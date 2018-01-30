Обзор ноутбука ASUS ZenBook UX331UN с графикой NVIDIA MX150

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Линейка ASUS ZenBook пополнилась 13,3-дюймовой моделью UX331UN, которая одной из первых получила новый 4-ядерный мобильный процессор Intel Core i7-8550U. Кроме этого, ноутбук выделяется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150 и в целом обещает высокий уровень производительности, как для своих компактных размеров. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Дизайн и материалы

В ZenBook UX331UN с первого взгляда узнаётся фирменный дизайн ASUS, правда, в этот раз дизайнеры немного отошли от использования полированной металлической крышки дисплея и сделали её стеклянной.

Но традиционные для серии ZenBook концентрические круги никуда не делись и по-прежнему переливаются под разными углами. При этом, стекло крышки дисплея, с одной стороны, немного разбавляет привычный дизайн, но с другой, оно очень маркое и быстро покрывается отпечатками пальцев.

Нижняя часть ноутбука, область вокруг клавиатуры и грани сделаны из алюминия, окрашенного матовой краской.

Металл при этом не очень плотный и слегка продавливается вокруг клавиш и тачпада, на использование это никак не влияет и объясняется желанием ASUS минимизировать вес и размеры. Как следствие, UX331UN весит всего 1,12 кг, а габариты его корпуса составляют 310x216x13,9 мм.

Кроме крышки дисплея, стекло так же прикрывает сам экран, обеспечивая его не только защитой, но и сенсорным слоем.

В целом, если не считать глянцевую поверхность крышки дисплея, то ASUS ZenBook UX331UN не пытается удивить пользователя дизайнерскими изысками. Здесь нет минимальных рамок у экрана или необычной конструкции и формы корпуса. Даже наоборот, модель вполне стандартная для линейки ZenBook. Кому-то этот дизайн может показаться недостаточно выразительным, но с другой стороны, компания собрала в нём проверенные решения, которые положительно зарекомендовали себя в прошлых моделях. Так что в плане дизайна UX331UN – это классический ZenBook, и это хорошо.

Разъёмы

Как и у большинства компактных ноутбуков в ZenBook UX331UN нет большого количества портов, но имеющиеся разъёмы позволяют подключать к нему всю современную периферию.

На левой грани ноутбука находится гнездо зарядного устройства, HDMI, USB 3.0 и USB Type-C, но без Thunderbolt 3, который позволяет передавать данные со скоростью от 20 до 40 Гбит/с, в зависимости от длины кабеля.

На правой грани находится ещё один порт USB 3.0, 3,5 мм разъём для наушников, а также слот для карт памяти microSD.

Последний сложно назвать достойной заменой для слота формата SD, ведь большинство камер поддерживают именно его, но в данном случае в ASUS хотели сэкономить место в корпусе и при этом совсем не лишать пользователей кардридера.

Дисплей

В тестовой конфигурации ZenBook UX331UN оснащался 13,3-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 1920х1080 точек. Как уже было сказано выше, прикрывает экран защитное стекло.

По нашим замерам, дисплей лишь немного не дотягивает до 100% охвата цветового пространства sRGB, гамма-кривая при этом не линейная, но вот подсветка равномерная. Что касается цветовой температуры, то по умолчанию она более «холодная» на уровне 7000К, но с помощью приложения Splendid это можно исправить.

В целом, калибровку экрана нельзя назвать идеальной, но с ним приятно работать благодаря в целом хорошей цветопередаче и максимальным углам обзора.

Угол раскрытия крышки дисплея здесь достаточный, чтобы комфортно работать с ноутбуком, поставив его себе на колени. Наличие сенсорного дисплея в такой конфигурации можно назвать разве что бонусом, так как большинство действий с интерфейсом проще делать с помощью тачпада, чем отрывать руку от него и клавиатуры.

Платформа и производительность

ASUS ZenBook UX331UN построен на основе нового 4-ядерного 14 нм процессора Intel Core i7-8550U, работающего на частоте 1,8 ГГц и способного разгоняться до 4 ГГц в режиме Turbo Boost. У этой же модели есть конфигурация с чипом Intel Core i5-8250U.

К нам на тест приехала не совсем стандартная конфигурация ZenBook UX331UN, дело в том, что в топовой версии с Core i7 используется 16 ГБ оперативной памяти, а также SSD на 512 ГБ. Но в тестовом ноутбуке было установлено 8 ГБ оперативной памяти DDR3, а также SSD накопитель PCIe GEN 3×4 ёмкостью 1 ТБ.

Таким образом, тесты производительности нашей модели ASUS ZenBook UX331UN могут немного отличаться от тех, что в продаже.

Что же касается графической системы, то все версии ноутбука оснащаются встроенной графикой Intel HD Graphics 620, а также дискретной видеокартой NVIDIA MX 150 с 2 ГБ памяти.

