Обзор смартфона ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL)

На январской выставке MWC 2018 компания ASUS основательно обновила свою линейку смартфонов. Мы уже успели оценить возможности нового флагмана – ZenFone 5, а вот о 6-дюймовом аппарате среднего класса ZenFone 5 Lite удалось сложить лишь первое впечатление по предсерийному экземпляру. Сегодня детальнее рассмотрим особенности розничного образца, который уже официально доступен в Украине.



Комплектация

Смартфон поставляется в белой коробке средних размеров с минималистичным оформлением.



На верхней крышке голографическим тиснением обозначено название модели, на боковых подчеркнута любовь к фото.



В комплекте с аппаратом предлагается 10-ваттное зарядное устройство (5В, 2 А), USB-кабель, скрепка для извлечения лотка SIM/microSD и проводная гарнитура с двумя парами сменных вкладышей.

Дизайн и компоновка

Компания ASUS приобщилась к производителям смартфонов, делающих ставку на аппараты с новомодным соотношением сторон экрана 18:9. Такие пропорции позволяют разработчикам использовать дисплеи с увеличенной диагональю.



ASUS ZenFone 5 Lite – наглядный пример тому, что 6-дюймовые смартфоны теперь вовсе не обязательно должны ассоциироваться с лопатами и вполне могут прийтись по вкусу тем, кто привык к 5,3–5,5-дюймовым аппаратам, но вовсе не прочь в схожем формате получить еще немного больше экрана. ASUS ZenFone 5 Lite имеет габариты 160,5×76,1×7,8 мм, при этом устройство весит 168,3 г.



Более 80% площади передней панели занимает экран. Над дисплеем по центру расположена сеточка, закрывающая разговорный динамик. Рядом размещены две фронтальные камеры, сенсор внешнего освещения и приближения, а также небольшой светодиод вспышки. Нижний сегмент под экраном на миллиметр шире верхнего и не имеет никаких активных элементов.

Как видим, здесь не используется прием с монобровью, как у старшей модели ZenFone 5. Учитывая количество и размеры используемых функциональных элементов передней панели, уместить их на сегменте ограниченной площади было бы проблематично.



На левой кромке аппарата расположен лоток для SIM и карты памяти. Чтобы открыть каретку, нужно воспользоваться комплектной скрепкой. Приятно отметить, что приемный лоток позволяет одновременно установить две SIM, а также карту памяти. В таком случае не придется выбирать, иметь ли возможность пользоваться услугами другого оператора или же увеличить объем внутреннего хранилища.

Часто производители предлагают комбинированные лотки, позволяющие использовать карту microSD только вместо одной из SIM. Зачастую это аргументируется нехваткой места, но, как видим, было бы желание.

На правой грани размещены кнопка включения и качелька регулировки громкости. Клавиша активации имеет едва уловимую концентрическую насечку. Фирменная фактура почти незаметна визуально, но тактильно ощущается.



На нижнем торце размещен разъем microUSB для подсоединения соответствующего кабеля. Да, увы, здесь нет набирающего популярность USB Type-C, позволяющего не заморачиваться с позиционированием коннектора при подключении. По какой-то причине производители все еще пытаются использовать коннектор как некий маркер принадлежности устройства к определенному классу, и как видим, Type-C не всегда достается даже аппаратам среднего класса. С другой стороны, у многих наверняка есть уже набор совместимых кабелей, переходников, портативных внешних аккумуляторов и другой периферии с Micro-USB, потому владельцам такого



В случае с ASUS ZenFone 5 Lite обратим также внимание на позиционирование коннектора, который развернут на 180 градусов относительно привычного положения. Впрочем, как показывает практический опыт, это скорее уже дело привычки.

На панели также видно две линейки отверстий. За правым сегментом срывается мультимедийный динамик, а левый скорее сделан для визуальной симметрии. В этой части расположен микрофон.



