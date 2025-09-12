Обзор Samsung Galaxy Watch 8: действительно умные часы

Samsung возвращается с новым поколением умных часов, и на этот раз корейский гигант сделал ставку не на радикальное улучшение производительности, а на комфорт и искусственный интеллект. Новенькие Galaxy Watch 8 демонстрируют совсем другой подход к дизайну смарт-часов, вводя обновленный корпус, который ранее мы уже видели только в модели Samsung Galaxy Watch Ultra. Станут ли эти часы лучшим выбором для пользователей Android в 2025 году? Давайте разбираться.

Samsung Galaxy Watch 8 Від 11 500 грн. Плюсы: обновленный дизайн с металлическим корпусом; высокий уровень защиты (IP68, 5ATM, MIL-STD-810H), яркий AMOLED-экран; интеграция Google Gemini на уровне системы; новые ИИ-тренеры для бега и сна; новые функции индекса антиоксидантов и сосудистой нагрузки; улучшенная точность сенсоров; быстрая Wear OS 6; съемные и легкозаменяемые ремешки Купить в Elmir.ua Минусы: короткое время автономной работы; несовместимость со старыми ремешками Galaxy Watch; некоторые функции эксклюзивны для смартфонов Samsung Купить в Elmir.ua 8.1 /10 Оценка

Технические характеристики Samsung Galaxy Watch 8

Версии 40мм/44мм корпус Алюминиевый Дисплей 1,34″/1,47″ Super AMOLED, 3000 нит Процессор Exynos W1000 (3 нм), 5 ядер Память 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ внутренней ОС Wear OS 6 с One UI Watch 8 Подключение Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (опция) защита ЕСТЬ, IP68, 5ATM, MIL-STD-810H Батарея 325 мАч в версии на 40, а в 44-миллиметровой версии на 435 мАч Автономность 30-40 часов (в зависимости от режима) Габариты 42.7×40.4×8.6 мм / 46×43.7×8.6 мм вес 30 г / 34 г

Упаковка и комплектация

Samsung Galaxy Watch 8 поставляется в белом продолговатом боксе с рисунком гаджета.

Внутри видим отдельно корпус часов, съемные ремешки, магнитную зарядку USB-C и документацию.

Дизайн и материалы

Samsung Galaxy Watch 8 имеет обновленный дизайн с квадратным корпусом и серьезно закругленными углами, который ранее использовался только в модели Galaxy Watch Ultra. При этом экран остался круглым и выступает над корпусом. Дополнительная функция обновленного вида — защищать края часов от повреждений. Это смелое решение, позволяющее часам выделяться среди конкурентов.

Самое главное достижение нового дизайна — толщина. Galaxy Watch 8 стали на 11% тоньше предшественника, их толщина составляет всего 8,6 мм. Это делает их одними из самых тонких смарт-часов на базе Wear OS на рынке. По крайней мере так заявляет производитель.

У нас на обзоре оказалась версия часов на 40 мм, а еще есть 44 мм. В первом случае габариты модели составляют 42,7×40.4×8.6 мм, а вес 30 граммов. Во втором — 46×43.7×8.6 мм и 34 грамма.

На правом торце модели видим две физических кнопки, а между ними микрофон.

На левом торце разместили динамики.

На дне, посередине, видим стеклянную круглую часть, под которой находятся различные датчики. Здесь также есть кнопки для снятия ремешков.

Корпус здесь алюминиевый и действительно премиальный вид. Особенно в белом цвете. Рейтинг защиты корпуса IP68 и 5ATM позволяет использовать устройство под водой на глубине до пяти метров в течение часа, а сертификация MIL-STD-810H дает часам устойчивость к экстремальным условиям. Однако в соленой воде устройство лучше не использовать.

Samsung также ввела новую систему крепления ремешков Dynamic Lug System. Новинка делает их более надежными и легко заменяемыми, но теперь ремешки несовместимы со старыми моделями Galaxy Watch или стандартными 20-мм версиями. Это означает, что пользователям придется покупать новые ремешки.

