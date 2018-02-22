Обзор Razer Phone

Смартфоны давно научились прилично фотографировать, воспроизводить музыку и выполнять десяток других действий, для которых когда-то требовались отдельные устройства. Заодно прогресс убрал с рынка специализированные телефоны — если десять лет назад особая музыкальность или фотографические способности могли стать двигателем продаж, то сейчас важна совокупность характеристик. Тем не менее, как большие, так маленькие компании не оставляют попыток привлечь покупателя уникальными характеристиками своих устройств. Нам знакомы смартфоны с модульной конструкцией, небьющимися экранами, музыкальные и с двумя дисплеями. В конце 2017 года на рынке появился еще и «игровой» Razer Phone. Давайте разбираться — чем он отличается от конкурентов и насколько «игровым» получился.

Комплектация

iPhone или Galaxy S поставляются в небольших коробочках, но каждый «претендент» старается порадовать покупателя уже в момент знакомства, поэтому Razer Phone встречает пользователя в большом картонном боксе. Откидывая крышку первым делом можно увидеть письмо от основателя компании и уже потом — сам аппарат.

Продолжая открывать отсеки можно добраться до нижнего, где нас ждет несколько коробочек поменьше. В каждой лежит свой аксессуар — это достаточно крупное зарядное устройство, кабель Type-C – Type-C, адаптер Type-C – mini-jack, скрепка и документация. Каждый аксессуар брендирован, все кабели в тканевой оплетке, чем напоминают традиционную продукцию Razer.

Дизайн и удобство использования

Большинство производителей старается создавать смартфоны с эргономичными корпусами и экспериментирует с изгибами, закруглениями и формами экрана. Верность дизайну типа «просто прямоугольник» сохраняют только японцы из Sony, но похоже, что Razer решили обыграть их на их же территории.

Razer Phone действительно можно назвать просто прямоугольником, бруском или кирпичом. Производитель совсем не стал заморачиваться, только минимально скруглил грани, чтобы они не врезались в ладонь. С другой стороны, фанаты такого минималистического стиля могут прийти в восторг — все «собрано» из прямых линий и простейших геометрических элементов.

Корпус выполнен из куска металла. «Спинку» украшает только логотип производителя и слегка выступающий блок камеры со вспышкой. Пластиковые вставки для работы беспроводных модулей проходят аккуратной и практически незаметной полоской по краям. Из любых надписей на корпусе есть только пара служебных, и даже они незаметно нанесены на нижний торец.

Минимализм прослеживается и в оформлении клавиш регулировки громкости, сделанных в виде кружков, и в лицевой панели. Привычным «грилем» прикрыты фронтальные стереодинамики, а набор датчиков спрятан за круглым окошком такого же диаметра, как и объектив фронтальной камеры.

Независимо от того, нравится вам такой дизайн или нет, он однозначно позволяет Razer Phone выделиться среди остальных аппаратов, а крупный логотип сзади позволит другим понять, что за устройство у вас в руках.

Тем не менее, у такого аскетичного подхода есть и существенный минус — похоже, что про эргономику никто не думал. Смартфон получился достаточно крупным, скользким и не слишком удобным. При обычном использовании его приходится то перехватывать, то придерживать второй рукой — есть страх выронить аппарат.

Отдельная ложка дегтя — клавиша включения, сделанная заподлицо с боковой гранью. Она практически неразличима на ощупь. Чтобы ее найти можно ориентироваться на кнопки регулировки громкости — они расположены на том же уровне слева.

Клавиша прикрыта стеклом или пластиком и в нее же встроен сканер отпечатков пальцев. В целом, к его работе нет никаких замечаний, за исключением того, что кнопка не сенсорная, поэтому приходится сначала нажимать, а потом или прикладывать палец еще раз для сканирования, или специально не сдвигать его с места чтобы сканирование прошло корректно.

Пожалуй, всем будущим владельцам Razer Phone можно сразу посоветовать обзавестись каким-нибудь силиконовым чехлом. Он еще немного увеличит размеры корпуса, но добавит ухватистости, которой так недостает аппарату.

Razer Phone выпускается только в черном цвете — на старте продаж существовала лимитированная версия с зеленым логотипом, а к Китайскому Новому году создали версию с золотистым лого, а вот других предложений пока можно не ждать.

В итоге стоит еще раз повторить — перед нами очень крепко сбитый и хорошо собранный металлический «кирпич».

Экран

Razer Phone получил 5,7 дюймовый IPS экран (IGZO) с 2K разрешением (2560 на 1440 точек), прикрытый стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Яркость подсветки изменяется от 8 до 383 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 1010. Точность цветопередачи не идеальная, но в целом калибровка выполнена достаточно точно.