На верхней кромке смартфона расположен 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников/гарнитуры, а также дополнительный микрофон для работы активной системы шумоподавления.



На задней панели сразу обращаешь внимание на возвышающийся над общей плоскостью модуль с объективами двух тыловых камер. Рядом размещена вспышка. Ниже расположен сканер отпечатков пальцев. Серебристый логотип производителя нанесен под стеклом в нижней части аппарата. Больше никаких наклеек надписей и прочего.

Передняя и задняя панели прикрыты стеклянными пластинами 2,5D. По всей видимости используется одна из вариаций Gorilla Glass, но в явном виде эта информация не указана в спецификации. Между стеклянными плитами и рамой корпуса по периметру предусмотрена серебристая окантовка, подчеркивающая контур аппарата.

ASUS ZenFone 5 Lite предлагается в трех цветовых вариантах – белом (Moonlight White), черном (Midnight Black) и ярком красном (Rouge Red).



Аппарат хорошо лежит в ладони средних размеров. Несмотря на вытянутую форму и соотношение сторон 18:9, 6-дюймовая модель это все же достаточно крупный аппарат. Габариты по ширине практически такие же, как у смартфонов с экраном диагональю 5,5 дюймова с классическими 16:9, а вот высота устройства заметно больше. В этом случае наверняка придется «перехватывать» устройство, чтобы дотянуться большим пальцем до противоположного угла экрана. Впрочем, чтобы удобнее управляться одной рукой, можно активировать соответствующий режим масштабирования рабочего стола.



Тактильно смартфон оставляет приятное впечатление. Устройство ощущается монолитным бруском. Никаких скрипов, люфтов и продавливаний. Тест на «скручивание» аппарат также проходит на ура. Стеклянная задняя панель хотя и выглядит эффектно, но для сохранности при неудачном падении не лишним будет дополнительный чехол.

Фирменные аксессуары для ASUS ZenFone 5 Lite не предлагаются, тем не менее в продаже уже можно найти альтернативные варианты. Здесь важно не заказать одежку для одноименной версии ASUS ZenFone 5 Lite, представленной еще в 2014 году. Обратите внимание на модификацию нового аппарата ZC600KL, тогда как у возрастной модели – A502CG.



Как это не удивительно, но именно в белом цвете ASUS ZenFone 5 Lite выглядит наиболее практично. Задняя стеклянная панель быстро собирает отпечатки пальцев, но на белом фоне они видны только под определенным углом.

Отметим хорошую механическую стойкость используемых стекол передней и задней панелей. После достаточно длительного использования смартфона в умеренно щадящем режиме (без ношения с мелочью и ключами), на стекле не появилось никаких царапин или потертостей. Но о том, что они в принципе могут быть, говорит одна неглубокая царапина на задней панели, которая присутствовала еще до начала теста.

О преимуществах и недостатках стеклянных спинок уже сказано немало. Кому-то нравится такое оформление, а кто-то не в восторге. Вне зависимости от предпочтений можем констатировать, что тылы многих топовых смартфонов прикрывают именно такие пластины, и как видим, такая тенденция затрагивает и устройства среднего класса.

Экран

ASUS ZenFone 5 Lite получил 6-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160х1080. Дисплей занимает 80,3% площади передней панели. Боковые рамки достаточно тонкие. Производитель заявляет о 1,79 мм, но по факту еще как минимум по полмиллиметра с каждой стороны добавляет рамка каркаса. Углы экрана скруглены, в случае с белым аппаратом по периметру активной области хорошо заметна черная контурная рамка. Субъективно она вовсе не смущает.



Экран имеет хороший запас яркости. Согласно замерам – до 460 Кд/м². Минимальное значение высоковато – 37 Кд/м², хотя на практике даже в темное время суток не возникает желания дополнительно снизить интенсивность свечения. Контрастность очень хорошая – порядка 1330:1. Для экранов с IPS-матрицами это отличный результат. Можно даже сказать, что он превзошел ожидания, потому как субъективно изображение на экране не выглядит настолько контрастным.

