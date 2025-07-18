Обзор Samsung Galaxy A36: смартфон, который размывает грань между классами

Samsung Galaxy A36 — типичный пример того, как компания постепенно стирает грань между средним и старшим классом: здесь и Super AMOLED 120 Гц, и защита IP67, и обещания обновлений на полдесятилетия. Далее в нашем редакционном обзоре разберемся, стоит ли этот смартфон своих денег, как он ведет себя в ежедневном использовании, что с камерами, автономностью и конкурентами.

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Samsung Galaxy A36 5G 13 699 грн. Плюсы: Качественный AMOLED-экран со 120 Гц; хорошая автономность; защита IP67; стабильное ПО с длительными обновлениями; яркий и узнаваемый дизайн. Купить в Elmir.ua Минусы: Ценник немного высоковат; для некоторых пользователей возможно заметное мерцание из-за ШИМ; в комплекте нет зарядного адаптера; камера среднего уровня; поддержка microSD больше не предусмотрена. Купить в Elmir.ua 8 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Samsung Galaxy A36

Экран Super AMOLED, 6.7 дюйма, 2340х1080 пикселей, 120 Гц, пиковая яркость около 1900 нит Материалы корпуса Стекло Gorilla Glass Victus+ и пластик (рамка) Защита IP67 Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Графический ускоритель Adreno 710 Операционная система Android 15 с оболочкой One UI 7.0 с оболочкой One UI 7.0 Память 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ флеш-памяти Основная камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширокоугольная камера 8 МП, f/2.2, 123˚ Макрокамера 5 МП, f/2.4 Фронтальная камера 12 МП, f/2.2 Запись видео До 4K@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, USB-C 2.0 Аккумулятор 5000 мА-ч, быстрая зарядка 45 Вт (зарядный блок в комплект не входит) Габариты 161,6 х 77,9 х 7,4 мм Вес 195 граммов

Упаковка и комплектация Samsung Galaxy A36

У нас на редакционном столе был сэмпл напрямую от производителя, поэтому смартфон приехал без розничной упаковки. В стандартном же варианте покупатели получают устройство в тонкой белой коробке с изображением самого смартфона.

Внутри только самое необходимое. Смартфон, кабель USB-C — USB-C, ключ-скрепка для лотка SIM-карт и документация. Зарядного блока нет. И если во флагманах это еще как-то воспринимается, то в среднем сегменте хотелось бы получить хотя бы 25-ваттник в комплекте. Но нет. Два слова: экономия и экология.

Чехла в комплекте нет, поэтому придется искать на маркетплейсах. Или взять фирменные от Samsung, которые уже в наличии, однако стоят как три-четыре чехла с одного известного восточного онлайн-магазина.

Защитной пленки на экране Samsung Galaxy A36 тоже не предусмотрено. Стекло Gorilla Glass Victus+ действительно устойчиво к царапинам и умеренным падениям. Мы это проверили на практике. Однако для спокойствия сразу покупайте защитное стекло, особенно если планируете брать A36 подростку или ребенку.

В общем, комплектация базовая. Без сюрпризов, без подарков и без эмоций. Типичная современная реальность, где главное смартфон, а все остальное — ваша проблема. В эпоху тотальной минимизации расходов даже инструкция уже выглядит щедро.

Дизайн и эргономика Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36 выглядит как… Galaxy. Дизайн минималистичный, сдержанный и удивительно приятный. Камеры теперь размещены в одном вертикальном блоке, похожем на светофор, а не отдельными «островками», как в сериях S23-S24.

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Корпус у смартфона гибридный: фронтальная и тыльная панели прикрыты стеклом Gorilla Glass Victus+, а вот рамка изготовлена из пластика. Это не флагманский подход «стекло и металл», но и далеко не полностью пластиковый бюджетник. Стекло выглядит премиально, приятное на ощупь и довольно устойчивое к царапинам, что подтвердилось во время ежедневного использования без чехла.

Пластиковая рамка Samsung Galaxy A36 хоть и уступает металлическим аналогам в ощущении «солидности», однако собрана аккуратно: никаких скрипов, люфтов или недостатков в прилегании. Визуально она гармонично сливается со стеклянными панелями и не выбивается из общего дизайна.

В руке смартфон лежит плотно, но стоит положить его, например, на диванную подушку и он так и хочет соскользнуть вниз.

Вес — 195 г, толщина — 7 мм. То есть на уровне «тяжеловато, но терпимо». В карман джинсов влезает без проблем, но долго держать одной рукой — не самое удобное занятие. Особенно, если листать TikTok полчаса подряд (а вы же будете, мы знаем).