Из дополнительных настроек можно отметить наличие Ночного режима (повышение цветовой температуры), возможности включения подсветки двойным постукиванием, настройки разрешения и отображения времени и уведомлений в черно-белом режиме когда вы поднимаете аппарат со стола или достаете из кармана. В настройках для разработчиков можно включить режим sRGB.

В плане общего впечатления экран Razer Phone порадовал. У него достаточно спокойная цветопередача, хотя я не могу сказать, что цветам не хватает насыщенности — все на уровне других качественных IPS матриц. За счет высокого разрешения изображение получается гладким (515 ppi), прорисовываются мельчайшие детали. Уровни яркости далеки от рекордных, но это не создает заметных проблем при использовании.

Из особенностей, которые не понравились отметим Ночной режим — он может включаться автоматически, по расписанию или в ручном режиме и в нем нужно выбрать один из цветовых профилей с температурой от 2300 до 5500 K. Пресеты можно описать как от «невероятно желтого» до «заметно желтоватого» — то есть сделать изображение просто немного теплее для комфортного использования ночью нельзя.

120 Гц

Главной особенностью экрана Razer Phone является поддержка частоты обновления в 120 Гц — это уникальная (пока) опция и про нее стоит рассказать отдельно, ведь большинство смартфонов оснащаются матрицами на 60 Гц. Проводя аналогии с ПК, ноутбуками и мониторами вспомним, что высокая частота обновления является важной особенностью игровых устройств, а из мобильных гаджетов подобным дисплеем оснащаются только iPad Pro.

В настройках по умолчанию установлено значение 90 Гц, на выбор доступны значения 60 и 120 Гц. В плане повседневной работы, прирост от увеличенной частоты обновления проще всего заметить при скроллинге любых списков — в этом случае, даже при быстрой прокрутке отчетливо заметно, что успевают прорисовываться все буквы и символы, изображение не превращается в некую «кашу».

С играми все чуть менее однозначно. На момент тестирования список игр с поддержкой такой частоты обновления включает несколько десятков изданий, что с одной стороны немного, а с другой является достаточным количеством. Еще в настройках есть пункт Game Booster куда попадают все игры. Для каждой можно выставить индивидуальные настройки: частоту процессора, разрешение, частоту кадров и включить/выключить сглаживание.

В случае поддерживаемых игр, особенно если речь идет о чем-то вроде шутеров от первого лица (например Modern Combat 5), частота в 120 fps может быть полезна, а разница заметна. Если игра поддерживается, но жанр не предполагает очень быстрого обновления изображения, то разницы быть не должно. Для игр без официальной поддержки 120 fps доступны те же настройки Game Booster, но перемен при изменении параметров я не заметил.

Платформа

Razer Phone построен на флагманском Snapdragon 835 и оснащается 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Ее объем можно расширить с помощью карт памяти — производитель предусмотрел отдельный слот. Установка второй NanoSIM не предусмотрена.

В плане общей производительности Razer Phone — типичный флагман на топовом Snapdragon. Все работает максимально быстро и плавно, никаких проблем ни с повседневными, ни с игровыми задачами не возникает.

Поддерживаются актуальные версии беспроводных интерфейсом, не забыли и про модуль NFC. Для зарядки и синхронизации используется разъем Type-C, к нему же через переходник подключаются наушники.

Единственное замечание к работе в плане «железа» можно свести к ощутимому нагреву корпуса при продолжительных игровых сессиях. В данном случае тепло отводится через крышку и похоже, что вся поверхность выступает радиатором — редакционный пирометр показывал температуру в 30-33 градуса, но нагрев не влияет на производительность.

Софт

Razer Phone работает под управлением Android 7.1.1. Безусловно, хотелось бы сразу видеть Oreo и смартфон наверняка получит это обновление, но пока сложно сказать когда именно. Интерфейс сравним с «чистым» Android, а в качестве лаунчера компания решила использовать одно из лучших сторонних решений — Nova Launcher (Prime-версия).

Наличие Nova автоматически означает широчайшие возможности настройки сетки рабочего стола и меню приложений, размера значков, поддержку жестов, тем оформления и так далее.

Также стоит отметить, что по умолчанию в Razer Phone установлено достаточно высокое значение DPI — 480. Из-за этого многие элементы интерфейса кажутся более мелкими, чем обычно и кому-то, вероятно, захочется их укрупнить. Для этого достаточно установить меньшее значение DPI, например, 400 или 450. С другой стороны — с настройками по умолчанию в большинстве программ на экране помещается больше информации.