Samsung Galaxy Watch 8 считается «базовой» моделью в новой серии и не получила физического безеля. Навигация происходит с помощью сенсорного безеля и жестов. Последние можно посмотреть и настроить в меню часов или через фирменное приложение.

Корпус новинки и черный ремешок устойчивы к грязи и пыли. На экране, наверное, есть олеофобное покрытие, поэтому отпечатки пальцев хоть и остаются, но их почти не видно.

Дисплей Samsung Galaxy Watch 8

Дисплей Samsung Galaxy Watch 8 — одно из самых ярких преимуществ часов. Имеющийся Super AMOLED экран защищен сапфировым стеклом и получил максимальную яркость 3000 нит, что равно показателям модели Galaxy Watch Ultra. С таким дисплеем использование на улице даже в яркий солнечный день вообще не проблема.

В версии на 40 мм диагональ экрана 1,34 дюйма с разрешением 438×438 точек и плотностью пикселей 327 ppi. 44-миллиметровая версия получила экран на 1,47 дюйма с разрешением 480 на 480 пикселей, а значение ppi такое же.

Качество изображения остается на традиционно высоком уровне в устройствах Samsung. Здесь отличное разрешение, соответственно крутая детализация и насыщенные цвета благодаря матрице. Текст читается легко, а интерфейс выглядит современно и привлекательно.

Не забыли о функции Always-On Display, которую даже можно немного настраивать.

Экран умных часов не утоплен в корпус, поэтому вся надежда на упомянутое выше сапфировое стекло. За полторы недели пользования часами 24/7 никаких царапин или любых других проблем с экраном не замечено. Поэтому есть шансы, что при долгом пользовании все будет хорошо. Но все же будьте осторожны, ведь удар об угол такое стекло выдержит, но на нем точно останутся следы от подобного столкновения.

Возможности, функциональность и интерфейс

Samsung Galaxy Watch 8 работает на пятиядерном процессоре Exynos W1000, изготовленным по 3-нм технологии. Также имеем 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти. Производительность часов приятная, поэтому они легко справляются с несколькими одновременно запущенными программами без заметных задержек.

Беспроводные интерфейсы представлены двухдиапазонным Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.3 и NFC для удобной бесконтактной оплаты. Еще есть двухдиапазонный GPS (L1 + L5), GLONASS, GALILEO, BDS. Часы имеют LTE-версию, поддерживают eSIM, а значит при желании могут работать как самостоятельный гаджет без привязки к смартфону.

Samsung Galaxy Watch 8 получили большое количество разнообразных сенсоров: датчик сердечного ритма (оптический), акселерометр, гироскоп, барометр, инфракрасный датчик температуры, датчик анализа биоэлектрического импеданса, электрический датчик сердца, геомагнитный датчик, а также датчик освещения.

Управление устройством происходит тапами по экрану, через сенсорный безель (крутим пальцем вдоль дисплея у его кромки), жестами и физическими кнопками.

Одно нажатие на верхнюю кнопку возвращает пользователя из любого места на главный экран. Два нажатия открывает последнюю запущенную программу, а пять нажатий делают экстренный вызов. Если зажать эту кнопку на несколько секунд, то это вызовет Google Gemini.

Нижняя кнопка базово работает как шаг назад, но в настройках на нее можно еще вешать различные возможности.

Свайп слева направо вызывает меню уведомлений, свайп с права налево дает доступ к виджетам. Их расположение, количество и особенности можно настраивать. Свайп сверху вниз открывает классическую шторку с различными функциями, а свайп снизу вверх дает доступ к меню приложений. Его тоже можно менять визуально и подстраивать под себя. Если задержать палец на экране на несколько секунд, то откроется меню циферблатов. Здесь дают настраивать имеющийся, или менять его на другие.