Блок камер Samsung Galaxy A36 не сильно выступает, хотя без чехла телефон немного «танцует» на столе, если нажимать на экран. Фронтальная камера встроена в экран. Рамки дисплея не рекордно тонкие, но вполне современные, особенно для среднего класса.

Кнопки громкости и питания удобно размещены справа. Левая сторона пустая. В верхней части корпуса размещены два микрофона, а снизу — еще пара микрофонов, динамик, разъем USB-C (2.0) и слот, который вмещает две nano-SIM-карты. Поддержка e-SIM также есть.

Сканер отпечатка пальца — оптический, расположенный под экраном. И это не беда: он срабатывает молниеносно. В отличие от многих оптических сканеров в экране, здесь все стабильно. Можно взять в руку и мгновенно разблокировать.

В целом Samsung Galaxy A36 — это спокойный, уверенный дизайн без эпатажа. Он оставляет приятное впечатление. Особенно, если вы любите вещи, которые выглядят дороже, чем стоят.

Дисплей Samsung Galaxy A36

Samsung традиционно не экономит на дисплеях, и A36 подтверждает это. Яркие цвета, глубокий черный, отличная контрастность. Даже в базовых настройках экран выглядит очень живо.

Разрешение 2340×1080 пикселей, а их плотность более 390 ppi. То есть изображение четкое, пиксели не видны даже при приближении. Частота обновления 120 Гц, что дает отличную плавность скроллинга и анимаций. Включается автоматически, можно принудительно оставить 60 или 120.

Яркость — еще один козырь. В пиковом режиме достигает около 1900 нит. Летом на улице все видно, даже под прямыми солнечными лучами. Автояркость работает корректно, адаптируется мгновенно.

ИИ-улучшения изображения здесь нет, но и не нужно. Матрица и без того показывает видео прекрасно, особенно в HDR. Netflix, YouTube, Instagram Stories — все выглядит приятно, без пересветов или «выцветания».

Среди недостатков Samsung Galaxy A36 — наличие ШИМа, что присуще экранам типа AMOLED. Впрочем, уровень мерцания находится в пределах нормы, и в большинстве случаев глаза не устают даже после длительного пользования. Однако, если вы имеете повышенную чувствительность к мерцанию, советуем протестировать устройство вживую перед покупкой.

Сенсорный ответ быстрый, прикосновения срабатывают точно. Олеофобное покрытие неплохое, хотя следы все равно остаются. Протирать придется, но не ежеминутно.

Звук и виброотклик Samsung Galaxy A36

Samsung не слишком балует аудиофилов в среднем сегменте, но Samsung Galaxy A36 — приятное исключение. Здесь установлены стереодинамики, и они действительно работают в паре. Один — основной на нижней грани, другой — разговорный, который играет роль второго канала. И, как ни странно, звучит это довольно неплохо.

Громкость — средняя+, то есть хватает на комнату или даже для того, чтобы услышать любимый трек в душе. Звук достаточно сбалансированный, есть даже намеки на бас, середина не теряется, а верхушки не режут ухо. Для просмотра видео, музыки в дороге или игр — более чем окей.

Аудиоджек в Samsung Galaxy A36 отсутствует — это уже стало привычной практикой для большинства современных смартфонов. Зато Bluetooth работает стабильно, без внезапных отключений или лагов. Поддерживаются популярные кодеки AAC, SBC и Scalable Codec, что обеспечивает качественное звучание для большинства беспроводных наушников.

Звук в голосовых вызовах — надежно, стабильно, без сюрпризов. Собеседник не просит вас повторить каждое второе слово.

Виброотклик здесь неплохой. Вибрация умеренно четкая, ощущается именно как тактильный сигнал, а не просто дрожь. Напоминает решения из более дорогих моделей, хотя немного уступает по выразительности. Для среднего класса вполне достойно.

Камеры Samsung Galaxy A36

Основной модуль Samsung Galaxy A36 на 50 МП с оптической стабилизацией (OIS) снимает хорошо днем и не подходит в вечернем свете. Это типичный «универсальный боец» для Instagram и ежедневных снимков.

Днем фотографии яркие, с хорошим динамическим диапазоном. Детализация сохраняется даже при кропе. АвтоHDR работает хорошо, хотя иногда может немного перебелить небо. Цветовая передача традиционно «самсунговская».

Ночью все зависит от контекста. Если есть хоть немного света, то снимки адекватные, с минимальным шумом. Но в полной темноте лучше и не пытаться — здесь предел возможностей среднебюджетника.

Ультраширокий модуль на 8 МП у Samsung Galaxy A36 посредственный. Днем кадры удаются, но уже ближе к вечеру начинается смаз и падение детализации. Для пейзажей или архитектуры днем — окей, для ночного города — лучше держаться от него подальше.