В плане стабильности ПО все также неплохо, хотя в некоторых моментах заметно, что софт еще можно немного доработать. Например, YouTube периодически запускался в режиме «белого экрана», приходилось перезапускать приложение, хотя других проблем за неделю использования я не заметил.

Звук

В Razer не забыли, что для игр и развлечений важно не только изображение и производительность, но и звук. Поэтому аппарат получил фронтальные стереодинамики Dolby Atmos, а за звук в наушниках отвечает сертифицированный THX усилитель.

Мультимедийные динамики однозначно получились качественными — они звучат громко, чувствуется объем, поэтому играть, смотреть видео и слушать музыку с их помощью очень приятно. Звук можно дополнительно настроить с помощью пресетов.

В случае использования наушников, в том числе и беспроводных, все не так однозначно. На сложных и «тяжелых» композициях активация Dolby может приводить к тому, что вся композиция будет превращаться в кашу, поэтому в целом эквалайзер лучше выключать.

Также отметим поддержку многоканального звука 5.1 и HDR от Netflix — на смартфон сразу предустановлено соответствующее приложение.

Время работы

Еще одна приятная особенность Razer Phone — относительно емкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4.0 (соответствующий блок лежит в коробке со смартфоном).

При обычном использовании в моем привычном режиме аппарат работал сутки, показывая 6-7 часов активного экрана. В это время я больше пользовался социальными сетями, смотрел видео, играл минут 30 за день. Мне сложно назвать время работы выдающимся. Оно немного лучше, чем у конкурентов, но обошлось без кардинальных отличий.

Камера

Аппарат получил двойную основную камеру и обычную фронтальную. Основная — на базе двух 12 Мп сенсоров, с широкоугольным и теле- объективами со светосилой f/1.75 и f/2.6 соответственно, фронтальная — 8 Мп, f/2.0.

Если говорить коротко, то камеры Razer Phone на момент тестирования не дотягивают до уровня актуальных флагманов — даже при хорошем освещении подобный аппарат должен снимать лучше, а про качественные снимки, сделанные при недостатке освещения даже говорить не приходится.

У смартфона очень сырое приложение камеры — видно, что им особо не занимались. Лучше всего про это говорит отсутствие каких-либо настроек, кроме самых-самых базовых, а также то, что функциональность второго модуля основной камеры сведена к наличию двукратного зума. К сожалению, из-за малой светосилы оптики, наличие такой функциональности радует мало.

Фронтальный сенсор неплох, но на фоне слабой основной камеры это кардинально не меняет общей картины. Думаю, что разработчики еще поработают над функциональностью камер, другой вопрос — когда это произойдет.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: отличные стереодинамики, в целом хороший экран с частотой обновления 120 Гц, характеристики и производительность, «чистый» Android и Nova Launcher, емкий аккумулятор, неплохая автономность и быстрая зарядка Минусы: эргономика, слабая камера Вывод: Razer Phone напомнил нам Essential Phone — это еще один смартфон с интересной концепцией, интерес к которому умело подогрели как сам производитель, так и профильные медиа. Безусловно, модель получила свои уникальные и привлекательные особенности, но даже отбросив второстепенные недостатки в виде отсутствия влагозащиты, поддержки двух SIM, mini-jack и мелких недоработок ПО нам сложно ответить на вопрос — кому нужен этот аппарат? Возможно, он понадобится самым преданным фанатам Razer и, конечно же, самой компании, но в целом любой другой флагман на платформе от Qualcomm будет таким же «игровым». Остаются еще классные стереодинамики, но они тоже не кажутся нам достаточной причиной для покупки. Да, в качестве «пробы пера» компании удалось создать в целом неплохой продукт, но с учетом того, что практически любой другой флагман по совокупности характеристик окажется более сбалансированным, мы просто не видим веских причин отдавать свое предпочтение Razer Phone. Технические характеристики Razer Phone

22 495 − 23 195 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7 Nougat Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения + Тип SIM-карты нет данных Количество SIM-карт 1 Процессор Qualcomm Snapdragon 835 + GPU Adreno 540 Количество ядер 4 Частота, ГГц 2,5 Аккумуляторная батарея 4000 Диагональ, дюймы 5,72 Разрешение 2560x1440 Тип матрицы IPS PPI 513 Датчик регулировки яркости + Другое частота обновления 120 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 Основная камера, Мп 12(f/1.75)+13(f/2.6) Видеосъемка 4К Вспышка + Фронтальная камера, Мп 8 (f/2.0) Высокоскоростная передача данных GSM/HSPA+/LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth + (4.2) GPS + IrDA - FM-радио - Аудиоразъем USB Type-C NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Размеры, мм 158.5 x 77.7 x 8 Вес, г 197 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4, сканер отпечатка пальцев, стереодинамики, встроенный ЦАП