Датчик освещенности позволяет автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от внешних условий. Система работает вполне корректно, тем более даже активировав динамическую регулировку, можно задать определенный стартовый уровень.

Под прямыми солнечными лучами яркость придется повышать на максимум. Конечно, в таких условиях изображение заметно тускнеет, но экран остается вполне читаем.

В режиме по умолчанию цветовая температура сильно завышена. На это сразу обращаешь внимание даже без инструментальных замеров. Результаты калибратора подтверждают первые впечатления – порядка 9500К и очевидный завал в холодные полутона.

Поправить ситуацию позволяет специальный фильтр синего. Выбирая один из пяти доступных режимов, можно подобрать предпочтительный для себя вариант. В положении “4” получаем наиболее близкие результаты к стандартным 6500К.

В целом цветопередача неплохая, любители естественной картинки наверняка останутся довольны, тогда как предпочитающим яркие сочные цвета экран может показаться недостаточно насыщенным. Ну, здесь уж только остается смотреть в сторону AMOLED.

В стартовом ПО смартфона не оказалось фирменной опции ASUS Splendid, позволяющей более тонко настраивать параметры экрана.

Платформа

Для ASUS ZenFone 5 Lite используется актуальная платформа среднего класса. Смартфон оснащается 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630 с гр. 14-нанометровый чип очень неплохо себя зарекомендовал в данном сегменте. SoC предлагает хорошее сочетание производительности и экономичности.

ASUS ZenFone 5 Lite также использует беспроигрышную для своего класса комбинацию оперативной и постоянной памяти – 4/64 ГБ. На нашем рынке смартфоны будут предлагаться именно на такой платформе, хотя в принципе для ASUS ZenFone 5 Lite также может использовать менее производительный чип Snapdragon 430 в сочетании с 3 ГБ ОЗУ и внутренним накопителем на 32 ГБ. В обоих случаях хранилище для данных можно расширить картой памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Отдельно отметим наличие Wi-Fi 802.11ac, а также полноценную поддержку NFC, что не так часто встретишь в аппаратах такого класса.

ПО

Смартфон использует операционную систему Android 7.1.1, но, по заявлению производителя, это временное решение. В третьем квартале текущего года ASUS обещают предложить обновление до Android 8.0. Оригинальности текущей версии ОС добавляет фирменная оболочка ZenUI.

Производительность

Смартфон получил пристойную для своего класса платформу, потому особых вопросов по производительности в ходе обычного использования аппарата не возникает.

8-ядерный Snapdragon 630 хорошо справляется со всем типичными задачами, помогают здесь и 4 ГБ оперативной памяти.

Напоминания о том, что мы имеем дело не с флагманом могут появляться в тяжелых играх, где Adreno 508 не всегда идеально справляется при высоких настройках качества графики. Здесь же дает о себе знать и увеличенное разрешение экрана, что тоже создает дополнительную нагрузку на встроенный GPU. Тем не менее, с большинством проектов ASUS ZenFone 5 Lite справляется без особых затруднений.

Во время сессий ресурсоемких приложений минимально нагревается верхняя часть аппарата, но это не доставляет никакого дискомфорта.

Мультимедиа

Как мы уже отмечали, смартфон имеет один мультимедийный динамик, расположенный на нижней кромке. Максимальный уровень громкости – средний, звук плосковат, несколько не хватает объемности. Разговорный динамик не подыгрывает основному, потому стереоэффекта не наблюдается.

Отметим простую, но практичную конструкцию «защитной сетки» излучателя, состоящей из семи отверстий в рамке корпуса. В этом случае даже увлекшись игрой с ландшафтным положением экрана вы вряд ли перекроете указательным пальцем доступ к динамику, потому звук не будет обрываться в самый неподходящий момент.