Макрообъектив на 2 МП существует скорее для галочки. Это классическое «чтобы было», и пользоваться им будете один раз — и то случайно.

Фронтальная камера на 13 МП — справляется. Для селфи на дневном свете прекрасно. Ретуширование не агрессивное, кожа выглядит натурально. Портретный режим работает, фоны размывает аккуратно.

Видео — до 4K@30fps. Основная камера поддерживает стабилизацию, но только на 1080p. В 4K изображение четкое, но немного трясется. Для влогов или Instagram Stories — более чем достаточно.

Интерфейс камеры знаком каждому, кто держал в руках Samsung последние лет пять. Быстрый доступ к режимам, ночная съемка, Pro-режим и т.д. Для креатива — набор большой, хотя большинство будет пользоваться автоматическим режимом.

Производительность, ПО и игры

Под капотом Samsung Galaxy A36 — Snapdragon 6 Gen 3, процессор энергоэффективный, идеально вписанный в логику серии A: чтобы хватало на всё, но без лишних амбиций. Его 8 ядер (4 производительные Cortex-A78 и 4 энергосберегающие Cortex-A55) работают с частотой до 2.4 ГГц.

За графику отвечает Adreno 710. Большинство популярных игр запускаются стабильно, хотя с тяжелыми тайтлами придется немного снижать настройки.

Варианты памяти — 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной. LPDDR4X и UFS 2.2 не рекордсмены скорости, но в повседневном использовании не раздражают. Смартфон не замирает в режиме многозадачности и адекватно держит фоновые приложения.

В Samsung Galaxy A36 больше нет поддержки microSD-карт. Это заметный шаг назад, особенно учитывая, что в предыдущей модели A35 слот для карточки памяти остался. Для многих пользователей такое изменение может стать существенным недостатком, ведь расширение хранилища внешними карточками — удобный и недорогой способ увеличить объем памяти смартфона.

Работает Samsung Galaxy A36 на Android 15 с оболочкой One UI 7.0. С плавными анимациями, логичными меню и гибкими настройками. Не виснет, не перегружена странными экспериментами и не портит впечатление от пользования.

Интерфейс летает, окна открываются быстро, свайпы не буксуют. Здесь срабатывает экран со 120 Гц и даже банальное перелистывание ленты в браузере ощущается гораздо приятнее, чем на обычных 60. А еще важно: Samsung обещает 4 года обновлений Android + 2 года патчей безопасности. Для среднего класса — жирный плюс.

Игровая производительность здесь вполне прогнозируемая. Asphalt 9, Call of Duty Mobile, даже Fortnite — идут без проблем. Тяжёлые ААА из Google Play держатся на среднем уровне — без перегрева, но с очевидным ограничением в настройках. Хорошо, что сам смартфон не пытается расплавить руки: температуры под нагрузкой адекватные, корпус заметно теплый, но не горячий.

Искусственный интеллект тоже часть системы, но действительно полезных фич немного. Удаление объектов с фото работает стабильно (не «Photoshop за секунду», но вещи типа пальца в кадре убирает безболезненно и быстро). Circle to Search также есть — и это одна из тех функций, которые хочется оставить навсегда.

Автономность Samsung Galaxy A36

Батарейка на 5000 мА-ч — традиционный стандарт для среднеценового сегмента от Samsung. В реальных сценариях это дает около 7-8 часов активного экрана, что вполне хватает на день даже при интенсивном использовании (соцсети, видео, звонки).

В тесте PC Mark Samsung Galaxy A36 показал отличный результат — 10 часов 42 минуты работы при яркости 100% и частоте обновления экрана 120 Гц.

Поддерживается быстрая зарядка до 45 Вт, но в коробке идет только кабель — сам блок нужно докупать. Для тестирования я использовал кабель и блок питания от iPad Air 5 мощностью 20 Вт.

Время Заряд 08:32 0% 09:00 29% 09:32 63% 10:00 87% 11:05 100%

И павербанк — Baseus Elf Digital 20000mAh 65W.

Время Заряд павербанка Заряд смартфона 07:16 68% 0% 07:46 44% 66% 08:06 34% 90% 08:28 32% 100%

Фоновые процессы One UI хорошо оптимизированы. Приложения почти не «жируют», заряд спокойно держится до утра даже после дня активного пользования.

По сравнению с другими моделями А-серии, время автономной работы примерно одинаковое, возможно немного лучше A35, благодаря более энергоэффективному процессору.

Опыт пользования Samsung Galaxy A36

За пару недель эксплуатации Samsung Galaxy A36 не создал ощущения компромисса или уступок. One UI 7.0 работает плавно, быстро и без каких-либо торможений: анимации легкие, жесты отрабатывают четко, а меню открывается мгновенно.