Функции здоровья и фитнеса

Samsung значительно расширила возможности отслеживания здоровья в новых Galaxy Watch 8. Среди новых функций есть индекс антиоксидантов, измеряющий уровень каротиноидов в коже за 5 секунд. На основе этих данных часы предоставляют рекомендации по увеличению потребления фруктов и овощей. Измерять надо прижимая большой палец к датчикам на дне часов.

Также есть сосудистая нагрузка, мониторит стресс на сосудистую систему во время сна. Новая функция требует три ночи для установления базового уровня и предупреждает о высокой нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Дополнительно умные часы определяют состав тела и измеряют скорость метаболизма, а еще определяют степень старения организма и риск развития дегенеративных заболеваний.

Не забыли об использовании ИИ, поэтому теперь здесь есть беговой тренер и тренер сна. Также завезли показатель «Энергетического балла». Он предоставляет информацию о физическом и умственном состоянии дел, который рассчитывается на основе данных о сне, активности и других показателях здоровья.

Традиционные функции также получили улучшения: точность отслеживания сердечного ритма повысилась благодаря новой системе Dynamic Lug, которая держит сенсоры ближе к запястью. И оно действительно работает. Ну и обновленный двухчастотный GPS обеспечивает точное отслеживание маршрутов во время тренировок.

Еще есть измерение уровня кислорода в кроссе, измерение давления и ЭКГ. Правда, две последние функции доступны только при подключении часов именно к смартфонам Samsung. Поэтому если вы планировали измерять эти показатели, а у вас устройство другого бренда, то думайте над покупкой других часов, или другого смартфона. Также напомним, что это не медицинское устройство, поэтому точность подобных измерений остается под вопросом. Правда, измерения давления можно калибровать с реальным тонометром. Поэтому возможно хоть в этом случае показатели будут более или менее точными.

Конечно же не забыли про шагомер, определение качества сна с дополнительными советами+обнаружение храпа (работает только со смартфонами Samsung), автоматическое определение физической активности и множества режимов занятий спортом.

Подключение к смартфону, ИИ и ПО

Samsung Galaxy Watch 8 оснащены модулем Bluetooth 5.3, через который и соединяются с другими устройствами. Часы работают сразу с двумя приложениями: Samsung Wearable и Samsung Health. Плюс еще есть Samsung Health Monitor для пользователей смартфонами компании для измерения давления и ЭКГ. Мне это всегда не нравилось, потому что это на два приложения больше, чем обычно нужно. Но уже как есть. Однако я до сих пор не понимаю, почему такая большая корпорация с таким количеством сотрудников не может объединить это все в одно приложение.

Galaxy Watch 8 полноценные умные часы, имеющие операционную систему Wear OS 6 с фирменной оболочкой One UI Watch 8. Последняя стала более плавной и отзывчивой. Интерфейс получил новые элементы, в частности Now Bar, который появляется на циферблате во время выполнения фоновых задач.

Самая большая инновация модели — интеграция Google Gemini непосредственно в часы. ИИ может не только общаться с пользователем, но и взаимодействовать с основными программами часов, включая календарь, напоминания и приложения для здоровья.

Однако есть ограничения, потому что Gemini не работает офлайн и требует подключения к интернету через смартфон или LTE-версию часов. Также сложные запросы могут требовать нескольких попыток для получения желаемого результата, но в целом с ними так же легко и приятно разговаривать, как и на телефоне.

Автономность Samsung Galaxy Watch 8

Samsung Galaxy Watch 8 в версии 40 мм оснащен аккумулятором на 325 мАч, а в 44-миллиметровой версии батарея уже на 435 мАч. Samsung официально говорит, о 30 часах работы с активным режимом AOD и обеих версий. Но не уточняет включены ли при этом другие различные функции, а это важно.

Фактически можно точно рассчитывать на день работы часов с активной функцией Always-On Display, с измерениями пульса и другими активными функциями и с часовыми тренировками. Если выключить AOD, то одной зарядки хватает на полтора дня.