В комплекте со смартфоном также предлагается гарнитура, которая внешне очень напоминает ASUS ZenEar. Вакуумная конструкция с силиконовыми полупрозрачными амбушюрами. На кабеле правого излучателя размещен небольшой пульт с микрофоном и кнопкой ответа, регулировка громкости не предусмотрена.

На какие-то музыкальные откровения рассчитывать конечно же не стоит. Гарнитура оправдывает ожидания бесплатно прилагаемой, но не более того. Можно отметить способность ASUS ZenFone 5 Lite прокачать комплектные наушники, обеспечив высокую максимальную громкость. Гарнитура предлагает неплохие басы и достаточно выразительные средние частоты, но субъективно не хватает щепотки «песочащих» высоких.

Попробовать компенсировать недостатки звучания можно, используя предлагаемые музыкальные пресеты. Кроме уже представленных заготовок также доступны опции с ручной настройкой эквалайзера.



С подключенной гарнитурой смартфон готов работать в качестве FM-приемника. Используемое приложение позволяет просканировать весь диапазон, представив доступные станции в виде списка. Шесть приоритетных частот можно подвесить на отдельные кнопки быстрого доступа.

Автономность

ASUS ZenFone 5 Lite оснащен аккумулятором на 3300 мАч. В целом неплохо как для для смартфона на базе экономичного Snapdragon 630, но в 6-дюймовом аппарате в идеале все же хотелось бы видеть еще более емкую батарею.

Замеры в PCMark показали способность аппарата продержаться под непрерывной нагрузкой тестами в течение 8,5 часов. В целом хороший результат, особенно как для устройства с такой диагональю экрана.

При средней интенсивности использования смартфона вполне можно рассчитывать на полтора-два дня работы с 5–5,5 часами активного дисплея. В режиме туриста с не включающейся камерой, включенным GPS и постоянной передачей данных, ASUS ZenFone 5 Lite придется заряжать уже в конце дня. Если в целом говорить об автономности, то здесь ничего выдающегося, но и без провалов.



Для самых экономных предусмотрено несколько пресетов батареи, позволяющих сохранить ценный заряд аккумулятора. Отключение сетей при переходе в режим сна или перевод в режим «бабушкофона» со звонками и SMS конечно продлят время работы аппарата, но это скорее подходящие варианты лишь для каких-то непредвиденных ситуаций.

Для ASUS ZenFone 5 Lite не используется технология быстрой зарядки, однако со штатным блоком питания (5В, 2А) на начальных этапах пополнения заряда можно рассчитывать на определенное ускорение. За первые 20 минут батарея заряжается с 10% до 35%, за 40 минут – до 60%, за час – до 80%. Далее темпы несколько снижаются, но в любом случае, 1 час 40 минут до «полного бака» – достойно, как для устройства без официальной поддержки быстрой зарядки.

Камеры

Производитель делает особый акцент на фотографических возможностях ASUS ZenFone 5 Lite. Две камеры размещены на фронтальной панели.

Для основной используется 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX376 1/2.8″ и объектив c апертурой F/2.0. А вот дополнительная камера с матрицей 8 Мп имеет широкий угол обзора (120°), позволяя увеличить панораму во время съемки групповых селфи. На передней панели также есть светодиодная вспышка на случай радикального недостатка внешнего освещения.

Во время съемки камерами с фронтальной панели можно использовать программные корректировки. Например, попытаться убрать дефекты кожи, в разумных пределах изменить разрез глаз или втянуть предательски выступающие щеки. Также можно активировать портретный режим в котором смартфон попытается размыть задний фон. И нужно признать, что с этой задачей он справляется пусть не идеально, но вполне пристойно.

Широкоугольная камера существенно расширяет панораму, что наверняка в ряде случае позволит обходится без селфи-палки.