Разблокировка лицом справляется со своей задачей, хотя и без 3D-сканирования. При слабом освещении приходится подносить телефон чуть ближе к лицу, но в большинстве случаев работает нормально и быстро.

Оптический сканер пальцев приятно удивляет своей скоростью и точностью. Он распознает отпечаток почти сразу, и обычно нет никаких проблем с регистрацией или разблокировкой.

Смартфон в руке ощущается солидно. Если одеть чехол — он добавляет веса и объема, но ведь и защищает. Тем, кто привык к легким и тонким моделям вроде айфонов, может показаться, что A36 немного тяжеловат. Однако это типичный компромисс среднего сегмента, где основной акцент на надежность и практичность.

Что касается повседневной работы, то Samsung Galaxy A36 абсолютно стабилен. Разговоры, мессенджеры, навигация, социальные сети — все работает без перебоев или зависаний. Это смартфон, на который можно положиться в любой ситуации.

Отдельный большой плюс Samsung Galaxy A36 — поддержка обновлений операционной системы и безопасности в течение 6 лет. Смартфон долго будет оставаться актуальным, безопасным и не потеряет своей функциональности.

Но Samsung Galaxy A36 имеет и несколько недостатков, на которые стоит обратить внимание. Цена немного завышена, особенно учитывая комплектацию. Экран может заметно мерцать из-за ШИМ, что способно раздражать чувствительных пользователей. Камера среднего уровня, без ярких преимуществ, а поддержка microSD отсутствует, так что увеличить объем памяти не получится. Эти моменты стоит учитывать при выборе.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy A36 сейчас стоит от 11 299 до 17 370 грн. в зависимости от конфигурации памяти. В этом ценовом сегменте присутствует высокая концентрация актуальных моделей с AMOLED-экранами, чипсетами среднего уровня и быстрыми зарядками.

Motorola Edge 60 Fusion (8/256 ГБ, 12 249-13 999 грн) — стильный и легкий смартфон с 120 Гц pOLED-экраном и чипом Dimensity 7300.

POCO X7 Pro (8/256 ГБ, 11 869-17 973 грн) — топовый по «железу»: AMOLED 120 Гц, Dimensity 8400 Ultra, 90 Вт зарядка. Оболочка MIUI/HyperOS и несколько спорная камера портят общий опыт использования.

Xiaomi 14T (12/256 ГБ, 16 439-36 999 грн) — дороже, но с мощным Dimensity 8300 Ultra, IP68, камерами от Leica и хорошим дисплеем.

OnePlus Ace 5 (12/256 ГБ, 15 100-21 482 грн) — имеет хороший AMOLED, 80 Вт зарядку и Snapdragon 7+ Gen 2. Но отсутствие официальной поддержки, худшие камеры и сыроватое ПО — существенные минусы для рядового пользователя.

Samsung Galaxy A56 (8/128 ГБ, 13 299-19 999 грн) — близкий родственник Samsung Galaxy A36. Имеет такой же дисплей и батарею. Однако у него алюминиевая корпусная рамка и более тонкие рамки вокруг дисплея. Кроме того, у него Galaxy A56 установлен более мощный процессор.

Google Pixel 8a (8/128 ГБ, 16 699-22 499 грн) — идеально чистый Android, лучшая камера в сегменте, долговременная поддержка. Самая маленькая батарея в подборке и самая высокая стартовая цена.

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8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8.5 Батарея 5000 мА-ч гарантирует день активного использования, иногда даже больше. Поддержка быстрой зарядки 45 Вт, хоть и без блока в комплекте, позволяет быстро «подпитать» смартфон. Экран 9 Яркий и контрастный Super AMOLED с частотой 120 Гц. Прекрасно подходит для мультимедиа, соцсетей и гейминга, хотя рамки могли быть тоньше. Дизайн, эргономика 8.5 Классный внешний вид, но долгое пользование одной рукой не очень удобное. Программное обеспечение 8 Стабильный интерфейс с хорошим набором функций. Обновления будут долговременными. Редкие лаги или баги почти отсутствуют. Производительность, тротл. 8 Чип обеспечивает уверенную работу в повседневных задачах и легких играх. Нагрев умеренный, критического троттлинга нет. Камера 7 Основной сенсор на 50 МП с OIS демонстрирует неплохое качество при достаточном освещении, хотя программная обработка иногда слишком «подслащивает» кадры. Ночью шума больше, детализации меньше. Дополнительные камеры не впечатляют. Цена 7 Цена выглядит завышенной для своего класса; конкуренты с аналогичными характеристиками часто стоят меньше или предлагают больше за те же деньги.