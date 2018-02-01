Обзор ридера AIRON AirBook Pro 8

Обзор ридера AIRON AirBook Pro 8

Несмотря на то что для чтения книг сейчас в основном используют смартфоны и планшеты, у специализированных устройств – ридеров на базе e-ink, по-прежнему остается достаточно много сторонников. Единственный серьезный недостаток таких «читалок» – это ограниченная функциональность, поскольку собственная система ридеров не в состоянии тягаться с мобильными ОС. Впрочем, недостаток этот устранимый – достаточно сделать е-ридер на базе Android, как и поступила компания AIRON, представив флагманскую модель в своей линейке, восьмидюймовую AirBook Pro 8. AirBook PRO 8 Электронные книги на от 5 906 грн Предложений: 30 Сравнить цены Комплектация Книга поставляется в довольно крупной, как для такого класса устройств, коробке из черного плотного картона. Внутри также можно найти краткое руководство пользователя и USB-кабель – зарядным устройством AirBook Pro 8 не комплектуется. Дизайн и эргономика Как для такой диагонали экрана, ридер выглядит достаточно компактным, весит AirBook Pro 8 немного – 290 г, это примерно на 90-100 грамм тяжелее обычных 6-дюймовых моделей.

Корпус выполнен из матового пластика с легким софт-тач покрытием, так что ридер совсем не скользит, а благодаря чуть сглаженным краям у тыльной стороны удобно лежит в руках. На передней панели под экраном находится чуть утопленная кнопка Home, на верхней грани можно найти мини-джек для подключения наушников, разъем micro-USB и кнопку включения, остальные грани свободны от каких-либо элементов управления или разъемов – аппаратных кнопок у AirBook Pro 8 нет, перелистывание страниц осуществляется касанием к сенсорному экрану. Вместе с ридером к нам на обзор попала фирменная обложка черного цвета (приобретается отдельно). Выполнена она качественно, верх из кожзама, достаточно хорошо имитирующего настоящую кожу, задняя крышка с приятным на ощупь покрытием софт-тач, весит 125 г. В закрытом виде крышка не люфтит и держится на месте благодаря спрятанным в корпусе магнитам, открытие книги автоматически разблокирует экран. Аппаратная платформа По сути, AIRON AirBook Pro 8 – это Android-планшет с дисплеем на базе e-ink, предназначенный для длительного комфортного чтения с экрана. Так что и начинка у него соответствующая: четырехъядерный процессор Rockchip RK3188, работающий на частоте 1.6 ГГц, графический ускоритель Mali-400 MP, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутреннего хранилища (из них пользователю для хранения документов доступно 12.9 ГБ, для установки приложений – всего 1 ГБ). Емкость аккумулятора составляет 2800 мАч – к сожалению, в отличие от других е-ридеров, в данном случае производитель не сообщает, на сколько его должно хватать в режиме обычного чтения. Увеличить время автономной работы можно, в частности, с помощью настроек обновления экрана (в параметрах есть активация скоростного обновления А2, которое уменьшает количество отображаемых оттенков серого для текста и снижает энергопотребление экрана). Операционная система AirBook Pro 8 работает под управлением Android 4.2.2 с собственной оболочкой, оптимизированной для данного типа устройств. Главный экран представляет собой два основных списка книг – «последние прочтенные» и «последние добавленные», в нижней части находится типичное системное меню Android с четырьмя пиктограммами («настройки», «книги», «файловый менеджер» и Play Market), а также иконкой вызова меню приложений. Да, несмотря на серьезно модифицированный лаунчер, из-за которого при первом взгляде на экран складывается впечатление, что перед нами оболочка собственной разработки, это все же полноценный Android, причем с поддержкой сервисов Google, в том числе и фирменного магазина приложений.

Соответственно, вы не ограничены лишь одной фирменной «читалкой», а можете загрузить из Play Market любое приложение на свой вкус – CoolReader, AlReader, EBookDroid и т.д., плюс использовать фирменный сервис Play Книги и покупать литературу прямо в Play Market (или, как вариант, установить клиент Amazon Kindle, если их сервис вам нравится больше). Кроме того, при желании можно загрузить любой аудиоплеер и слушать аудиокниги (или музыку в наушниках во время обычного чтения), благо наличие мини-джека позволяет подключать к AirBook Pro 8 обычные проводные наушники (впрочем, беспроводные также можно использовать – в ридере есть поддержка Bluetooth 4.0 LE). Быстродействия AirBook Pro 8 более чем хватает для выполнения своей основной задачи – чтения книг, однако в качестве Android-планшета этот ридер оказывается все-таки весьма медлительным, и одной из причин, естественно, является инерционный e-ink экран, который в плане отзывчивости однозначно проигрывает обычным ЖК-дисплеям. Экран В AirBook Pro 8 используется 7.8-дюймовый дисплей E-Ink Carta HD с разрешением 1404×1872 точек (плотность пикселей – 300 DPI). Экран сенсорный, имеется встроенная подсветка с 24 градациями яркости (на нулевом значении подсветка полностью отключается). Подсветка достаточно равномерная, каких-то темных или желтых пятен вдоль краев, засветки под краем рамки замечено не было. Как уже говорилось, экран здесь сенсорный, он поддерживает вплоть до 5 одновременных нажатий, позволяет двумя пальцами изменять масштаб страницы – в общем, все как на обычных планшетах, разве что с поправкой на инерционность e-ink. При такой диагонали экран у AirBook Pro 8 оказывается одним из самых больших среди «компактных» ридеров, причем с максимальным возможным на сегодня разрешением (даже у последней модели Amazon Kindle Oasis экран почти на дюйм меньше). Читать обычные книги на нем комфортнее, чем на “стандартном” 6-дюймовом ридере – по размеру экран примерно соответствует странице небольшой книги, так что ощущения при чтении оказываются сопоставимыми с чтением типичной «карманной» книги в мягкой обложке.

Что же касается традиционного вопроса, который возникает при взгляде на любой ридер с увеличенным экраном – «а как на нем отображаются PDF?», то здесь уже ответ будет «при хорошем зрении – вполне читаемо». Да, в отличие от Kindle Oasis 2, на 7-дюймовом экране которого PDF журнала формата A4 был читаем, по сути, лишь номинально (по факту же – только с увеличительным стеклом), AirBook Pro 8 отображает журнальную верстку достаточно хорошо, и шрифт, хоть и очень мелкий, читается без особых проблем. Да, это все еще не особо комфортное чтение, но уже вполне реальное. Если же пожертвовать удобством отображения целой страницы на весь экран и переключиться в альбомный режим (в котором на экране отображается либо верхняя, либо нижняя половина страницы), то чтение уже становится вполне комфортным.