Как показывают тесты и реальное использование, производительность ASUS ZenBook UX331UN находится на высоком уровне, как для такой компактной модели. Возможностей ноутбука будет достаточно для ресурсоёмких задач, включая обработку фотографий, монтаж видео и даже игры. На последних остановимся чуть подробнее.

Мобильная карта NVIDIA GeForce MX150 пришла на замену GeForce 940M, но по производительности она практически на одном уровне с GeForce GTX 950M.

На практике это означает, что на ASUS ZenBook UX331UN можно играть в игры, которые не очень требовательны к графике, либо если настройки графики снижены до средних или минимальных.

Например, в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» при разрешении Full HD на средних настройках графики игра выдаёт 18-23 кадра в секунду тяжёлых локациях, с большим количеством персонажей. Если снизить настройки до низких, а разрешение до HD, то можно получить вполне приемлемые 30-36 кадров в секунду, но в таких локациях, как города, FPS всё равно может падать до 23-25. Так что играть на ZenBook UX331UN в игры уровня «Ведьмак 3: Дикая Охота» можно, но только если вы готовы периодически терпеть лаги.

С чем у MX150 меньше проблем, так это с современными играми, у которых не такие высокие требования к графике, например Civilization VI. На начальных этапах игры, когда большая часть карты закрыта, ноутбук выдаёт 42-46 кадров в секунду на максимальных настройках графики. Чем больше будет открываться карта, тем больше будет возрастать нагрузка на видеокарту, поэтому придётся понизить разрешение и качество картинки, но это позволит получить желанные 30 FPS.

Со старыми игровыми хитами MX150 справляется намного лучше, так с ASUS ZenBook UX331UN легко вернуться к тем играм, которые пылятся в библиотеке Steam.

Несмотря на не самую современную графику Metro: Last Light и Mass Effect всё ещё играются отлично.

Нагрев и стабильность работы

Довольно тонкий корпус ноутбука вызывал опасения по поводу работы системы охлаждения. Последняя состоит из одного вентилятора, от которого тянутся тепловые трубки к процессору и видеокарте. Но как показала практика, ASUS ZenBook UX331UN практически не греется. При использовании браузера, почты, мессенджеров и документов, кулер практически не включается.

Под нагрузкой в тесте стабильности системы AIDA64 максимально прогревается до 76 градусов Цельсия, троттлинга при этом нет.

Корпуса при этом становится лишь тёплым, прогреваясь до 41 градуса Цельсия над клавиатурой.

Клавиатура, тачпад и сканер отпечатков пальцев

В ASUS ZenBook UX331UN используется клавиатура островного типа с подсветкой, клавиши которой нажимаются с ходом 1,4 мм. Печатать на них очень комфортно, чему способствует как приятный шероховатый материал кнопок, так и расстояние между ними.

Раскладка стандартная для компактных ноутбуков ASUS, в ней используются широкие Shift, одноэтажный Enter и выделенный блок клавиш навигации. Привыкнуть к раскладке очень просто.

Тачпад в ZenBook UX331UN имеет средние размеры и выполнен из стекла под цвет корпуса. Его сенсорная панель хорошо распознаёт позиционирование пальца и несколько одновременных касаний. Работать с тачпадом удобно, поэтому можно спокойно отказаться от мыши.

Сканер отпечатков пальцев находится прямо у правого края корпуса, чуть ниже клавиатуры. Он используется для того, чтобы разблокировать ноутбук и связан с функцией Windows Hello.

Работает сканер очень быстро, после открытия крышки дисплея достаточно на мгновение приложить к нему палец, и система тут же открывает рабочий стол.

Аудио

В ASUS ZenBook UX331UN используется два внешних динамика, расположенные в нижней части корпуса и направленные к пользователю.

Они не очень крупные, тем не менее, звучат довольно громко, но им не хватает объёмности. Впрочем, это не мешает смотреть фильмы или играть в игры без наушников.

Автономность

В ноутбуке установлен аккумулятор на 50 Вт-ч и по словам производителя, этого должно хватать на 14 часов работы. У нас на тесте был предпродажный образец и мы не смогли добиться заявленных результатов, вполне возможно, что коммерческие версии показывают себя в этом плане лучше. В нашем же случае автономность ZenBook UX331UN в режиме средней нагрузки, которая включала работу с браузером, почтой, мессенджерами, документами, прослушивание музыки и просмотр YouTube, составила 7 часов. А в тесте PC Mark 8 Work под нагрузкой ноутбук проработал 4 часа 41 минуту.

В целом, 7 часов работы – это хороший результат для производительной портативной модели, и при желании, если изменить настройки энергопотребления, работу устройства можно растянуть до 8 часов, что соответствует времени стандартного рабочего дня.

ASUS ZenBook UX331UN поддерживает быструю зарядку, от комплектного компактного зарядного устройства ноутбук до 60% заряжается за 50 минут, а до 100% за 1,5 часа.