Зарядка зависит от имеющегося блока питания или версии порта USB-C. Если он новый и быстрый, или есть мощный БП, то зарядка от 0 до 100% занимала ровно час. Если это что-то не очень новое, то зарядка может тянуться и до двух часов. Обратной беспроводной зарядки нет, но она была в прошлом поколении, поэтому странно почему убрали.

В целом автономность Samsung Galaxy Watch не самая сильная сторона полноценных умных часов, но все же это более или менее адекватные показатели для современных флагманских моделей.

Опыт пользования

Уже из коробки Samsung Galaxy Watch 8 создает впечатление премиального и технологически продвинутого устройства. Новый дизайн действительно выделяется среди конкурентов, но это всегда на вкус. Мне вот он не то что не нравится, но я и не в восторге. За время пользования так и не понял как такая форма лучше прилегает к руке, как будто ничего не изменилось. Здесь главное найти оптимальную затянутость для ремешка. Однако новинка действительно легкая и тонкая. Ее почти не чувствуешь на руке.

Интеграция с экосистемой Samsung работает безупречно, особенно если у вас смартфон Galaxy. Точнее все заявленные функции будут работать только при наличии устройства от Samsung. Со стороны пользователя это минус, потому что требует дополнительных затрат на телефон и не улучшает шансы против конкурентов. А для бренда это логичный шаг, чтобы побудить покупать больше их устройств.

Сенсорный безель работает достаточно хорошо, но физический вращающийся безель все-таки был бы удобнее для навигации, особенно во время тренировок или в перчатках. Поэтому как вариант можно присмотреться к Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Обычный Galaxy Watch 8 также понравился своей независимостью от устройств. Это полноценный умный гаджет, который при необходимости может функционировать без смартфона. Здесь есть eSIM, к нему также подключаются наушники и вот вам телефон, плеер и куча приложений на любой вкус.

У новинки крутой AMOLED экран, что характерно для большинства устройств корейского гиганта. Цвета в таких матрицах насыщенные, черный реально черный, а детализация также на уровне. Яркости у него с головой, поэтому даже на улице можно поставить 50% и не знать проблем в солнечный день.

Имеющийся вибромотор однозначно не простенький. Здесь у нас флагманская модель, поэтому поставили что-то с мощным вибро, которое также можно регулировать.

Ну и отмечу удобную интеграцию Google Gemini. Я иногда пользуюсь этим на телефоне, а на часах спрашивать что-то еще проще и удобнее. Поэтому если вы также это делаете, то Samsung Galaxy Watch 8 станет новым удобным инструментом для общения с ИИ. Правда, не забывайте, что для этого всегда нужен интернет.

Также здесь есть полноценная, хоть и маленькая, виртуальная клавиатура, поэтому на сообщения можно отвечать не только шаблонами, но и просто писать самому.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy Watch 8 стоит от 11 500 гривен за версию на 40 мм, но это «серые» варианты. В крупных сетях типа «Алло» его цена составляет 12 699 гривен. Вариант на 44 мм продается от 12 400 гривен, а в крупных сетях от 13 999 гривен. Цены не маленькие, но напоминаю, что это флагманская модель, а у конкурентов стоимость не меньше.

Среди конкурентов стоит выделить Apple Watch Series 10 (цена от 14 490 гривен). Конечно, Apple Watch Series 11 также будут серьезными конкурентами, когда появятся на рынке. Отметим Google Pixel Watch 3 с ценой от 12 780 гривен, как альтернативу на чистом Wear OS, OnePlus Watch 3 (цена от 10 999 гривен) понравится тем, кто ценит длительную автономность. Еще есть Garmin Venu 3 С ценником 15 899 гривен, если вам нужны именно спортивные функции. Ну и не забываем про прошлогодние Samsung Galaxy Watch 7 по существенно более низкой цене от 5900 гривен.