Размещенный на тыловой панели фотографический модуль немного выступает над стеклянной основой. Блок также включает две камеры. Основная имеет 16-мегапиксельную матрицу и глазок с апертурой f/2.2. Оптической стабилизации нет, предусмотрена программная корректировка. Дополнительная на 8 Мп также выполняет роль широкоугольной (120°) для увеличения количества объектов в кадре.

При достаточном освещении основная камера обеспечивает приличные снимки, с хорошими детализацией и цветопередачей. Автоматика в целом неплохо справляется с подбором параметров, хотя периодически чтобы получить яркие кадры нужно минимально корректировать экспозицию, фокусируясь на необходимом объекте.

ASUS ZenFone 5 Lite достойно справляется с макросъемкой, хотя для качественной фокусировки нужны соответствующие условия освещения. При недостатке света процесс замедляется. В любом случае с подобной задачей аппарат справляется заметно лучше того же Sony Xperia XA2, имеющего большие затруднения в макро-режиме.

При недостатке освещения ощущается использование не очень светосильной оптики, кадры теряют детализацию и цветовую насыщенность. В темных участках проявляется эффекты зернистости. Но опять же, в рамках своего класса результаты вполне неплохие.

Во время съемки основной камерой доступен режим ручных настроек. Здесь можно установить баланс белого, регулировать фокус, задать выдержку (1/1000 – 32 c), чувствительность (100–3200 ISO) или сделать экспокоррекцию (+-2 EV). При желании придать дополнительной важности процессу фотосъемки, можно также включить уклономер и вывести гистограмму.

В сложных условиях, например, при наличии контрового света, лучше переходить на ручной режим и как минимум самостоятельно регулировать значение экспокоррекции. На таких сценах всегда сложно получить сбалансированный кадр с проработкой всех объектов без пересветов и темных участков.

Смартфон снимает видео в режиме Full HD c частотой 30 или 60 кадров/c, также умеет захватывать видеопоток с разрешением 4К (3840×2160) при 30 кадрах/c. Качество – хорошее для своего класса.

Дополнительная камера с широким углом обзора значительно увеличивает панораму. Однако 8-мегапиксельный модуль скорее подойдет для пейзажных снимков, фото архитектуры или групповых памятных моментов, когда важно уместить в кадр как можно больше объектов. Качество снимков ожидаемо ниже, чем у основного модуля, также выше требования к внешнему освещению.

Улучшить картинку может активация HDR, работающая как для основного, так и для дополнительного модуля. Например, при съемке вечером в пасмурную погоду такой режим может здорово выручить, буквально спасая ситуацию.

Обобщая, можно говорить, что ASUS ZenFone 5 Lite позволяет делать фото и видео среднего качества. Смартфон не может здесь конкурировать с флагманами, но в рамках своей ценовой группы результаты хорошие. Дополнительные широкоугольные камеры расширяют возможности съемки, а 20-мегапиксельный фронтальный модуль Sony c дополнительной программной обвязкой оценят любители селфи.

Цена

Рекомендованная цена ASUS ZenFone 5 Lite в версии с 4 ГБ памяти и накопителем на 64 ГБ – 10 000 грн. Первым покупателям новых моделей производитель также предлагал скидку в размере 1000 грн. У некоторых партнеров акция продлится до 15 мая, потому желающие еще могут успеть сэкономить 10%.

Нужно признать, что ASUS ZenFone 5 Lite в своей категории не одинок. Несмотря на то, что сегмент крупных аппаратов среднего класса с экраном 18:9 только набирает обороты, здесь уже есть конкуренция. Это и увесистый Sony Xperia XA2 Ultra, и парочка HUAWEI Mate 10 Lite/Honor 7X, потенциальная угроза для новичка также может исходить от Xiaomi Redmi Note 5 Pro и несколько более дорогостоящего Xiaomi Mi Mix 2.

Возможно для увеличения привлекательности ASUS ZenFone 5 Lite производителю стоило бы продлить акцию со специальной ценой, но, как это обычно бывает, со временем стоимость устройств отрегулирует рынок.