вт. Это должно дать еще 1-1,5 часа жизни от батареи.

Из мелкого хотелось бы иметь отдельную клавишу включения устройства. Один раз я все же долго не мог понять, почему лэптоп не отвечает. Как оказалось, перепутал клавишу Power с отдельной клавишей для изменения режимов энергопотребления.

Только два момента в опыте эксплуатации беспокоят меня. Первый из них: крепко ли будет держаться круглый разъем в гнезде для зарядки? Я лично видел пример с другим ноутбуком компании, в котором разъем просто не держался внутри. Из-за этого, любое небольшое движение лэптопа или подключенного кабеля к нему прерывало зарядку батареи. Надеюсь, в этой модели нет таких проблем.

Второй беспокоящий меня момент — применение жидкого металла в системе охлаждения. С одной стороны, этот теплоинтерфейс хорошо выполняет свою главную функцию. С другой, ненадежен в долгосрочной перспективе. Почему? Возможны случаи «проедания» части никелевой части системы охлаждения. А с медью вообще «не дружит». Скорее всего, после нескольких лет эксплуатации придется менять жидкий металл на обычную термопасту.

Цена и конкуренты

Стоимость ноутбука Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) составляет 69999 гривен. В отличие от тестового устройства, за эту цену вы не получите Windows 11 Pro. Это довольно демократичная цена по сравнению со следующими конкурентами, которые не могут использовать встроенную дискретную видеокарту на полную мощность.

Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 предлагает процессор Intel Core Ultra 9 185H, OLED дисплей с разрешением 2880х1800. Видеокарта NVIDIA RTX 4060 имеет порезанный TGP (60 Вт) против полноценного у нашего героя обзора (110 Вт), хотя и меньший вес (1,59 кг против 2,02 кг). За это все придется отдать 79999 гривен.

Не так давно на осмотре был ноутбук Acer Nitro V (14 ANV14-61) с NVIDIA RTX 4050 в белом цвете. Да, эта видеокарта слабее, однако общие размеры и вес (1,7 кг; -300 граммов) меньше, что повышает мобильность пользователя. Батарея составляет 57 Вт*ч. Цена такого решения составляет 58499 гривен.

Если вы хотите иметь размеры обычной 14″ дюймовой модели, вам должен подойти HP Omen 14 FB00020UA (89755 гривен): процессор Intel Core Ultra 9 185H, OLED дисплей с разрешением 2880х1800. Однако комплектный блок питания на 140 Вт намекает, что потенциал мобильной NVIDIA RTX 4060 или, особенно RTX 4070, раскрыт не будет.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7.5 Автономность не является сильной стороной. Производительность (БП) 9.5 Полноценная мобильная NVIDIA RTX 4060 раскрывается на полную. Производительность (АКБ) 8 Хватит для многих современных игр. Экран 8 Подходит для игр благодаря 120 Гц. Дизайн, эргономика 9 Стильный лаконичный дизайн. Качество сборки, материалы 8.5 Хорошие материалы и не очень далеко от премиума по ощущениям. Энергоэффективность, шум 8.5 Тихий благодаря системе охлаждения. Шумный при максимальной производительности. Цена 9 С таким мощным процессором и NVIDIA RTX 4060 с TGP 110 Вт нет на рынке.