Обзор ридера AIRON AirBook Pro 6s





В прошлом у нас уже были обзоры ридеров на базе e-ink от компании AIRON – тогда мы познакомились с флагманом AirBook Pro 8 с диагональю экрана 8″ и более компактной моделью, оснащенной 6-дюймовым экраном. В этом году компания выпустила обновленную версию второго устройства — AirBook Pro 6s, с которым мы сегодня и познакомимся.

Комплектация

Дизайн упаковки полностью поменялся: вместо черного цвета, который использовался для предыдущих моделей, AirBook Pro 6s получил желтую коробку в «суперобложке» из белого картона с красочным рисунком. Внутри можно обнаружить сам ридер, USB-кабель и карточку с QR-кодом, по которому можно загрузить электронную версию руководства пользователя. Зарядное устройство в комплект не входит.

Дизайн и эргономика

AirBook Pro 6s выполнен в классическом для этого типа устройств дизайне: компактный корпус из матового черного пластика, с одинаковыми рамками сверху и по бокам экрана и чуть более широкой — снизу. По сравнению с предшественницей рамки, а соответственно, и размеры корпуса, стали меньше, также уменьшилась масса «книжки»: со 192 г у AirBook Pro 6 до 165 г у новинки. В руках новая модель лежит очень хорошо, при габаритах 152,5х113х8 мм и такой массе (меньше большинства современных смартфонов) она отлично ложится в ладонь и не «оттягивает» руку при длительном чтении.

Из других отличий: у AirBook Pro 6s осталась только одна аппаратная кнопка — включения; в новинке она переместилась с нижней грани на правую боковую, ближе к верхней части. Боковые аппаратные кнопки для перелистывания страниц и сенсорная кнопка «Назад» под экраном ушли в прошлое. Снизу же остались только разъем micro-USB и слот для карт памяти microSD (максимальный поддерживаемый объем — 128 ГБ).

Аппаратная платформа

Как и предыдущие модели, AirBook Pro 6s — по сути Android-планшет с кастомной оболочкой и экраном на базе e-ink, предназначенным для длительного комфортного чтения. В новинке используется четырехъядерный чип Rockchip RK3326, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутреннего хранилища (для сравнения, в Pro 6 был двухъядерный Rockchip RK3026 и вдвое меньшие объемы памяти). Емкость аккумулятора — 1750 мА*ч; время работы, по словам производителя, составляет до 14 дней в режиме «читалки» или до 10 часов при постоянном использовании устройства, например, в браузере.

Операционная система, функциональность

AirBook Pro 6s работает под управлением Android 8.1 – это заметное обновление системы по сравнению с Pro 6, в которой был установлен Android 4.2.2. Основной экран полностью переработан, теперь это «сетка» из пиктограмм (в настройках можно выбирать разный ее размер, от 3х3 до 4х5).

Встроенное приложение для чтения книг поддерживает все популярные форматы, в том числе EPUB, FB2, MOBI, PDF, DJVU, позволяет выбирать частоту полного обновления страницы, настраивать «горячие зоны» экрана для сенсорного управления, выбирать шрифт, его размер, форматирование страницы и т.д. Как и раньше, у ридера есть поддержка сервисов Google, так что если пользователя не устроит встроенная «читалка», из магазина приложений Play Market можно установить любое приложение на свой вкус — CoolReader, ReadEra и т.д.

Также на AirBook Pro 6s можно слушать аудиокниги или обычную музыку (например, во время чтения) — у ридера есть встроенный аудиоплеер, плюс, опять-таки, из Play Market можно загрузить любой другой плеер по своему вкусу. Проводную гарнитуру к устройству подключить не получится — мини-джек у AirBook Pro 6s отсутствует — зато беспроводные наушники без проблем подключаются по Bluetooth.

Из старшей модели AirBook Pro 8 сюда перекочевал режим A2, который повышает скорость обновления экрана, уменьшает количество отображаемых оттенков серого и снижает энергопотребление экрана.

Обновление аппаратной платформы и версии операционной системы повысило скорость работы интерфейса, но, конечно, ридер ощущается весьма медлительным при его использовании в качестве Android-планшета — виной тому в первую очередь инерционность e-ink экрана. Впрочем, во время чтения книги AirBook Pro 6s в плане отзывчивости ничем принципиальным не отличается от других ридеров с таким же типом экрана.

Экран

AirBook Pro 6s получила новую версию экрана — в ней используется E-Ink HD Carta с разрешением 1448х1072 точки и плотностью пикселей 300 PPI (в Pro 6 был установлен обычный E-Ink Carta с разрешением 1024х768 точек). Экран сенсорный, имеется встроенная подсветка с 24 градациями яркости, на нулевом значении подсветка полностью отключается. Также в настройках есть шаблоны быстрого изменения яркости для разных ситуаций («День», «Ночь», «Кровать»). Подсветка достаточно равномерная, каких-то темных или желтых пятен вдоль краев, засветки под краем рамки замечено не было.